Мащабно учение ще инсценира пожар в самолет на летището в Пловдив

Мащабно учение при бедствена ситуация ще се проведе днес на Летище Пловдив. В него ще участват служители на летището, "Гранична полиция", пожарна, военни от авиобаза "Крумово", ХЕМС и доброволци към Червения кръст, изброи БНТ.
По време на събитието ще бъде инсцениран пожар в самолет. Целта е да е покаже готовността на спешните служби при подобни ситуации. Провеждането на учението няма да попречи на редовните полети на летището, посочват от ръководството на пловдивския аеропорт.
