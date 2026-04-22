Иван Демерджиев: Сарафов трябва да си тръгне незабавно, времето за шикалкавене изтече!

22 Април, 2026 08:08

И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Това написа във "Фейсбук" Иван Демерджиев от „Прогресивна България“.

"Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт.

Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава! Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши!

Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро! Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!

Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!"


Оценка 4.4 от 69 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сарафов

    24 7 Отговор
    веднага си тръгвам

    08:09 22.04.2026

  • 3 лют пипер

    36 8 Отговор
    Сарафов няма да си тръгне незабавно,докато Бацката не му тегли шута.

    08:10 22.04.2026

  • 4 Ройтерс

    19 4 Отговор
    Подал я е,бе!
    ....поне Барека така тръби,позовавайки се на "двой източници" !:))

    08:10 22.04.2026

  • 5 бою циганина

    30 3 Отговор
    искам да внасям италянски боклук за горене в тецовете

    08:12 22.04.2026

  • 6 Хасковски каунь

    20 8 Отговор
    Сарафов,
    вземай парите и бягай! Иначе хем вънка, хем с празен джоб

    08:15 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ХЪ ХЪ ЪЪ

    41 4 Отговор
    Балабанта и Бай тОШО африката де се покриха....Да кажат ся кво ще се прави по петроханската сага щото няма по компетентни от тях. тОШО беше видял сперма да има някъде абе въобще спесиалист отвсякъде.

    Коментиран от #28, #51

    08:16 22.04.2026

  • 9 мнение

    44 11 Отговор
    Сарафов прекали. И то много. След като вижда, че не са му читави нещата и вижда, че не го искат, какво повече се бави. Неговото време изтече и няма да го върне назад. Да подава оставката и да не се натиска повече.

    08:17 22.04.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    33 5 Отговор
    ВАНЬО ,
    СИГУРЕН ЛИ СИ ЧЕ СНЕЖАНКА ВЕЧЕ НЕ Е В ГЪРЦИЯ ПРИ 7-ТЕ ДЖУДЖЕТА ?
    ......
    ДИЧЕВ ДА ИМ НАЛОЖИ ВЪЗБРАНА ДА НАПУСКАТ СТРАНАТА НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС И ПРОКУРАТУРАТА ДОКАТО НЕ СЕ СЪБЕРЕ НОВОТО НС :)

    Коментиран от #44

    08:18 22.04.2026

  • 11 Нов умник

    17 2 Отговор
    И та тоя бегажа, колкото на садомазото. Ако ставаше с казнам ти, бегай се....Иска се знания, да се види че знаете повече.

    08:21 22.04.2026

  • 12 МАЛЕ МАЛЕ

    40 10 Отговор
    ДЕМЕРДЖИЕВ ГИ НАСМЕТИ С МЕТЛАТА АЙДИ ПРИ ПЕПИ ЕВРОТО .ПОДПУКАЙТЕ ШИШКОВЦИТЕ .

    08:22 22.04.2026

  • 13 Тоя

    28 21 Отговор
    Тоя как се е нахъсал бая глупоси ще спретне, само гледайте.

    08:22 22.04.2026

  • 14 Лаладжии

    22 14 Отговор
    като този - много ! Силни на голи приказки !

    08:23 22.04.2026

  • 15 Сарафов:

    21 27 Отговор
    Искам да кажа на Демерджиев , че си го местя!

    08:23 22.04.2026

  • 16 Ако има

    26 3 Отговор
    достатъчно основания,сложете му букаите на осмото джудже и го изведете от кабинета му завинаги !

    Коментиран от #18

    08:24 22.04.2026

  • 17 хикс

    10 4 Отговор
    Помните ли какво написах снощи и ми сложихте минуси ......още снощи ви написах , че подаде оставка

    08:24 22.04.2026

  • 18 Нямат

    13 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ако има":

    топки ! Само досаждат с бръщолевене ! И децата не им вярват !

    08:25 22.04.2026

  • 19 Радев ще трябва да обедини

    19 4 Отговор
    себе си с Кокора и Копейкин, за да промени ВСС и да махне тръна в петата си- Сарафов.

    Ще наблюдаваме шоуто!

    08:26 22.04.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 2 Отговор
    ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР БАВИ ДЕЛОТО СРЕЩУ КМЕТА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ХАСКОВО МЮМЮН АЛИ ИСКАНДЕР, ПОДСЪДИМ ЗА КРАЖБА НА ЕВРОФОНДОВЕ И ОПГ С ЗЕМИ
    ....
    ..... КОЙТО ПЛАТИЛ НА МАДЖО И БОЙКО - ДАЛ ИМ ЕВРОПРОЕКТ ЗА ДА ГО ПАЗЯТ :)

    08:26 22.04.2026

  • 21 Сандокан

    23 3 Отговор
    Спрете му заплатата.

    08:26 22.04.2026

  • 22 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    19 15 Отговор
    Кажи за голите обиски в Пловдив по времето когато министерваше.....още чакаме!
    Противен тип!

    08:28 22.04.2026

  • 23 Дапитам

    10 13 Отговор
    Бях точен с парите,женка ти с кой споделя ласки сега?Чувам че не й обръщаш много внимание.

    08:28 22.04.2026

  • 24 ццффц

    14 6 Отговор
    А ти кога ще си тръгнеш

    08:28 22.04.2026

  • 25 Аз пък искам да видя дали Боко

    21 6 Отговор
    ще се присъедини към Радев срещу Сарафов?

    Почти съм сигурен, че ще.
    Боко ветропоказателя.

    08:28 22.04.2026

  • 26 Фори

    19 3 Отговор
    Корнелия Нинова беше казала на Бойко да излязат пред народното събрание да се разберат като мъже. Тоест да му шибне два шамара.

    08:28 22.04.2026

  • 27 хах

    15 12 Отговор
    Гледах ония ден Симон Милков как си прави гаргара с този 😅

    08:30 22.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 пресолена

    9 12 Отговор
    ватенки в атака.....

    08:38 22.04.2026

  • 31 хаха

    10 3 Отговор
    Циркаджии изяжте се

    08:39 22.04.2026

  • 32 Бях точен с парите

    15 4 Отговор
    толкоз!

    08:44 22.04.2026

  • 33 сара

    13 1 Отговор
    Лесно е да критикуваш отстрани под сурдинка, а сега е дошло време да видим действия. Интересни времена настават.

    08:45 22.04.2026

  • 34 пашата

    12 4 Отговор
    Не само тръгване но и разследване за снимки пред 8 джуджета и еврото

    08:46 22.04.2026

  • 35 Дааа

    15 16 Отговор
    Точно защото сме правова държава и Сарафов "Главния Прокурор", не е чистачката в министерството както си мисли другаря милиционер. Има правни процедури защото е прокуратурата е независим орган на съдебната система има разследващ прокурор който не му е поискал оставката защото не е установил никакви нарушения. Ако този цървул изгони Сарафов това значи че България е поела по пътя на диктатурата !

    Коментиран от #39

    08:51 22.04.2026

  • 36 Еее

    12 13 Отговор
    Най сетне, но с голямо закъснение се появи прогресивна България, браво на Демерджиев, така се прави, само с крути мерки ,че и повече, могат да се изгонят продуктите на шопара и Боко, а след това и те самите, но още по жестоко....край,баста, стига толкова,изроди....

    08:55 22.04.2026

  • 37 НЯКОЙ

    13 11 Отговор
    Ако хората на Радев започнат да се държат нагло и безотговорно, много няма да изкарат

    Коментиран от #53

    08:55 22.04.2026

  • 38 Майора

    9 9 Отговор
    Колко морален е “Бях точен с партиите…!” та да казва кой ще си тръгва или не? Това ли обликът на уж новата власт , още не излезнали списъци кой е избран за депутат и раздават правосъдие? Но като знаем как Радев погазваше законите и Конституцията нищо чудно няма! Жалко , народът е казал”Пази Боже сляпо да прогледа”!

    09:01 22.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Емигрант

    9 3 Отговор
    Каквоюе това да си тръгне бе, да се АРЕСТУВА и ОСЪДИ, джуджетата, пречи и бави разследването за знакови убийства, а ако се споразумее за защитен свидетел ще разкрие всички престъпления на Тиквата и Пеевски ! Да си ходел, ей така "по живо, по здраво" ами изпратете го на Малдивите да си харчи пресръпните "мангизи" ? Да започват арести, разследвания, затвор и изземване на имущества всякакви, има милиарди откраднати ! Няма реваншизъм и лов на вещици има съд и затвор за хайдути като клановете на Тиквата, Пеевски, червените куфарчета и т.н., мн8го пари са това !

    Коментиран от #47

    09:09 22.04.2026

  • 41 Абе

    6 2 Отговор
    То и твоето време тече...

    09:26 22.04.2026

  • 42 така де

    9 1 Отговор
    сарафов да си тръгне а оня от перник дето сина му стреля по полицаи да остане щото е на бсп и първанката и е много готин..

    09:31 22.04.2026

  • 43 Гюмюшев

    2 2 Отговор
    Къде да си тръгва ? Как тъй ще го оставите да тръгва в посока различна от следственния . Пазете му там живота защото много знае и много пари ще струва на прасенцата. Те да не го „загубят“ по света като другите им слуги. Време е да върнете и шефа на КТБ спокойно да си изпее всичко . Онея нали не са на власт вече , но и него здраво пазете,че той от хубаво не избяга. Видяхте какво стана с трактора.

    09:38 22.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Юнаци

    2 2 Отговор
    На умряло куче нож вадите

    10:05 22.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 така е

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Емигрант":

    Сарафина пре4и на разследването за митни4есйият скандал от преди 2 години! Досега и Глав. сек. на МВР и Асен Василев ТРАБВАШЕ ДА СА В ЗАТВОРА!

    10:21 22.04.2026

  • 48 да така е

    3 3 Отговор
    ТОЯ НАГЪЛ МАЗНИК И НАТЕГА4, ДЕРМЕДЖИ ЛЬОЬЛО СЕ ДЪРЖИ ТАКА СЯКАШ ТОЙ Е СПЕ4ЕЛИЛ ИЗБОРИТЕ! АЛО-О-О КОЙ БЕШЕ ТИ БЕ, ЕДНО АДВОКАТ4Е?!? РАДЕФ Е СПЕ4ЕЛИЛ ИЗБОРИТЕ НЕ ТИ!

    Коментиран от #50

    10:24 22.04.2026

  • 49 така така

    2 1 Отговор
    И като си тръгне той ще дойде Сарафовка! Това ли ви е промяната?

    10:25 22.04.2026

  • 50 и така да е

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "да така е":

    Не може да те има на снимка пред Осемте джуджета с Еврото и да си главен прокурор!

    10:26 22.04.2026

  • 51 Време да си ядете сами изпражненията

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Време е сами, да си ядете изпражненията, които сте изкендзали, както и тия на Прогресистите! Докога Тошко и компания ще ви помагат?

    10:27 22.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "НЯКОЙ":

    Ами вие показахте, че от любезни покани не разбирате.🤭

    10:29 22.04.2026

  • 54 Бай Иван

    2 0 Отговор
    Мазния боклук дето е точен с парите, малко ще се радва на народната любов и рано или късно кариерата ще му свърши в затвора.

    10:53 22.04.2026

  • 55 Рамбо

    3 0 Отговор
    Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко и Шиши ще ви се виждат като ангели пред тая хунта, на която овцете дадохте цялата власт съвета, президент, правителство, съд, прокуратура и кмет ДС доносник на София. цялата ни шарлатанска държава ще е една Петроханска педофилска и крадлива секта.

    10:59 22.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

