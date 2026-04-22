Иван Демерджиев: Сарафов трябва да си тръгне незабавно, времето за шикалкавене изтече!

Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Това написа във "Фейсбук" Иван Демерджиев от „Прогресивна България“.

"Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт.

Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава! Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши!

Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро! Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!

Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!"