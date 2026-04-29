Костадин Костадинов: Вагоните на БДЖ приличат на кофи за боклук на колела

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов отправи остри критики към състоянието на българските железници по време на свое пътуване от Варна до столицата. За това сподели самият Костадинов в публикация във Facebook, където описва бавния транспорт и занемарената инфраструктура в навечерието на първото заседание на новия парламент.

Според Костадин Костадинов липсата на експресни линии принуждава гражданите да избягват железопътния транспорт. „Пътят до София е точно седем часа и половина. От повече от 20 години няма експресен влак и ако имате бърза работа, влакът не е вашето средство за превоз“, заявява Костадинов. Той отбелязва, че композицията се състои от едва три вагона, които са полупразни, като на гара Варна сутринта са чакали около десетина души.

Политикът изразява възмущение от външния вид на вагоните, които по думите му са покрити с графити и нецензурни надписи. Той ги сравнява с „кофи за боклук на колела“. Костадинов обръща специално внимание и на железопътните гари по маршрута, описвайки ги като изоставени и рушащи се.

„България, гледана от влака, прилича на декор от филм за зомби-апокалипсис“, твърди лидерът на "Възраждане", допълвайки, че единственото положително преживяване по време на пътуването е гледката към българската природа.

Освен критиките към инфраструктурата и липсата на стабилно мобилно покритие по трасето, лидерът на "Възраждане" използва ситуацията, за да коментира общото състояние на държавата. Той определя гледката през прозореца на влака като символ на „разруха, упадък и бавно, незабележимо гниене на всички тъкани на държавността“. Костадинов завършва изявлението си с политическо послание към своите избиратели, уверявайки ги, че политическата му формация ще продължи да се бори за радикални промени в управлението.