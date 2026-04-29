Костадин Костадинов: Вагоните на БДЖ приличат на кофи за боклук на колела

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов отправи остри критики към състоянието на българските железници по време на свое пътуване от Варна до столицата. За това сподели самият Костадинов в публикация във Facebook, където описва бавния транспорт и занемарената инфраструктура в навечерието на първото заседание на новия парламент.
Според Костадин Костадинов липсата на експресни линии принуждава гражданите да избягват железопътния транспорт. „Пътят до София е точно седем часа и половина. От повече от 20 години няма експресен влак и ако имате бърза работа, влакът не е вашето средство за превоз“, заявява Костадинов. Той отбелязва, че композицията се състои от едва три вагона, които са полупразни, като на гара Варна сутринта са чакали около десетина души.
Политикът изразява възмущение от външния вид на вагоните, които по думите му са покрити с графити и нецензурни надписи. Той ги сравнява с „кофи за боклук на колела“. Костадинов обръща специално внимание и на железопътните гари по маршрута, описвайки ги като изоставени и рушащи се.
„България, гледана от влака, прилича на декор от филм за зомби-апокалипсис“, твърди лидерът на "Възраждане", допълвайки, че единственото положително преживяване по време на пътуването е гледката към българската природа.
Освен критиките към инфраструктурата и липсата на стабилно мобилно покритие по трасето, лидерът на "Възраждане" използва ситуацията, за да коментира общото състояние на държавата. Той определя гледката през прозореца на влака като символ на „разруха, упадък и бавно, незабележимо гниене на всички тъкани на държавността“. Костадинов завършва изявлението си с политическо послание към своите избиратели, уверявайки ги, че политическата му формация ще продължи да се бори за радикални промени в управлението.
1 БДЖ - Боже Дано стигна Жив
10:53 29.04.2026
3 реалистъ
Коментиран от #24, #30
10:54 29.04.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
85 000 КМ ЖП ЛИНИИ ПО КОИТО ВЛАКОВЕТЕ СЕ ДВИЖАТ С 300 КМ / ЧАС
..... И СЕГА ИСКАТ ДА ПУСКАТ НОВИ МОДЕЛИ С 400 КМ/ЧАС
......
КАЧВАШ СЕ В СОФИЯ - СЛИЗАШ ВЪВ ВАРНА СЛЕД 2.5 ЧАСА И ВЗИМАШ ЕЛЕКТРОМОБИЛ ПОД НАЕМ
......
МЕЧТИ , МЕЧТИ!
... БОКИЧА ЗАРОВИ МИЛИАРДИ В ЗЛАТНИЯ ЧАКЪЛ
11:11 29.04.2026
13 Хмм
До коментар #6 от "Хахахаха":руснаците имат високоскоростни влакове, каквито ние нямаме, купуваме на старо и режим лентички, бяха нови само вагоните на сименс, изработени в Турция, купени по времето на царя, костадинов го устройваше положението му, критикува, подвиква от първия ред, особено фрапантно беше гласуването протива свалянето охраната на борисов и пеевски, при това на два пъти, мислеше така да продължи до пенсия, отказваше мандати за управление, винаги казваше, че ако президентът му предложи ще го върне веднага, на хората им писна, щом няма намерение да управлява защо е там, да си върви вкъщи и да си гледа на верандата Варненското езеро
11:13 29.04.2026
18 Така де
До коментар #16 от "Връщай":Борисов връщай парите бе боклук!!!
Коментиран от #27
11:28 29.04.2026
21 Калин
Герб имаха и много съучастници в престъпленията си под формата на коалиционни партньори и сглобкаджии, които също допринесоха за разрухата.
Държава напрактика нямаме
Коментиран от #23
11:32 29.04.2026
23 Анонимен
До коментар #21 от "Калин":Шарлатанията я забравяш умишлено 5 години управлява и Радевите служебни лъжец платен си тук Сега има нови всичко ще задействат нали платеният
11:35 29.04.2026
28 Частно или държавно - все тая
Частното ни дои
Държавното го разграбват!
11:37 29.04.2026
29 Отстрани
Евроатлантиците превърнаха цялата държава в кочина, не само БДЖ . Евроатлантиците минаха през държавата като марокански скакалци и нищо здраво и цяло не остана, камък върху камък не остана.
Рушаха, грабиха и мъкнаха всичко което можеше да бъде откраднато и унищожено и нищо не съградиха.
Трагедията е пълна!
11:38 29.04.2026
30 Коста
До коментар #3 от "реалистъ":Кви тапотии пишете? Корумпирани българи съсипват държавата и държавните фирми срещу заплащане, за да могат да ги дадат или подарят на частни лица срещу комисионни. Частните фирми без никакви инвестиции ще реализират печалби, които с мошенгии ще пишат загуба. И никакви приходи за държавата. Докато приходите на държавните фирми отиват директно в държавата. Просто трябва да се върнат Крумовите закони. Поне за държавни служители.
11:38 29.04.2026
33 Те вече
До коментар #15 от "койдазнай":ги дадоха на Ивкони. Играя фирма Сарафов получава заплати.
11:39 29.04.2026
34 Да , ама НЕ !
До коментар #6 от "Хахахаха":Не си в час . По руските железници се движат и автономни влакови композиции .
11:41 29.04.2026
35 В КАКЪВ СМИСЪЛ
До коментар #5 от "честен ционист":ОТ ВОЕННА РАМПА ЛИ ЩЕ ТРЪГВА🤔
11:41 29.04.2026
39 СПОКОЙНО
Е КАТО КОМИНИТЕ НА МК КРЕМИКОВЦИ
МОНУМЕНТ НА КОМУНИЗЪМА...
11:46 29.04.2026
40 Вчера...
Бях потресен от външният неугледен и нехигиеничен вид на вагоните...!
Наистина-кофи за боклук на колела...!
11:49 29.04.2026
