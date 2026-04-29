Костадин Костадинов: Вагоните на БДЖ приличат на кофи за боклук на колела

29 Април, 2026 10:52

Пътят до София е точно седем часа и половина. От повече от 20 години няма експресен влак и ако имате бърза работа, влакът не е вашето средство за превоз

Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов отправи остри критики към състоянието на българските железници по време на свое пътуване от Варна до столицата. За това сподели самият Костадинов в публикация във Facebook, където описва бавния транспорт и занемарената инфраструктура в навечерието на първото заседание на новия парламент.

Според Костадин Костадинов липсата на експресни линии принуждава гражданите да избягват железопътния транспорт. „Пътят до София е точно седем часа и половина. От повече от 20 години няма експресен влак и ако имате бърза работа, влакът не е вашето средство за превоз“, заявява Костадинов. Той отбелязва, че композицията се състои от едва три вагона, които са полупразни, като на гара Варна сутринта са чакали около десетина души.

Политикът изразява възмущение от външния вид на вагоните, които по думите му са покрити с графити и нецензурни надписи. Той ги сравнява с „кофи за боклук на колела“. Костадинов обръща специално внимание и на железопътните гари по маршрута, описвайки ги като изоставени и рушащи се.

„България, гледана от влака, прилича на декор от филм за зомби-апокалипсис“, твърди лидерът на "Възраждане", допълвайки, че единственото положително преживяване по време на пътуването е гледката към българската природа.

Освен критиките към инфраструктурата и липсата на стабилно мобилно покритие по трасето, лидерът на "Възраждане" използва ситуацията, за да коментира общото състояние на държавата. Той определя гледката през прозореца на влака като символ на „разруха, упадък и бавно, незабележимо гниене на всички тъкани на държавността“. Костадинов завършва изявлението си с политическо послание към своите избиратели, уверявайки ги, че политическата му формация ще продължи да се бори за радикални промени в управлението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БДЖ - Боже Дано стигна Жив

    28 3 Отговор
    Ай ся капризи!

    10:53 29.04.2026

  • 2 Ко речи?

    19 1 Отговор
    Ами те и кофите за боклук са на колела.

    10:54 29.04.2026

  • 3 реалистъ

    8 31 Отговор
    В България с всичко държавно е така. Колкото и да плюете частника, той ви предлага качество, за да изберете точно него. Докато държавата се подиграва с вас.

    Коментиран от #24, #30

    10:54 29.04.2026

  • 4 копанар

    15 5 Отговор
    шото се возите с брачедите си

    10:55 29.04.2026

  • 5 честен ционист

    6 10 Отговор
    Скоро ще има за всички безплатни билети за влака за Кардам.

    Коментиран от #35

    10:56 29.04.2026

  • 6 Хахахаха

    13 19 Отговор
    Така е. Но е забравил да допълни, че руските са още по-зле! Спестил е фактите.

    Коментиран от #13, #34

    10:56 29.04.2026

  • 7 Това се прави

    24 3 Отговор
    Умишлено за да се приватизира. Вече е започнат процесът.

    10:56 29.04.2026

  • 8 си дзън

    13 17 Отговор
    90% от щетите по инфраструктурата се нанасят от избирателите на Възраждане.

    10:57 29.04.2026

  • 9 Викай

    10 2 Отговор
    Гроздю да ги чисти

    10:57 29.04.2026

  • 10 Фори

    11 5 Отговор
    Прав е.Ако не ни занимаваше постоянно с проблемите на Путин , щеше да е доста по-поносим политик.

    11:05 29.04.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 2 Отговор
    КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ВЕЧЕ ИМА
    85 000 КМ ЖП ЛИНИИ ПО КОИТО ВЛАКОВЕТЕ СЕ ДВИЖАТ С 300 КМ / ЧАС
    ..... И СЕГА ИСКАТ ДА ПУСКАТ НОВИ МОДЕЛИ С 400 КМ/ЧАС
    ......
    КАЧВАШ СЕ В СОФИЯ - СЛИЗАШ ВЪВ ВАРНА СЛЕД 2.5 ЧАСА И ВЗИМАШ ЕЛЕКТРОМОБИЛ ПОД НАЕМ
    ......
    МЕЧТИ , МЕЧТИ!
    ... БОКИЧА ЗАРОВИ МИЛИАРДИ В ЗЛАТНИЯ ЧАКЪЛ

    11:11 29.04.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    11 5 Отговор
    сичко държавно що е на дотации е така за разлика от часните лица дето са на дотации - луксозни вили, коли, екскурзии с людовник/ци на Бали въобще лукс. Странни метаморфози на държавни служители в лобита и мафия

    11:11 29.04.2026

  • 13 Хмм

    16 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    руснаците имат високоскоростни влакове, каквито ние нямаме, купуваме на старо и режим лентички, бяха нови само вагоните на сименс, изработени в Турция, купени по времето на царя, костадинов го устройваше положението му, критикува, подвиква от първия ред, особено фрапантно беше гласуването протива свалянето охраната на борисов и пеевски, при това на два пъти, мислеше така да продължи до пенсия, отказваше мандати за управление, винаги казваше, че ако президентът му предложи ще го върне веднага, на хората им писна, щом няма намерение да управлява защо е там, да си върви вкъщи и да си гледа на верандата Варненското езеро

    11:13 29.04.2026

  • 14 клиент008

    7 9 Отговор
    така е, а той прилича на кофа за боклук на крака

    11:13 29.04.2026

  • 15 койдазнай

    3 9 Отговор
    БДЖ значи Български Държавни железници! Костадинов какво, иска да ги даде на някой частник, да ги оправи?!?

    Коментиран от #33

    11:17 29.04.2026

  • 16 Връщай

    8 7 Отговор
    Парите бе!

    Коментиран от #18

    11:22 29.04.2026

  • 17 ха ха ха

    14 4 Отговор
    сетил се аколко време беше в парламента що не вкара едих проект за железниците а само плямпа айде молявисе

    11:24 29.04.2026

  • 18 Така де

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Връщай":

    Борисов връщай парите бе боклук!!!

    Коментиран от #27

    11:28 29.04.2026

  • 19 питанката

    13 5 Отговор
    Абе , Коце , ти къде беше до сега , не си ли депутат ? Защо не направи нещо да подобриш положението в железниците ? Възмущаваш се на какво, че не си вършите работата ?

    11:30 29.04.2026

  • 20 Тоа ПЕН..дел

    3 4 Отговор
    Подадените ли оставка след позорната загуба на изборите?
    Хихихихихи
    Вонка ма пи..ДЕР

    11:32 29.04.2026

  • 21 Калин

    9 4 Отговор
    Откакто гербаджийските отпадъци се появиха преди 20 години и узурпираха властта и завзеха държавата всичко започна да се руши и разпада , а държавните институции спряха да функционират.
    Герб имаха и много съучастници в престъпленията си под формата на коалиционни партньори и сглобкаджии, които също допринесоха за разрухата.

    Държава напрактика нямаме

    Коментиран от #23

    11:32 29.04.2026

  • 22 Анонимен

    9 4 Отговор
    Костадинов само седи в парламента и получава лъже обилно невежите Сега видял БДЖ

    11:33 29.04.2026

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Калин":

    Шарлатанията я забравяш умишлено 5 години управлява и Радевите служебни лъжец платен си тук Сега има нови всичко ще задействат нали платеният

    11:35 29.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Давид

    2 4 Отговор
    И какво му разбира на този главата дето от първият ден ДС го контролира ;) Ало службите , ние вече знаем кой контролира процеса . Ъпгрейд и президентска република , тези губят стойност ;) нали сте го изчислили ;) Къде е Марков ?

    11:36 29.04.2026

  • 26 гражданин

    5 2 Отговор
    на ТрансСибирския вагоните са по добри, всичките кушет и спални, сетил се е този, да коментира БДЖ, той пари и коли си има, на влак не се е качвал от 2014 година сигурно, на другите избори 3.2, не 4.2

    11:37 29.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Частно или държавно - все тая

    4 1 Отговор
    Дали ще е държавно или частно - все тая
    Частното ни дои
    Държавното го разграбват!

    11:37 29.04.2026

  • 29 Отстрани

    5 7 Отговор
    Костадинов е абсолютно прав!
    Евроатлантиците превърнаха цялата държава в кочина, не само БДЖ . Евроатлантиците минаха през държавата като марокански скакалци и нищо здраво и цяло не остана, камък върху камък не остана.
    Рушаха, грабиха и мъкнаха всичко което можеше да бъде откраднато и унищожено и нищо не съградиха.

    Трагедията е пълна!

    11:38 29.04.2026

  • 30 Коста

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "реалистъ":

    Кви тапотии пишете? Корумпирани българи съсипват държавата и държавните фирми срещу заплащане, за да могат да ги дадат или подарят на частни лица срещу комисионни. Частните фирми без никакви инвестиции ще реализират печалби, които с мошенгии ще пишат загуба. И никакви приходи за държавата. Докато приходите на държавните фирми отиват директно в държавата. Просто трябва да се върнат Крумовите закони. Поне за държавни служители.

    11:38 29.04.2026

  • 31 Търновец

    3 4 Отговор
    Радикални промени в България - Руските мафиотски олигархични структури да напуснат България. А на снимката виждате как място за чакане на железопътна спирка се превръща в кофа за боклук, самата конструкция е изградена от профили които биха носили поне два тона тежест - вложени са много материали и труд и енергия - държавна пара

    11:39 29.04.2026

  • 32 Трол

    3 0 Отговор
    Това не е транспорт, а туристически атракцион.

    11:39 29.04.2026

  • 33 Те вече

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "койдазнай":

    ги дадоха на Ивкони. Играя фирма Сарафов получава заплати.

    11:39 29.04.2026

  • 34 Да , ама НЕ !

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Не си в час . По руските железници се движат и автономни влакови композиции .

    11:41 29.04.2026

  • 35 В КАКЪВ СМИСЪЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    ОТ ВОЕННА РАМПА ЛИ ЩЕ ТРЪГВА🤔

    11:41 29.04.2026

  • 36 Анонимен

    2 2 Отговор
    Защо чак сега го казваш преди си папкаше и кротуваше

    11:41 29.04.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 4 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ БЕШЕ СУЛТАНА ДА ПОСТРОИ ЖЕЛЕЗНИЦА, ЗАЩОТО НРБ ЩЕШЕ ДА СЛОЖИ ЕДНА РЕЛСА ДА ВАКАРЕЛ

    11:42 29.04.2026

  • 38 а машинистите и персонала

    2 0 Отговор
    на какво мязат те . в сиво . обикновено цветовете ги избират така щото да се сливат с мръсотията . колкото и да търкат вагоните тълпите цапат . затова си е мръсно и пълно с отпадъци . а бързина е имало 80 години . нали има причини за всичко . уж влаковете заместват самолета и кораба , но са си нещо шокиращо .

    11:44 29.04.2026

  • 39 СПОКОЙНО

    2 1 Отговор
    БЪДЕЩЕТО НА БДЖ ПЪТ.ПРЕВОЗИ
    Е КАТО КОМИНИТЕ НА МК КРЕМИКОВЦИ
    МОНУМЕНТ НА КОМУНИЗЪМА...

    11:46 29.04.2026

  • 40 Вчера...

    5 0 Отговор
    ...се случи за малко да шофирам успоредно,с движещ се пътнически влак,с три вагона...!
    Бях потресен от външният неугледен и нехигиеничен вид на вагоните...!
    Наистина-кофи за боклук на колела...!

    11:49 29.04.2026

  • 41 ...

    0 1 Отговор
    Сега президентчето ше оправи и влаковете споко.

    11:50 29.04.2026

  • 42 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор
    Я се вземете в ръце бе- НЯМА ДА ОБИЖДАТЕ така грозно кофите за боклук които в 90% от случаите са забележимо по-чисти от влаковете

    11:51 29.04.2026

  • 43 Нема значение

    0 1 Отговор
    Важното е твойта къща да изглежда добре. Моше ник

    11:51 29.04.2026

  • 44 Исторически парк

    1 1 Отговор
    И ти кво направи по въпроса 6 години бе мшка

    11:54 29.04.2026

  • 45 Връщай

    1 0 Отговор
    Парите бе!

    12:01 29.04.2026

  • 46 Аз съм веган

    1 1 Отговор
    А да видиш руските,,

    12:01 29.04.2026

  • 47 Браво!

    0 1 Отговор
    Браво!

    12:03 29.04.2026

  • 48 Кофи за буклук

    0 1 Отговор
    Браво

    12:04 29.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дзак

    0 1 Отговор
    Вагоните не се поддържат добре. Много дребни механични повреди. Стъклата са помътнели. По-големият проблем е разписанието. Нормално от градовете в центъра на България да има влак, с който да тръгнеш в 7 и да пристигнеш в София, Бургас или Варна, за да свършиш работа и да се прибереш вечерта. БДЖ не мисли за клиентите си. Също вагоните трябва да имат място за велосипеди.

    12:05 29.04.2026

  • 51 Браво

    0 1 Отговор
    Руските са слънце в сравнение с Бг Кофи! Пътувал съм.Безплатен Wi-Fi.

    12:06 29.04.2026

