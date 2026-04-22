Божидар Русев: Цунамито на Радев потопи модела Пеевски-Борисов

Смазващата победа на коалиция "Прогресивна България", която спечели парламентарните избори с над 44 процента подкрепа от над 1.3 милиона гласоподаватели, бележи края на досегашното статукво у нас. Това коментираха журналистите Божидар Русев и Владислав Апостолов, заедно с експерта по комуникации Надежда Ганева, в ефира на предаването "Здравей, България" по NOVA. Според анализаторите новото мнозинство е изправено пред тежката задача да овладее инфлацията и да състави легитимна власт, която да нормализира политическия тон.
Според журналиста от Дарик радио Божидар Русев, мащабът на изборния резултат показва категоричната умора на обществото от досегашния модел на управление. Той определи вота като категоричен пробив.
"Това е краят на модела Пеевски-Борисов. Това, което видяхме, беше смазващо. Нямаше вълна за Радев, а цунами", заяви Божидар Русев пред NOVA.
Журналистът подчерта, че хората търсят нормализация след годините на политическо напрежение. По думите му следващите първи и най-тежки задачи пред Румен Радев и мнозинството му в парламента ще бъдат изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) и фигурата на главен прокурор.
Икономическата ситуация и справянето със скока на цените са били ключовият фактор в предизборната кампания на победителите. Журналистът Владислав Апостолов отбеляза, че основният двигател на инфлацията в страната е бруталната спекула, която може да бъде подсилена от процесите по влизане в еврозоната.
"Той твърдеше, че може да овладее цените и сега българите ще очакват да заложи на такива механизми, че да го усетят", заяви Апостолов, като добави, че дори самите лидери на "Прогресивна България" вероятно не са очаквали чак толкова мащабен резултат.
Експертът по комуникации Надежда Ганева се съгласи, че овладяването на цените е главната заявка на новата власт, но подчерта, че кампанията им е била много контролирана и умерена. Според нея на този етап няма никакви индикации и не се очакват граждански протести срещу новото управление.
Анализаторите в студиото бяха категорични, че етикетите към Румен Радев за геополитическа обвързаност не отговарят на реалните му политически ходове.
Според Владислав Апостолов твърденията, че новият лидер е проруски настроен, са чисто и просто плакатна пропаганда. Божидар Русев подкрепи тази теза, като обърна внимание на действията на предишните служебни кабинети на Радев, които не са демонстрирали подобно отклонение от евроатлантическия курс.
"Радев знае, че ако е проруски, стотици хиляди ще излязат на площадите", категоричен бе Русев, като допълни, че фигурата на бъдещия външен министър ще послужи като лакмус за реалната посока, в която тръгва новата власт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #33
10:16 22.04.2026
2 Само Възраждане
Коментиран от #3
10:17 22.04.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "Само Възраждане":На предсрочните за Костадин, Ивелин, и Радостин.
10:18 22.04.2026
4 авантгард
Ако някой направи нещо от което България губи, а печели друга страна, това го прави другофил и българофоб.
Ето толкова просто е.
Коментиран от #14
10:19 22.04.2026
5 така така
10:19 22.04.2026
6 Ура,,Ура
Коментиран от #9
10:21 22.04.2026
7 пълни
10:22 22.04.2026
8 Само Възраждане!
Коментиран от #64, #65
10:23 22.04.2026
9 честен ционист
До коментар #6 от "Ура,,Ура":Единственото шоу, което ще видите, ще е некое коремно набиране на лоста за тупане на килими пред някоя Хрущевка.
Коментиран от #10
10:23 22.04.2026
10 хах
До коментар #9 от "честен ционист":Хахх евала
10:24 22.04.2026
11 Хипотетично
Подходяща метафора за предстоящи събития над страната, а резултатите са известни след цунами.
Коментиран от #17
10:24 22.04.2026
12 потопи модела Пеевски-Борисов
пълни чекмеджета и чобаните с по понамалели стада си остават и ще ни занимават с тях дълги години
10:24 22.04.2026
13 Регресив Радев
10:27 22.04.2026
14 Спас
До коментар #4 от "авантгард":Ами българофобите избраха Радев. Няма как да си родолюбец и да гласуваш за предател, та и да го туриш за министър председател,това е падение и тежка историческа вина ва поддръжнеците му
10:30 22.04.2026
15 Али Раза
Коментиран от #36
10:31 22.04.2026
16 Шоо
Коментиран от #18, #21
10:33 22.04.2026
17 Уникално
До коментар #11 от "Хипотетично":Да, цунамито на предателството на националните идеали наистина се случи в лицето на карикатурата Радев. Но съвеста на гласувалите за него лежи вече тежка карма на предатели
10:34 22.04.2026
18 Мдааа
До коментар #16 от "Шоо":Половината хитреци и мързели гласуваха за Радев щото щял да свали цените,СВЕЩЕННА ТЪПОТА, за която ще си плащат от джоба, заробвяйки се с този олигофрен
Коментиран от #20
10:36 22.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 провинциалист
До коментар #18 от "Мдааа":"щял да свали цените,СВЕЩЕННА ТЪПОТА" - мда, друго си е да напираш за еврозоната, щото забогатяване ще има
Коментиран от #25, #28
10:40 22.04.2026
21 Партия БОгаТАШ
До коментар #16 от "Шоо":Сега е на власт, но не им стига от кражбата на века Боташ, трябва им цялата държава,цялата трапеза. Само като видях кои слагачи са наобиколили Радевчо и изтръпнах. Нали знаете,че при военните най- много върви подмазването,лизачеството и връзкарството, е сега гледайте...
Коментиран от #31
10:41 22.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И тоя
10:44 22.04.2026
24 Факти
Коментиран от #27, #40, #61
10:45 22.04.2026
25 Обезчестена копейка
До коментар #20 от "провинциалист":А на мен Радев ми обеща щом гласувам за него да ме направи един ден рубла, една рубла е 0.011€ ,все е нещо
10:45 22.04.2026
26 Комунист
Да си изберат управител, който никога не е ряботил честен труд, не е бил в бизнеса, не знае за проблемите на трудещите се и предприемачите и цял живот е бил на държавната лапачка, сега ще ги оправи за по-малко от 800 дни, защото около него се е събрал сбирщайн от гладни бивши комунета, герберасти, пеперасти и каквото там си е намерил. Перфектен екип за Продължаване на Простотията чрез Позорна България.
Дори сам Радев да е с добри намерения, капацитетът му е казармен, а зад него са олигарси от модела. Пребоядисахме бapдака, но оставихме същите труженички.
Ако искате да промените системата ви трябват хора извън системата.
10:46 22.04.2026
27 Първанов
До коментар #24 от "Факти":Точно така е!
10:46 22.04.2026
28 Завърнал се
До коментар #20 от "провинциалист":Еврозоната ни е последния проблем
Коментиран от #35, #38
10:46 22.04.2026
29 справянето с цените минава през
Коментиран от #37, #44
10:47 22.04.2026
30 Ъхъ!!!
10:48 22.04.2026
31 Миме
До коментар #21 от "Партия БОгаТАШ":а при ПеПеДеБерасите кое най-много върви?
10:50 22.04.2026
32 Дика
10:51 22.04.2026
33 Не забравяйте
До коментар #1 от "честен ционист":Бе то с алабала и наше мвр,всеки може да си уреди цунами.
10:53 22.04.2026
34 кире
10:53 22.04.2026
35 провинциалист
До коментар #28 от "Завърнал се":"Еврозоната ни е последния проблем" - само хронологически последният. Необясним е воят срещу набеденият за руски агент натовски генерал на фона на гръмките твърдения как еврозоната ще ни откъсне окончателно от руското влияние наред с всички други чудеса, които се случват в тази зона.
10:53 22.04.2026
36 Много правилно
До коментар #15 от "Али Раза":В турските сериали,телефонът да звънне и те"Дано да е за добро".Та ,и аз се чудя защо хората бъркат обещаното с даденото.
10:54 22.04.2026
37 Баба Гицка
До коментар #29 от "справянето с цените минава през":Ааа,не е тъй баби. Румян речи у наше село, чи щи ги свали цинити веднага, тъй речи и аз му дадох, не не му пуснах, а тласувах за него де
10:54 22.04.2026
38 Миме
До коментар #28 от "Завърнал се":абсолютно верно първо и най-важно е България немедлено да излезе от ес и нато
Коментиран от #41, #43, #45, #48, #62
10:55 22.04.2026
39 Ддд
10:57 22.04.2026
40 Уникално
До коментар #24 от "Факти":БОТАШ е план за пренос на руски газ с петорна печалба. Путин се нуждае от кинти за войни! Боташ е такъв план за изпомпване на пари с помоща на близките му агенти
Коментиран от #42
10:58 22.04.2026
41 Ддд
До коментар #38 от "Миме":И после какво ще прави? Гладни, боси и голи. Отивате да се молите на руския падишах да ви направи руска република ли? Ама те и в Рашистан народа беден и гладен. Не гледайте Санкт Петербург, гледайте провинцията, какъв глад ги гони.
Коментиран от #49
11:00 22.04.2026
42 провинциалист
До коментар #40 от "Уникално":ВИНАГИ, когато се говори за Боташ, трябва да се сравнява с Ф16-ките, защото като първоначална инвестиция са еднакви.
Коментиран от #50
11:00 22.04.2026
43 Уникално
До коментар #38 от "Миме":Това може да стане за теб веднага щом,,немедлено"( русизъм) изчезнеш посока Москва
Коментиран от #52
11:00 22.04.2026
44 Миме
До коментар #29 от "справянето с цените минава през":България немедлено требе да напусне Г€ЙРО зоната,а кокорестата асенка -набутана у белене
Коментиран от #46
11:01 22.04.2026
45 Глупако
До коментар #38 от "Миме":Ти с маломозъчността си помниш ли колко години Великобритания излизаше от ЕС, какви договори какво чудо и разбира се е в нато. Разбира се сега там настроенията са да се завърне в ЕС. Тва да не ти е да излезеш да си купиш ракияДебил
Коментиран от #54
11:04 22.04.2026
46 Ооо,имаме
До коментар #44 от "Миме":Си и фашист в компанията. Как еДебил, кефиш ли се на предателството си?
Коментиран от #56
11:05 22.04.2026
47 Сашо
11:06 22.04.2026
48 излезте
До коментар #38 от "Миме":всички мимета.Пътя към москва е осеян с добри намерения ,а то се изразява в робия за 1 рубла на час или по точно за стотинка на час, и ако си откраднете кола от европа путин ще го има за законно
Коментиран от #58
11:09 22.04.2026
49 Миме
До коментар #41 от "Ддд":ми ставаме щвейцария на балканите зер тия и не мислят да влезнат в зоната ,а и нали зарад това беха сичките тея извращения цели 36 години
11:11 22.04.2026
50 Уникално
До коментар #42 от "провинциалист":Найстина по-нелепо сравнение няма как да се направи, то даже е толкова нелепо, че не си струва коментара. Иначе да да речем френския самолет рафал( ако въобще си чел) е малко по- добър от Ф, но по скъп ( той е с два двигателя)и по- неразпространен, съответно поддръжката също скача
Коментиран от #53
11:11 22.04.2026
51 Майора
Коментиран от #57
11:12 22.04.2026
52 Миме
До коментар #43 от "Уникално":и къв ти е проблема с русизмите?а знаеш ли къв изъм е хартия,а хиляда?
11:13 22.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Миме
До коментар #45 от "Глупако":аууу на леля жендърчето споко бе не севпрегай толкоз , я как бързо България напусна сив и варшавския договор
11:18 22.04.2026
55 Ненормалник
11:21 22.04.2026
56 Миме
До коментар #46 от "Ооо,имаме":опа,опа не така бе педуханец престани да използваш език на омразата да не зема да се оплача на баба ти урсула ,че се държиш отвратително с една възрастна жена
Коментиран от #59
11:23 22.04.2026
57 Уникално
До коментар #51 от "Майора":Така е! Но виж само дори колко обидно би му било на човек, стига да не е Радев да те наричат, не само румънците, а и целия свят ,,новия Орбан". Орбан, който зрелищно бе изритан заради злоупотреби и какво ли не. Българите се самопотопиха пред лицето на света с този мерзавец Радев
11:28 22.04.2026
58 Миме
До коментар #48 от "излезте":а пътя към брюксел или вашингтон с какво е осеян? галопираща инфлация която естествево не е от Г€ЙРОто мигранти ,безконечни заеми ритулни убийства и самоубийства ....
11:29 22.04.2026
59 Ооо,имаме
До коментар #56 от "Миме":Фашистче, ти се напъна нещо,ама мисъл никс,само шаблони
11:31 22.04.2026
60 Толкова
11:32 22.04.2026
61 Много точен ковентар
До коментар #24 от "Факти":Ще добавя още само,че сега Борисов ще може спокойно да критикува,защото официално е обявено,че моделът на статуквото е разрушен.Пък и да видим Пеевски с какви компромати разполага.Да се критикува е много лесно.Кусури винаги се намира на всеки,който работи.Дано новите управляващи,не фалират България. Румен Гечев напр.е ВИП особа в новите управляващи.Като мине еуфорията и започнат да идват "кръчмарите" със сметките,ще разберем.Аз все още се чудя кой е взел комисионната от БОТАШ,защото не може договорът да е сключен от чиста ГЛУПОСТ.Да видим,дали все пак,ще го направят печеливш,а не губещ.
11:48 22.04.2026
62 Дика
До коментар #38 от "Миме":Немедлено е руска дума, тъй че първия ни проблем е да разкараме копейките, които са много загрижени за българския национален интерес.
12:01 22.04.2026
63 Само че
12:18 22.04.2026
64 Ха ха ха
До коментар #8 от "Само Възраждане!":Герой да наричаш продал се на русия за лична изгода е меко казано глупаво
12:22 22.04.2026
65 дядо Петър
До коментар #8 от "Само Възраждане!":Рано си минал на твърдо гориво, дедовото!
12:30 22.04.2026
66 Добре де
И защо Радев трябва да се влияе от стотина хиляди, като е избран от милион и половина. Това не ви е Борисов, ще виете на умряло в ъгъла...
12:36 22.04.2026