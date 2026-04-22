Новини
България »
София »
Божидар Русев: Цунамито на Радев потопи модела Пеевски-Борисов

Божидар Русев: Цунамито на Радев потопи модела Пеевски-Борисов

22 Април, 2026 10:14 1 750 66

Икономическата ситуация и справянето със скока на цените са били ключовият фактор в предизборната кампания на победителите

Божидар Русев: Цунамито на Радев потопи модела Пеевски-Борисов - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смазващата победа на коалиция "Прогресивна България", която спечели парламентарните избори с над 44 процента подкрепа от над 1.3 милиона гласоподаватели, бележи края на досегашното статукво у нас. Това коментираха журналистите Божидар Русев и Владислав Апостолов, заедно с експерта по комуникации Надежда Ганева, в ефира на предаването "Здравей, България" по NOVA. Според анализаторите новото мнозинство е изправено пред тежката задача да овладее инфлацията и да състави легитимна власт, която да нормализира политическия тон.

Според журналиста от Дарик радио Божидар Русев, мащабът на изборния резултат показва категоричната умора на обществото от досегашния модел на управление. Той определи вота като категоричен пробив.

"Това е краят на модела Пеевски-Борисов. Това, което видяхме, беше смазващо. Нямаше вълна за Радев, а цунами", заяви Божидар Русев пред NOVA.

Журналистът подчерта, че хората търсят нормализация след годините на политическо напрежение. По думите му следващите първи и най-тежки задачи пред Румен Радев и мнозинството му в парламента ще бъдат изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) и фигурата на главен прокурор.

Икономическата ситуация и справянето със скока на цените са били ключовият фактор в предизборната кампания на победителите. Журналистът Владислав Апостолов отбеляза, че основният двигател на инфлацията в страната е бруталната спекула, която може да бъде подсилена от процесите по влизане в еврозоната.

"Той твърдеше, че може да овладее цените и сега българите ще очакват да заложи на такива механизми, че да го усетят", заяви Апостолов, като добави, че дори самите лидери на "Прогресивна България" вероятно не са очаквали чак толкова мащабен резултат.

Експертът по комуникации Надежда Ганева се съгласи, че овладяването на цените е главната заявка на новата власт, но подчерта, че кампанията им е била много контролирана и умерена. Според нея на този етап няма никакви индикации и не се очакват граждански протести срещу новото управление.

Анализаторите в студиото бяха категорични, че етикетите към Румен Радев за геополитическа обвързаност не отговарят на реалните му политически ходове.

Според Владислав Апостолов твърденията, че новият лидер е проруски настроен, са чисто и просто плакатна пропаганда. Божидар Русев подкрепи тази теза, като обърна внимание на действията на предишните служебни кабинети на Радев, които не са демонстрирали подобно отклонение от евроатлантическия курс.

"Радев знае, че ако е проруски, стотици хиляди ще излязат на площадите", категоричен бе Русев, като допълни, че фигурата на бъдещия външен министър ще послужи като лакмус за реалната посока, в която тръгва новата власт.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 10 Отговор
    България изглеждата така, все едно цунами е минало през нея, а на Радев се падна да отстранява щетите като замете следите.

    Коментиран от #33

    10:16 22.04.2026

  • 2 Само Възраждане

    6 23 Отговор
    Кво цунави ве плюнк0, българите гласувахме за Възраждане, поредната подмяна!

    Коментиран от #3

    10:17 22.04.2026

  • 3 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Само Възраждане":

    На предсрочните за Костадин, Ивелин, и Радостин.

    10:18 22.04.2026

  • 4 авантгард

    18 0 Отговор
    Ако някой направи нещо от което България печели и от това печели и друга страна, това не го прави другофил, а българофил.
    Ако някой направи нещо от което България губи, а печели друга страна, това го прави другофил и българофоб.
    Ето толкова просто е.

    Коментиран от #14

    10:19 22.04.2026

  • 5 така така

    16 2 Отговор
    още един комуно слагач!

    10:19 22.04.2026

  • 6 Ура,,Ура

    5 6 Отговор
    Шоуто предстои. Приключения ги чакат някои хора. Неприятни приключения.

    Коментиран от #9

    10:21 22.04.2026

  • 7 пълни

    14 7 Отговор
    глупости очилатко. БГ хората много бързо забравиха как радев се закани на НС като стана президент..забравиха как бламираше законите и как бега от президентството по заръка на решетников,който го постави на поста.Всички бабички на бсп гласуваха за него и де го бсп ? то....Сега българите ги чака една горчива чаша и след 2 години максимум, ще стачкуват, ще ги бият по улиците и радев няма да си тръгне докато му свърши мандата и руснаците не изкупят цяла БЪЛГАРИЯ ..очилатко това чалка българите.. изтъркай си очилите

    10:22 22.04.2026

  • 8 Само Възраждане!

    2 14 Отговор
    Истинския победител е Костадинов от Възраждане , нашия герой от народа.

    Коментиран от #64, #65

    10:23 22.04.2026

  • 9 честен ционист

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Единственото шоу, което ще видите, ще е некое коремно набиране на лоста за тупане на килими пред някоя Хрущевка.

    Коментиран от #10

    10:23 22.04.2026

  • 10 хах

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Хахх евала

    10:24 22.04.2026

  • 11 Хипотетично

    8 3 Отговор
    💲Нямаше вълна за Радев, а цунами"💲
    Подходяща метафора за предстоящи събития над страната, а резултатите са известни след цунами.

    Коментиран от #17

    10:24 22.04.2026

  • 12 потопи модела Пеевски-Борисов

    5 1 Отговор
    пак смешки и изфърляния

    пълни чекмеджета и чобаните с по понамалели стада си остават и ще ни занимават с тях дълги години

    10:24 22.04.2026

  • 13 Регресив Радев

    10 4 Отговор
    Е пряко отражение на робското мислене на българина, че дори и никаквото му отношевие на вкус. Достатъчно е да го погледнеш ,как изглежда Радев, не е нужно да си психиатър. Нито визия, нито съдържание само демагогия. Исторически надали е имало п-голяма излагация на българите. Това не може и не биваше да българската физиономия

    10:27 22.04.2026

  • 14 Спас

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "авантгард":

    Ами българофобите избраха Радев. Няма как да си родолюбец и да гласуваш за предател, та и да го туриш за министър председател,това е падение и тежка историческа вина ва поддръжнеците му

    10:30 22.04.2026

  • 15 Али Раза

    2 6 Отговор
    А дано е за добро

    Коментиран от #36

    10:31 22.04.2026

  • 16 Шоо

    6 2 Отговор
    Ей сега като дойдат тройни сметки за ток и парно за април щото е хладно и Радев утече и той в канала, нали нямаше да плащаме нищо, тъй рече бай Пенчо от Сусурлево.

    Коментиран от #18, #21

    10:33 22.04.2026

  • 17 Уникално

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хипотетично":

    Да, цунамито на предателството на националните идеали наистина се случи в лицето на карикатурата Радев. Но съвеста на гласувалите за него лежи вече тежка карма на предатели

    10:34 22.04.2026

  • 18 Мдааа

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "Шоо":

    Половината хитреци и мързели гласуваха за Радев щото щял да свали цените,СВЕЩЕННА ТЪПОТА, за която ще си плащат от джоба, заробвяйки се с този олигофрен

    Коментиран от #20

    10:36 22.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 провинциалист

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мдааа":

    "щял да свали цените,СВЕЩЕННА ТЪПОТА" - мда, друго си е да напираш за еврозоната, щото забогатяване ще има

    Коментиран от #25, #28

    10:40 22.04.2026

  • 21 Партия БОгаТАШ

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Шоо":

    Сега е на власт, но не им стига от кражбата на века Боташ, трябва им цялата държава,цялата трапеза. Само като видях кои слагачи са наобиколили Радевчо и изтръпнах. Нали знаете,че при военните най- много върви подмазването,лизачеството и връзкарството, е сега гледайте...

    Коментиран от #31

    10:41 22.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И тоя

    6 0 Отговор
    Умочко до преди една седмица друга песен пееше по дарик бързо почна да се преорентира

    10:44 22.04.2026

  • 24 Факти

    9 4 Отговор
    Не искам да съм песимист, но моделът Радев може да се окаже по-лош от модела Борисов-Пеевски. Мафиотите знаеха как да управляват парични потоци. Знаеха как да крадат без да фалират държавата. Радев е шапкар, цял живот на държавна хранилка. Нищо не разбира от икономика, финанси, бизнес. Той е тотално зависим от червените олигарси и вероятно нарежданията идват директно от Кремъл. Договорът с Боташ е ярък пример за това какво ни очаква. 2 милиарда евро чиста загуба. Борисов никога нямаше да сключи толкова безумен договор. Той щеше да чопне от тук, от там, но държавата щеше да си върви и да остане нещо и за народа. С Радев очаквам пълна катастрофа. Договорът с Боташ ясно показва, че той или изобщо не знае какво прави и го употребяват, или напълно съзнателно обслужва чужди интереси, които са в рязък контраст с българските. Да не забравяме скандала с даренията за първата му кампания. Да не забравяме, че сега направи най-скъпата кампания. Кой стои зад него? Кой плаща? Кой поръчва музиката?

    Коментиран от #27, #40, #61

    10:45 22.04.2026

  • 25 Обезчестена копейка

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "провинциалист":

    А на мен Радев ми обеща щом гласувам за него да ме направи един ден рубла, една рубла е 0.011€ ,все е нещо

    10:45 22.04.2026

  • 26 Комунист

    7 3 Отговор
    Тия джурналя от Джендър Зи поколението, което не е чувала за казарма им п.едстои да научат, що е фатмащина. Едно време се борехме да я отменим заради тях, а те я докараха. Да си я сърбат. Честито.

    Да си изберат управител, който никога не е ряботил честен труд, не е бил в бизнеса, не знае за проблемите на трудещите се и предприемачите и цял живот е бил на държавната лапачка, сега ще ги оправи за по-малко от 800 дни, защото около него се е събрал сбирщайн от гладни бивши комунета, герберасти, пеперасти и каквото там си е намерил. Перфектен екип за Продължаване на Простотията чрез Позорна България.

    Дори сам Радев да е с добри намерения, капацитетът му е казармен, а зад него са олигарси от модела. Пребоядисахме бapдака, но оставихме същите труженички.


    Ако искате да промените системата ви трябват хора извън системата.

    10:46 22.04.2026

  • 27 Първанов

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Точно така е!

    10:46 22.04.2026

  • 28 Завърнал се

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "провинциалист":

    Еврозоната ни е последния проблем

    Коментиран от #35, #38

    10:46 22.04.2026

  • 29 справянето с цените минава през

    3 1 Отговор
    намаляване на бюжетни харчове за заплати. Увеличението на цените се нарича инфлация, а инфлацията е натискът на паричната маса върху стоката, като поне засега няма измислено по-добро определение от това. Този натиск в България дойде от взимането на външни заеми и изливането им на пазара под формата на нетрудови плащания и то от бюджета, като в резулат на това държавният бюджет се продъни, а дългът и инфлацията се изстреляха нагоре рязко. Намаляването на паричната маса ще доведе и до намаляване на приходите от ДДС, като в случая единствено увеличението на цените на горивата ще бъде от помощ, тъй като в тяхната цена има акциз и ДДС и колкото по-скъпи горива , толкова повече пари в бюджета от косвени данъци върху горивата ще влезнат. Щетите от политиката на неграмотния икономист Асен Василев и неговата политка на раздуване на бюджетни плащания и разходи, а от там раздуто потребление и кърпене на бюджета от косвения данък ДДС върху така раздутото потребление от излетите на пазара взети външни заеми ще се поправят много трудно и болезнено и то в сравнително дългосрочен план, но само ако някой има желание и е достатъчно устойчив да издържи на оплюването, на което ще бъде подложен , прилагайки неизбежните мерки за поправяне на сторените поразии.

    Коментиран от #37, #44

    10:47 22.04.2026

  • 30 Ъхъ!!!

    4 1 Отговор
    Цунамито на Боташко и моделът Борисов-Дубаевски са ЕДНО И СЪЩО! КГБ-ДС!

    10:48 22.04.2026

  • 31 Миме

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Партия БОгаТАШ":

    а при ПеПеДеБерасите кое най-много върви?

    10:50 22.04.2026

  • 32 Дика

    5 2 Отговор
    Тепърва ще берем ядове с тия шапкари, ама пък сме свикнали.

    10:51 22.04.2026

  • 33 Не забравяйте

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Бе то с алабала и наше мвр,всеки може да си уреди цунами.

    10:53 22.04.2026

  • 34 кире

    4 2 Отговор
    ма той потопи и модела ПП -ПЕЕВСКИ

    10:53 22.04.2026

  • 35 провинциалист

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Завърнал се":

    "Еврозоната ни е последния проблем" - само хронологически последният. Необясним е воят срещу набеденият за руски агент натовски генерал на фона на гръмките твърдения как еврозоната ще ни откъсне окончателно от руското влияние наред с всички други чудеса, които се случват в тази зона.

    10:53 22.04.2026

  • 36 Много правилно

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Али Раза":

    В турските сериали,телефонът да звънне и те"Дано да е за добро".Та ,и аз се чудя защо хората бъркат обещаното с даденото.

    10:54 22.04.2026

  • 37 Баба Гицка

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "справянето с цените минава през":

    Ааа,не е тъй баби. Румян речи у наше село, чи щи ги свали цинити веднага, тъй речи и аз му дадох, не не му пуснах, а тласувах за него де

    10:54 22.04.2026

  • 38 Миме

    0 9 Отговор

    До коментар #28 от "Завърнал се":

    абсолютно верно първо и най-важно е България немедлено да излезе от ес и нато

    Коментиран от #41, #43, #45, #48, #62

    10:55 22.04.2026

  • 39 Ддд

    3 1 Отговор
    Тези коментатори в статията, много бързо ще започнат да атакуват и Рундьо, след като отреже ПП-ДБ като кисела краставица.

    10:57 22.04.2026

  • 40 Уникално

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    БОТАШ е план за пренос на руски газ с петорна печалба. Путин се нуждае от кинти за войни! Боташ е такъв план за изпомпване на пари с помоща на близките му агенти

    Коментиран от #42

    10:58 22.04.2026

  • 41 Ддд

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Миме":

    И после какво ще прави? Гладни, боси и голи. Отивате да се молите на руския падишах да ви направи руска република ли? Ама те и в Рашистан народа беден и гладен. Не гледайте Санкт Петербург, гледайте провинцията, какъв глад ги гони.

    Коментиран от #49

    11:00 22.04.2026

  • 42 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Уникално":

    ВИНАГИ, когато се говори за Боташ, трябва да се сравнява с Ф16-ките, защото като първоначална инвестиция са еднакви.

    Коментиран от #50

    11:00 22.04.2026

  • 43 Уникално

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Миме":

    Това може да стане за теб веднага щом,,немедлено"( русизъм) изчезнеш посока Москва

    Коментиран от #52

    11:00 22.04.2026

  • 44 Миме

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "справянето с цените минава през":

    България немедлено требе да напусне Г€ЙРО зоната,а кокорестата асенка -набутана у белене

    Коментиран от #46

    11:01 22.04.2026

  • 45 Глупако

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Миме":

    Ти с маломозъчността си помниш ли колко години Великобритания излизаше от ЕС, какви договори какво чудо и разбира се е в нато. Разбира се сега там настроенията са да се завърне в ЕС. Тва да не ти е да излезеш да си купиш ракияДебил

    Коментиран от #54

    11:04 22.04.2026

  • 46 Ооо,имаме

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Миме":

    Си и фашист в компанията. Как еДебил, кефиш ли се на предателството си?

    Коментиран от #56

    11:05 22.04.2026

  • 47 Сашо

    3 0 Отговор
    Това изобщо не е вярно. Вижте как в държавната администрация се увеличават заплатите на нашите хора. Ще дойдат радевите хора и на тях - бам, пак увеличение. Ависшите чиновници ще им целуват задниците.

    11:06 22.04.2026

  • 48 излезте

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Миме":

    всички мимета.Пътя към москва е осеян с добри намерения ,а то се изразява в робия за 1 рубла на час или по точно за стотинка на час, и ако си откраднете кола от европа путин ще го има за законно

    Коментиран от #58

    11:09 22.04.2026

  • 49 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ддд":

    ми ставаме щвейцария на балканите зер тия и не мислят да влезнат в зоната ,а и нали зарад това беха сичките тея извращения цели 36 години

    11:11 22.04.2026

  • 50 Уникално

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "провинциалист":

    Найстина по-нелепо сравнение няма как да се направи, то даже е толкова нелепо, че не си струва коментара. Иначе да да речем френския самолет рафал( ако въобще си чел) е малко по- добър от Ф, но по скъп ( той е с два двигателя)и по- неразпространен, съответно поддръжката също скача

    Коментиран от #53

    11:11 22.04.2026

  • 51 Майора

    2 0 Отговор
    Никакво цунами , просто моделът беше сменен с модела Радев -Копринков! Платилите протестите и кампанията подсъдими олигарси няма дасе спрат пре нищо! А колкото до Радев най добре го определиха румънците-новият Орбан!

    Коментиран от #57

    11:12 22.04.2026

  • 52 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Уникално":

    и къв ти е проблема с русизмите?а знаеш ли къв изъм е хартия,а хиляда?

    11:13 22.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Миме

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Глупако":

    аууу на леля жендърчето споко бе не севпрегай толкоз , я как бързо България напусна сив и варшавския договор

    11:18 22.04.2026

  • 55 Ненормалник

    1 0 Отговор
    Ненормалник

    11:21 22.04.2026

  • 56 Миме

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ооо,имаме":

    опа,опа не така бе педуханец престани да използваш език на омразата да не зема да се оплача на баба ти урсула ,че се държиш отвратително с една възрастна жена

    Коментиран от #59

    11:23 22.04.2026

  • 57 Уникално

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Майора":

    Така е! Но виж само дори колко обидно би му било на човек, стига да не е Радев да те наричат, не само румънците, а и целия свят ,,новия Орбан". Орбан, който зрелищно бе изритан заради злоупотреби и какво ли не. Българите се самопотопиха пред лицето на света с този мерзавец Радев

    11:28 22.04.2026

  • 58 Миме

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "излезте":

    а пътя към брюксел или вашингтон с какво е осеян? галопираща инфлация която естествево не е от Г€ЙРОто мигранти ,безконечни заеми ритулни убийства и самоубийства ....

    11:29 22.04.2026

  • 59 Ооо,имаме

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Миме":

    Фашистче, ти се напъна нещо,ама мисъл никс,само шаблони

    11:31 22.04.2026

  • 60 Толкова

    1 0 Отговор
    възторзи за едно безлично пенсионе корумпе

    11:32 22.04.2026

  • 61 Много точен ковентар

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Ще добавя още само,че сега Борисов ще може спокойно да критикува,защото официално е обявено,че моделът на статуквото е разрушен.Пък и да видим Пеевски с какви компромати разполага.Да се критикува е много лесно.Кусури винаги се намира на всеки,който работи.Дано новите управляващи,не фалират България. Румен Гечев напр.е ВИП особа в новите управляващи.Като мине еуфорията и започнат да идват "кръчмарите" със сметките,ще разберем.Аз все още се чудя кой е взел комисионната от БОТАШ,защото не може договорът да е сключен от чиста ГЛУПОСТ.Да видим,дали все пак,ще го направят печеливш,а не губещ.

    11:48 22.04.2026

  • 62 Дика

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Миме":

    Немедлено е руска дума, тъй че първия ни проблем е да разкараме копейките, които са много загрижени за българския национален интерес.

    12:01 22.04.2026

  • 63 Само че

    1 1 Отговор
    Твърде възможно цунамито на помете Рублен Боташев и компания обратно там откъдето са дошли. Събрали са се банда некадърници и ще видим какво могат да сътворят.

    12:18 22.04.2026

  • 64 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само Възраждане!":

    Герой да наричаш продал се на русия за лична изгода е меко казано глупаво

    12:22 22.04.2026

  • 65 дядо Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само Възраждане!":

    Рано си минал на твърдо гориво, дедовото!

    12:30 22.04.2026

  • 66 Добре де

    0 0 Отговор
    "Радев знае, че ако е проруски, стотици хиляди ще излязат на площадите", категоричен бе Русев.
    И защо Радев трябва да се влияе от стотина хиляди, като е избран от милион и половина. Това не ви е Борисов, ще виете на умряло в ъгъла...

    12:36 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове