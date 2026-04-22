Божидар Русев: Цунамито на Радев потопи модела Пеевски-Борисов

Смазващата победа на коалиция "Прогресивна България", която спечели парламентарните избори с над 44 процента подкрепа от над 1.3 милиона гласоподаватели, бележи края на досегашното статукво у нас. Това коментираха журналистите Божидар Русев и Владислав Апостолов, заедно с експерта по комуникации Надежда Ганева, в ефира на предаването "Здравей, България" по NOVA. Според анализаторите новото мнозинство е изправено пред тежката задача да овладее инфлацията и да състави легитимна власт, която да нормализира политическия тон.

Според журналиста от Дарик радио Божидар Русев, мащабът на изборния резултат показва категоричната умора на обществото от досегашния модел на управление. Той определи вота като категоричен пробив.

"Това е краят на модела Пеевски-Борисов. Това, което видяхме, беше смазващо. Нямаше вълна за Радев, а цунами", заяви Божидар Русев пред NOVA.

Журналистът подчерта, че хората търсят нормализация след годините на политическо напрежение. По думите му следващите първи и най-тежки задачи пред Румен Радев и мнозинството му в парламента ще бъдат изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) и фигурата на главен прокурор.

Икономическата ситуация и справянето със скока на цените са били ключовият фактор в предизборната кампания на победителите. Журналистът Владислав Апостолов отбеляза, че основният двигател на инфлацията в страната е бруталната спекула, която може да бъде подсилена от процесите по влизане в еврозоната.

"Той твърдеше, че може да овладее цените и сега българите ще очакват да заложи на такива механизми, че да го усетят", заяви Апостолов, като добави, че дори самите лидери на "Прогресивна България" вероятно не са очаквали чак толкова мащабен резултат.

Експертът по комуникации Надежда Ганева се съгласи, че овладяването на цените е главната заявка на новата власт, но подчерта, че кампанията им е била много контролирана и умерена. Според нея на този етап няма никакви индикации и не се очакват граждански протести срещу новото управление.

Анализаторите в студиото бяха категорични, че етикетите към Румен Радев за геополитическа обвързаност не отговарят на реалните му политически ходове.

Според Владислав Апостолов твърденията, че новият лидер е проруски настроен, са чисто и просто плакатна пропаганда. Божидар Русев подкрепи тази теза, като обърна внимание на действията на предишните служебни кабинети на Радев, които не са демонстрирали подобно отклонение от евроатлантическия курс.

"Радев знае, че ако е проруски, стотици хиляди ще излязат на площадите", категоричен бе Русев, като допълни, че фигурата на бъдещия външен министър ще послужи като лакмус за реалната посока, в която тръгва новата власт.