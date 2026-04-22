Кой беше Борислав Сарафов? Мандат и скандали

Кой беше Борислав Сарафов? Мандат и скандали

22 Април, 2026 10:43

Биографични бележки за бившия и.ф. главен прокурор

Кой беше Борислав Сарафов? Мандат и скандали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борислав Сарафов е български юрист, директор на Националната следствена служба от 18 декември 2017 г. Той беше избран за и.д. главен прокурор на Република България на 16 юни 2023 г. след отстраняването на Иван Гешев от поста на 15 юни 2023 г., припомня dariknews.bg.

Професионалният му път преминава през следствието, районната, окръжната и върховната прокуратура, както и през ръководни позиции в съдебната система. Минава също и през скандали и свидетелски твърдения за връзки със "Седемте джуджета", Петьо Еврото и невъзможност за отстраняването му от власт, въпреки че е временно начело на прокуратурата вече три години.

Биография

Борислав Сарафов е роден на 16 август 1969 година в София. През 1987 година завършва 27-ма Езикова гимназия "Акад. Георги Караславов" в София. След това, през 1994 година, получава диплома по право и "Охрана на обществения ред и престъпността" от Висшия институт на МВР.

След това става инспектор по режимно-административната дейност в Главно управление на местата за лишаване от свобода. Остава на тази позиция до 26 януари 1996 г., когато става следовател в Софийската окръжна следствена служба.

От 2001 г. е заместник-районен прокурор в Районната прокуратора в Сливница. В периода 1 юни 2001 – 5 ноември 2006 г. е прокурор в Софийска окръжна прокуратура.

След това до 28 февруари 2007 г. е прокурор във Върховна административна прокуратура отдел „Съдебен“. Между 1 март 2007 и 29 юни 2011 г. е прокурор във Върховна касационна прокуратура отдел „Противодействие на организираната престъпност“.

През 2011 г. става ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. От 18 януари 2013 г. е заместник на главния прокурор на Република България, а от 18 декември 2017 г. директор на Националната следствена служба.

Сблъсъкът с Иван Гешев

На 1 май 2023 г. в местността Ярема е извършен атентат срещу Гешев. Той обявява, че това е опит да бъде убит, а с него е пътували и семейството му. Постепенно в информацията дадена от Гешев започват да прозират несъответствия. В първите дни Борислав Сарафов повтаря информацията на Гешев, но впоследствие се разграничава от него и обявява, че е бил подведен. На 15 май 2023 Сарафов иска публично оставката на Гешев. Той пожелава от Висшия съдебен съвет (ВСС) спешно да отстрани Гешев, защото е непригоден за поста, защото се държи сякаш прокуратурата е негова собственост и защото е неуравновесен.

Сарафов обявява, че се страхува за живота си Впоследствие между него и Гешев се разгаря истинска война, като няколко седмици публично двамата си отправят взаимни обвинения. Сарафов обвинява Гешев, че е близък приятел с Пепи Петров-Еврото и че Гешев оказва натиск върху прокурори. Също така според него Иван Гешев разполага с частно външно наблюдение, което се ръководи от прокурорския помощник Стефчо Банков, който е бивш шеф на „Вътрешна сигурност“ в МВР.

Гешев на свой ред обвинява Сарафов, че оказва натиск за да паднат дела срещу сина му, Боби Сарафов.

На 15 юни 2023 г. ВСС отстранява Гешев от поста главен прокурор.

На 16 юни 2023 г. Сарафов е избран за и.ф. (изпълняващ функцията) главен прокурор. Гешев обявява, че с избора на Сарафов е нарушена Конституцията и правовата държава. Той се отказва от длъжност във ВКП и започва политическа кариера.

Съдебни спорове след юли 2025 г.

След 21 юли 2025 г., когато изтече шестмесечното ограничение в Закона за съдебната власт за временно изпълнение на ръководни функции, продължи спорът дали Борислав Сарафов може да упражнява правомощията на и.ф. главен прокурор.

В началото на октомври Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че Сарафов няма право да иска възобновяване на дела след тази дата. По-късно сходна позиция изрази и Апелативният съд в София.

На 7 януари състав на Апелативния съд във Варна сезира Конституционния съд по въпроса дали след 21 юли 2025 г. Сарафов може да иска възобновяване на дела.

Според прессъобщение на Конституционния съд, девет от дванадесетте съдии са подкрепили искането. Определението е прието с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.

На 21 януари се проведе протест с искане за оставката на Сарафов.

Казусът „Осемте джуджета“

Името на Борислав Сарафов беше свързвано с аферата „Осемте джуджета“ чрез свидетелски показания за посещения в едноименния ресторант и за срещи с Петьо Петров.

Сарафов отрича твърденията и заявява, че е посещавал мястото по работа, както и че самият той е бил засегнат от случая. По темата са извършвани проверки.

Продължаващ дебат за управлението на прокуратурата

Повече от две години след освобождаването на Иван Гешев, прокуратурата продължава да няма избран титулярен главен прокурор.

Липсата на окончателно решение по процедурата и продължаващото временно управление поддържат обществен и институционален дебат за начина, по който се ръководи държавното обвинение, както и за необходимостта от избор на титуляр на поста.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С една дума

    28 2 Отговор
    Бандит с власт

    10:44 22.04.2026

  • 2 чест и почитания

    2 22 Отговор
    С теб сме Боби !

    10:45 22.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    3 6 Отговор
    беше человек
    като всички нас

    мир на прахта му

    10:47 22.04.2026

  • 4 С думи две:

    28 2 Отговор
    Пионка и леке!

    10:47 22.04.2026

  • 5 1488

    22 2 Отговор
    ся ше прай партия като смешев да се бори срещу модела радев

    10:47 22.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    20 1 Отговор
    Паветници, видяхте ли как се прави. А вие какво, в скута на шиши за да ни пази от лошия Путин.

    10:47 22.04.2026

  • 7 хехе

    26 1 Отговор
    беше 9-тото джудже верен слуга на мафията.

    10:47 22.04.2026

  • 8 Хмм

    21 1 Отговор
    всички главни прокурори са свързани със скандали, да я закриват тая длъжност

    10:48 22.04.2026

  • 9 Трол

    5 5 Отговор
    Г-н Сарафов е един кротък и добър човек, който просто си пиеше кафе в офиса и никому зло не е сторил.

    10:48 22.04.2026

  • 10 12340

    10 0 Отговор
    "....През 1987 година завършва 27-та Езикова гимназия "Акад. Георги Караславов" в София...."
    ....и какъв език е ичил?!:))

    10:49 22.04.2026

  • 11 име

    11 3 Отговор
    Сарафов беше приемлив за ПП-ДБ. Няма да лъжете хората, те си го хоресваха докато бяха в сглобката и правеха конституционни промени за да прецакат Радев.

    10:52 22.04.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    КОГАТО ТЕЗИ ДНИ ЛАУРА КЬОВЕШИ ПОЧНЕ АРЕСТИТЕ
    ......
    И НЕГОВОТО ИМЕ ОТНОВО ЩЕ ИЗПЛУВА В МНОГО ЛОШИ НЕЩА
    ......
    ОСТАВКА НЕ ОЗНАЧАВА ОТПАДАНЕ НА СЪДИМОСТ:)

    Коментиран от #15

    10:53 22.04.2026

  • 13 Кой беше

    9 0 Отговор
    Ами беше

    10:56 22.04.2026

  • 14 Гост

    13 0 Отговор
    Тоя беше деветото джудже, личен приятел с всички политици-престъпници и всички магистрати-престъпници и с престъпниците също. Толкова за тоя под"човек

    10:57 22.04.2026

  • 15 Бай Ху (By Who)

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Господине, нямате ли си малки букви на клавиатурата? Проглушихте ми ушите.

    10:58 22.04.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    6 0 Отговор
    Оригиналната фамилия е Саферов.

    10:59 22.04.2026

  • 17 Да бе

    11 0 Отговор
    Бандит с власт,че и синчето такова

    11:15 22.04.2026

  • 18 Някой

    7 0 Отговор
    Правилният въпрос е какво свърши за целият период? Кои са влезналите в затвора например за корупция? Такива дето на държавна заплата си строят и купуват имоти за над милион лева.

    11:26 22.04.2026

  • 19 Аман

    6 1 Отговор
    От милиционери, пожарникари и останали фуражни.После се чудим защо сме на дъното.

    11:27 22.04.2026

  • 20 Преди си мислех

    10 0 Отговор
    Че полицай и политици са най корумпираните същества

    Сега съм сигурен че прокурори и съдии
    Са преди тях само народен съд ще ни изчисти от тази напаст

    11:32 22.04.2026

  • 21 Ха ха ха ха ха ха

    7 0 Отговор
    КОЙ беше ?
    Ами вище му мутрата бе, преди да питате !!!
    То там всичко си е ,,написано" !
    Иначе отговорът на въпроса: поредният престъпник от политическият елит на абсурдистан !

    11:36 22.04.2026

  • 22 Уточнение

    3 0 Отговор
    БС- попъл, продажен, крадлив

    11:54 22.04.2026

  • 23 Постна пица

    2 0 Отговор
    Да. Цацаров, Цацаров, Цацаров, Гешев, Гешев, Гешев, Сарафов, Сарафов, Сарафов ... който дойде там, кокал трудно пуска.Чакаме следващия да му разберем името кой ще скандираме след късо време.

    12:01 22.04.2026

  • 24 Как кой?!

    2 0 Отговор
    Сарафов е Милиционер и високо платен слуга на Двете Прасета! И едва ли има интелекта да разбере какво ще се стовари върху корумпираната му кратуна!

    12:34 22.04.2026

  • 25 Дудов

    1 0 Отговор
    Кой беше? Той умря ли?

    13:17 22.04.2026

  • 26 ахааа

    1 0 Отговор
    чадъра на тиквата и прасето

    13:28 22.04.2026

  • 27 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    На тоя само за мутрата му трябва да му дадат поне десятка. А за делата му - поне още тройно.

    13:34 22.04.2026

