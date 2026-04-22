Кой беше Борислав Сарафов? Мандат и скандали

Борислав Сарафов е български юрист, директор на Националната следствена служба от 18 декември 2017 г. Той беше избран за и.д. главен прокурор на Република България на 16 юни 2023 г. след отстраняването на Иван Гешев от поста на 15 юни 2023 г., припомня dariknews.bg.

Професионалният му път преминава през следствието, районната, окръжната и върховната прокуратура, както и през ръководни позиции в съдебната система. Минава също и през скандали и свидетелски твърдения за връзки със "Седемте джуджета", Петьо Еврото и невъзможност за отстраняването му от власт, въпреки че е временно начело на прокуратурата вече три години.

Биография

Борислав Сарафов е роден на 16 август 1969 година в София. През 1987 година завършва 27-ма Езикова гимназия "Акад. Георги Караславов" в София. След това, през 1994 година, получава диплома по право и "Охрана на обществения ред и престъпността" от Висшия институт на МВР.



След това става инспектор по режимно-административната дейност в Главно управление на местата за лишаване от свобода. Остава на тази позиция до 26 януари 1996 г., когато става следовател в Софийската окръжна следствена служба.



От 2001 г. е заместник-районен прокурор в Районната прокуратора в Сливница. В периода 1 юни 2001 – 5 ноември 2006 г. е прокурор в Софийска окръжна прокуратура.

След това до 28 февруари 2007 г. е прокурор във Върховна административна прокуратура отдел „Съдебен“. Между 1 март 2007 и 29 юни 2011 г. е прокурор във Върховна касационна прокуратура отдел „Противодействие на организираната престъпност“.



През 2011 г. става ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. От 18 януари 2013 г. е заместник на главния прокурор на Република България, а от 18 декември 2017 г. директор на Националната следствена служба.

Сблъсъкът с Иван Гешев

На 1 май 2023 г. в местността Ярема е извършен атентат срещу Гешев. Той обявява, че това е опит да бъде убит, а с него е пътували и семейството му. Постепенно в информацията дадена от Гешев започват да прозират несъответствия. В първите дни Борислав Сарафов повтаря информацията на Гешев, но впоследствие се разграничава от него и обявява, че е бил подведен. На 15 май 2023 Сарафов иска публично оставката на Гешев. Той пожелава от Висшия съдебен съвет (ВСС) спешно да отстрани Гешев, защото е непригоден за поста, защото се държи сякаш прокуратурата е негова собственост и защото е неуравновесен.

Сарафов обявява, че се страхува за живота си Впоследствие между него и Гешев се разгаря истинска война, като няколко седмици публично двамата си отправят взаимни обвинения. Сарафов обвинява Гешев, че е близък приятел с Пепи Петров-Еврото и че Гешев оказва натиск върху прокурори. Също така според него Иван Гешев разполага с частно външно наблюдение, което се ръководи от прокурорския помощник Стефчо Банков, който е бивш шеф на „Вътрешна сигурност“ в МВР.

Гешев на свой ред обвинява Сарафов, че оказва натиск за да паднат дела срещу сина му, Боби Сарафов.

На 15 юни 2023 г. ВСС отстранява Гешев от поста главен прокурор.

На 16 юни 2023 г. Сарафов е избран за и.ф. (изпълняващ функцията) главен прокурор. Гешев обявява, че с избора на Сарафов е нарушена Конституцията и правовата държава. Той се отказва от длъжност във ВКП и започва политическа кариера.

Съдебни спорове след юли 2025 г.

След 21 юли 2025 г., когато изтече шестмесечното ограничение в Закона за съдебната власт за временно изпълнение на ръководни функции, продължи спорът дали Борислав Сарафов може да упражнява правомощията на и.ф. главен прокурор.

В началото на октомври Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че Сарафов няма право да иска възобновяване на дела след тази дата. По-късно сходна позиция изрази и Апелативният съд в София.

На 7 януари състав на Апелативния съд във Варна сезира Конституционния съд по въпроса дали след 21 юли 2025 г. Сарафов може да иска възобновяване на дела.

Според прессъобщение на Конституционния съд, девет от дванадесетте съдии са подкрепили искането. Определението е прието с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.

На 21 януари се проведе протест с искане за оставката на Сарафов.

Казусът „Осемте джуджета“

Името на Борислав Сарафов беше свързвано с аферата „Осемте джуджета“ чрез свидетелски показания за посещения в едноименния ресторант и за срещи с Петьо Петров.

Сарафов отрича твърденията и заявява, че е посещавал мястото по работа, както и че самият той е бил засегнат от случая. По темата са извършвани проверки.

Продължаващ дебат за управлението на прокуратурата

Повече от две години след освобождаването на Иван Гешев, прокуратурата продължава да няма избран титулярен главен прокурор.

Липсата на окончателно решение по процедурата и продължаващото временно управление поддържат обществен и институционален дебат за начина, по който се ръководи държавното обвинение, както и за необходимостта от избор на титуляр на поста.