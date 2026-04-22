Колко похарчиха партиите за реклама? Най-големи разходи са отчетени от „Прогресивна България“

Изборният процес в България премина при повишена избирателна активност и като цяло беше организиран прозрачно и ефективно, сочат оценките на международните наблюдатели от ОССЕ и ПАСЕ. Те отбелязват, че основните граждански права са били спазени, но кампанията е била силно поляризирана и с негативна реторика.
Относно финансирането на предизборните кампании, данни на Института за развитие на публичната среда показват, че партиите са изразходвали малко над 900 хил. евро за медийна реклама в последните дни преди изборите.
Най-големи разходи са отчетени от „Прогресивна България“, следвани от ПП-ДБ, „Възраждане“ и ГЕРБ. Според анализа около 70% от средствата са насочени към телевизии.
Ива Лазарова посочи, че прави впечатление практиката множество физически лица да даряват идентични или много близки суми, често в рамките на по-ниски прагове, при които не се изисква доказване на произход на средствата. Според нея това създава предпоставки за заобикаляне на ограниченията за финансиране от юридически лица, въведени след решения на Конституционния съд.
„Така се стига до ситуация, в която формално финансирането е от физически лица, но на практика може да се прикрива подкрепа от юридически лица“, беше посочено в разговора.
Алексиева-Робинсън допълни, че действащата нормативна уредба има слабости и създава условия за т.нар. „скрито финансиране“. По думите ѝ, при липса на ограничения за физическите лица и при възможност за разпределяне на средства чрез множество дарители, контролът върху реалния източник на парите се затруднява.
Според Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда изборите са протекли при по-висока активност спрямо предходни години и с по-интензивни действия на институциите срещу изборни нарушения. По думите ѝ това е повлияло върху нагласите на избирателите и е увеличило усещането за контрол.
Бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева-Робинсън също определи вота като честен и по-добре организиран. Тя открои положителни стъпки като по-добра координация между институциите, активна роля на МВР и усилия за разяснителна кампания към избирателите.
Въпреки това експертите посочиха и сериозни проблеми. Сред тях са съмнения за купуване на гласове, присъствие на неоторизирани лица в секции, слабости в обучението на секционните комисии и неясноти при броенето на бюлетините и преференциите.
По отношение на машинното гласуване експертите отбелязаха, че макар да няма сериозни отклонения, са регистрирани технически несъответствия при разписките в отделни секции, които изискват по-ясни правила и по-стриктно отразяване в протоколите.
1 Само Възраждане
2 Интересно
3 Някой беше казал
Не се знае каква свиня ще стане
4 Тема за размисъл
5 честен ционист
6 Сила
До коментар #2 от "Интересно":А, здрасти ....котараците си отиват , идват свиневъдите от Пловдив !!!
7 3aкpивaнeтo нa кaмпaниятa нa ПБoтaш:
Кой разбрал, разбрал!
8 АГАТ а Кристи
9 Ами не е трудно да намериш инфо
До коментар #2 от "Интересно":Немското партийно НПО фондация Фридрих Еберт на ГСДП + тукашните олигарси.
10 Ура,,Ура
11 Глупав българин
12 Лесни
13 ггефбкк
14 Радев
Чакаме Промяната! :))) Душички наивни! :)))
15 ма ДУРО
Сега спонсориращите олигарси на Крадев ще си потърсят даденото. А то е огромно. Освен нов Боташ, не виждам как ще им се издължи !
16 Факти
17 Истината
18 Феникс
19 СОРОЛИБЕРАЛИТЕ
20 Георги
До коментар #10 от "Ура,,Ура":€1,000,000 са около 20,000 гласа. За влизане в парламента трябват 130,000. Значи за да вкараш постъпва в парламента ти трябват около 6,500,000 евро. По-големият проблем е от къде да намериш толкова готови да се продадат хора трябва си голяма организация.
21 Киро
До коментар #7 от "3aкpивaнeтo нa кaмпaниятa нa ПБoтaш:":Когато не може да губите поне мълчете! Такава е волята на почти 50 % от избирателите! Останалите 23 партии и формации не можете общо да съберете тези гласове! Но какво достойнство може да има един ПП, ГЕРБ или ДПС избирател! За тях корупция, кражба, отричане от бит, култура и история е нещо нормално обичайно! Сега ще мълчите и ще изпълнявате, Радев слезна на терен нали това искахте?
22 Херодот
До коментар #18 от "Феникс":Видяхме ги другите партии,какво направиха през последните 36 години.
24 Кольо
25 Феникс
До коментар #22 от "Херодот":Радев през последните 10 години е бил в управлението! Даже неговото служебно правителство въведе ковид сертификатите, имаме къса памет явно!
26 гффгжбж
До коментар #24 от "Кольо":Парите са от разни агенти с червени куфарчета
27 Пешо
До коментар #16 от "Факти":Този път даренията са по- големи - по 400 евро. Изглежда че има богати хора и няма защо да се вдигат заплати и пенсии
28 Хаха
Едни предпочитат открито финансиране за медиина реклама и директни срещи!
Други предпочитат пари "под масата" за купуване на цели маали, комисии, алабала със софтуера....
В крайна сметка народа реши кой да го управлява и доказа, че всички шмекерии са не само престъпни, но и безсмислени!
29 Рамбо
30 Аква
До коментар #16 от "Факти":Набий си го в главата! Новата ориентация на спонсорите на герб донесе пари на ПБ. Затова Борисов е гневен, а свинята - още повече. Всички пари и спонсори тръгнаха към ПБ. ЗАТОВА отмъщението на борисов ще е брутално. Не парите са важни, а досиетата!
32 Про100 ти ли си това?
До коментар #21 от "Киро":От истината най-много боли, нали!
33 Защо Никой
Че Генерал Боташ
Е налял най много пари .
Ония неговите ОЛИГАРХЧЕТА
Наливат за Каузата яко.
34 Шмайзер
До коментар #29 от "Рамбо":Точно сега ще разбереш антиботаш вълната, която мисирките яздеха услужливо. Боташ си работи и ден днешен, носи пари в държавата и ще става все по- необходим . Турците ща ви го кажат.
35 Аква
36 Факти
До коментар #34 от "Шмайзер":Боташ се ползва на 10%. От там идва скъп втечнен газ. До момента сме 600 милиона евро чиста загуба. Булгаргаз е в технически фалит и от по-миналото лято не е плащал вноските си към Боташ. Служебното правителство се опитваше да предоговори договора, но сега Радев ще го оставя. До края на договора загубата ще надхвърли 2 милиарда евро.
37 Пламен
38 Конспиратор
39 да си го кажем
40 Хорейшио
Или пък на "величието" Ивелин, който месеци наред обикаляше България и цяла Европа?
41 Реалист
43 ааа
До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":те още не знаят, а ти как разбра, прави справка по сметките им ли, или по друг начин ?
44 абе то са милиони еврата за ПОБЕДАТА
-;-
що ни првят на шашави
вижте само билбордовете
47 мдда
48 !!!?
49 За да разбереш
До коментар #2 от "Интересно":влез в списъка за дарения на партиите , 80% са за победителя . Да накараш толкова много хора да дарят принудително е невъзможно . Аз съм дарил 2000е с декларация и не съжалявам че съм помогнал за изгонването на боко и шиши .
50 Айрян мен
До коментар #29 от "Рамбо":Тва твоето звучи като хоп преди да си скочил освен ако не хвърляш боб или гледаш на урайка от кафе
51 Мнение
До коментар #49 от "За да разбереш":"Помогнал си за изгонването на боко и шиши"???
А какво ще стане, ако се разберат задкулисно (както винаги), и не само не тръгнат да ги разследват за престъпленията им, а започнат да управляват заедно, или взаимно си подкрепят съответните политики???
Ще си поискаш ли парите обратно?!
52 Прогресивна България
До коментар #2 от "Интересно":И какво от това? Не е като наглия измекяр Кирчо от ПП-ДБ, който назначи куриера за транспортен министър срещу едва 300000 евро
53 Реалист
До коментар #51 от "Мнение":Абе дал 2000. Той 500 евро на цяло не е виждал. Лъже тук
