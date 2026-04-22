Колко похарчиха партиите за реклама? Най-големи разходи са отчетени от „Прогресивна България“

Колко похарчиха партиите за реклама? Най-големи разходи са отчетени от „Прогресивна България“

22 Април, 2026 10:48 3 039 53

Партиите са изразходвали малко над 900 хил. евро за медийна реклама

Колко похарчиха партиите за реклама? Най-големи разходи са отчетени от „Прогресивна България“ - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборният процес в България премина при повишена избирателна активност и като цяло беше организиран прозрачно и ефективно, сочат оценките на международните наблюдатели от ОССЕ и ПАСЕ. Те отбелязват, че основните граждански права са били спазени, но кампанията е била силно поляризирана и с негативна реторика.

Относно финансирането на предизборните кампании, данни на Института за развитие на публичната среда показват, че партиите са изразходвали малко над 900 хил. евро за медийна реклама в последните дни преди изборите.

Най-големи разходи са отчетени от „Прогресивна България“, следвани от ПП-ДБ, „Възраждане“ и ГЕРБ. Според анализа около 70% от средствата са насочени към телевизии.

Ива Лазарова посочи, че прави впечатление практиката множество физически лица да даряват идентични или много близки суми, често в рамките на по-ниски прагове, при които не се изисква доказване на произход на средствата. Според нея това създава предпоставки за заобикаляне на ограниченията за финансиране от юридически лица, въведени след решения на Конституционния съд.

„Така се стига до ситуация, в която формално финансирането е от физически лица, но на практика може да се прикрива подкрепа от юридически лица“, беше посочено в разговора.

Алексиева-Робинсън допълни, че действащата нормативна уредба има слабости и създава условия за т.нар. „скрито финансиране“. По думите ѝ, при липса на ограничения за физическите лица и при възможност за разпределяне на средства чрез множество дарители, контролът върху реалния източник на парите се затруднява.

Според Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда изборите са протекли при по-висока активност спрямо предходни години и с по-интензивни действия на институциите срещу изборни нарушения. По думите ѝ това е повлияло върху нагласите на избирателите и е увеличило усещането за контрол.

Бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева-Робинсън също определи вота като честен и по-добре организиран. Тя открои положителни стъпки като по-добра координация между институциите, активна роля на МВР и усилия за разяснителна кампания към избирателите.

Въпреки това експертите посочиха и сериозни проблеми. Сред тях са съмнения за купуване на гласове, присъствие на неоторизирани лица в секции, слабости в обучението на секционните комисии и неясноти при броенето на бюлетините и преференциите.

По отношение на машинното гласуване експертите отбелязаха, че макар да няма сериозни отклонения, са регистрирани технически несъответствия при разписките в отделни секции, които изискват по-ясни правила и по-стриктно отразяване в протоколите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само Възраждане

    11 5 Отговор
    Концерт с циганска музика 🪊 спасителя

    10:49 22.04.2026

  • 2 Интересно

    37 12 Отговор
    От къде Радев се сдоби с тези пари? Ясно е, че пак от олигарси, на които сега ще трябва да се отблагодарява. Нищо ново.

    Коментиран от #6, #9, #45, #49, #52

    10:52 22.04.2026

  • 3 Някой беше казал

    27 5 Отговор
    Не се радвайте на малко прасе и нов началник
    Не се знае каква свиня ще стане

    10:54 22.04.2026

  • 4 Тема за размисъл

    10 2 Отговор
    Защо Волен Сидеров не спечели изборите?

    10:54 22.04.2026

  • 5 честен ционист

    8 4 Отговор
    Деньги - как вода: плывут неизвестно куда.

    10:54 22.04.2026

  • 6 Сила

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    А, здрасти ....котараците си отиват , идват свиневъдите от Пловдив !!!

    10:54 22.04.2026

  • 7 3aкpивaнeтo нa кaмпaниятa нa ПБoтaш:

    20 8 Отговор
    Наета зала "Арена армеец" за събитието с концерт на циганите Софка и Азис. Извозени за масовка автобуси с платени цигани от цялата територия + Туркие.

    Кой разбрал, разбрал!

    Коментиран от #21

    10:55 22.04.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    10 10 Отговор
    На "др." Решетников - Боташов средствата най-вече дойдоха от пенсионери с по 200 евро пенсия, но дарили по 400, без да знаят за това

    Коментиран от #43

    10:56 22.04.2026

  • 9 Ами не е трудно да намериш инфо

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Немското партийно НПО фондация Фридрих Еберт на ГСДП + тукашните олигарси.

    10:57 22.04.2026

  • 10 Ура,,Ура

    13 3 Отговор
    Колко ли са изхарчили купувачите на гласове, след като са хванати само една част, която е над един милион евро. Партиите пасти да ядат с техните харчове в сравнение с купения вот.

    Коментиран от #20

    10:57 22.04.2026

  • 11 Глупав българин

    5 16 Отговор
    нормално е прогресивна България да изхарчи повече от всички, при положение, че е нов проект, който трябва да стигне до обществеността. Корумпетата пищят, но там причината е друга.

    10:59 22.04.2026

  • 12 Лесни

    19 2 Отговор
    пари на червените олигарси лесно се пилеят , а и кожа пазят !

    10:59 22.04.2026

  • 13 ггефбкк

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣😅

    11:01 22.04.2026

  • 14 Радев

    22 6 Отговор
    Ги извади тия пари от военната пенсия без помощ от Посолството и Мафията червени олигарси-приватизатори, нали?

    Чакаме Промяната! :))) Душички наивни! :)))

    11:01 22.04.2026

  • 15 ма ДУРО

    14 7 Отговор
    Безплатен обяд няма.
    Сега спонсориращите олигарси на Крадев ще си потърсят даденото. А то е огромно. Освен нов Боташ, не виждам как ще им се издължи !

    11:03 22.04.2026

  • 16 Факти

    15 4 Отговор
    Помните ли онзи репортаж на Господари на ефира с бабите и дядовците, които бяха дарили по 400 лв за първата кампания на Радев преди 10 години? Те първо отричаха, после изведнъж се сетиха, после печката беше включена и трябваше да тръгват. КОЙ стои зад тоя фатмак? КОЙ му финасира най-скъпата кампания? КОЙ плаща? КОЙ поръчва музиката? Този е просто марионетка, която изпълнява чужди поръчки. КОЙ му дърпа конците? За КОЙ гласува България? Предстои да разберем.

    Коментиран от #27, #30

    11:04 22.04.2026

  • 17 Истината

    8 1 Отговор
    Венци Чикагото е истинския победител , герой на народа!

    11:04 22.04.2026

  • 18 Феникс

    11 3 Отговор
    Както каза Кузман , на Радев ще започне да пада тефлоновото покритие още със встъпването му в длъжност!

    Коментиран от #22

    11:07 22.04.2026

  • 19 СОРОЛИБЕРАЛИТЕ

    4 6 Отговор
    ПОЧНАХА ДА НАДНИЧАТ ЗАВИСЛИВО ЗАД ОГРАДАТА

    11:07 22.04.2026

  • 20 Георги

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    €1,000,000 са около 20,000 гласа. За влизане в парламента трябват 130,000. Значи за да вкараш постъпва в парламента ти трябват около 6,500,000 евро. По-големият проблем е от къде да намериш толкова готови да се продадат хора трябва си голяма организация.

    11:07 22.04.2026

  • 21 Киро

    7 10 Отговор

    До коментар #7 от "3aкpивaнeтo нa кaмпaниятa нa ПБoтaш:":

    Когато не може да губите поне мълчете! Такава е волята на почти 50 % от избирателите! Останалите 23 партии и формации не можете общо да съберете тези гласове! Но какво достойнство може да има един ПП, ГЕРБ или ДПС избирател! За тях корупция, кражба, отричане от бит, култура и история е нещо нормално обичайно! Сега ще мълчите и ще изпълнявате, Радев слезна на терен нали това искахте?

    Коментиран от #23, #32

    11:09 22.04.2026

  • 22 Херодот

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Феникс":

    Видяхме ги другите партии,какво направиха през последните 36 години.

    Коментиран от #25

    11:10 22.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кольо

    4 3 Отговор
    Парите на Радев са Илон Мъск.

    Коментиран от #26

    11:13 22.04.2026

  • 25 Феникс

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Херодот":

    Радев през последните 10 години е бил в управлението! Даже неговото служебно правителство въведе ковид сертификатите, имаме къса памет явно!

    11:13 22.04.2026

  • 26 гффгжбж

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Кольо":

    Парите са от разни агенти с червени куфарчета

    11:15 22.04.2026

  • 27 Пешо

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Този път даренията са по- големи - по 400 евро. Изглежда че има богати хора и няма защо да се вдигат заплати и пенсии

    11:15 22.04.2026

  • 28 Хаха

    1 4 Отговор
    Е, така е!
    Едни предпочитат открито финансиране за медиина реклама и директни срещи!
    Други предпочитат пари "под масата" за купуване на цели маали, комисии, алабала със софтуера....
    В крайна сметка народа реши кой да го управлява и доказа, че всички шмекерии са не само престъпни, но и безсмислени!

    11:20 22.04.2026

  • 29 Рамбо

    13 4 Отговор
    Ми всичките олиграсни начело с Черепа са под неговото крила. Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко и Шиши ще ви се виждат като ангели пред тая хунта, на която овцете дадохте цялата власт съвета, президент, правителство, съд, прокуратура и кмет ДС доносник на София. цялата ни шарлатанска държава ще е една Петроханска педофилска и крадлива секта.

    Коментиран от #34, #50

    11:23 22.04.2026

  • 30 Аква

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Набий си го в главата! Новата ориентация на спонсорите на герб донесе пари на ПБ. Затова Борисов е гневен, а свинята - още повече. Всички пари и спонсори тръгнаха към ПБ. ЗАТОВА отмъщението на борисов ще е брутално. Не парите са важни, а досиетата!

    11:24 22.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Про100 ти ли си това?

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Киро":

    От истината най-много боли, нали!

    11:25 22.04.2026

  • 33 Защо Никой

    5 2 Отговор
    Не се чуди
    Че Генерал Боташ
    Е налял най много пари .
    Ония неговите ОЛИГАРХЧЕТА
    Наливат за Каузата яко.

    11:27 22.04.2026

  • 34 Шмайзер

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Рамбо":

    Точно сега ще разбереш антиботаш вълната, която мисирките яздеха услужливо. Боташ си работи и ден днешен, носи пари в държавата и ще става все по- необходим . Турците ща ви го кажат.

    Коментиран от #36

    11:27 22.04.2026

  • 35 Аква

    3 4 Отговор
    А, да, Боташ беше удобна дъвка на герб. Но ИСТИНАТА е съвсем друга. Боташ работи и носи пари в момента. Ще бъде използван в бъдеще. Турците даже се смееха на глупостите на ггербаджиите.В тая близко източна криза Боташ ще става все по- рентабилен за нас. Имайте малко търпение до новото правителство. Бруталната победа на Радев побърка мутрата и магнитски. За тях ще има специално издание в закона.

    11:35 22.04.2026

  • 36 Факти

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Шмайзер":

    Боташ се ползва на 10%. От там идва скъп втечнен газ. До момента сме 600 милиона евро чиста загуба. Булгаргаз е в технически фалит и от по-миналото лято не е плащал вноските си към Боташ. Служебното правителство се опитваше да предоговори договора, но сега Радев ще го оставя. До края на договора загубата ще надхвърли 2 милиарда евро.

    11:35 22.04.2026

  • 37 Пламен

    4 2 Отговор
    Чух че най-много пачки са дарени от една пловдивска свинеферма .

    11:42 22.04.2026

  • 38 Конспиратор

    0 2 Отговор
    Най-големите разходи са възможни от най-големите бизнес дарения и логично водят до най-големи ползи за премахването на уродливото явление на чуждата олигархия.

    11:44 22.04.2026

  • 39 да си го кажем

    2 2 Отговор
    Еуфорията мина , да продължим с мизерията и американските каналочистачи

    11:45 22.04.2026

  • 40 Хорейшио

    3 4 Отговор
    Искате да повярваме , че кампанията на Шиши, която включваше и концерти на скъпоплатени чалга звезди е била по-евтина?
    Или пък на "величието" Ивелин, който месеци наред обикаляше България и цяла Европа?

    11:49 22.04.2026

  • 41 Реалист

    4 3 Отговор
    Лошото е, че рестото Фатмака ще го връща на Мафията от нащшите джобове...нали се сещате?!

    11:53 22.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ааа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    те още не знаят, а ти как разбра, прави справка по сметките им ли, или по друг начин ?

    12:01 22.04.2026

  • 44 абе то са милиони еврата за ПОБЕДАТА

    3 1 Отговор
    Партиите са изразходвали малко над 900 хил. евро за медийна реклама
    -;-
    що ни првят на шашави
    вижте само билбордовете

    12:15 22.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 мдда

    2 1 Отговор
    Прогресивните бяха налепили навсякъде!

    12:18 22.04.2026

  • 48 !!!?

    5 1 Отговор
    Кеша купи "най-честните" избори !!!?

    12:36 22.04.2026

  • 49 За да разбереш

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    влез в списъка за дарения на партиите , 80% са за победителя . Да накараш толкова много хора да дарят принудително е невъзможно . Аз съм дарил 2000е с декларация и не съжалявам че съм помогнал за изгонването на боко и шиши .

    Коментиран от #51

    12:39 22.04.2026

  • 50 Айрян мен

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Рамбо":

    Тва твоето звучи като хоп преди да си скочил освен ако не хвърляш боб или гледаш на урайка от кафе

    12:42 22.04.2026

  • 51 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "За да разбереш":

    "Помогнал си за изгонването на боко и шиши"???

    А какво ще стане, ако се разберат задкулисно (както винаги), и не само не тръгнат да ги разследват за престъпленията им, а започнат да управляват заедно, или взаимно си подкрепят съответните политики???
    Ще си поискаш ли парите обратно?!

    Коментиран от #53

    12:57 22.04.2026

  • 52 Прогресивна България

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    И какво от това? Не е като наглия измекяр Кирчо от ПП-ДБ, който назначи куриера за транспортен министър срещу едва 300000 евро

    13:38 22.04.2026

  • 53 Реалист

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Мнение":

    Абе дал 2000. Той 500 евро на цяло не е виждал. Лъже тук

    13:40 22.04.2026

