Изявление на Борислав Сарафов за оставката: Времето за нов етап настъпи

22 Април, 2026 10:53 5 328 101

Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Времето за нов етап настъпи“ – с тези думи изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов сложи край на тригодишното си управление на държавното обвинение, писа vesti.bg. В официално изявление, разпространено веднага след подаването на оставката му във ВСС, той посочва като основни причини за акта си целенасочения натиск и „очернящата кампания“, на които е бил подложен. Сарафов подчертава, че е отложил оттеглянето си до момента, в който политическата криза е намерила своето „успешно разрешение“, за да гарантира професионалната консолидация на институцията.

Ето целия текст на изявлението на Борислав Сарафов:

ИЗЯВЛЕНИЕ

на и.ф. главен прокурор на Република България

Борислав Сарафов

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

След по-малко от два месеца се навършват три години от възлагането да изпълнявам функциите на административен ръководител на Прокуратурата на Република България. През юни 2023 г. поех тази отговорност в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции.

С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни. С Вашата подкрепа тези усилия дадоха резултат и днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние. Израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.

Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение.

За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си.

Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост.

Искрено се надявам в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати, които са най-големите поддръжници на реализирането на съдебна реформа, в която водещи ще са професионалните критерии и изпълнението на обществените очаквания за утвърждаване на върховенството на правото и постигането на справедливост.

Убеден съм, че Прокуратурата на Република България ще продължи да изпълнява своите конституционни функции с необходимата отговорност, последователност и независимост. За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг.

Колеги, благодаря Ви за професионализма, устойчивостта и подкрепата!


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    129 8 Отговор
    Изчезвай мър"шляк гнусен

    Коментиран от #92

    10:55 22.04.2026

  • 2 чест и почитания

    9 105 Отговор
    С теб сме Боби , направи партия

    Коментиран от #7

    10:55 22.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    60 21 Отговор
    Паветници, видяхте ли как се прави. А вие какво, в скута на шиши за да ни пази от лошия Путин.

    Коментиран от #79

    10:56 22.04.2026

  • 4 Българин

    91 4 Отговор
    Никога в никоя страна по света не е имало нов етап в съдебната система. Магистратите винаги пазят силните на деня, които и да са те. Едни послушковци се сменят с други.

    10:56 22.04.2026

  • 5 Истината

    100 2 Отговор
    Ха ха и той бил жергва

    10:57 22.04.2026

  • 6 Иван

    94 4 Отговор
    Не трябва ли да бъде арестуван и съден поне

    Коментиран от #15, #33, #61, #67

    10:58 22.04.2026

  • 7 Трол

    63 3 Отговор

    До коментар #2 от "чест и почитания":

    Така като гледам, на г-н Сарафов много му се иска да бъде част от партията на Радев.

    10:58 22.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кака Сийка

    26 4 Отговор
    Ама той умрял ма!

    10:59 22.04.2026

  • 11 Браво

    36 4 Отговор
    така се прави ! Сега чакам всичко да се оправи и да заживеем по справедливо ! Настроение иронично !

    10:59 22.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хе-хе

    30 6 Отговор
    Ето как става! Со кротце, со благо! С убеждаване и еволюционен подход!

    Коментиран от #89

    10:59 22.04.2026

  • 14 Рамбо

    28 64 Отговор
    Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко и Шиши ще ви се виждат като ангели пред тая хунта, на която овцете дадохте цялата власт съвета, президент, правителство, съд, прокуратура и кмет ДС доносник на София. цялата ни шарлатанска държава ще е една Петроханска педофилска и крадлива секта.

    Коментиран от #77

    11:00 22.04.2026

  • 15 Българин

    41 11 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Ти наистина ли вярваш, че Радев ще арестува Сарафов? Аз не го вярвам. Пак ще си заеме пост някъде и всичко ще се замете под килима.

    Коментиран от #28, #29

    11:00 22.04.2026

  • 16 еееее

    29 1 Отговор
    Прегрупираме ли се ? МТД мръсна

    11:00 22.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нежен жълтопаветен с шалче

    31 4 Отговор
    Сарафов пазеше шиши, шиши пазеше сарафов, двамата ни пазеха от лошия Путин

    11:01 22.04.2026

  • 19 ТО МНОГО ОТ ДАВНО

    27 1 Отговор
    Беше за новият етап но нито СЛАФЧУ нито кирчу го направиха. И НАЙ ВЕЧЕ ТИ. СМАЧКАНА УНИЖЕНА БЛЕДА ФИЗИОНОМИЯ. ЯКО МАЧКАШЕ СКУТОВЕ ЕДНИ И НА НЕПУКИСТ СЕ ПРАВИ. КОЛКО ЛИ ДУШИЧКИ ИЗГОРИ.

    11:02 22.04.2026

  • 20 С ДРУГИ ДУМИ

    41 2 Отговор
    ........... СКЪПИ МИ .....БУЦИ И ТИ ШИ ШИ, ПОВЕЧЕ НЕ МОГА ДА ВИ ПАЗЯ ЩОТО МИ ПРИПАРИ МНОГО НА Д ТО...........!!!

    Коментиран от #30

    11:02 22.04.2026

  • 21 запознат

    28 4 Отговор
    Като човек беше готин купонджия но като професионалист... гола вода!

    11:02 22.04.2026

  • 22 Рамбо

    13 26 Отговор

    До коментар #9 от "Ново време или рестарт и "ново начало"":

    Прав си кретен Гергов, черепа, Бобоков, Домуса и още легион олигарси остават, защото другаря Боташ ще пърди от първия ред.

    Коментиран от #27, #32, #59

    11:02 22.04.2026

  • 23 Трябваше Велико Народно Събрание

    12 1 Отговор
    целенасочения натиск и „очернящата кампания“, на които е бил подложен
    ...
    -;-
    Не трябваше ли да се свика Велико Народно Събрание?!

    11:03 22.04.2026

  • 24 Ура,,Ура

    34 6 Отговор
    Тоя омекна като обелен кремвирш. Ако не беше Демерджиев нямаше да мръдне от поста. Значи можело. Язък за митингите пред съдебната палата.

    Коментиран от #57

    11:04 22.04.2026

  • 25 Приятелски съвет:

    32 2 Отговор
    Боби, изчезвай от България, защото има едни хора, които ги е страх да не се разприказваш за да спасиш кожата и после я кола те блъснала, я си паднал случайно от някой кулокран или те е изяла мечка в Балкана

    11:04 22.04.2026

  • 26 Българин

    33 2 Отговор
    В затвора с ББ и ДП

    11:04 22.04.2026

  • 27 Милена

    21 3 Отговор

    До коментар #22 от "Рамбо":

    Забрави за бащата на малкото Мразче, доносника на ДС дето приватизира безплатно завод Мраз 190 декара на пъпа на София.

    11:04 22.04.2026

  • 28 007 лиценз ту кил

    20 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Във Върховната касационна прокуратура има безброй длъжности, на които до пенсия си получаваш 14 заплати х 6К евро без никакво напрежение и стрес.

    Коментиран от #49

    11:05 22.04.2026

  • 29 Има ни пак

    21 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Няма да го арестува Радев, а следствието и новата прокуратура.

    Коментиран от #37, #42, #80

    11:06 22.04.2026

  • 30 Ха ха

    25 1 Отговор

    До коментар #20 от "С ДРУГИ ДУМИ":

    Мисли по-дълбоко. Това е тактически ход. Самите Бойко и Пеевски са заповядали на Сарафов да си подаде оставката.

    11:06 22.04.2026

  • 31 гост

    21 1 Отговор
    няма ли да арестуват някой? аз чакам правосъдие. Гласувах да се махат олигарсите.

    Коментиран от #44, #58

    11:06 22.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хххххххх

    27 3 Отговор
    Ако този бъде оставен в съдебната система и се върне на топлото си място, след като изпълнява ролята на марионетка на мафията ГЕРБ-ДПС и я пази като вярно куче, както и всички от прокурорската колегия която газеше закона за да ги държи на място и пази ГЕРБ-ДПС то бъдеще за България няма! Както и Цацаров стои си в касационна прокуратура, с огромна заплата и секретарка, ката награда че е пазил ГЕРБ-ДПС и е работил срещу народа. Но не трябва да се забравя че заедно с Г. ГЕРГОВ са в масонска ложа Слънце Ориент и заедно откраднаха Пловдивския панаир, а Гергов както се говори е спонсор на Радев, гледайте ще е интересно

    11:07 22.04.2026

  • 35 ФАКТ

    36 1 Отговор
    ДОРИ И ДНЕС ЛЪЖЕШ!
    ОТТЕГЛЯШ СЕ, ЗАЩОТО ТИ ПОСТАВИХА УЛТИМАТУМ, ИНАЧЕ ЩЕШЕ ДА СИ ЕДИНСТВЕНИЯТ ГЛАВЕН ПРОКУРОР В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ ИЗВЕДЕН ОТ ПОЛИЦИЯТА С БЕЛЕЗНИЦИ, НА КОЙТО МУ Е ИЗТЕКЪЛ МАНДАТА, НО УЗУРПИРАЛ ПОСТА! НО С ТОВА НЕ СВЪРШВА ВСИЧКО, НОМЕРАТА НА ДЕБЕЛАН И БОЦЕ НЕ СВЪРШВАТ. ТЕ ИСКАТ ВСС, ЧИЙТО МАНДАТ СЪЩО Е С ИЗТЕКЪЛ И Е НЕЛЕГИТИМЕН - ТЕ ДА ИЗБЕРАТ НОВИЯ ГЛ. ПРОКУРОР - ГЛ. ПРОКУРОР ПАК ДА Е ТЕХЕН, НЕ СЛУЧАЙНО ВСС СВИКВАТ СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ, НО НОМЕРА НЯМА ДА ИМ МИНЕ - ТЕ СА НЕЛЕГИТИМНИ!

    11:07 22.04.2026

  • 36 Е КАК ТОЧНО СЕГА

    31 2 Отговор
    Го взе това решение???
    Май страхът е по-голям от алчността и наглостта..

    11:07 22.04.2026

  • 37 Блажени

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Има ни пак":

    са вярващите. Гарван гарвану око не вади.

    11:07 22.04.2026

  • 38 Мдаа

    25 2 Отговор
    Нищо, да връща заплатите и да го съдят тоя узурпатор. Да е... и отпадъка миризлив.

    11:08 22.04.2026

  • 39 Старият Етап Наново.

    17 1 Отговор
    Ура -Ура. Като се изхаби пиесата сменят артистите.

    Коментиран от #45

    11:08 22.04.2026

  • 40 ккк

    22 2 Отговор
    а кога ще настъпи времето да ви настанят при бай Ставри

    11:09 22.04.2026

  • 41 Бойко и шиши

    20 3 Отговор
    Лошо ни е

    11:10 22.04.2026

  • 42 Няма да стане

    12 2 Отговор

    До коментар #29 от "Има ни пак":

    Трябва доказателства , Лена опита с изрезки от Гугъл , не стана ! ако някой има солидни доказателства нека говори , но ако бля. бля по добре да замълчи !

    11:10 22.04.2026

  • 43 Мамин сладък

    15 0 Отговор
    Убавец

    11:11 22.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Българин

    10 6 Отговор

    До коментар #39 от "Старият Етап Наново.":

    Остави народът да се весели за кратко. В политиката винаги се върти една и съща пиеса. Мина десети ноември, комунистите дойдоха пак на власт, но народът си мисли, че има промяна...

    11:11 22.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бай Ставри

    13 1 Отговор
    Опа, опа !!!!

    11:12 22.04.2026

  • 48 Мария

    18 2 Отговор
    Ти още ли не си разбрал, че гласува за олигарсите бе умнико.

    11:12 22.04.2026

  • 49 Хи хи

    19 0 Отговор

    До коментар #28 от "007 лиценз ту кил":

    А само там ли , хората са възмутени от заплатите в съдебната система и все не им стигат .

    11:13 22.04.2026

  • 50 Ужас

    28 4 Отговор
    Сега ще има с 200 на Бойко....... О т З. А. Д

    Коментиран от #60

    11:13 22.04.2026

  • 51 Мата Хари

    21 1 Отговор
    Барселона

    11:13 22.04.2026

  • 52 Бай Ставри!

    15 1 Отговор
    Аз ще ти обясня скоро какво настъпи...

    11:14 22.04.2026

  • 53 Дедовия

    24 1 Отговор
    Като е така що не го направи преди изборите??? Кого защитаваше?

    11:15 22.04.2026

  • 54 Морков

    23 1 Отговор
    Кое е новото му работно място, кой какво му обеща за да се съгласи на оставка.

    11:15 22.04.2026

  • 55 Еййййй, ама защо сега точно

    21 1 Отговор
    Натиск, очерняне...ай, стига вече с тези клишета! До сега твърде удобно стоя на поста незаконно, и като видя на къде духа вятърът, бърза да се оттегли! Не, не става така! И не е достатъчно само това! Хирурзите режат до здраво място, когато има тумор.

    11:16 22.04.2026

  • 56 тиририрам

    14 1 Отговор
    Времето на застой приключи.;)

    11:16 22.04.2026

  • 57 Само да попитам

    17 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ура,,Ура":

    Кой бе тоя, мазната хлебарка дето беше точна с парите ли.

    11:18 22.04.2026

  • 58 Питане

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    А дали гласува да се махнат Мунчовите олигарси, или това си пропуснал ???

    11:20 22.04.2026

  • 59 Дивуй

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Рамбо":

    Айде бързо в Иран да спасяваш света и демокрацията на бай Дончо от лошите ,,камилари".

    11:20 22.04.2026

  • 60 ДРУЖЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ужас":

    ОТ ТВОЙТА УСТА В БОЖИЙТЕ УШИ

    11:21 22.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ами да

    8 0 Отговор
    Къде да ходи този шно-рхел

    11:22 22.04.2026

  • 63 Мурджо

    13 0 Отговор
    Докато не заиграе доктор Гилотен, нищо бяма да се оправи

    11:23 22.04.2026

  • 64 Троянец

    10 0 Отговор
    "Отеглянето на съласие да изпълняява длъжността" не означава ОСТАВКА! Оставка не е депозирана и няма да напусне Системата!Това означава,че ще се върне като Директор на НСлС като това означава,че ще е Зам.Гл.Прокурор.

    11:26 22.04.2026

  • 65 мофияте се пази сама

    10 3 Отговор
    Целта е отиващия си съвет за назначи друг техен човек преди да бъдат сменени поради изтекъл мандат.Окупират ли с новия 6 г няма мърдане.

    Коментиран от #78

    11:26 22.04.2026

  • 66 Сарафов

    9 1 Отговор
    е шеф на следствието, и оттам не подава оставка.

    11:26 22.04.2026

  • 67 Ха ха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Да даде документите за БОЦИ и тем подобни стига да отърве дуп😂 цето.

    11:29 22.04.2026

  • 68 Град Козлодуй

    13 1 Отговор
    Поздравявам БорисOFF с песента: БАРСЕЛОНА,БАРСЕЛОНА!

    11:35 22.04.2026

  • 69 пери

    9 1 Отговор
    Защо точно сега? Това е най-същественият въпрос.

    11:36 22.04.2026

  • 70 Емигрант

    17 0 Отговор
    Един ред не съм прочел от статията, зная какво е казал този престъпен тип свързан "тясно" с мафия, мутри и престъпния елит - ТОЙ КАКТО И ВСЕКИ БГ-ПОЛИТИК СА ХРИСИМИ И НЕВИННИ, НЯМАТ ВИНА ТЕ СА БЕЗГРЕШНИ И ОТДАДЕНИ НА ЗАКОННОСТА ! Реч по комунистически, остава сега да му БЛАГОДАРЯТ за "добрата" работа и да му пожелаят "светли бъднини" и "на добър път" за да бъде всичко както трябва по болшевишки ! Сарафов е престъпник и не бъде ли разследван и осъден ще означава, че нищо няма да се случи в България така както трябва и както го изисква законът !

    11:36 22.04.2026

  • 71 Хорейшио

    12 0 Отговор
    Най-накрая е получил разрешение от главатаря на бандата /Шиши/ да си подаде оставка

    11:42 22.04.2026

  • 72 Маке

    5 0 Отговор
    A сега при Еврото! Далеч от най Ставри!

    11:42 22.04.2026

  • 73 Тоя пък сега подаде оставка

    4 1 Отговор
    Преди да встъпи в управление новото правителство
    Сега без главден прокурор какво ли ще стане

    11:47 22.04.2026

  • 74 Маке

    6 0 Отговор
    A сега при Еврото! Далеч от най Ставри!

    11:49 22.04.2026

  • 75 Сарафов

    11 0 Отговор
    Върни парите които получаваше без да правиш нещо.

    11:51 22.04.2026

  • 76 Гарга Сарис

    4 1 Отговор
    Е, браво, бе Мунчо! Ти се изяви и като спасител! Срам нямаш ли? Вместо да се скриеш в миша дупка ти искаш паметник да ти направят!

    11:51 22.04.2026

  • 77 Ей,това

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Рамбо":

    гербаджиите не можете да се помирите със загубата си!Забравете какво е било,вече няма да е така! Всички калинки ще бъдат изметени от администрацията,за да може да се направят реформи,и никога повече управление на"сглобки"!

    11:51 22.04.2026

  • 78 стар социалистически принцип

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "мофияте се пази сама":

    Всеки един който не е наше момче, е чужд човек.

    11:52 22.04.2026

  • 79 Мнение

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Боташци, имате мнозинство, затова изгонихте Сарафов, паветниците нямаха това мнозинство, иначе също щяха да го изхвърлят..

    Коментиран от #87

    11:58 22.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Въпрос

    12 1 Отговор
    Тоя от осемте джуджета ще бъде ли съден или ще се ограничи да си скрие гадната физиономия! Крайно време е някой изрод да бъде осъден! Радев,чуваш ли?

    12:04 22.04.2026

  • 82 Бай Ставри към тиквуций

    7 0 Отговор
    Чакам те

    12:05 22.04.2026

  • 83 Завърнал се

    7 0 Отговор
    А, тоя се сети

    12:10 22.04.2026

  • 84 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    На физиомутрата му е изписано че е бандит и гьонсурат.

    12:21 22.04.2026

  • 85 Цивилизовано

    3 0 Отговор
    Не трябваше така,трябваше да го тричеме да го горим да го дерем да се кефим

    12:22 22.04.2026

  • 86 Мнение

    8 0 Отговор
    Лелееее, чак ще ме разплаче. Разтребил си е документите, разбрал се е с прокурорсакта колегие на ВСС, кой да сложат временно изпълняващ длъжността, та да дозамаже следите доката изберат нов ВСС, който да обяви конкурс, да избере и да назначи нов гл.прокурор.

    12:26 22.04.2026

  • 87 Ало, ало...

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Мнение":

    Ами на каквото си постелиш на това ще легнеш...

    12:32 22.04.2026

  • 88 Кривоверен алкаш

    5 0 Отговор
    Защо СЕГА бе тенекиени очи..а не по рано когато ти се поиска оставката и сега се прави на велик и мислещ за прокуратурата...не напразно е избран за заместник на Гешев....

    12:33 22.04.2026

  • 89 Да бе да

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хе-хе":

    Нито е со кротце, нито е со благо! Видя, че времето изтича и е решил да изпревари ареста! Ще спасява и той кожата!

    12:43 22.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Пешоо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ууу уууууу съд и затвор. Конфискация и ттотална забрана за държавни постове...ууууу ууууууу

    12:57 22.04.2026

  • 93 Памет

    3 0 Отговор
    Тоя подгъзулник беше дясна ръка на Гешев и го предаде за пост. Слуга на ГЕРБ и Дпс. Наред с всичко и Петрохан му изяде главата, че скочи да защитава виновните, пропагандирайки удобни версии, като ч...есия на баластра. Проверка, съд и затвор!

    13:07 22.04.2026

  • 94 Българин

    1 0 Отговор
    Руските шпиони до стената!

    13:17 22.04.2026

  • 95 Мене ме нема в цялата схема !!!!!

    3 0 Отговор
    Главния прокурор си отива, нооо модела остава ! Той остава. Стани ти ,че да седна аз. Нищо ново. Оставката не е проблема. Проблема е системата.А тя остава и няма да бъде променена. И той го знае. И те и всички го знаят. Сега ще почнат глупостите, от рода на "изтръгнахме сърцето,успех ,ура и т.н глупости".

    13:32 22.04.2026

  • 96 Чичо от село

    3 0 Отговор
    Късно е либе за китка.Правистите на П.Б и на ПП.ДБ да измислят механизъм тези от ВСС да не си получат 20-те заплати компенсация ,плюс административни понижения.Но в България,,Главан гарвана око не вади"

    13:41 22.04.2026

  • 97 Пико

    2 0 Отговор
    Боже каква наглост,какво лицемерие.Той отдавна щял да си подаде оставката,но не го направил за да не настане хаос в прокуратурата и държавата.Ама той не знаели,че и без петел ще съмне.Защо не си признаеш че сега Д.П ти каза обирай си крушите и нати ключа за апартамента в Дубай.И там господар на мълчанието ако искаш да си жив.

    13:52 22.04.2026

  • 98 Цвете

    2 0 Отговор
    СЕГА СИ ПРИГОТВИ КУФАРА ЗА ЗАТВОРА. ИМА ДА ВРЪЩАШ МНОГО ПАРИ, НАИСТИНА МНОГО, КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ, ЧЕ СИ ВЗИМАЛ НЕПРАВОМЕРНО ЕДНА ГОДИНА ЗАПЛАТА.38 ТЕ КИЛОГРАМА ЗЛАТО И КОЛКО МИЛИОНА ОТ ЗЛАТАНОВ, ТИ СИ ЗНАЕШ.?

    15:02 22.04.2026

  • 99 Гълъбова Д-р

    1 0 Отговор
    Бобчо идвай ще те лекувам ако има все още шанс за теб. Ако ме при бай Ставри ще оправят

    15:06 22.04.2026

  • 100 Анонимен

    0 0 Отговор
    Трябваше да настъпи много по рано

    15:57 22.04.2026

  • 101 Анонимен

    1 0 Отговор
    За смелата постъпка да ви се подари райран костюм

    15:58 22.04.2026

