Изявление на Борислав Сарафов за оставката: Времето за нов етап настъпи

„Времето за нов етап настъпи“ – с тези думи изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов сложи край на тригодишното си управление на държавното обвинение, писа vesti.bg. В официално изявление, разпространено веднага след подаването на оставката му във ВСС, той посочва като основни причини за акта си целенасочения натиск и „очернящата кампания“, на които е бил подложен. Сарафов подчертава, че е отложил оттеглянето си до момента, в който политическата криза е намерила своето „успешно разрешение“, за да гарантира професионалната консолидация на институцията.
Ето целия текст на изявлението на Борислав Сарафов:
ИЗЯВЛЕНИЕ
на и.ф. главен прокурор на Република България
Борислав Сарафов
УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,
Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.
След по-малко от два месеца се навършват три години от възлагането да изпълнявам функциите на административен ръководител на Прокуратурата на Република България. През юни 2023 г. поех тази отговорност в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции.
С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни. С Вашата подкрепа тези усилия дадоха резултат и днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние. Израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.
Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение.
За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си.
Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост.
Искрено се надявам в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати, които са най-големите поддръжници на реализирането на съдебна реформа, в която водещи ще са професионалните критерии и изпълнението на обществените очаквания за утвърждаване на върховенството на правото и постигането на справедливост.
Убеден съм, че Прокуратурата на Република България ще продължи да изпълнява своите конституционни функции с необходимата отговорност, последователност и независимост. За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг.
Колеги, благодаря Ви за професионализма, устойчивостта и подкрепата!
6 Иван
Коментиран от #15, #33, #61, #67
10:58 22.04.2026
7 Трол
До коментар #2 от "чест и почитания":Така като гледам, на г-н Сарафов много му се иска да бъде част от партията на Радев.
10:58 22.04.2026
13 Хе-хе
Коментиран от #89
10:59 22.04.2026
14 Рамбо
Коментиран от #77
11:00 22.04.2026
15 Българин
До коментар #6 от "Иван":Ти наистина ли вярваш, че Радев ще арестува Сарафов? Аз не го вярвам. Пак ще си заеме пост някъде и всичко ще се замете под килима.
Коментиран от #28, #29
11:00 22.04.2026
22 Рамбо
До коментар #9 от "Ново време или рестарт и "ново начало"":Прав си кретен Гергов, черепа, Бобоков, Домуса и още легион олигарси остават, защото другаря Боташ ще пърди от първия ред.
Коментиран от #27, #32, #59
11:02 22.04.2026
Не трябваше ли да се свика Велико Народно Събрание?!
11:03 22.04.2026
27 Милена
До коментар #22 от "Рамбо":Забрави за бащата на малкото Мразче, доносника на ДС дето приватизира безплатно завод Мраз 190 декара на пъпа на София.
11:04 22.04.2026
28 007 лиценз ту кил
До коментар #15 от "Българин":Във Върховната касационна прокуратура има безброй длъжности, на които до пенсия си получаваш 14 заплати х 6К евро без никакво напрежение и стрес.
Коментиран от #49
11:05 22.04.2026
29 Има ни пак
До коментар #15 от "Българин":Няма да го арестува Радев, а следствието и новата прокуратура.
Коментиран от #37, #42, #80
11:06 22.04.2026
30 Ха ха
До коментар #20 от "С ДРУГИ ДУМИ":Мисли по-дълбоко. Това е тактически ход. Самите Бойко и Пеевски са заповядали на Сарафов да си подаде оставката.
11:06 22.04.2026
36 Е КАК ТОЧНО СЕГА
Май страхът е по-голям от алчността и наглостта..
11:07 22.04.2026
37 Блажени
До коментар #29 от "Има ни пак":са вярващите. Гарван гарвану око не вади.
11:07 22.04.2026
45 Българин
До коментар #39 от "Старият Етап Наново.":Остави народът да се весели за кратко. В политиката винаги се върти една и съща пиеса. Мина десети ноември, комунистите дойдоха пак на власт, но народът си мисли, че има промяна...
11:11 22.04.2026
49 Хи хи
До коментар #28 от "007 лиценз ту кил":А само там ли , хората са възмутени от заплатите в съдебната система и все не им стигат .
11:13 22.04.2026
57 Само да попитам
До коментар #24 от "Ура,,Ура":Кой бе тоя, мазната хлебарка дето беше точна с парите ли.
11:18 22.04.2026
58 Питане
До коментар #31 от "гост":А дали гласува да се махнат Мунчовите олигарси, или това си пропуснал ???
11:20 22.04.2026
59 Дивуй
До коментар #22 от "Рамбо":Айде бързо в Иран да спасяваш света и демокрацията на бай Дончо от лошите ,,камилари".
11:20 22.04.2026
60 ДРУЖЕ
До коментар #50 от "Ужас":ОТ ТВОЙТА УСТА В БОЖИЙТЕ УШИ
11:21 22.04.2026
65 мофияте се пази сама
Коментиран от #78
11:26 22.04.2026
67 Ха ха ха
До коментар #6 от "Иван":Да даде документите за БОЦИ и тем подобни стига да отърве дуп😂 цето.
11:29 22.04.2026
73 Тоя пък сега подаде оставка
Сега без главден прокурор какво ли ще стане
11:47 22.04.2026
77 Ей,това
До коментар #14 от "Рамбо":гербаджиите не можете да се помирите със загубата си!Забравете какво е било,вече няма да е така! Всички калинки ще бъдат изметени от администрацията,за да може да се направят реформи,и никога повече управление на"сглобки"!
11:51 22.04.2026
78 стар социалистически принцип
До коментар #65 от "мофияте се пази сама":Всеки един който не е наше момче, е чужд човек.
11:52 22.04.2026
79 Мнение
До коментар #3 от "Вашето мнение":Боташци, имате мнозинство, затова изгонихте Сарафов, паветниците нямаха това мнозинство, иначе също щяха да го изхвърлят..
Коментиран от #87
11:58 22.04.2026
87 Ало, ало...
До коментар #79 от "Мнение":Ами на каквото си постелиш на това ще легнеш...
12:32 22.04.2026
89 Да бе да
До коментар #13 от "Хе-хе":Нито е со кротце, нито е со благо! Видя, че времето изтича и е решил да изпревари ареста! Ще спасява и той кожата!
12:43 22.04.2026
92 Пешоо
До коментар #1 от "Гост":Ууу уууууу съд и затвор. Конфискация и ттотална забрана за държавни постове...ууууу ууууууу
12:57 22.04.2026
