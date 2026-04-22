Трифон Панчев: Радев не е виновен за ниския резултат на БСП. Здравомислещите хора няма да допуснат оставка на Зарков

22 Април, 2026 15:50 676 25

Зарков е много светъл лъч не само в партията, но и в българската политика, но уцели един от най-тежките моменти за нашата партия. Имаше ясното съзнание какви са рисковете, коментира още Панчев

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Румен Радев не е виновен за ниския резултат на БСП.

Това заяви пред БНР Трифон Панчев, член на Изпълнителното бюро на БСП.

"Репутационните щети от последното ни участие във властта нямаше как да бъдат преодолени. Нормално е след като сме били част от това статукво, да си получим и оценката".

В събота лидерът на столетницата Крум Зарков ще поиска вот на доверие от Националния съвет, след като партията остана извън парламента за първи път след демократичните промени у нас.

"Здравомислещите хора в партията, които са мнозинство, няма да допуснат оставка на Крум Зарков. Той е много светъл лъч не само в партията, но и в българската политика, но уцели един от най-тежките моменти за нашата партия. Имаше ясното съзнание какви са рисковете. Резултатът ни е много лош, но съществува потенциал и осъзнаване на грешките, които са натрупвани с години. Крайно време е да се върнем към проблемите на трудещите се хора.

Вчера имахме Изпълнително бюро на БСП, където имаме представители на различни групи, единодушно всички застанахме зад това да го подкрепим. Нормално е при този резултат той да поиска вот на доверие. Искрено вярвам, че ще бъде получен и това ще е началото на оздравителен процес в нашата партия".

Панчев коментира и думите на Борислав Гуцанов, който поиска оставката на Крум Зарков и заяви: "Всичко беше направено от новоизбрания председател, който възприе партията като поднесена на тепсия бащиния, с която може да прави каквото си поиска".

"Другарят Гуцанов е представител на групата любители на турско кафе и като такъв е меко казано нахално в момента да прави такива коментари. Еднолични решения не е имало, листите бяха утвърдени от нашите колективни органи, а именно от Националния съвет. Факт е, че БСП се подмладява. Надявам се много скоро да видим новото лице".

Към края на април партията няма да дължи пари на никого, посочи още Панчев в предаването "12+3"

"Проблемът е, че издръжката гълта много средства, ще ги редуцираме. Предполагам, че вестникът ще се превърне в електронна медия. Ще се върнем към работата на терен, безвъзмездно и с идеята да бъдем една истинска социалистическа партия".

Той коментира и оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли от поста на и.ф. главен прокурор.

"Леко закъсняла е тази оставка. Но нещата бавно започват да се връщат към нормалността. Добрата новина е, че има шанс за конституционно мнозинство, което да избере легитимен ВСС и да направи процедура за избор на главен прокурор".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    2 7 Отговор
    Не пожелахте Възраждане, сега ще гледате филма мойте олигарси са по-добри от твойте олигарси.

    Коментиран от #18

    15:52 22.04.2026

  • 2 хехе

    5 5 Отговор
    Фритюрниците закопаха столетницата, а ще го отнесе Зарков.

    15:53 22.04.2026

  • 3 Ха ! Да Видим !

    3 1 Отговор
    Ха ! Да Видим !

    Дали от Това !

    Отроче !

    Ще Направите !

    Зрял !

    Социалист !

    15:53 22.04.2026

  • 4 в кратце

    6 3 Отговор
    Разбира се,че Радев не е виновен за ниския резултат на БСП. Генералът не е членувал в тази дърта партия.

    15:54 22.04.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    4 4 Отговор
    румен единствено може да ръководи
    пионерчета на манифестация

    Коментиран от #23

    15:56 22.04.2026

  • 6 Аз съм трифончо- паразит непотребен

    5 1 Отговор
    тъкмо се нагласих да смуча кинти аз и хоп- от параламента ми биха шута от раз ....

    15:57 22.04.2026

  • 7 име

    3 0 Отговор
    Кви здравомислещи хора, само лапачи, любители на Истанбулски конвенции, надяващи се БСП да лапа пари от неолиберастията, която yмpе.

    15:58 22.04.2026

  • 8 Трол

    3 1 Отговор
    От тези на снимката само мацката има политическо бъдеще.

    Коментиран от #10

    15:58 22.04.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    В старите демокрации губи ли една партия избори, веднага се сменя лидера. У нас все шикалкавят. Няма какво да се ослушва Зарков. Такова падение не е имало в новата история, БСП да е извън парламента. Така е във футбола. Отпадне ли отбор от групата, треньорът се сменя.

    16:01 22.04.2026

  • 10 Крал Фридрих

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    и аз така мисля , да прави тръби и да отдава за употреба задният си двор

    16:06 22.04.2026

  • 11 избирател

    2 4 Отговор
    От 20 години се сриват , но Зарков им е виновен . БСП трябва да се отърси от старите лисици като Гуцанов и всичко ще тръгне добре .Успех на Крум Зарков !

    16:13 22.04.2026

  • 12 Вуйчо

    4 1 Отговор
    Гуцанов е представител на групата любители на турско кафе ведно с Мазния Необръснат Карнобашки Тюфлек

    такива Мижитурки водят до Безпътието заедно с Валутните контабандисти

    16:19 22.04.2026

  • 13 хмммм

    5 0 Отговор
    Koe му е здравото на коткоубиецът?

    16:19 22.04.2026

  • 14 Чърчил

    3 0 Отговор
    Този , като казва за здравомислещи в БСП , има предвид бетонните глави там .Бог да прости Партията !!!

    16:21 22.04.2026

  • 15 Хо хо

    2 2 Отговор
    КацаМунчето и Киселицата бяха пратени от Мистър кеш да превземат БСП. Каза им се да я превземат, а не да я утрепат. 135-годишната бабичка се спомина разчекната, подобно на една мачка от входа на КацаМунчо. Мяу, мяу...

    16:24 22.04.2026

  • 16 Равносметка

    0 2 Отговор
    Ква е вината на Зарков, заемащ поста Председател на БСП едва от месец преди изборите, че "Мадам" Нинова и грухчо Зафиров години преди него, яко Кексиха партията!?

    16:32 22.04.2026

  • 17 Когато Радев

    5 1 Отговор
    поиска референдум за еврото, Зарков беше против и напусна екипа му.
    Това не харесаха симпатизантите на БСП и то повлия.

    16:33 22.04.2026

  • 18 И ако бяха пожелали Изродени ЕООД

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    какво щяхме да гледаме пак? Костя до шефа му Буци.

    16:34 22.04.2026

  • 19 БСП УМРЕ

    3 1 Отговор
    Сдавайте Позитано 20 и фащайте балкана.

    Коментиран от #20

    16:36 22.04.2026

  • 20 Тия няма да хващат балкана

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "БСП УМРЕ":

    тоя път най-накрая хванаха банана. И дано е завинаги!

    16:39 22.04.2026

  • 21 Аман

    2 0 Отговор
    от тоя пенсионер от ВВС, прекалиха, преиграха, прегряха. На всяка манджа мерудия!

    16:47 22.04.2026

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    НОВАТА ЛЕВИЦА ЩЕ СЕ КАЗВА .................... БСП - ЧОРАП .................... ЗАЩОТО БСП - ОЛ ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА ........................ СТОЛЕТНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ УМРЯ ....................... ТЯ Е ПРЕВZETA OT KPЪСТНИКА НА МАФИЯТА В БЪЛГАРИЯ - МИСТЪР КЕШ ..................... ФАКТ !

    16:52 22.04.2026

  • 23 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "кой мy дpeмe":

    Като си започнал, кажи кой пази бостана с тиквите за храна на шопара.

    16:55 22.04.2026

  • 24 Горан

    1 0 Отговор
    Зарков не предложи никакви нови идеи. За краткото време на ръководител направи следното:
    - обяви се против референдумите, с което наруши Конституцията;
    - заяви, че депутатите в парламента, трябва да гласуват, както той им нареди, а не както те решат, с което наруши отново Конституцията;
    - еднолично реши да подбира номинациите за народни представители на БСП (оттам и забележката на Гуцанов, че БСП не му е бащиния);
    - обяви се за неограничено гласуване в Турция, с което постави под риск националната сигурност.
    За какво точно избирателите е трябвало да гласуват за този човек - Крум Зарков?

    16:56 22.04.2026

  • 25 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    Сбогом , не се заблуждавайте.

    16:57 22.04.2026

