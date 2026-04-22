Трифон Панчев: Радев не е виновен за ниския резултат на БСП. Здравомислещите хора няма да допуснат оставка на Зарков

Румен Радев не е виновен за ниския резултат на БСП.

Това заяви пред БНР Трифон Панчев, член на Изпълнителното бюро на БСП.

"Репутационните щети от последното ни участие във властта нямаше как да бъдат преодолени. Нормално е след като сме били част от това статукво, да си получим и оценката".

В събота лидерът на столетницата Крум Зарков ще поиска вот на доверие от Националния съвет, след като партията остана извън парламента за първи път след демократичните промени у нас.

"Здравомислещите хора в партията, които са мнозинство, няма да допуснат оставка на Крум Зарков. Той е много светъл лъч не само в партията, но и в българската политика, но уцели един от най-тежките моменти за нашата партия. Имаше ясното съзнание какви са рисковете. Резултатът ни е много лош, но съществува потенциал и осъзнаване на грешките, които са натрупвани с години. Крайно време е да се върнем към проблемите на трудещите се хора.

Вчера имахме Изпълнително бюро на БСП, където имаме представители на различни групи, единодушно всички застанахме зад това да го подкрепим. Нормално е при този резултат той да поиска вот на доверие. Искрено вярвам, че ще бъде получен и това ще е началото на оздравителен процес в нашата партия".

Панчев коментира и думите на Борислав Гуцанов, който поиска оставката на Крум Зарков и заяви: "Всичко беше направено от новоизбрания председател, който възприе партията като поднесена на тепсия бащиния, с която може да прави каквото си поиска".

"Другарят Гуцанов е представител на групата любители на турско кафе и като такъв е меко казано нахално в момента да прави такива коментари. Еднолични решения не е имало, листите бяха утвърдени от нашите колективни органи, а именно от Националния съвет. Факт е, че БСП се подмладява. Надявам се много скоро да видим новото лице".

Към края на април партията няма да дължи пари на никого, посочи още Панчев в предаването "12+3"

"Проблемът е, че издръжката гълта много средства, ще ги редуцираме. Предполагам, че вестникът ще се превърне в електронна медия. Ще се върнем към работата на терен, безвъзмездно и с идеята да бъдем една истинска социалистическа партия".

Той коментира и оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли от поста на и.ф. главен прокурор.

"Леко закъсняла е тази оставка. Но нещата бавно започват да се връщат към нормалността. Добрата новина е, че има шанс за конституционно мнозинство, което да избере легитимен ВСС и да направи процедура за избор на главен прокурор".