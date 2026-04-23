Повдигат обвинения на шофьорите на автобуса, прегазил хора край Малко Търново

Повдигат обвинения на шофьорите на автобуса, прегазил хора край Малко Търново

23 Април, 2026 08:05 2 027 17

До трагедията се стигна след след като пътнически автобус потегли на заден ход и се преобърна в дере

Повдигат обвинения на шофьорите на автобуса, прегазил хора край Малко Търново - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Бургас продължава разследването на инциндета с пътническия автобус край Малко Търново, при който загинаха две жени, а други деветима души пострадаха.

Очаква се да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения на двамата шофьори или ще бъдат пуснати на свобода. Те са задържани за 24 часа. Пробите им за алкохол и наркотици са отрицателни.

До трагедията се стигна след след като пътнически автобус потегли на заден ход и се преобърна в дере.

В автобуса са пътували двамата шофьори, екскурзовод и 36 пътници, предимно жени и деца от Украйна, тръгнали на екскурзия от Одеса за Истанбул. Поддържа се връзка с украинското посолство и фирмата, организирала пътуването, за да може част от пътниците да се приберат у дома.


  • 1 Що бе, те спокойно

    15 4 Отговор
    са си пушили, какво са виновни, че пътниците са били зад автобуса? Ако бяха останали вътре всичко щеше да е наред...

    08:07 23.04.2026

  • 2 Казвам Ви,

    18 2 Отговор
    никакви обвинения а за ушите и в окопа !

    08:11 23.04.2026

  • 3 Гларус

    39 3 Отговор
    Преди два дни гледам пред хотел в слънчев бряг украински автомобил.
    Пиколо разтоварва куфари.
    Питам го:
    Тез сега ли пристигат.
    А той:
    Нееее,закриха ски сезона и се прибират.
    А тези тръгнали на плаж рано рано!

    08:11 23.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не казват подробности нито за възрастта

    14 2 Отговор
    На хората и на шофьорите нито дали са украинци шофьорите..

    08:25 23.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    10 4 Отговор
    Кво значи "тръгнал на заден ход" и що и двамата шофьори са арестувани. Носи вина само тоя, който е управлявал и картата му е в тахографа. Заден ли е давал. Да тръгне сам , едва ли. Автобусите са със въздушни спирачки и ако не я включиш , пищи на умряло.

    08:42 23.04.2026

  • 7 Малко инфо

    11 1 Отговор
    Автобусът е спрял в тесен участък на пътя под наклон плътно до канафката. Горивото е свършило, двамата шофьори донасят туба гориво от близката бензиностанция, сипват и опитват да потеглят. Всички пътници са били вътре в автобуса, имало е екип на гранична полиция озовала се на сигнал за нелегални имигранти в гората. Автобуса се преобръща пред тях в опит да потегли, след последните дъждове е мокро и хлъзгаво. Вероятно е давал на заден ход, но тепърва ще се изясни.

    08:57 23.04.2026

  • 8 Папуц

    17 4 Отговор
    Само факти:
    -Група украинци, живеещи в България,тръгват на екскурзия в Турция.
    Въпрос - колко българи ,живеещи в България могат да отидат на екскурзия в Турция?
    -Автобусът е със украинска регистрация, следователно , идва от Украйна , за да качи тези туристи, живеещи в България.
    Въпрос - след като живеят тука, защо идва автобус от Украйна - тука няма ли автобусни компании?
    -Автобусът спира, защото му е свършило горивото.
    Въпрос - кой тръгва на път, без гориво?
    Да не се окаже, че тези "екскурзианти" , са само жени и деца?
    Аз ли само виждам тука някаква много тъпа схема, прикриваща нещо много по-сериозно?

    Коментиран от #13

    09:00 23.04.2026

  • 9 Небинарен ляв

    12 0 Отговор
    Да прегазиш означава да минеш върху нещо или някого нали така? Ако автомобил се преобърне настрани докато пътниците са вътре, как се казва? Прегазване не е, но това четем в заглавието.
    Родна реч, омайна, сладка…

    09:03 23.04.2026

  • 10 Даааа

    12 0 Отговор
    Грешно заглавие, неточности в статията, предположения поднесени като факти. А автора е?

    09:05 23.04.2026

  • 11 Флагман

    2 2 Отговор
    Там има пълна информация а не догадки и измишльотини

    09:09 23.04.2026

  • 12 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    Господ си знае работата!

    09:14 23.04.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Папуц":

    Влезнах във Флагман и там противоречива информация. Автобусът бил спрял до канавката, пък граничният полицай вика, че бил перпендикулярно на пътя, пък станал герой и от този род глупости. Че и екскурзоводката била арестувана.

    09:54 23.04.2026

  • 14 щом са арестувани ще ги съдят

    1 0 Отговор
    на своге беше така . юрна се рейса и се сурна в ждрелото 40 м надолу . бабичките се изпотрепаха . хвалиха шофьора гошо как бил добър и карал 10 рейса и 8 коли от 45 години . да му се размине . редки инциденти . при маневра е редно единия да седи отзад и да упътва тоя на волана със знаци . явно е грешка на водача . маха ръчната и рейса пада в канавката . има гражданска . застрахователя решава . но ако нямат минало на рецидивисти и 2 шофьори ще се изплъзнат от правосъдието . в украйна закона е рехав . а тук ги съдят щото тук е станала аварията .

    10:09 23.04.2026

  • 15 ИНТЕРЕСНО

    1 0 Отговор
    АКО БЕШЕ СВЪРШИЛ ГОРИВОТО
    ПРЕД МЕТРО СТАНЦИЯ НА ОРЛ.МОСТ...😬

    10:52 23.04.2026

  • 16 Ха ха

    2 2 Отговор
    Тръгнали на екскурзия. А ние да им даваме пари да се стрелят с руснаците

    10:52 23.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

