Христанов: Има открити две огнища на антракс в страната, които са изолирани

"Антраксът е изключително опасно заболяване както за хора, така и за животни. Той е използван и като биологично оръжие. В момента има две огнища, открити в България, които са изолирани, дезинфекцирани и поставени под наблюдение. Отделно от това има 24 контактни лица и всички те са под медицинско наблюдение". Това заяви в „Здравей, България” министърът на земеделието и храните Иван Христанов. Той коментира най-новите случаи на месо от огнище с антракс в силистренското село Черногор, за което има опасност да е разпространено и в други области на страната, за което алармира БАБХ преди ден.
"Доста сигнали, свързани с проверките ни за опасни и некачествени храни, сме депозирали в прокуратурата и имаме вече нов и.ф. главен прокурор. Би било добре да отворят тези сигнали, да разпоредят тяхното разглеждане приоритетно и да свършат малко работа", допълни министърът.
По думите му пътят на месото е проследен. "Тази стока е конфискувана, унищожена и, разбира се, заедно с колегите от МВР - тези дейности продължават. На един от тези два обекта четири превозни средства, използвани за доставка на месо или готова продукция, са проследени, за да се стигне до крайната точка на веригата", подчерта Христанов.
Той посъветва хората - да се обръщат за покупки към обекти, които са под контрол, а не към тип „домашна работилница“, където няма никакъв ветеринарно-медицински контрол. "Производството на храна е отговорна работа и затова съществуват агенциите- за да гарантират общественото здраве", изтъкна министърът на земеделието.
Христанов коментира и случая с откритата "мърша в складове в Монтанско". "Самият обект е свързан с плеяда от фирми. Със сигурност става дума за политически чадър", подчерта министърът. И заяви, че това, което са заварили служителите от БАБХ при проверката - не е било нещо, което е обичайно при производствения процес. "Става дума за мръсотия, наслоявана с години. Вижда се, че те нямат никакви хигиенни практики. На една от снимките имаше касетка с кайма, върху която беше хвърлено парче картон с някаква дата. Недопустимо е всякакви материали, върху които може да има всякакви бактерии и патогени -да се хвърлят върху други хранителни продукти", категоричен е той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14 Aлфа Вълкът
До коментар #2 от "Поредната измислена":Антраксът е измислена болест? Антраксът се използва за биологично оръжие и се предава върху хора, забрави едно време като си пращаха писанца с антракс. Ходи си вземи месо от там и си хапни, 10 дни след консумацията ела тук пак да се правиш на умен.
Коментиран от #19
09:22 23.04.2026
15 подозрение
Коментиран от #18
09:44 23.04.2026
18 Те точно това
До коментар #15 от "подозрение":И правят. Национално предателство. Някога се наказваше това със смъртна присъда. Пак ще я въведем, за много тежки престъпления против страната и народа.
09:49 23.04.2026
19 Ами епщайните
До коментар #14 от "Aлфа Вълкът":На всичко са готови, да"освободят планетата от излишните гърла"! Въпросът е, защо ние така лесно да се дадем? Става въпрос на живот и смърт вече..
09:52 23.04.2026
22 хмм
До коментар #12 от "Ветеринар":Това трябва да се обяснява на простоватите животновъди, докато го разберат.
12:36 23.04.2026