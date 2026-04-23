Христанов: Има открити две огнища на антракс в страната, които са изолирани

Христанов: Има открити две огнища на антракс в страната, които са изолирани

23 Април, 2026 08:40 1 159 22

"Пътят на месото от тези обекти е проследен и стоката е конфискувана", заяви министърът на земеделието

Христанов: Има открити две огнища на антракс в страната, които са изолирани - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Антраксът е изключително опасно заболяване както за хора, така и за животни. Той е използван и като биологично оръжие. В момента има две огнища, открити в България, които са изолирани, дезинфекцирани и поставени под наблюдение. Отделно от това има 24 контактни лица и всички те са под медицинско наблюдение". Това заяви в „Здравей, България” министърът на земеделието и храните Иван Христанов. Той коментира най-новите случаи на месо от огнище с антракс в силистренското село Черногор, за което има опасност да е разпространено и в други области на страната, за което алармира БАБХ преди ден.

"Доста сигнали, свързани с проверките ни за опасни и некачествени храни, сме депозирали в прокуратурата и имаме вече нов и.ф. главен прокурор. Би било добре да отворят тези сигнали, да разпоредят тяхното разглеждане приоритетно и да свършат малко работа", допълни министърът.

По думите му пътят на месото е проследен. "Тази стока е конфискувана, унищожена и, разбира се, заедно с колегите от МВР - тези дейности продължават. На един от тези два обекта четири превозни средства, използвани за доставка на месо или готова продукция, са проследени, за да се стигне до крайната точка на веригата", подчерта Христанов.

Той посъветва хората - да се обръщат за покупки към обекти, които са под контрол, а не към тип „домашна работилница“, където няма никакъв ветеринарно-медицински контрол. "Производството на храна е отговорна работа и затова съществуват агенциите- за да гарантират общественото здраве", изтъкна министърът на земеделието.

Христанов коментира и случая с откритата "мърша в складове в Монтанско". "Самият обект е свързан с плеяда от фирми. Със сигурност става дума за политически чадър", подчерта министърът. И заяви, че това, което са заварили служителите от БАБХ при проверката - не е било нещо, което е обичайно при производствения процес. "Става дума за мръсотия, наслоявана с години. Вижда се, че те нямат никакви хигиенни практики. На една от снимките имаше касетка с кайма, върху която беше хвърлено парче картон с някаква дата. Недопустимо е всякакви материали, върху които може да има всякакви бактерии и патогени -да се хвърлят върху други хранителни продукти", категоричен е той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 3 Отговор
    Засега все още пасат животните!!! Но усилено ни подготвят за момента, в който да започнем да пасем ние !!!

    08:42 23.04.2026

  • 2 Поредната измислена

    15 10 Отговор
    болест, за да се унищожи и малкото останало животновъдство. Долни червеи, българи унищожители. Няма да останете не наказани.

    Коментиран от #14

    08:43 23.04.2026

  • 3 Тартаковер

    8 5 Отговор
    Дорде не се открият , локализират , обезопасят и УНИЩОЖАТ огнищата на БОЙКОВЩИНАТА и ПЕЕВЩИНАТА , ще бъде така ! Требе да се реже от основи , дълбоки основи. Иначе шишковците -паразити пак ще надигнат глава.

    08:47 23.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПЪГУОШ

    14 2 Отговор
    Разрушаването и разпада на родината ни тече с пълна сила !

    08:48 23.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Помните ли, че

    16 3 Отговор
    този тикток ненормалник уж щеше да променя модела?

    08:53 23.04.2026

  • 8 Христанков е открил

    8 5 Отговор
    на баба си Урсула чумавата

    08:54 23.04.2026

  • 9 колю

    7 5 Отговор
    Защо показвате още този обременен човек?

    08:57 23.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 😂 ке подгизнем от смех

    7 3 Отговор
    По списък нe следва ли Ебола 👆

    09:07 23.04.2026

  • 12 Ветеринар

    7 3 Отговор
    bacillus anthracis при контакт на кръв от заразено животно с кислород във въздуха се превръща в спори които имат много висока устойчивост в околната среда (40-50 ) години и затова само при съмнение за антракс не се прави аутопсия на място а трупа унищоава чрез изгаряне в екарисаж

    Коментиран от #22

    09:08 23.04.2026

  • 13 Реалист

    15 5 Отговор
    Христанов е един Измамник! Той е част от схемата и зад него стои Мафията. Помним го още от Джет кредит как сваляше по няколко кожи ог гърбовете на хората!

    09:09 23.04.2026

  • 14 Aлфа Вълкът

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Поредната измислена":

    Антраксът е измислена болест? Антраксът се използва за биологично оръжие и се предава върху хора, забрави едно време като си пращаха писанца с антракс. Ходи си вземи месо от там и си хапни, 10 дни след консумацията ела тук пак да се правиш на умен.

    Коментиран от #19

    09:22 23.04.2026

  • 15 подозрение

    8 3 Отговор
    За да се прави на велик,този елемент може и по негово нареждане да заразяват за да изпълни директивите на ЕС за закриване на животновъдството.

    Коментиран от #18

    09:44 23.04.2026

  • 16 хмммм

    6 3 Отговор
    смешен министър

    09:44 23.04.2026

  • 17 А на шап има ли?

    6 2 Отговор
    Абе вие напълно изпълнявате заповедите на чужденците фашаги. А тяхната крайна цел е, нас на ни няма. Тръгнали с инжекции да убиват стадата на хората. А доказателства за "заразите" идват от техните лаборатории... Ясна е работата.

    09:47 23.04.2026

  • 18 Те точно това

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "подозрение":

    И правят. Национално предателство. Някога се наказваше това със смъртна присъда. Пак ще я въведем, за много тежки престъпления против страната и народа.

    09:49 23.04.2026

  • 19 Ами епщайните

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Aлфа Вълкът":

    На всичко са готови, да"освободят планетата от излишните гърла"! Въпросът е, защо ние така лесно да се дадем? Става въпрос на живот и смърт вече..

    09:52 23.04.2026

  • 20 4567

    2 2 Отговор
    Защо ли имаме най-кратка продължителност на живота в страните от Европа; защо ли 30% от децата и 60% от останалите имат наднормено тегло; защо ли 800 000 са с ТЕЛК?... Не тъжете, ако за последните 2 месеца сте усетили, че ви липсва на месото, за което става дума в статията, скоро ще можете да наваксате. Добър апетит!

    10:00 23.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ветеринар":

    Това трябва да се обяснява на простоватите животновъди, докато го разберат.

    12:36 23.04.2026

