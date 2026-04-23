Подмяната или ремонтът на асансьорите ще бъдат включени във втората национална програма за енергийна ефективност

Старите асансьори ще бъдат подменяни или ремонтирани при санирането на многофамилните жилищни блокове по втората национална програма за енергийна ефективност.
Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, която проведе работна среща с представители на бранша и експерти от различни ведомства.
Идеята е освен ремонт на покривите, фасадите, общите части и смяната на дограмата да бъдат обхванати и най-старите асансьори, които са опасни за експлоатация. Предвижда се и строителство на нови подемни съоръжения в сградите, където такива липсват, тъй като според старото законодателство не са били задължителни.
„Идеята не е да имаме национална програма за подмяна на асансьори, а да интегрираме тази дейност в бъдещите програми за саниране, защото в момента променяме облика и модернизираме сградите, но асансьорите остават стари и проблемни. В същото време подмяната им е скъпа дейност за етажната собственост, особено там, където живеят енергийно бедни граждани, затова търсим начин да им помогнем“, подчерта Янкова.
Предложението е преди санирането на блока да се направи оценка на техническото състояние на асансьора и на неговия клас на енергийна ефективност. Там, където се налага само ремонт, ще се предписва такъв, включително с внедряване на механизми за пестене на електроенергия и възможност за захранване чрез фотоволтаични системи. Най-старите съоръжения, които не подлежат на ремонт, ще се подменят с нови.
„Чухме неправителствения сектор, експертите, кметовете и гражданите. Сериозен е проблемът и с липсата на асансьори в блокове, в които живеят все повече възрастни и болни хора, затова предлагаме тези мерки“, добави Янкова. По думите ѝ с модернизирането на асансьорите се цели и да бъде сложен край на инцидентите с паднали и аварирали кабини. Тя даде пример, че в центъра на София има сгради, в които асансьорите са на 100 и повече години.
Предстои да бъдат разработени необходимите технически изисквания, параметри и референтни стойности. „Ще се разработят различни варианти, за да предвидим финансовия ресурс и да проверим дали държавата и фирмите имат капацитет да се справят с тази нелека задача“, коментира Янкова.
Заместник-регионалният министър посочи, че втората национална програма за енергийна ефективност предвижда до 2029 г. с 1,3 млрд. евро да бъдат санирани около 2000 блока в страната. Разчетите сочат, че годишно ще се обновяват около 500 сгради. Отделно се разработват и други програми, които предвиждат саниране на еднофамилни и многофамилни жилища, промишлени и обществени сгради до 2050 г., като целта е да се обнови около 60% от сградния фонд у нас чрез микс от финансови инструменти, европейско финансиране и държавен бюджет.
Според представителите на бранша асансьорите, произведени до 1995 г., са с ниска енергийна ефективност и се налага тяхното модернизиране, тъй като са енергоемки. До 1992 г. в страната са изградени около 90 000 подемни съоръжения. Според данни на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 11 700 асансьора действат в обществени сгради под неин контрол, а около 74 000 съоръжения са под лицензиран надзор, 80% от които са в жилищни сгради. Според фирмите годишно в страната могат да се ремонтират и изграждат до 500 асансьора.
Сред участниците в срещата бяха експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския браншови съюз, Софийската асоциация на асансьорните техници, Фондация „Асансьорна безопасност“, Националното сдружение на общините в Република България, Българската асансьорна асоциация и др.
2 Вече го ремонтирахме
4 капиталистическата кочина
До коментар #2 от "Вече го ремонтирахме":Не е проблемът в ремонта, а в последващите такса поддръжка всеки месец. Накрая луксът асансьор излиза на цената на един апартамент.
5 авантгард
Не е ли работа на собствениците да се грижат за разни екстри в имота си?
Ако не могат да се разбетат - ходят пеш.
Ето толкова просто е.
09:47 23.04.2026
13 соц кочина
До коментар #4 от "капиталистическата кочина":Стълбищата се самоподдържат. Асансьорът е краварско изобретение от средата на 18 век..
10:24 23.04.2026
16 Ей затова беше историята 8те джуджета
Изамет е единствената българска лицензирана фирма за производство на асансьори, другите са вносители и ала-бала инженери.
10:56 23.04.2026
18 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...
20 След 2 години не, но след 10 гаранция!
До коментар #18 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...":Е, то тези фирми съществуват затова - на всеки 10 години се сменя водомер и топломер. В София има над 100 000 жилища с топломери (3-4 бр. на жилище) и а с водомери водомери може и 300 000 да са, направете си сметката.
Интересно как електромера и газомера се сменят за сметка на доставчика, а за топлото и водата - за сметка на клиента.
Това никой не го пита.
21 Ку-ку
До коментар #6 от "щурецъ":Сега пилота ще санира и подмени всичко наред....смеехте се на Борисов, ама със свещ ще го търсите.... 🙏🤣🤣🤣
13:59 23.04.2026
22 Дядо дръмпир-дълбоко виждащ
До коментар #20 от "След 2 години не, но след 10 гаранция!":Модулите няма как да издържат 10години.А ,те уверявам ,че тези модули вероятно могат да се манипулират и дистанционно.......Ще видиш помни ми думата как ще ни побългарят и другата година ще ни сложат такса пренос на данни .......по 40-50€ на година.Да не се казвам дълбоко виждащ ако не позная!
15:00 23.04.2026