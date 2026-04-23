Подмяната или ремонтът на асансьорите ще бъдат включени във втората национална програма за енергийна ефективност

23 Април, 2026 09:39 1 709 22

Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова

Старите асансьори ще бъдат подменяни или ремонтирани при санирането на многофамилните жилищни блокове по втората национална програма за енергийна ефективност.

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, която проведе работна среща с представители на бранша и експерти от различни ведомства.

Идеята е освен ремонт на покривите, фасадите, общите части и смяната на дограмата да бъдат обхванати и най-старите асансьори, които са опасни за експлоатация. Предвижда се и строителство на нови подемни съоръжения в сградите, където такива липсват, тъй като според старото законодателство не са били задължителни.

„Идеята не е да имаме национална програма за подмяна на асансьори, а да интегрираме тази дейност в бъдещите програми за саниране, защото в момента променяме облика и модернизираме сградите, но асансьорите остават стари и проблемни. В същото време подмяната им е скъпа дейност за етажната собственост, особено там, където живеят енергийно бедни граждани, затова търсим начин да им помогнем“, подчерта Янкова.

Предложението е преди санирането на блока да се направи оценка на техническото състояние на асансьора и на неговия клас на енергийна ефективност. Там, където се налага само ремонт, ще се предписва такъв, включително с внедряване на механизми за пестене на електроенергия и възможност за захранване чрез фотоволтаични системи. Най-старите съоръжения, които не подлежат на ремонт, ще се подменят с нови.

„Чухме неправителствения сектор, експертите, кметовете и гражданите. Сериозен е проблемът и с липсата на асансьори в блокове, в които живеят все повече възрастни и болни хора, затова предлагаме тези мерки“, добави Янкова. По думите ѝ с модернизирането на асансьорите се цели и да бъде сложен край на инцидентите с паднали и аварирали кабини. Тя даде пример, че в центъра на София има сгради, в които асансьорите са на 100 и повече години.

Предстои да бъдат разработени необходимите технически изисквания, параметри и референтни стойности. „Ще се разработят различни варианти, за да предвидим финансовия ресурс и да проверим дали държавата и фирмите имат капацитет да се справят с тази нелека задача“, коментира Янкова.

Заместник-регионалният министър посочи, че втората национална програма за енергийна ефективност предвижда до 2029 г. с 1,3 млрд. евро да бъдат санирани около 2000 блока в страната. Разчетите сочат, че годишно ще се обновяват около 500 сгради. Отделно се разработват и други програми, които предвиждат саниране на еднофамилни и многофамилни жилища, промишлени и обществени сгради до 2050 г., като целта е да се обнови около 60% от сградния фонд у нас чрез микс от финансови инструменти, европейско финансиране и държавен бюджет.

Според представителите на бранша асансьорите, произведени до 1995 г., са с ниска енергийна ефективност и се налага тяхното модернизиране, тъй като са енергоемки. До 1992 г. в страната са изградени около 90 000 подемни съоръжения. Според данни на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 11 700 асансьора действат в обществени сгради под неин контрол, а около 74 000 съоръжения са под лицензиран надзор, 80% от които са в жилищни сгради. Според фирмите годишно в страната могат да се ремонтират и изграждат до 500 асансьора.

Сред участниците в срещата бяха експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския браншови съюз, Софийската асоциация на асансьорните техници, Фондация „Асансьорна безопасност“, Националното сдружение на общините в Република България, Българската асансьорна асоциация и др.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    12 0 Отговор
    Цените на Подмяната или ремонтът на асансьорите ще бъдат включени във входовите такси на живеещите в такива сгради.

    09:42 23.04.2026

  • 2 Вече го ремонтирахме

    16 1 Отговор
    5 000 евро само за копчета , ламбички и реленца.

    Коментиран от #4

    09:42 23.04.2026

  • 3 "енергийна ефективност "

    14 2 Отговор
    Абе вие още не разбрахте какво е това? Измислиха я урсулята, като следващ стадии на ковидарната лъжа. Запомнете, тази "ефективност " включва и много по-малко от вас самите. За какво правят и деиндустриализацията? Понеже планират, вас да ви няма. Ама че сте наивници.

    09:43 23.04.2026

  • 4 капиталистическата кочина

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вече го ремонтирахме":

    Не е проблемът в ремонта, а в последващите такса поддръжка всеки месец. Накрая луксът асансьор излиза на цената на един апартамент.

    Коментиран от #13

    09:45 23.04.2026

  • 5 авантгард

    16 1 Отговор
    Я, и защо от бюджета?
    Не е ли работа на собствениците да се грижат за разни екстри в имота си?
    Ако не могат да се разбетат - ходят пеш.
    Ето толкова просто е.

    09:47 23.04.2026

  • 6 щурецъ

    13 0 Отговор
    Докато жителите на панелните сгради чакат апартаментите им да бъдат санирани до 2050 г.,доста от тях ще си отидат от тоя свят. Санирането не е мръднало още нито на йота напред.Нищо,че от кривителството обещанията валят,като пролетни дъждове.

    Коментиран от #21

    09:49 23.04.2026

  • 7 Собственик на къща

    12 5 Отговор
    А на нас с къщите всеки месец по 1000 евро равностойно за поддръжка! Иначе протести! Това е расизъм- едни са важни за държавата, а другите сме само плащачи на по високи данъци недвижим имот!

    09:51 23.04.2026

  • 8 Кирил

    15 0 Отговор
    Един шиши за това присвои цеха на гара искър най брутално и милицията го остави.

    09:53 23.04.2026

  • 9 ЕТО точно

    17 0 Отговор
    заради тези смени на асансьори /с евр опари /бяха малтретирани Златанови , да предадат завода на хора на шопара . Отнеха им и злато т.н..

    10:10 23.04.2026

  • 10 БаГо

    14 1 Отговор
    Как беше ? Това, което сме построили, няма да можете да го боядисате.

    10:11 23.04.2026

  • 11 Селянин

    19 1 Отговор
    Значи нашите хора са си направили фирми за асансьори. Гаранция, че количествата вече са поръчани от Китай. Махаме здравата техника, и слагаме нова лъскава еднодневка и почваме вечната подмяна и подръжка.

    10:12 23.04.2026

  • 12 Свърши се тая

    10 1 Отговор
    Програма за енергийна ефективност повече няма да има. Правителството извади парите от ББР. Ще отидат към новоспечелилите олигарси. Тази изборна кампания от 6 милиона евро кой ще я плаща? А догодина има и президентска такава. Който санирал - санирал. Дано да успеят да си съберат парите.

    10:19 23.04.2026

  • 13 соц кочина

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "капиталистическата кочина":

    Стълбищата се самоподдържат. Асансьорът е краварско изобретение от средата на 18 век..

    10:24 23.04.2026

  • 14 На там вървим

    6 1 Отговор
    Подмяната на населението в Трета ли бъде включено

    10:36 23.04.2026

  • 15 От Варна

    4 0 Отговор
    До кога ще се помага на хора, имащи собствени апартаменти за сто и повече хиляди евро? И сигурно не само по един!? Лично аз нямам асансьор, отдавна “ санирах” жилището си със собствени средства и го поддържам с перманентни ремонти? Защо продължавате да насаждате комунистическо мислене и очаквания у повечето българи, а именно, държавата е длъжна да им дава? С тези пари да се помогне на млади семейства, но наистина нуждаещи се, да се сдобият с първо жилище! Сиромахомилското мислене не води към прогрес. Само у нас се развива някакво недоносче-социалистически капитализъм! Вижте вечно плачещите за помощи частници. Много е жалко и гнусно…

    10:53 23.04.2026

  • 16 Ей затова беше историята 8те джуджета

    7 1 Отговор
    Петьо Еврото и Пеевски исках да вземат Изамет от Златанови и да приберат 1.3 млрд евро за ремонт... Сещайте се какви ремонти ще правят.
    Изамет е единствената българска лицензирана фирма за производство на асансьори, другите са вносители и ала-бала инженери.

    10:56 23.04.2026

  • 17 мамник

    5 0 Отговор
    Ше санираме и асансьорите ако требва бе!

    11:05 23.04.2026

  • 18 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...

    7 0 Отговор
    Чудят се с какви непреки данъци да си връзват БВП!Сега измислиха да слагат на топлите водомери модули ,които бъркат по 100€ на водомер...след 2години ще кажат ,че модулите са за смяна.....пълен цирк,като роби на галера...Докато се зарадват ,че не ги бият с бича и палача се появява във вид на ново прибиране на пари и така до гроба,когато се появява ...попа.......и иска пари от отвъдното.това е творение ,което създадох и трябва да остане във времето,ганчооо-овци!

    Коментиран от #20

    12:01 23.04.2026

  • 19 Калин

    5 1 Отговор
    Помнете . После да не се чудите от къдя някой има толкова килограми злато и други ценности. 4 етажа и нямаме асансъор. Събрахме и пари за да си санираме. Нищо не сме искали от държавата или общината. Получихме 4 пъти -400% увеличение на промилите за смет във вид на данък без значение ползваш или не. За градинката и прилижащи части - също данък и смет, а там си оправяме сами. Нито чистят ,нито поддържа община или държава ,но всички скубят. Асансъор няма ,но и за чуждите от къде мислите ще вземат парите. Да бяха си сложили както едно време бяха със стотинки. Ползваш пускаш стотинки. Сега може и с кари. Щяха да имат за поддръжка и за нов, а не от данъци на всички или помщи Европейски и програми които можеха да намерят по-важно нещо като липсата на вода и мръсотията течаща в чешмите. Социалистическия Капитализъм ни попиля . Многото работещи окрадени бедни за благото на малцина политици. Сигурно и блоковете в райони правилно гласували са начертани вече. Държава Мащеха и собственост на политическа мафия. От сега мислят кого и как още да ограбят. Една седмица няма от избори.

    12:26 23.04.2026

  • 20 След 2 години не, но след 10 гаранция!

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...":

    Е, то тези фирми съществуват затова - на всеки 10 години се сменя водомер и топломер. В София има над 100 000 жилища с топломери (3-4 бр. на жилище) и а с водомери водомери може и 300 000 да са, направете си сметката.

    Интересно как електромера и газомера се сменят за сметка на доставчика, а за топлото и водата - за сметка на клиента.

    Това никой не го пита.

    Коментиран от #22

    13:11 23.04.2026

  • 21 Ку-ку

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "щурецъ":

    Сега пилота ще санира и подмени всичко наред....смеехте се на Борисов, ама със свещ ще го търсите.... 🙏🤣🤣🤣

    13:59 23.04.2026

  • 22 Дядо дръмпир-дълбоко виждащ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "След 2 години не, но след 10 гаранция!":

    Модулите няма как да издържат 10години.А ,те уверявам ,че тези модули вероятно могат да се манипулират и дистанционно.......Ще видиш помни ми думата как ще ни побългарят и другата година ще ни сложат такса пренос на данни .......по 40-50€ на година.Да не се казвам дълбоко виждащ ако не позная!

    15:00 23.04.2026

