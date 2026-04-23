Проф. Киров: Радев има поне един или два варианта за правителство, освен публично обявения проектокабинет

Румен Радев има поне един или два варианта за съставяне на правителство, освен обявения в публичното пространство евентуален проектокабинет. Ако говорим за коалиционен състав на бъдещото правителство с ПП-ДБ - звучи несериозно. Това заяви пред News.bg преподавателят по конституционно право в Софийския университет "Свети Климент Охридски" проф. Пламен Киров.

По думите му лидерът на партията, която е спечелила общите парламентарни избори, става и министър-председател. "Несъмнено Радев ще стане министър-председател - това е моето мнение", подчерта професорът.

Според проф. Пламен Киров смята, че "самолетът" с водач Румен Радев ще завие "нагоре", без да бъде необходимо да завива нито на изток, нито на запад.

"Радев ще провежда балансирана политика и не искам да го оприличавам в никакъв случай на досегашния министър-председател на Унгария Виктор Орбан. На мен ми се струва, че ще провежда една балансирана политика, при положение, че политическата му сила не можем да я определим нито като лява, нито като дясно, а по-скоро като центристка партия", коментира проф. Киров.

Той е на мнение, че още на първото заседание ще има председател на 52 Народно събрание и ще бъде от "Прогресивна България", като ще има избрани заместник-председатели, както и парламентарни комисии, и парламентарни групи.

Проф. Киров заяви още, че Румен Радев ще търси квалифицирано мнозинство от 160 гласа, за да може да бъде избран нов Висш съдебен съвет (ВСС), нов главен прокурор и нов председател на Върховния административен съд. Трябва да бъдат излъчени и главен инспектор и Инспекторат към ВСС.

Според него ПП-ДБ и "Възраждане" са евентуалните партньори на Радев за смяната на ВСС и главния прокурор.

"Първо ще бъде решена задачата с формиране на правителство и с това 52 Народното събрание да започне да работи. Правителството ще смени областните управители и ръководствата на някои служби за сигурност от ДАР и ДАНС, както и някои регулатори", очерта проф. Киров.

Проф. Пламен Киров коментира и дали ще има промени в Конституцията. "За да върне старото положение в Конституцията - президентът също ще трябва да търси квалифицирано мнозинство на експрезидента. Най-вероятно пак ще трябва да търси ПП-ДБ, но как си представяте тези хора с отворени обятия ще прегърнат тази идея и да отменят това, което те са видели. Всичко е въпрос на разговори с ПП-ДБ и въпрос на политическа цена, която е склонен да заплати Радев, защото ПП-ДБ са известни политически изнудвачи за отстъпки", добави конституционалистът.

Подводните камъни, които проф. Пламен Киров очерта пред бъдещото правителство на Румен Радев - приемането на бюджет и гарантирането, че няма да се вдигат данъците, стабилизиране на сравнителния баланс на страната, кризата с горивата, кризата с цените на храните и утвърждаване на "Прогресивна България" в Европейския парламент.