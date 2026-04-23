Проф. Киров: Радев има поне един или два варианта за правителство, освен публично обявения проектокабинет

Румен Радев има поне един или два варианта за съставяне на правителство, освен обявения в публичното пространство евентуален проектокабинет. Ако говорим за коалиционен състав на бъдещото правителство с ПП-ДБ - звучи несериозно. Това заяви пред News.bg преподавателят по конституционно право в Софийския университет "Свети Климент Охридски" проф. Пламен Киров.
По думите му лидерът на партията, която е спечелила общите парламентарни избори, става и министър-председател. "Несъмнено Радев ще стане министър-председател - това е моето мнение", подчерта професорът.
Според проф. Пламен Киров смята, че "самолетът" с водач Румен Радев ще завие "нагоре", без да бъде необходимо да завива нито на изток, нито на запад.
"Радев ще провежда балансирана политика и не искам да го оприличавам в никакъв случай на досегашния министър-председател на Унгария Виктор Орбан. На мен ми се струва, че ще провежда една балансирана политика, при положение, че политическата му сила не можем да я определим нито като лява, нито като дясно, а по-скоро като центристка партия", коментира проф. Киров.
Той е на мнение, че още на първото заседание ще има председател на 52 Народно събрание и ще бъде от "Прогресивна България", като ще има избрани заместник-председатели, както и парламентарни комисии, и парламентарни групи.
Проф. Киров заяви още, че Румен Радев ще търси квалифицирано мнозинство от 160 гласа, за да може да бъде избран нов Висш съдебен съвет (ВСС), нов главен прокурор и нов председател на Върховния административен съд. Трябва да бъдат излъчени и главен инспектор и Инспекторат към ВСС.
Според него ПП-ДБ и "Възраждане" са евентуалните партньори на Радев за смяната на ВСС и главния прокурор.
"Първо ще бъде решена задачата с формиране на правителство и с това 52 Народното събрание да започне да работи. Правителството ще смени областните управители и ръководствата на някои служби за сигурност от ДАР и ДАНС, както и някои регулатори", очерта проф. Киров.
Проф. Пламен Киров коментира и дали ще има промени в Конституцията. "За да върне старото положение в Конституцията - президентът също ще трябва да търси квалифицирано мнозинство на експрезидента. Най-вероятно пак ще трябва да търси ПП-ДБ, но как си представяте тези хора с отворени обятия ще прегърнат тази идея и да отменят това, което те са видели. Всичко е въпрос на разговори с ПП-ДБ и въпрос на политическа цена, която е склонен да заплати Радев, защото ПП-ДБ са известни политически изнудвачи за отстъпки", добави конституционалистът.
Подводните камъни, които проф. Пламен Киров очерта пред бъдещото правителство на Румен Радев - приемането на бюджет и гарантирането, че няма да се вдигат данъците, стабилизиране на сравнителния баланс на страната, кризата с горивата, кризата с цените на храните и утвърждаване на "Прогресивна България" в Европейския парламент.
1 Пич
10:18 23.04.2026
2 Последния Софиянец
10:19 23.04.2026
3 131 депутата!
Коментиран от #4
10:19 23.04.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "131 депутата!":Желаещи за 10 000 евро заплата много.
10:19 23.04.2026
5 Да,бе
Коментиран от #50
10:19 23.04.2026
6 Швейк
10:24 23.04.2026
7 Потрес
Коментиран от #24
10:24 23.04.2026
8 ДДДДД
10:24 23.04.2026
9 А,ха.На този "професор"
Коментиран от #12
10:25 23.04.2026
10 Варианта !
Винаги Е Само Един !
Останалото !
Са !
Кръпки !
10:25 23.04.2026
11 Иван Грозни
Коментиран от #13
10:26 23.04.2026
12 Той Е Там !
До коментар #9 от "А,ха.На този "професор"":Той Е Там !
Където !
Са !
Парите !
10:27 23.04.2026
13 Нормално !
До коментар #11 от "Иван Грозни":Нормално !
10:28 23.04.2026
14 малкият орбав
10:28 23.04.2026
15 пб пб пб
Коментиран от #25
10:29 23.04.2026
16 Копейкин
Коментиран от #20
10:30 23.04.2026
17 рифирендум ?
10:33 23.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ПП ДБ са важни!
Коментиран от #27, #70
10:35 23.04.2026
20 провинциалист
До коментар #16 от "Копейкин":Защо? Против шистовия газ ли е? Слушах в една демократична медия една евроатлантическа другарка как обясняваше, че който бил против шистовия газ е проруски.
10:35 23.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бай Той
Коментиран от #42
10:36 23.04.2026
23 Миме
10:38 23.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хаха
До коментар #15 от "пб пб пб":Точно така - еднолично ще управлява Радев, а не двулично, както всички от 1990 г. до сега!
Защо ли!? Ами защото заради това го избраха хората!
10:42 23.04.2026
26 Всичко е възможно
10:44 23.04.2026
27 провинциалист
До коментар #19 от "ПП ДБ са важни!":Корекция - ПП-ДБ са вЛажни. Влажни и хлъзгави.
10:46 23.04.2026
28 Хахаха
Коментиран от #30, #31, #45
10:46 23.04.2026
29 хикс
Коментиран от #84
10:49 23.04.2026
30 провинциалист
До коментар #28 от "Хахаха":"Не препоръчвам за хора със слаби сърца да четат за образа на страната ни на световната сцена." - нещо ново? Западът винаги е гледал най-малкото с пренебрежение на нас, а откакто се "демократизирахме" - и изтока.
Коментиран от #52
10:50 23.04.2026
31 1234567890
До коментар #28 от "Хахаха":Ами така е .България е добре само когато е с Русия .Всички други я поробват , факт !
Коментиран от #38, #39, #41, #43, #44
10:50 23.04.2026
32 В кръчмата
10:52 23.04.2026
33 русоляв
Коментиран от #63
10:53 23.04.2026
34 В кръчмата
Коментиран от #46
10:53 23.04.2026
35 Мдада...
10:54 23.04.2026
36 Миме
10:54 23.04.2026
37 Хмм
10:55 23.04.2026
38 Мдада...
До коментар #31 от "1234567890":Смехурко! Вярвай си. Безплатен обяд няма!!!
Коментиран от #81
10:56 23.04.2026
39 0987654321
10:57 23.04.2026
40 00.01.00.01
Коментиран от #48, #59
10:57 23.04.2026
11:00 23.04.2026
45 Ами
До коментар #28 от "Хахаха":вие какво предлагате, да се държим за намагнитения пеевски и борисов докрая или за ПП-ДБ, вижте ги как се карат за депутатските заплати помежду си, самите протестиращи са гласували за Радев
Коментиран от #56, #57
11:00 23.04.2026
46 Миме
До коментар #34 от "В кръчмата":ми що не браним Иран тогава ,и кат за начало да бъдат изфърлени говедарските цистерни от всичките летища
11:01 23.04.2026
47 Професор
11:02 23.04.2026
48 Много си
До коментар #40 от "00.01.00.01":елементарен! Правителството е едно, и ако прави глупости има парламентарен контрол. А що се отнася до реформи, изборите за висш съдебен съвет не е реформа. А за другото се иска промяна на конституцията, а той с неговите не може да я промени.
11:02 23.04.2026
49 Суха съчка
Коментиран от #53
11:03 23.04.2026
50 По точно
До коментар #5 от "Да,бе":ПП ДБ ще вадят горещите картофи на Радев. Той има сметка от тях, да има с кого да се оправдава.
11:04 23.04.2026
51 По- голям
Коментиран от #64
11:05 23.04.2026
52 Потрес
До коментар #30 от "провинциалист":Ама за теб света е само запада ли? Ами тогава защо се мъчиш да пишеш. Щом за теб има само свят на изток, избий си прозорци на изток и зазидай тези на запад. М оето момче света е отворена система в която функционират различни видове отношения за да има прогрес. Няма как да си заробиш главата в пясъка и това да ти ок. Няма такова животно независим, има водене на полит ика в полза на твоето и на европейското общество към което се числим и икономически, а може би и това не си разбрал
Коментиран от #68
11:05 23.04.2026
53 Но пък
До коментар #49 от "Суха съчка":Радев като повечето фатмаци е страхлив човек. На запад ще говори едно, в България друго.
11:06 23.04.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 "Политически изнудвачи"
11:07 23.04.2026
56 Радев
До коментар #45 от "Ами":спечели с корпоративен вот, т.е. олигархията се прегрупираха към него, като имат договорка Борисов и Пеевски да не бъдат закачани за кражбите. Тези двамцата си мълчаха и инструктираха хората си да гласуват за него. Дори го поздравиха.
Коментиран от #71
11:09 23.04.2026
57 Потрес
До коментар #45 от "Ами":Предлагам това за което сме се договорили със света в полза на България да се изпълнява в наш интерес. Не може 30 години да се движиш зег- заг, това означава, че си дебил
11:09 23.04.2026
58 Въпрос
11:11 23.04.2026
59 Така,де.Нека ГЕРБ подкрепи Радев
До коментар #40 от "00.01.00.01":Като знаем,че ГЕРБ върви ръка за ръка с Пеевски,значи и ДПС НН ще го подкрепи.И тогава ПБ ще се сгромолясаш по -зрелищно и от ИТН.
11:11 23.04.2026
60 Цецо
До коментар #42 от "Какви":Абе как все в избират с IQ клонящо към 0? Освен Кремъл, Путин, Крим други думички дали знаете?
11:12 23.04.2026
61 Киро Пламенов
11:13 23.04.2026
62 Какъв
Коментиран от #65
11:14 23.04.2026
63 Като
До коментар #33 от "русоляв":искаш държава заминавай в Русия. Веднага ще те пратят на някой фронт.Там има само терористи и алкохолици.
11:14 23.04.2026
64 Магнитски
До коментар #51 от "По- голям":На много хора е слугувал .Последно на Дебелян.
11:15 23.04.2026
65 Службогонци от Ив. Вазов
До коментар #62 от "Какъв":Винаги комунист, търси служби,изяви, самохвалство.
11:17 23.04.2026
66 Миме
11:17 23.04.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 провинциалист
До коментар #52 от "Потрес":Бял космичен шум са твоите писания. Потрес е да си помисля как живееш със себе си.
Коментиран от #72
11:22 23.04.2026
69 Миме
Коментиран от #73
11:22 23.04.2026
70 Някой
До коментар #19 от "ПП ДБ са важни!":Искаш да кажеш без чистенето на калинките им. Защото последните години точно те поставиха нови рекорди по корупция.
11:28 23.04.2026
71 Потрес
До коментар #56 от "Радев":Това ваше твърдение е изключително мъдро и прозорливо. Признавам, че тази сянка ме мъчи и мен. Напълно вероятно е и логично е мафията, като една спретната организация да се консолидира около нов играч,около нов проект. Радев за тази цел е идеален. Той е с огромно его, тъп е ,носи на лакателства и подмазване. Видно е от самата организация и огромните пари хвърлени в кампанията му,че е на лице добре подготвена схема. Олигархията е мощен организъм, а българите са пословечно неуки, вяли в политиката и силно първосигнални. Целия театър от протестите до победата на Радев е постановка на прегрупиране на мафията в България олигофренски подкрепен от народонаселението
11:29 23.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 А може и да
До коментар #69 от "Миме":Ги върне на власт .
11:33 23.04.2026
74 Гост
11:36 23.04.2026
75 Този палячо
11:36 23.04.2026
76 Преоблул се гробаджия
11:36 23.04.2026
77 Макробиолог
Коментиран от #82
11:43 23.04.2026
78 Макробиолог
11:44 23.04.2026
79 Макробиолог
11:48 23.04.2026
80 Русофилски терзания
11:49 23.04.2026
81 Зеленския от златния ОО съм
До коментар #38 от "Мдада...":Има, имааааа! И безплатна закуска, обяд и вечера има!
11:49 23.04.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Макробиолог
Коментиран от #86
11:54 23.04.2026
84 игрек
До коментар #29 от "хикс":Да ама точно ДБилите са най-върлите украинсити и никога няма да подкрепятн нищо, дето е предложено от Радев. ППеерасите са хлъзгави и са склонни да се коалират в всички, само и само да имат някакво влияние във властта, съответно и откъде да яко да цоцат обществените кинти.
11:55 23.04.2026
85 Макробиолог
До коментар #82 от "Хъ хъ хъ":Типично паветно изявление.
11:56 23.04.2026
86 Защото жълтосините парцали сте малоумни
До коментар #83 от "Макробиолог":и вече щяхте да си светите с вощеници.
11:57 23.04.2026
87 провинциалист
До коментар #72 от "Потрес":На територията всички сме в някоя провинция. Аз съм в провинция Тракия, но ти явно си в провинция Сердика, която е известна с котловинното си мислене.
12:00 23.04.2026
88 Макробиолог
Коментиран от #89, #92
12:00 23.04.2026
89 Интересно
До коментар #88 от "Макробиолог":Запада никога не е позволявал цената на арабския им Брент да е по-ниска от руския Уралс.
12:02 23.04.2026
90 Макробиолог
12:04 23.04.2026
91 Макробиолог
Коментиран от #93
12:14 23.04.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Ще те
До коментар #91 от "Макробиолог":Образовам студената част на руските реактори се е правила вУкрайна,както и мбого други работи като бойни кораби балистични ракети.
Коментиран от #95
12:20 23.04.2026
94 Макробиолог
12:25 23.04.2026
95 Макробиолог
До коментар #93 от "Ще те":За да образоваш е нужно първо доста да четеш.Кораба майкя за ядр технологии в ссср-то е бил в огромния комплекс от научни институти,експериментални и производствени площадки и т.н.на Росатом, там е и до днес.Големия принос на укр специалисти е в това че не спазвайки предписанията и институциите ,гръмнаха чернобил.
12:33 23.04.2026
96 Куку
Коментиран от #97
12:34 23.04.2026
97 провинциалист
До коментар #96 от "Куку":Каква Моска те гони тебе? Радев в едно интервю даде заявка за борба с инфлацията чрез изсветляване на надценките по веригите за доставки. Това може да бъде много удобен повод за въвеждане на цифровото евро, което пък идва директно от Брюксел, не от Москва.
13:07 23.04.2026
98 Мечо Пух
13:10 23.04.2026
99 Зло под слънцето
14:27 23.04.2026