Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Проф. Киров: Радев има поне един или два варианта за правителство, освен публично обявения проектокабинет

23 Април, 2026 10:12 3 107 99

ПП-ДБ са известни политически изнудвачи за отстъпки, коментира още преподавателят по конституционно право в Софийския университет

Проф. Киров: Радев има поне един или два варианта за правителство, освен публично обявения проектокабинет - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Румен Радев има поне един или два варианта за съставяне на правителство, освен обявения в публичното пространство евентуален проектокабинет. Ако говорим за коалиционен състав на бъдещото правителство с ПП-ДБ - звучи несериозно. Това заяви пред News.bg преподавателят по конституционно право в Софийския университет "Свети Климент Охридски" проф. Пламен Киров.

По думите му лидерът на партията, която е спечелила общите парламентарни избори, става и министър-председател. "Несъмнено Радев ще стане министър-председател - това е моето мнение", подчерта професорът.
Според проф. Пламен Киров смята, че "самолетът" с водач Румен Радев ще завие "нагоре", без да бъде необходимо да завива нито на изток, нито на запад.

"Радев ще провежда балансирана политика и не искам да го оприличавам в никакъв случай на досегашния министър-председател на Унгария Виктор Орбан. На мен ми се струва, че ще провежда една балансирана политика, при положение, че политическата му сила не можем да я определим нито като лява, нито като дясно, а по-скоро като центристка партия", коментира проф. Киров.

Той е на мнение, че още на първото заседание ще има председател на 52 Народно събрание и ще бъде от "Прогресивна България", като ще има избрани заместник-председатели, както и парламентарни комисии, и парламентарни групи.

Проф. Киров заяви още, че Румен Радев ще търси квалифицирано мнозинство от 160 гласа, за да може да бъде избран нов Висш съдебен съвет (ВСС), нов главен прокурор и нов председател на Върховния административен съд. Трябва да бъдат излъчени и главен инспектор и Инспекторат към ВСС.

Според него ПП-ДБ и "Възраждане" са евентуалните партньори на Радев за смяната на ВСС и главния прокурор.

"Първо ще бъде решена задачата с формиране на правителство и с това 52 Народното събрание да започне да работи. Правителството ще смени областните управители и ръководствата на някои служби за сигурност от ДАР и ДАНС, както и някои регулатори", очерта проф. Киров.
Проф. Пламен Киров коментира и дали ще има промени в Конституцията. "За да върне старото положение в Конституцията - президентът също ще трябва да търси квалифицирано мнозинство на експрезидента. Най-вероятно пак ще трябва да търси ПП-ДБ, но как си представяте тези хора с отворени обятия ще прегърнат тази идея и да отменят това, което те са видели. Всичко е въпрос на разговори с ПП-ДБ и въпрос на политическа цена, която е склонен да заплати Радев, защото ПП-ДБ са известни политически изнудвачи за отстъпки", добави конституционалистът.

Подводните камъни, които проф. Пламен Киров очерта пред бъдещото правителство на Румен Радев - приемането на бюджет и гарантирането, че няма да се вдигат данъците, стабилизиране на сравнителния баланс на страната, кризата с горивата, кризата с цените на храните и утвърждаване на "Прогресивна България" в Европейския парламент.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    28 12 Отговор
    Ура другари !!! Вече България е толкова развита, че положението е - роднина, професор, роднина, професор.....

    10:18 23.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 5 Отговор
    Много кариеристи се напъхаха при Радев.

    10:19 23.04.2026

  • 3 131 депутата!

    22 7 Отговор
    От къде Радев ще намери толкоз доби тък?

    Коментиран от #4

    10:19 23.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "131 депутата!":

    Желаещи за 10 000 евро заплата много.

    10:19 23.04.2026

  • 5 Да,бе

    20 13 Отговор
    Ппдб просто ще сменят коляното...Просто ще седнат в по-силният скут.

    Коментиран от #50

    10:19 23.04.2026

  • 6 Швейк

    19 8 Отговор
    Само човек не познаващ Радев може да каже всички тези глупости!

    10:24 23.04.2026

  • 7 Потрес

    19 27 Отговор
    Падението Радев спусна вече такъв мрак над Бълтария, че каквото и правителство да се оформи позора трудно ще бъде маскиран

    Коментиран от #24

    10:24 23.04.2026

  • 8 ДДДДД

    33 3 Отговор
    Радев максимално бързо трябва да смени и шефове на агенции, регулатори, БЕХ, НЕК, държавни предприяния и т.н и т.н. Иначе ще го саботират постоянно.

    10:24 23.04.2026

  • 9 А,ха.На този "професор"

    28 10 Отговор
    Не му трябваше много време за да мине от ГЕРБ и ДПС НН към.Радев.

    Коментиран от #12

    10:25 23.04.2026

  • 10 Варианта !

    12 0 Отговор
    Варианта !
    Винаги Е Само Един !

    Останалото !

    Са !

    Кръпки !

    10:25 23.04.2026

  • 11 Иван Грозни

    27 2 Отговор
    Удивителен коментар на върл гербаджия.

    Коментиран от #13

    10:26 23.04.2026

  • 12 Той Е Там !

    19 3 Отговор

    До коментар #9 от "А,ха.На този "професор"":

    Той Е Там !

    Където !

    Са !

    Парите !

    10:27 23.04.2026

  • 13 Нормално !

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Иван Грозни":

    Нормално !

    10:28 23.04.2026

  • 14 малкият орбав

    13 11 Отговор
    Радев е малкото орбанче! НАТОвски генерал няма да посмее да се репчи на ЕС! Да на € !!!

    10:28 23.04.2026

  • 15 пб пб пб

    20 6 Отговор
    Защо всички слагат ПП-ДБ в сметките .Това няма да стане .ПБ има 131 места за какво са им други ? Ще кажете до 160 за мнозинство , но специално за съдебна реформа , което е основния наратив на ПП-ДБ , ако не подкрепят безусловно ,просто повече няма да ги има в политиката.Радев ще управлява еднолично и дори малко като мека диктатура

    Коментиран от #25

    10:29 23.04.2026

  • 16 Копейкин

    16 16 Отговор
    Радев не е нито ляв,нито десен,нито ценгрист-той е Руzzкий

    Коментиран от #20

    10:30 23.04.2026

  • 17 рифирендум ?

    7 6 Отговор
    Дъл шъ има референдом за € ?!?!?

    10:33 23.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПП ДБ са важни!

    17 10 Отговор
    Без ПП ДБ не може да започне борбата с корупцията! Всичко започва със смяната на съдии и прокурори!

    Коментиран от #27, #70

    10:35 23.04.2026

  • 20 провинциалист

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Копейкин":

    Защо? Против шистовия газ ли е? Слушах в една демократична медия една евроатлантическа другарка как обясняваше, че който бил против шистовия газ е проруски.

    10:35 23.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бай Той

    18 9 Отговор
    Ако ППДБ започнат да се запъват за глупости, много бързо ще отидат да правят компания на БСП. Единственият полезен ход на ППДБ е да сътрудничат на Радев в реформите.

    Коментиран от #42

    10:36 23.04.2026

  • 23 Миме

    6 5 Отговор
    п$их0д€$нит€ са тумора

    10:38 23.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хаха

    13 6 Отговор

    До коментар #15 от "пб пб пб":

    Точно така - еднолично ще управлява Радев, а не двулично, както всички от 1990 г. до сега!
    Защо ли!? Ами защото заради това го избраха хората!

    10:42 23.04.2026

  • 26 Всичко е възможно

    10 2 Отговор
    Дано не се включат такива хора като Цветанов, който създавал репресивната система на ГЕРБ, която до ден днешен не може да се разгради , а МВР-то не може да се изчисти от хората му. То не беше система за подслушване, цецомобили, специализирани съдилища и агентури за тормоз и малтретиране на несъгласните.

    10:44 23.04.2026

  • 27 провинциалист

    6 9 Отговор

    До коментар #19 от "ПП ДБ са важни!":

    Корекция - ПП-ДБ са вЛажни. Влажни и хлъзгави.

    10:46 23.04.2026

  • 28 Хахаха

    13 9 Отговор
    Лицето на България сега лъсна пред света ,като некъпан зад ник. Не препоръчвам за хора със слаби сърца да четат за образа на страната ни на световната сцена. Лошото е,че ние си мислим, че това ще мине ей така. Чакат ни тежки,мрачни години на отритнати глупаци, каквито сме. Последствията също ще са меко казани болезнени, но всяка грешка се заплаща, а котлгато е историческа се заплаща тройно. Българрите увиснаха на въжето на собствения си страх, нерешителност и исконно робско чувство и един Радев страрателно и подготвено от вън се възползва в чужд интерес

    Коментиран от #30, #31, #45

    10:46 23.04.2026

  • 29 хикс

    9 7 Отговор
    ПП-ДБ се разцепват , ДБ взема около да кажем 18 , възраждане има 12 и е срамота да не подкрепи защото , която и да е партия , ако не подкрепи ,просто изпада . Сега , 18+12=30 ПБ си имат 131 +30 =161 готово .Аз дори няма да се учудя ако Герб подкрепи 38+131 .Който да подкрепи , това ще бъде еднократно , без никакви ангажименти за разни колаиции .

    Коментиран от #84

    10:49 23.04.2026

  • 30 провинциалист

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Хахаха":

    "Не препоръчвам за хора със слаби сърца да четат за образа на страната ни на световната сцена." - нещо ново? Западът винаги е гледал най-малкото с пренебрежение на нас, а откакто се "демократизирахме" - и изтока.

    Коментиран от #52

    10:50 23.04.2026

  • 31 1234567890

    12 11 Отговор

    До коментар #28 от "Хахаха":

    Ами така е .България е добре само когато е с Русия .Всички други я поробват , факт !

    Коментиран от #38, #39, #41, #43, #44

    10:50 23.04.2026

  • 32 В кръчмата

    12 3 Отговор
    Аз не разбирам целия вой по данъчна реформа? Сякаш в България 5,5 млн са бизнесмени и хора с доходи над 4000-5000 еврно нето. Една промяна на данъчна система, ще засегне повече едни 5% от обществово, ще засегне по-малко едни 35% от обществото и НЯМА ДА ЗАСЕГНЕ или дори ще облекчи едни 60% от обществото. А ако се реши проблема с корупция и рекет, за един бизнес, дали ще плаща с 5-10% по големи данъци, ако средата се подобри значително, стане спокойна и предвидима и т.н. хич няма да им е такава драма.

    10:52 23.04.2026

  • 33 русоляв

    9 12 Отговор
    Държава може да имаме само ако сме с Русия .Ако още не сте разбрали , Радев ще се опита да имаме изобщо държава , иначе изчезваме .Набързо ни оправи Запада , за има -няма 35 години

    Коментиран от #63

    10:53 23.04.2026

  • 34 В кръчмата

    6 9 Отговор
    И кое й е небалансираното на досегашната политика? Явно много сме залитнали да браним жертвата на агресията. Сега ще се върнем обратно към агресора, за да "балансираме" липсата на Орбан. А това с политическите изнудвачи е върхът! Какво значи политически изнудвачи? Когато не може без теб и си фактор, си поставяш условията и отстояваш позициите. Иначе за какво си там? За патерица и декорация ли?

    Коментиран от #46

    10:53 23.04.2026

  • 35 Мдада...

    5 3 Отговор
    Викаш, има 2-3 отбора. Може да си ги сменя, докато нацели читави за дадения пост.

    10:54 23.04.2026

  • 36 Миме

    8 6 Отговор
    п$их0д€$нит€ ПеПеДеБераси откачат от яд ,че нема да продължат да краднат седейки на топло в скута

    10:54 23.04.2026

  • 37 Хмм

    11 5 Отговор
    аман от гербери, дето смятаха борисов занезаобиколим фактор, смееха се, че вълна няма да има, камо ли цунами, скрийте се, да не ви виждаме, и той като киселова експерт" по конституционно право, най-големият майтап е, че прехвърлиха ДАНС към МС, Радев ще си ги избира

    10:55 23.04.2026

  • 38 Мдада...

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "1234567890":

    Смехурко! Вярвай си. Безплатен обяд няма!!!

    Коментиран от #81

    10:56 23.04.2026

    10:57 23.04.2026

  • 40 00.01.00.01

    11 8 Отговор
    Цялата политика на ПП-ДБ се върти около съдебната реформа .Сега Радевмпросто ще предложи да се гласува , който подкрепи -подкрепи , изобщо няма да се остави ген.гном и компания да го изнудват за министри . Не подкрепят ли предложените , някой друга формация ще подкрепи , а ПП-ДБ ще увиснат и после няма да са в политиката ,защото се променя фундамента на държава .Не мислете Радев за наивен , работи се план .

    Коментиран от #48, #59

    10:57 23.04.2026

    11:00 23.04.2026

  • 45 Ами

    9 4 Отговор

    До коментар #28 от "Хахаха":

    вие какво предлагате, да се държим за намагнитения пеевски и борисов докрая или за ПП-ДБ, вижте ги как се карат за депутатските заплати помежду си, самите протестиращи са гласували за Радев

    Коментиран от #56, #57

    11:00 23.04.2026

  • 46 Миме

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "В кръчмата":

    ми що не браним Иран тогава ,и кат за начало да бъдат изфърлени говедарските цистерни от всичките летища

    11:01 23.04.2026

  • 47 Професор

    10 8 Отговор
    Радев не може да управлява. Виждате цените на всичко, горива и прочие се вдигат. Да подава оставка и да идва Генерал Борисов да оправи страната.

    11:02 23.04.2026

  • 48 Много си

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "00.01.00.01":

    елементарен! Правителството е едно, и ако прави глупости има парламентарен контрол. А що се отнася до реформи, изборите за висш съдебен съвет не е реформа. А за другото се иска промяна на конституцията, а той с неговите не може да я промени.

    11:02 23.04.2026

  • 49 Суха съчка

    14 4 Отговор
    Активираха всички говорещи глави да ни убеждават че Радев няма да завие към Русия но не знаят какво ще му заповяда Решетников - Путин.

    Коментиран от #53

    11:03 23.04.2026

  • 50 По точно

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Да,бе":

    ПП ДБ ще вадят горещите картофи на Радев. Той има сметка от тях, да има с кого да се оправдава.

    11:04 23.04.2026

  • 51 По- голям

    16 6 Отговор
    тъпанар от този комунист няма. Пламен Киров слугува на агент Гоце, сега почва да слугува на руския агент Радев. Най- слабият президент на България. Само хокаше всички партии. Автократ и диктатор!!!

    Коментиран от #64

    11:05 23.04.2026

  • 52 Потрес

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "провинциалист":

    Ама за теб света е само запада ли? Ами тогава защо се мъчиш да пишеш. Щом за теб има само свят на изток, избий си прозорци на изток и зазидай тези на запад. М оето момче света е отворена система в която функционират различни видове отношения за да има прогрес. Няма как да си заробиш главата в пясъка и това да ти ок. Няма такова животно независим, има водене на полит ика в полза на твоето и на европейското общество към което се числим и икономически, а може би и това не си разбрал

    Коментиран от #68

    11:05 23.04.2026

  • 53 Но пък

    14 4 Отговор

    До коментар #49 от "Суха съчка":

    Радев като повечето фатмаци е страхлив човек. На запад ще говори едно, в България друго.

    11:06 23.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 "Политически изнудвачи"

    12 7 Отговор
    гербав идиот, ПП - ДБ нямат отношение към кабинет на месията. Имат пълно мнозинство и не им трябват гласове. Да си избират каквото искат, ама айде по навик да плюем ПП - ДБ. Твоите гербави овце вече са в поза партер, готови да полягат на кеша за всичко. ПП - ДБ изобщо не са длъжни да гласуват с винаги готов. Дърт подлизурко

    11:07 23.04.2026

  • 56 Радев

    11 4 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    спечели с корпоративен вот, т.е. олигархията се прегрупираха към него, като имат договорка Борисов и Пеевски да не бъдат закачани за кражбите. Тези двамцата си мълчаха и инструктираха хората си да гласуват за него. Дори го поздравиха.

    Коментиран от #71

    11:09 23.04.2026

  • 57 Потрес

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Предлагам това за което сме се договорили със света в полза на България да се изпълнява в наш интерес. Не може 30 години да се движиш зег- заг, това означава, че си дебил

    11:09 23.04.2026

  • 58 Въпрос

    11 5 Отговор
    Как пък ги определи ПП ДБ за изнудвачи? На какво основание? А него кой го намърда в КЗК? От квотата на ДПС, представител на тях. Кой е шеф на ДПС?

    11:11 23.04.2026

  • 59 Така,де.Нека ГЕРБ подкрепи Радев

    7 6 Отговор

    До коментар #40 от "00.01.00.01":

    Като знаем,че ГЕРБ върви ръка за ръка с Пеевски,значи и ДПС НН ще го подкрепи.И тогава ПБ ще се сгромолясаш по -зрелищно и от ИТН.

    11:11 23.04.2026

  • 60 Цецо

    8 4 Отговор

    До коментар #42 от "Какви":

    Абе как все в избират с IQ клонящо към 0? Освен Кремъл, Путин, Крим други думички дали знаете?

    11:12 23.04.2026

  • 61 Киро Пламенов

    10 0 Отговор
    А Пеев-Магнитски как е? За един приятел питам. Този другар нали бе като човек на дпс в КЗК.

    11:13 23.04.2026

  • 62 Какъв

    12 1 Отговор
    е тоя другар професор с два пръста чело , гледаш сърдито и ехидно ?

    Коментиран от #65

    11:14 23.04.2026

  • 63 Като

    8 4 Отговор

    До коментар #33 от "русоляв":

    искаш държава заминавай в Русия. Веднага ще те пратят на някой фронт.Там има само терористи и алкохолици.

    11:14 23.04.2026

  • 64 Магнитски

    11 1 Отговор

    До коментар #51 от "По- голям":

    На много хора е слугувал .Последно на Дебелян.

    11:15 23.04.2026

  • 65 Службогонци от Ив. Вазов

    8 2 Отговор

    До коментар #62 от "Какъв":

    Винаги комунист, търси служби,изяви, самохвалство.

    11:17 23.04.2026

  • 66 Миме

    3 6 Отговор
    най-накрая след 36 години мъчение п$их0д€$ните ше се разпаднат и никога вече нема да видят парламент, евентуално само по тв-то

    11:17 23.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Потрес":

    Бял космичен шум са твоите писания. Потрес е да си помисля как живееш със себе си.

    Коментиран от #72

    11:22 23.04.2026

  • 69 Миме

    6 7 Отговор
    гадно е,че рундьо нема да изкара България от ес и нато,ама поне разкара най-накрая иноагентите ппдб от власта

    Коментиран от #73

    11:22 23.04.2026

  • 70 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "ПП ДБ са важни!":

    Искаш да кажеш без чистенето на калинките им. Защото последните години точно те поставиха нови рекорди по корупция.

    11:28 23.04.2026

  • 71 Потрес

    6 2 Отговор

    До коментар #56 от "Радев":

    Това ваше твърдение е изключително мъдро и прозорливо. Признавам, че тази сянка ме мъчи и мен. Напълно вероятно е и логично е мафията, като една спретната организация да се консолидира около нов играч,около нов проект. Радев за тази цел е идеален. Той е с огромно его, тъп е ,носи на лакателства и подмазване. Видно е от самата организация и огромните пари хвърлени в кампанията му,че е на лице добре подготвена схема. Олигархията е мощен организъм, а българите са пословечно неуки, вяли в политиката и силно първосигнални. Целия театър от протестите до победата на Радев е постановка на прегрупиране на мафията в България олигофренски подкрепен от народонаселението

    11:29 23.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 А може и да

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Миме":

    Ги върне на власт .

    11:33 23.04.2026

  • 74 Гост

    11 1 Отговор
    Белокосият герберасин пак ли се обажда

    11:36 23.04.2026

  • 75 Този палячо

    11 1 Отговор
    Вече взе да досажда!

    11:36 23.04.2026

  • 76 Преоблул се гробаджия

    9 2 Отговор
    От ОПГ ГРОБ за една ноща станахме ПБоташ, също като през нощта на 10.10.1989-то от комундели станахме демократи.

    11:36 23.04.2026

  • 77 Макробиолог

    8 0 Отговор
    С какво беше известно НРБ през соца--най верния сателит.С какво е известна РБ сега--най верния васал.

    Коментиран от #82

    11:43 23.04.2026

  • 78 Макробиолог

    7 0 Отговор
    Сателити и васали са известни с това че собствените им интереси са на последно място.

    11:44 23.04.2026

  • 79 Макробиолог

    5 0 Отговор
    Това трябва да промени Радев ако иска положителни резултати.

    11:48 23.04.2026

  • 80 Русофилски терзания

    3 2 Отговор
    Когато си мислиш, че по-зле няма как да стане, спомни си, че можеш да получиш алергия към алкохола.

    11:49 23.04.2026

  • 81 Зеленския от златния ОО съм

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Мдада...":

    Има, имааааа! И безплатна закуска, обяд и вечера има!

    11:49 23.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Макробиолог

    5 1 Отговор
    А сега конкретно--защо подклякаме на Росатом за мембрани и сензори?Защото се оказа,ооо изненада,че руските реактори се нуждаят от руско оборудване за поддръжка.Какви са опциите?Следваме правата линия на сектите и затваряме реакторите. Купуваме си оригинални части и те работят.Е?

    Коментиран от #86

    11:54 23.04.2026

  • 84 игрек

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "хикс":

    Да ама точно ДБилите са най-върлите украинсити и никога няма да подкрепятн нищо, дето е предложено от Радев. ППеерасите са хлъзгави и са склонни да се коалират в всички, само и само да имат някакво влияние във властта, съответно и откъде да яко да цоцат обществените кинти.

    11:55 23.04.2026

  • 85 Макробиолог

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Хъ хъ хъ":

    Типично паветно изявление.

    11:56 23.04.2026

  • 86 Защото жълтосините парцали сте малоумни

    3 4 Отговор

    До коментар #83 от "Макробиолог":

    и вече щяхте да си светите с вощеници.

    11:57 23.04.2026

  • 87 провинциалист

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Потрес":

    На територията всички сме в някоя провинция. Аз съм в провинция Тракия, но ти явно си в провинция Сердика, която е известна с котловинното си мислене.

    12:00 23.04.2026

  • 88 Макробиолог

    6 1 Отговор
    Същата работа с лукойл.Уралс бил по скъп от Брент. Да ,в момента е по скъп ,по една причина----уралс е наличен и достъпен още утре,Брент е в някакви фючърси и може да го чакаш докато се сбъднат желанията на велик израел.

    Коментиран от #89, #92

    12:00 23.04.2026

  • 89 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Макробиолог":

    Запада никога не е позволявал цената на арабския им Брент да е по-ниска от руския Уралс.

    12:02 23.04.2026

  • 90 Макробиолог

    4 1 Отговор
    Още по същата работа с ТЕЦовете.Продаваме въглища на Сърбия и купуваме ток от тях ,а нашите тецове стоят затворени. Защо ?Полските що работят ,за тях квоти няма ли?

    12:04 23.04.2026

  • 91 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Според сектите укр може да ползва руски реактори, БГ не.Защо ?Защото БГ трябва да плати 30тина млрда за рисунки,а укр е стожер на демокрацията и най мила Брюксел.

    Коментиран от #93

    12:14 23.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ще те

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Макробиолог":

    Образовам студената част на руските реактори се е правила вУкрайна,както и мбого други работи като бойни кораби балистични ракети.

    Коментиран от #95

    12:20 23.04.2026

  • 94 Макробиолог

    3 2 Отговор
    Подобно е положението при банките търг вериги, концесиите, субсидиите за селското стопанство и т.н.--чужди юрисдикции изнасят печалби,бг гласоподаватела стои оскубан,но полит коректен и тук Путин няма нищо общо.

    12:25 23.04.2026

  • 95 Макробиолог

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Ще те":

    За да образоваш е нужно първо доста да четеш.Кораба майкя за ядр технологии в ссср-то е бил в огромния комплекс от научни институти,експериментални и производствени площадки и т.н.на Росатом, там е и до днес.Големия принос на укр специалисти е в това че не спазвайки предписанията и институциите ,гръмнаха чернобил.

    12:33 23.04.2026

  • 96 Куку

    3 2 Отговор
    Сега, Радев няма три варианта за кабинет,каквото наредят в Москва това ще прави!

    Коментиран от #97

    12:34 23.04.2026

  • 97 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Куку":

    Каква Моска те гони тебе? Радев в едно интервю даде заявка за борба с инфлацията чрез изсветляване на надценките по веригите за доставки. Това може да бъде много удобен повод за въвеждане на цифровото евро, което пък идва директно от Брюксел, не от Москва.

    13:07 23.04.2026

  • 98 Мечо Пух

    3 1 Отговор
    До вчера го плюеше , подлога на Бойко . Днес смени курса . Нещастен нагаждач !

    13:10 23.04.2026

  • 99 Зло под слънцето

    1 1 Отговор
    А ПОДВОДНИЯТ КАМЪК КОРУПЦИЯ - той решен ли е вече с една фалшива оставка или ще си го премятат насам-натам, за да държат т.н. статукво в шах? Като част от т.н. "говорещи глави", които са готови да служат на всеки, придобил власт, за мислещите хора професорът-институалист попада в графата на вредните за обществото персони.

    14:27 23.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол