Борислав Сарафов се връща в Национална следствена служба като неин директор

23 Април, 2026 10:46 2 570 72

  • борислав сарафов-
  • национална следствена служба

Така прокуратурата остава с един заместник - Магдалена Лазарова, която след шест месеца би могла да бъде избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, ако няма титуляр и тя даде съгласие

Борислав Сарафов се връща в Национална следствена служба като неин директор
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стефан Петров от Прокурорската колегия съобщи, че Борислав Сарафов се връща в Национална следствена служба като неин директор и заместник-главен прокурор по разследването. Така прокуратурата остава с един заместник - Магдалена Лазарова, която след шест месеца би могла да бъде избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, ако няма титуляр и тя даде съгласие.

Петров посочва, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той е заявил готовност да подаде оставка. По думите му това е станало формално в сряда. Очаква се дисциплинарното производство срещу него да бъде разгледано през следващата седмица, предава NOVA.

Според Петров Висшият съдебен съвет (ВСС) традиционно е подложен на политически натиск, което влияе върху ключови кадрови решения в съдебната система.

В същото време са изготвени и правила за отстраняването на члена на ВСС Йордан Стоев, като те са аналогични на вече прилаганите процедури по казуса с Иван Гешев. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 педолама Ленин Янкулов

    41 19 Отговор
    Ура, победа! ППДБ победа!

    10:47 23.04.2026

  • 2 Трол

    91 13 Отговор
    Очаквах да се върне на село и да сади домати и краставици.

    Коментиран от #8, #42, #46

    10:47 23.04.2026

  • 3 Европеец

    102 5 Отговор
    Аз пък мислех, че ще поеме към дранголника.... Въобще интересна практика има в бг територията за номенклатурите.....

    Коментиран от #64

    10:48 23.04.2026

  • 4 Иван Грозни

    91 5 Отговор
    Бе тоя е вреден където и да е.От гл.прокурор става гл.директор.Повишение за добрата работа.

    10:51 23.04.2026

  • 5 Гербаджия

    73 3 Отговор
    Кокал не пуска.

    Коментиран от #13

    10:51 23.04.2026

  • 6 И КАКВА СТАНА ТЯ

    91 2 Отговор
    ОТ ЕДНОТО КРЕСЛО
    НА ДРУГОТО.

    10:52 23.04.2026

  • 7 скапана държава

    71 1 Отговор
    Парафов се връща в Национална следствена служба като неин директор

    10:52 23.04.2026

  • 8 Българин

    58 16 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Ха-ха! Нали Радев щеше да се пребори с корупцията в прокуратурата? Пак са си същите, просто със сменени позиции.

    Коментиран от #10, #47

    10:52 23.04.2026

  • 9 Пич

    37 8 Отговор
    Аз като ви се смея колко сте наивни - ето !!!

    10:54 23.04.2026

  • 10 Тъй или инак.

    36 4 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Още няма НС.

    Коментиран от #12

    10:54 23.04.2026

  • 11 Някой

    49 3 Отговор
    Да накараш прокуратурата да работи, е абсолютна мисия невъзможна. Подавал съм множество сигнали за престъпници редящи кой кого е убил и самопризнания за убийства (които има на звукови записи предадени на прокуратурата) и това прокуратурата не я интересува!
    Ако някой от там се заинтересува намираемо по:
    пр. пр. №17441/2025г
    557/26г
    После даваха и друг номер с отказ, но го нямам под ръка сега.
    Тези в прокуратурата са за наказателна отговорност за престъпното си бездействие!

    Коментиран от #22, #65

    10:56 23.04.2026

  • 12 Българин

    52 5 Отговор

    До коментар #10 от "Тъй или инак.":

    И след това ще е същото. Те всички по върховете на прокуратурата са корумпирани. Ще се прегрупират просто.

    10:56 23.04.2026

  • 13 Добре де

    18 19 Отговор

    До коментар #5 от "Гербаджия":

    Нали и Гюров ще се върне подуправител на БНБ, пък не е гербаджия, или май няма да може..., а пък беше служебен премиер??? Абе, кажи им пепедебейци и друго не ги обиждай!

    10:59 23.04.2026

  • 14 Е как

    24 2 Отговор
    Бай ставри го е наточил до пъпа!

    11:01 23.04.2026

  • 15 ЗНАЕ ДЕ ДА ГО

    31 1 Отговор
    Пратят ТУУЛУПА И ШИША. Следствието разследва ПОТУЛВАТ И ЗА ПРОКУРАТУРАТА НОВА НИЩО ЗА ПОВДИГАНЕ НА ОБВИНЕНИЯ. този МУШИКА във Поморие малко Търново прокурор.

    11:01 23.04.2026

  • 16 Стамат

    32 2 Отговор
    Ко-Не . Кой го назначи сега пък директор ? Там да не мислите , че корупцията и политическото влияние на онея двамата е поо-малко ? И как ще го махате и от там още години та до огромна пенсия. Тя не че му трябва ,но за пред хората. Егати наместванията и вечните номенклатури. Оплакал се олигарх или ром от полицайче ,че му направило забележка или акт и полицая е безработен. Тези не можеш ги бутна от софрата и роднините им. Да си ги прибират ГЕРБ-НН ,да си ги хрантутят с членски внос и субсидии има милиони.Дайте им и някой очастък магистрала за награда на скапаните от труд директори и разни други корумпирани.

    Коментиран от #32

    11:02 23.04.2026

  • 17 Азз

    30 0 Отговор
    Логично - как да изтърват толкова корумпиран номенклатурчик? И до Министър-председател може да стигне...

    11:03 23.04.2026

  • 18 Боко и шиши

    33 1 Отговор
    Този е силно наш човек!

    11:05 23.04.2026

  • 19 Абсурдистан

    33 2 Отговор
    Стадото отново бе преметнато. Всички надути приказки са жалко преувеличение на ефекта от случилото се.

    11:10 23.04.2026

  • 20 Факти

    24 5 Отговор
    Залагам си живота, че Радев няма да вкара никой в затвора. ПБ е второто пришествие на БСП.

    11:10 23.04.2026

  • 21 и него и гешевия

    28 1 Отговор
    ги махат заради зулуми . уж виновни . не ги наказват . но да ги слагат на други високи постове дали е редно . там бачкал и пепи еврото и пеески . то там кой ли не е бил . интересно .

    11:14 23.04.2026

  • 22 Кандев

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Ти може и Отказ да си получил , докато масово хората и това нямат. Измама и хакнат телефон с източени пари с данни към кого - две години НИЩО . Ни от прокуратура където след 30 часа ( нямало дежурен ) събота и неделя във Варна , жалба веднага в РПУ и отговор да се ходи в Дирекцията - Икономическа ,и там жалба . Източиа и те телефона за да се убедят къде са парите и краѝ. Ни вест , ни една студена вода. Сега чакам един на чакалък не за пари ,а да му резна зелката от кръста и да не може да ходи. Къщата му вече е оправена. Въобще не ме интересува бушон ли е или не е . Нямам намерение и да го питам .Да благодари на Системата ако са си делили парите или им ги е дал.

    11:14 23.04.2026

  • 23 Там

    4 4 Отговор
    подкупни няма .

    11:19 23.04.2026

  • 24 Сопола

    24 2 Отговор
    Боби Сарафа е СРАМ И ПОЗОР за Следствието. Затова трябва да бъде изхвърлен от съдебната система!

    11:19 23.04.2026

  • 25 Емигрант

    33 1 Отговор
    Ха ха ха ха държавата на КОРУПЦИЯТА ! Вместо задържане, разследване и обвинение този престъпен прокурор става ДИРЕКТОР на следствена служба ? Какво означава директор на "следствена служба" в България, че престъпникът Сарафов НЕ МОЖЕ ДА РАЗСЛЕДВА СЕБЕ СИ ? КОМУНИЗЪМ - уличен в престъпление се премества на друго влиятелно и ръководно место, за особенни заслуги ! Ето за такива античовешки действия нямате пред света ДОСТОЙНСТВО и нямате право да се сърдите, че сте втора ръка народ, защото истината е, че сте ТРЕТА !

    11:20 23.04.2026

  • 26 нннн

    25 2 Отговор
    Ама, нали е завършил за надзирател в затвора! Що не си работи по специалността...

    11:20 23.04.2026

  • 27 Кеф му

    19 1 Отговор
    прокуратура , кеф му следствие , кеф му Дубай........

    11:23 23.04.2026

  • 28 Сарафов се връща...

    35 1 Отговор
    Никакво връщане, Сарафов трябва да бъде съден за далавери и измами...

    11:26 23.04.2026

  • 29 анонимен

    24 2 Отговор
    Преди да се върне трябва да посети ареста, съда да излежи присъдата си и върне заплатите като нелегитивен гл. прокурор

    11:31 23.04.2026

  • 30 Емигрант

    23 1 Отговор
    Викайте поп да ви опее, изчезвате, самозаличавате се ! САЩ и Великобритания ви показват престъпницте вие вместо да ги осъдите ги ИМУНИЗИРАТЕ против престъпления или ги правите ДИРЕКТОРИ ! Знаете ли изобщо какво е значението на думата ПРОТЕСТ ?

    11:41 23.04.2026

  • 31 Учуден

    13 2 Отговор
    Тоя престъпник още ли мисли да се крие като мишка по канцелариите?

    11:45 23.04.2026

  • 32 Съдия

    20 1 Отговор

    До коментар #16 от "Стамат":

    Кой го назначи сега пък директор ?
    Никой. Такъв е законът за съдебната власт- при изборна длъжност, след изтичането на мандата, сружителят се връща като титуляр на предишният си пост.
    Целият проблем е в закона.А той се пише в парламента.На онези 240 хрантутници ще се сърдите.

    11:45 23.04.2026

  • 33 Скоро

    5 2 Отговор
    Ще го отведат от там.

    11:57 23.04.2026

  • 34 Гост

    8 2 Отговор
    Който е очаквал справедливост и възмездие, ще го разочаровам. Няма да има....

    Коментиран от #37

    11:58 23.04.2026

  • 35 Бай Ганьо

    14 2 Отговор
    Само снайпера е спасението другото е лъжа вместо да е в затвора той пак е на длъжника егати хайдушките закони

    12:02 23.04.2026

  • 36 Бай Хасан

    14 2 Отговор
    Радев ако не ги вкара тези престъпници в затвора на следващите избори никой няма да излезе да гласува и Радев въобще тогава няма да е в парламента

    Коментиран от #52

    12:06 23.04.2026

  • 37 Възмездието не е във вашите правомощия

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    То идва неочаквано.

    12:08 23.04.2026

  • 38 гост

    11 1 Отговор
    Абе този до кога ще го търпят в кочината,наречена съдебна система?

    12:11 23.04.2026

  • 39 Кривоверен алкаш

    13 1 Отговор
    Е нема такава държава.....той сега не спазва закона,а как ще го спазва за напред и то като Директор на НСС...е нема такава държава....

    12:15 23.04.2026

  • 40 Така

    5 2 Отговор
    са се договорили новите с шишибой. Моделите се обединяват

    Коментиран от #44

    12:19 23.04.2026

  • 41 Безсрамник!

    10 1 Отговор
    Корумпираната свиня ще бъде изгонен с камъни.

    Коментиран от #70

    12:19 23.04.2026

  • 42 Леко да те поправя!

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Пак е за село!
    Само,че за вадене на картофи,с този голям нос,като тармък... ще е много ефективен!

    12:20 23.04.2026

  • 43 ти да видиш

    4 0 Отговор
    😕😕😕🤣🤣🤣е нема кво! И кво прайм ся??????

    12:21 23.04.2026

  • 44 НЕ Е ТАКА!

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Така":

    Та те новите още не са встъпили в длъжност и взехте да им приписвате негативи....?!

    12:21 23.04.2026

  • 45 Ха ха ха ха

    7 0 Отговор
    Разместване на мутрите за пред плебеите.

    12:27 23.04.2026

  • 46 Ялчин

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Очаквах да го вкарат в Белене.

    Коментиран от #49

    12:28 23.04.2026

  • 47 Ха ха ха ха

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    И така от 9ти септември до сега! Сериозно ли мислехте, че човек от Системата, ще се бори срещу Системата?

    12:29 23.04.2026

  • 48 За обсебените

    3 2 Отговор
    от ПП - ДБ това безобразие го изкомандва точният с парите. Янкулов няма нищо общо. Вече новите са в "акция", след договорка с чичипейките.

    12:29 23.04.2026

  • 49 Радев

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ялчин":

    Ако много лаеш, може тебе да вкарат.

    Коментиран от #60

    12:30 23.04.2026

  • 50 Така е

    3 1 Отговор
    "новите не са встъпили в длъжност", но стъпиха в "негативи", сътворени от елитните им кадри

    12:32 23.04.2026

  • 51 така така

    10 1 Отговор
    Къде се връща този плъх? Изгонихаа го от едно място та отива на друго. На всичкото отгоре плъхкините дето са под него ще му заемат мястото. Е, това ли беше смяната на главния прокурор?

    12:32 23.04.2026

  • 52 Генерал от миньорски войски

    8 3 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Хасан":

    Ти да не си мислиш, че Радев решава нещо? Има си кукловоди и инвеститори. Същите, които издигнаха преди него Боко и Царя. На следващите избари ще имат нов Цар-Боко-Радев. В близките месеци, ще стане ясно, кой е.

    Коментиран от #58

    12:37 23.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 4567

    6 0 Отговор
    Някой знае ли името на досегашния шеф на Националната следствена служба? Е, сега вече знаете името на новия шеф.

    12:41 23.04.2026

  • 55 Красимир

    9 1 Отговор
    Пак прегрупиране ... Хората не желаят това, а искат най-накрая една яка метла!

    12:42 23.04.2026

  • 56 Станчев

    8 1 Отговор
    А кога ще бъдат подведени под отговорност Теменужка, Борисов, разните банкери и други управляващи, които нагло са излъгали за размера на дефицита по бюджета и ни натикаха незаконно в еврозоната?

    12:47 23.04.2026

  • 57 Ех глупав от по-глупав народ

    7 0 Отговор
    Есента иде с нови протести.

    12:47 23.04.2026

  • 58 Много филми гледаш!

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Генерал от миньорски войски":

    Като този,че имало някога...,,генерал от миньорски войски"...!

    12:48 23.04.2026

  • 59 Вдигна им се егото

    4 0 Отговор
    Гледам много военни облекли костюмите, се правят на велики бизнесмени и мафиоти със слънчеви очилца. Каквито сте си били такива ще сте си, послушни селяндури тарикати. И не сте само вие.

    12:51 23.04.2026

  • 60 Ти пък

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Радев":

    какъв си, та раздаваш присъди???🤐

    12:56 23.04.2026

  • 61 Девет

    4 0 Отговор
    служебни правителства и никой не е, и никои не са подвеждани под отговорност. И сега ще е същото ама нали мина цунамито, другото не е важно

    12:59 23.04.2026

  • 62 Пешо

    3 2 Отговор
    Сега ще поднови следствието за убийствата в Петрохан .

    13:05 23.04.2026

  • 63 Бай Ставри

    3 2 Отговор
    Следващия път при мен. Чакам те

    13:08 23.04.2026

  • 64 Еврокопейкa

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Тактичен ход! Евала на Сарафката

    13:21 23.04.2026

  • 65 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Откога чакаме резултати. Но ако някой подаде множество фалшиви сигнали, за проверката на които са мобилизирани ресурси на хора, време, специални средства , трябва да заплати разходите!

    13:26 23.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Само в България може да стане!

    5 0 Отговор
    Вместо да е в ареста за участие в ОПГ и възпрепятстване на правосъдието, този нагъл Милиционер взима огромни бонуси и отива на висок държавен пост!

    13:33 23.04.2026

  • 68 Тома

    3 1 Отговор
    За това мафията е безсмъртна

    13:42 23.04.2026

  • 69 Избори

    0 0 Отговор
    Май са се събрали и са се разбрали. КОЙ, с КОГО и ЗА КАКВО - ще разберем. Българското общество има своите неподкупни "очи и уши" и ще разберем. Не вярвайте на това, което ви казват купените лъжливи "лози"!

    14:11 23.04.2026

  • 70 ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Безсрамник!":

    Е да де изгониха го във НСО!!!😕😕😕Пременил се Илия и като се огледал пак в тия!

    14:33 23.04.2026

  • 71 КАКВО ОБЩО ИМАТ

    1 0 Отговор
    НАЦИОНАЛНОТО СЛЕДСТВИЕ
    С ЦЕНТРАЛНИЯ СОФИЙСКИ ,ЛОВЕЧ,БЕЛЕНЕ,БОБОВ ДОЛ

    14:33 23.04.2026

  • 72 Ужас!

    0 0 Отговор
    От тоя няма оттърване

    15:10 23.04.2026

