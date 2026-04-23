Манол Пейков: Оставете Асен Василев сам да вземе решението си откъде да влезе
  Тема: Избори

23 Април, 2026 22:44

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сърдечно ви благодаря за добрите думи.

Това написа на личната си страница във Фейсбук кандидат-депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Манол Пейков. Припомняме, неговото място в НС зависи от решението на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев дали да влезе като депутат от Хасково или Пловдив. Ако Василев избере да влезе от Хасково, Манол Пейков ще бъде депутат в новия парламент, а ако Василев избере Пловдив, Пейков ще остане извън 52-то НС. Ето какво още сподели Пейков:

"Прочетох много реакции по мой адрес с трепет и изумление; един колега дори ми звънна, притеснен да не би случайно да съм се споминал.

Истината е, че на човек рядко му се отдава възможност да чуе подобни комплименти за себе си приживе. Затова – с ваше позволение! – си запазих голяма част от тях, за добър спомен и като (сравнително отдалечена във времето, надявам се) ефектна надгробна епитафия.

Сега сериозно: когато организирахме и проведохме преференциалната кампания на Чило Попов, целяща да обърне внимание върху решаващата му роля в многобройните ни съвместни инициативи, за които (от доста време насам) кредит получавам основно аз, бяхме съвършено наясно, че съществува риск той да ме прескочи (имайки предвид също така факта, че Чило вече има и солидна органична популярност в Пловдив).

Убедено вярвам, че възможността за преференциален вот е едно от най-силните оръжия на българската демокрация. Както и че когато човек избере един път, той трябва да е готов да го извърви докрая.

В "Да, България" вярваме в принципите на меритокрацията. Активните ни преференциални кампании при всеки избор са пряк резултат от това – както и фактът, че много често разместваме предварително подредените листи. Сред нашите членове и кандидати това се приема с достойнство, като нещо напълно естествено, без мрънкане и съжаления.

По същата причина, нашите лидери не фигурират в листите на повече от едно избираемо място – защото (по наше мнение) това създава възможности за партийно кадруване, в което не вярваме и което не се приема добре от членовете ни.

Разбира се, всяка партия има право на своя гледна точка; колегите от ПП очевидно виждат нещата по-инак и при тях тази практика съществува.

Това, обаче, е свързано и със съответните отговорности: когато се стигне до такъв избор, човекът, заемащ съответното място, трябва да го направи сам – а не да прехвърля горещия картоф на онези, които ще бъдат (потенциално) засегнати от съответното решение.

В края на краищата, именно в това се състои лидерството.

С други думи: най-естественото и справедливо нещо при така стеклите се обстоятелства е Чило да получи депутатско място, а Асен сам да вземе решението си откъде да влезе – от Пловдив или от Хасково.

Смятам, че е крайно време да приключим със словесната фехтовка на тема "кой е по-по-най" – и да дадем възможност на Асен Василев да вземе възможно най-спокойно своето решение. Този избор не е въпрос на пазарлък между партиите и аз нямам намерение да участвам в такъв.

Ако решението е в парламента да влезе Владо Панев – когото познавам като приятел и колега от минали народни събрания – ще го приема със спокойствие, оптимизъм и с дълбоката увереност, че той ще бъде полезен за коалицията не само със своите знания и експертност, но и като неподражаема личност с богати и разностранни интереси.

Що се отнася до мен – чувствам се удобно в кожата си. И имам ужасно много неща за вършене извън парламента – градски проекти; обществени проекти; дарителски проекти; бизнес проекти.

Мисля, че за петте мандата, през които бях депутат, взех достатъчно от Народното събрание.

Да, определено имам какво още да дам – но голяма част от него бих могъл да свърша и без да съм вътре. Пък и да не забравяме, че инициативите, благодарение на които най-много хора ме разпознават и ценят – дарителските кампании за Украйна, Турция, Сирия, Северна Македония – се случиха именно по време на двата мандата, които "прескочих" и по време на които бях извън парламента.

В същото време нямам и капка съмнение, че Пловдив има отчаяна нужда от читави и почтени хора – от онези малцина, дето са истински загрижени за общото – които да натрупат политически знания, опит и авторитет на най-високо ниво. А после, като се върнат в града си, да му бъдат максимално полезни.

Чило, на когото предстои напълно заслужен депутатски мандат, е именно такъв човек. И убедено вярвам, че не е далеч денят, в който Пловдив истински ще се гордее с него.

И последно: за мен единството на общността е най-важно. Искам да припомня, че от "Да, България" неведнъж сме предлагали да има общи за коалицията принципи на кадрова политика, при които подобни ситуации биха били по-редки. В голяма степен настоящата ситуация е плод на квотния подход и на собствените калкулации на всяка от партиите.

Ако трябва да се настоява за нещо, то не е дали да влезе този или онзи, а да има последователно прилаган меритократичен механизъм за съставяне на листите.

Убеден съм, че именно липсата на такива принципи ни доведе до този казус. В никакъв случай не можем да позволим този подход да се превръща в причина за разпри между нашите поддръжници.

Нека оставим Асен да вземе своето решение – и така да минимизираме щетите в името на по-големите ни каузи.

Още веднъж: благодаря!

Бъдете сигурни: ще бъда винаги на ръка разстояние".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    28 3 Отговор
    Вижте го, бе!!! И това нещо има претенции за политик ?! Колко е кофти, когато мама бута на някъде некадърни деца!!!

    22:47 23.04.2026

  • 2 Прогресивна България

    8 5 Отговор
    Новият Шиши - Кокорчо не влиза, на него му влизат

    22:49 23.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    11 2 Отговор
    ..НЕ Е ОТ КЪДЕ ДА ВЛЕЗЕ, А ОТ КЪДЕ ДА МУ ВЛЕЗЕ?

    22:51 23.04.2026

  • 4 ?????

    10 2 Отговор
    Ха ха.
    Голяма мелодрама между Манол Пейков и Асен Василев за депутатското място.
    По-добре дайте някой друг за да няма сълзи и сополи.

    Коментиран от #11

    22:54 23.04.2026

  • 5 Мнение

    18 4 Отговор
    Педоханци, а може ли да НЕ влизате?!

    Оставете Гяуров и Надежда Мумията да дозакрият отровната ппдб, и дано никога повече да не ви видим на държавна ръководна длъжност!!!

    22:54 23.04.2026

  • 6 Обективен

    14 2 Отговор
    Само с такива оклуци ,и крачка напред няма да мръдне.Та този е на нивото на Т.Африкански

    22:56 23.04.2026

  • 7 Хмм

    10 0 Отговор
    само в ДБ са тези разправии за места, преференции, заплати - едва сега разбрах, че се купуват и преференции, на "дясната ръка" на крадлата на ток, не ѝ ли е неудобно че измества хора, които са дали много повече на партията ѝ, че са по-възрастни от нея

    22:57 23.04.2026

  • 8 Перо

    16 1 Отговор
    Тоя боклук въобще не трябваше да бъде включван в никакви изборни листи, напълно опростачен селянин!

    22:57 23.04.2026

  • 9 Клошар Алкохолик

    12 1 Отговор
    Пeндерaси бол, Маноле, а нас пияните скитници кой ще ни представлява в парламента?!

    22:58 23.04.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 0 Отговор
    По-добре да го няма в Парламента това заядливо лаYYно...

    23:00 23.04.2026

  • 11 Хмм

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Асен Василев влиза, ама Пейков губи място заради преференции (ами не го искат в родния му град) и искат Асен да си отстъпи първото място, за да може да влезе тоя и целият скандал го забърка Мирчев

    Коментиран от #15

    23:00 23.04.2026

  • 12 Квадрат13

    16 0 Отговор
    Защо трябва да решава Асен Василев вместо Пейков? Ми не са те избрали бе Маноле, всичко е толкова просто и ясно. Не те искат хората. Не трябва да се прехвърля от болната глава на здравата. Като губиш, губи достойно!

    23:00 23.04.2026

  • 13 Т.Живков

    10 2 Отговор
    Това че сега има конкурсно начало ,не значи ,че има конкурсен край .
    Мили ми демократчета ,ставате вече за смях .
    Еми , неможачи сте ,и е факт .
    Изборите го доказват .
    Айде чаооо....

    23:01 23.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Квадрат13

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    Мирчев, дясната ръка на сглобкаджията Христо Иванов! Явно има сценарий за нов Троянски кон.

    23:07 23.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Тези до дни ще се разцепят като 3а дник на петроханска лама. Слагат си го един на друг петроханския

    23:20 23.04.2026

  • 18 Защо ПП Петрохан не са в затвора

    4 1 Отговор
    барабар с измамниците от ДБ?

    23:31 23.04.2026

  • 19 хмм

    3 3 Отговор
    Има нещо дълбоко сбъркано в тази възможност да се кандидатираш за един и същ парламент от два избирателни района. Мога ли, ако кандидатствам за работа, да се кандидатирам два пъти от различни айпи-та, но с едни и същи данни? Май не мога. А защо за далеч по-отговорна работа като участието в законодателния орган това е възможно. По мое мнение това е парекселанс лъжа и подвеждане на избирателите. Ако те избират и на двете места, значи едното го отстъпваш на някой който не е избран и така подменяш вота на избирателя. Ако те изберат само на едното място, избираш него, и така си гарантираш влизане в парламента. Това е лудост, бе, хора, как се допуска такова нещо? Представете си го простичко - едно и също лице участва в МИР, в който има примерно 100 000 избиратели, и в ИР, който има 10 000 избиратели. Подкупва с 50 евро 20% от избирателите в по-малкия район и е готов намърдал се да пише закони и да гласува за важни държавни решения. В случай, че вземе, че спечели и в двата района, отстъпва единия на авер, за който са гласували само родата и приятелите му. Как ви изглежда това?

    Коментиран от #21, #31

    23:35 23.04.2026

  • 20 Свети Кибик-Юродив

    2 4 Отговор
    Независимо от ехидните подмятания тук, Асен Василев се оказа "незаобиколим фактор", не само в тази дребна коалиционна мелодрама, но и в далеч по- сериозната роля, която ще играе в новият Парламент. И не защото е по-дебел от Пеевски например, а защото без него, Боташко Зеленият Чорап не може да направи нито една конституционна реформа, заради които стадото от необразовани индивиди го вкара в Парламента. Много скоро ще разберете, че Кокорчо" държи козовете, а Румбата няма "карти", като би се изразил Бай Дончо.

    Коментиран от #28

    23:37 23.04.2026

  • 21 Свети Кибик-Юродив

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "хмм":

    "Особености на Националният Изборен Процес". За по- сигурно.

    23:40 23.04.2026

  • 22 Госあ

    3 1 Отговор
    Взел достатъчно, ама не дал достатъчно 😄 Сладурчето от дай България

    23:43 23.04.2026

  • 23 Горски

    3 2 Отговор
    А. Василев твърдо отказал с категоричното мнение, че и той има очила, може да си пусне брада, може да пие, пее, да ходи чорлав, да буйства и да се олива, така че с нищо да не отстъпва на Манол. Не може, при тази мизерна действителност, продажничество, слугинаж, грабителство, арогантност, брутално правно невежество и простотии, които извършиха "сглобките", включително с Конституцията на БГ, да има глупаци, които да ги подкрепят. Не може за същото да са наказани само итн и бсп, а другите от сглобките да са оцелели, без обяснението с фалшификации.
    Иначе това би останало чист прадокс. Двойногушието Василев, също така известен като "Необратното А", има голяма експертиза. Експертизата на един първокласен мошеник, който продаде софтуера на бившата си компания и измами съдружниците си с милиони долари. Колко са жалки тез ДБ.Манол Пейков им е едва ли не лицето на партията че без него не може в НС.Ако не беше ПП тези от ДБ нямаше да помиришат парламент последните 5 години.

    23:45 23.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хмм

    3 0 Отговор
    с преференции кандидатите на ДБ изместват тези на ПП, затова ПП трябва да се отдели, преди да се обединят, ДБ нямаше дори субсидия

    23:46 23.04.2026

  • 26 Лили

    4 0 Отговор
    Ас.Василев е прав.Трябваше сам да реши да влезе от Пловдив,защото от там има най- много преференции.Мирчев и Белобрадова са скандални личности.Жалко,че надават вой като озверели животни.Манол да си гледа частните проекти.Асене ,реши си сам,хората те избраха.Имаш авторитет в Пловдив.

    23:58 23.04.2026

  • 27 Лили

    2 0 Отговор
    Да България и по- специално Хр.Иванов и Ив.Мирчев забъркаха кашата с промените в Конституцията и подведоха ПП да гласуват едни текстове,които КС отмени,една част,но остави Президентът да избира Служеб.кабинет по Домовата книга.Освен това Да България искаха да правят коалиция с Правителството на Желязков,тогава ПП отказаха.Така,че имат доста различни възгледи и ще бъде добре да се отделят и всеки да поеме по своя път

    00:08 24.04.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Свети Кибик-Юродив":

    А като направиха твоите ППДБ и ГЕРБ конституцонни реформи, доволни ли да?. Домовата книга ги изяде. Сега подсмърчат, като бити псета след изборите.

    00:16 24.04.2026

  • 29 Лео

    3 0 Отговор
    Манол Пейков в 51 Парламент,спомняте ли си колко пъти се е явявал.И когато се яви,винаги стават очевидно разгорещени дебати с Възраждане,обиди,побоища и Мирчев скачаше да се разправя с Цончо и Костадинов.Излишни циркове,маймунски закани,а уж интелигентни народни представители,за които гласуват болшинство от хората.В новия Парламент трябва да поставят дрегер на входа и който е прекалил с алкохола, ВЪН!!!

    00:19 24.04.2026

  • 30 Бъдеще

    0 0 Отговор
    Смърделник с претенции... при това винаги на градус. И защо парламента да има нужда от неговата експертиза?

    00:21 24.04.2026

  • 31 Точно така, браво

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "хмм":

    Парекселанс

    00:58 24.04.2026

  • 32 Ми той

    1 0 Отговор
    Не би трябвало изобщо никога да е депутат камоли пък сега когато България най сетне реши да се промени и от такива персонажи няма нужда в обществото може би в цирка по кръчмите или някъде другаде където не се изискват никакви качества като интелект култура възпитание защото той няма такива.

    01:00 24.04.2026

  • 33 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    ПП-ДБ само реве, че членовете и не могат да се разберат и се карат за заплата, но нека Асен Василев сам реши.на мен, ако случайно ми мирише питката... абе верно, че и аз Асен Василев обвинявам, ама не винаги е сериозно. Той просто си в е боклук

    01:05 24.04.2026

