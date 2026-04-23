Новини
България »
София »
Андрей Янкулов призна: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми

23 Април, 2026 20:27 864 19

  • андрей янкулов-
  • сарафов-
  • оставка-
  • главен прокурор

Правомощията на министъра на правосъдието са ясно ограничени

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми. Това коментира в "Още от деня" вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира по повод оставката на Борислав Сарафов.

„Оставката на Борислав Сарафов сама по себе си не е реформа и не решава системните проблеми. Тя обаче решава конкретен въпрос – вече има легитимен временно изпълняващ функциите главен прокурор с ясен шестмесечен мандат. Този път правилата са ясни и няма риск от продължително заемане на поста извън законовите срокове.“

„Правомощията на министъра на правосъдието са ясно ограничени. Той може да прави предложения и да поставя въпроси за разглеждане, но не и да взема самостоятелни решения. Това е в съответствие с принципа на разделение на властите. Министърът на правосъдието не определя кой да бъде главен прокурор – той може аргументирано да сезира компетентния орган, какъвто е Висшият съдебен съвет.“

Едно от важните действия, които министърът може да предприеме е да постави темата в центъра на обществения и професионалния дебат, допълни той. Това вече даде резултат: чуха се гласове, включително от самата прокуратура, че е необходима реформа и промяна в модела на работа. Стана ясно, че институцията трудно може да се ползва с доверие, докато съществуват мрежи на паралелно влияние. Според Янкулов не трябва да се допуска Борислав Сарафов до кабинета му с охрана. Според него въпросът е и по-широк – дали като общество приемаме проблемите да се решават със силови средства. Имаме примери от близкото минало, които не доведоха до устойчиви резултати. Подобен подход крие сериозни рискове.

Той коментира, че очакванията му към следващото управление са свързани най-вече с избора на нов Висш съдебен съвет. Той не трябва да бъде формиран по досегашния модел чрез партийно влияние. Обществената квота трябва да бъде действително обществена, което изисква повече прозрачност и ясни критерии.

По отношение на проверките срещу него и други министри, Янкулов няма конкретна информация.

„Знам за действия по медийни публикации, но никой не ме е търсил. Нямам никакви притеснения – могат да проверят абсолютно всичко, което желаят.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    12 1 Отговор
    Оттеглянето на Сарафов е смяна от плъх на плъхкиня! Не той, а неговата заместничка. Е, какъв бе смисълът тогава?

    Коментиран от #14

    20:29 23.04.2026

  • 2 Тити

    10 0 Отговор
    За да тръгне държавата не трябва само в правосъдието държавният сектор банки застрахователният бизнес и много други сектори където бръкнеш с тези. Ако Радев се спре само със Сарафов няма да изкара и година

    Коментиран от #16, #18

    20:32 23.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити на Кака

    17 0 Отговор
    И понеже оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми г-н Янкулов посвети цялото си време като министър на занимания единствено с оттеглянето на Сарафов...

    20:35 23.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    Стьуьга бее... ма верно? А ПеПетата с ДеБетата къв хор изкараха за няква нова победа дет победили те лично...

    20:37 23.04.2026

  • 6 ?????

    7 9 Отговор
    Ъхъ.
    За да е реформа и решаване на системните проблеми има само един начин - да назначат Андрей Янкулов за главен прокурор и всички важни длъжности в съдебната система да ги дадат на ПП-тата.
    А и междувременно да канонизираме петроханските PDF-и убити от агентите на Путин
    .

    20:39 23.04.2026

  • 7 Хо хо

    15 0 Отговор
    Заради Янкуловия си отиде Ристю. Колко се люля в скута на Шиши само и само този мушмурок да стане ГП. Аре стягай дисагите и хващай пътя към Петрохан.

    20:39 23.04.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    9 0 Отговор
    "Да не решава системните проблеми " , но това същество наречено бивш Главен Прокурор на гърба на държавата България си прави личен ПР (Пъблик релейшън) днес, като е поканил американски специалисти (да го пазят) от тотален провал!!! Демерджиев ще има много работа!!!
    Заедно с прослувутата заместничка, която до вчера никой не познаваше, днес управят киберпрестъпността!
    Нормално ли е един провалил се Главен Прокурор да продължава "слалома" си към затвора по този начин???
    Дали знаят американците , за какво са го изгонели от прокурорското място????

    Коментиран от #9

    20:44 23.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ганю гинев

    6 0 Отговор
    Пипа ли се конституцията - прави се користно от вимето на народа.
    Народните представители имат право на 1/3 квота, защото са получили доверието като коректни политици, а не са си го закупили за да нямат право на предложения.
    За квотата на президента се отнася същото, има доверието на избирателите и затова ще предложи в свойта квота качествени юристи.
    Само прокурорската колегия няма доверие на избиратели, но пък квотата й е 1/3 професионалисти с малка тежест на гнили ябълки.

    21:19 23.04.2026

  • 11 Пишете

    2 7 Отговор
    глупости. Янкулов каза, какво означава "призна" Повдигнали сте му обвинение и той "призна". Ех медии, ех кеф

    21:19 23.04.2026

  • 12 ЗА КАКВО ОТТЕГЛЯНЕ

    8 0 Отговор
    ГОВОРИШ???
    ОТ ЕДНОТО КРЕСЛО,
    СЕДНАЛ В ДРУГОТО.
    РАЗСЛЕДВАНЕ И ЗАТВОР ЗА НЕГО
    И ЗА ВСИЧКИ,ОБВЪРЗАНИ С НЕГО.

    21:40 23.04.2026

  • 13 Ролята на Андрей Янкулов

    9 0 Отговор
    Ролята на Андрей Янкулов в оттеглянето на Сарафов е нулева. Или колкото на редови протестър, т.е. пак нулева.

    21:40 23.04.2026

  • 14 Чел ли си Закон за съдебната власт?

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Точно това пише в закона. И за да не се чудиш - след 6 месеца, ако няма нов ВСС, застъпва другата заместничка. А след още 6 месеца - пак лицето Боби Сарафов. Автор на закона - Христо Иванов и компания.

    21:44 23.04.2026

  • 15 Оз. Ген.Румянцев

    8 0 Отговор
    А ЗА НЕДЕКЛАРИРАТИТЕ ВОАЯЖИ НА ДЕСА АТАНАСОВА ОТ КС НЯМА ЛИ КАЖЕТЕ НЕЩО, НЯМА ЛИ ДА ПОДАВА ОСТАВКА ТОВА ПОСМЕШИЩЕ?

    21:45 23.04.2026

  • 16 фюрерче нереализирано

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Не намираш ли, че банките и застрахователните дружества с частни? Как ще ги бараш? Пипнеш ли едно чуждестранните инвестиции си тръгват. Защо, мислиш, никой не инвестира в Севернокипърската република? Или в Мианмъ? За КНДР няма да те мъча.

    21:47 23.04.2026

  • 17 Педолама Ленин

    10 0 Отговор
    на приказки голям йуx тръсна, на практика никаква не я обръсна 😂😂

    23:11 23.04.2026

  • 18 ако заработи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    съдебната система в България ще трябва да започне ускорено строителство на затворнически заведения а не жилищни комплекси и хотели!

    00:29 24.04.2026

  • 19 Пръделковци

    0 1 Отговор
    Суз бе.Ние се борихме като лъвове да го свалим

    00:40 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове