Андрей Янкулов призна: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми

Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми. Това коментира в "Още от деня" вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира по повод оставката на Борислав Сарафов.
„Оставката на Борислав Сарафов сама по себе си не е реформа и не решава системните проблеми. Тя обаче решава конкретен въпрос – вече има легитимен временно изпълняващ функциите главен прокурор с ясен шестмесечен мандат. Този път правилата са ясни и няма риск от продължително заемане на поста извън законовите срокове.“
„Правомощията на министъра на правосъдието са ясно ограничени. Той може да прави предложения и да поставя въпроси за разглеждане, но не и да взема самостоятелни решения. Това е в съответствие с принципа на разделение на властите. Министърът на правосъдието не определя кой да бъде главен прокурор – той може аргументирано да сезира компетентния орган, какъвто е Висшият съдебен съвет.“
Едно от важните действия, които министърът може да предприеме е да постави темата в центъра на обществения и професионалния дебат, допълни той. Това вече даде резултат: чуха се гласове, включително от самата прокуратура, че е необходима реформа и промяна в модела на работа. Стана ясно, че институцията трудно може да се ползва с доверие, докато съществуват мрежи на паралелно влияние. Според Янкулов не трябва да се допуска Борислав Сарафов до кабинета му с охрана. Според него въпросът е и по-широк – дали като общество приемаме проблемите да се решават със силови средства. Имаме примери от близкото минало, които не доведоха до устойчиви резултати. Подобен подход крие сериозни рискове.
Той коментира, че очакванията му към следващото управление са свързани най-вече с избора на нов Висш съдебен съвет. Той не трябва да бъде формиран по досегашния модел чрез партийно влияние. Обществената квота трябва да бъде действително обществена, което изисква повече прозрачност и ясни критерии.
По отношение на проверките срещу него и други министри, Янкулов няма конкретна информация.
„Знам за действия по медийни публикации, но никой не ме е търсил. Нямам никакви притеснения – могат да проверят абсолютно всичко, което желаят.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
20:29 23.04.2026
2 Тити
20:32 23.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тити на Кака
20:35 23.04.2026
5 ДрайвингПлежър
20:37 23.04.2026
6 ?????
За да е реформа и решаване на системните проблеми има само един начин - да назначат Андрей Янкулов за главен прокурор и всички важни длъжности в съдебната система да ги дадат на ПП-тата.
А и междувременно да канонизираме петроханските PDF-и убити от агентите на Путин
20:39 23.04.2026
7 Хо хо
20:39 23.04.2026
8 Оракула от Делфи
Заедно с прослувутата заместничка, която до вчера никой не познаваше, днес управят киберпрестъпността!
Нормално ли е един провалил се Главен Прокурор да продължава "слалома" си към затвора по този начин???
Дали знаят американците , за какво са го изгонели от прокурорското място????
20:44 23.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ганю гинев
Народните представители имат право на 1/3 квота, защото са получили доверието като коректни политици, а не са си го закупили за да нямат право на предложения.
За квотата на президента се отнася същото, има доверието на избирателите и затова ще предложи в свойта квота качествени юристи.
Само прокурорската колегия няма доверие на избиратели, но пък квотата й е 1/3 професионалисти с малка тежест на гнили ябълки.
21:19 23.04.2026
11 Пишете
21:19 23.04.2026
12 ЗА КАКВО ОТТЕГЛЯНЕ
ОТ ЕДНОТО КРЕСЛО,
СЕДНАЛ В ДРУГОТО.
РАЗСЛЕДВАНЕ И ЗАТВОР ЗА НЕГО
И ЗА ВСИЧКИ,ОБВЪРЗАНИ С НЕГО.
21:40 23.04.2026
13 Ролята на Андрей Янкулов
21:40 23.04.2026
14 Чел ли си Закон за съдебната власт?
До коментар #1 от "хмммм":Точно това пише в закона. И за да не се чудиш - след 6 месеца, ако няма нов ВСС, застъпва другата заместничка. А след още 6 месеца - пак лицето Боби Сарафов. Автор на закона - Христо Иванов и компания.
21:44 23.04.2026
15 Оз. Ген.Румянцев
21:45 23.04.2026
16 фюрерче нереализирано
До коментар #2 от "Тити":Не намираш ли, че банките и застрахователните дружества с частни? Как ще ги бараш? Пипнеш ли едно чуждестранните инвестиции си тръгват. Защо, мислиш, никой не инвестира в Севернокипърската република? Или в Мианмъ? За КНДР няма да те мъча.
21:47 23.04.2026
17 Педолама Ленин
23:11 23.04.2026
18 ако заработи
До коментар #2 от "Тити":съдебната система в България ще трябва да започне ускорено строителство на затворнически заведения а не жилищни комплекси и хотели!
00:29 24.04.2026
19 Пръделковци
00:40 24.04.2026