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Военният министър: Заплатите в администрацията падат с 10%, без съкращения на военнослужещи

Военният министър: Заплатите в администрацията падат с 10%, без съкращения на военнослужещи

3 Юни, 2026 15:43 2 382 53

  • администрация-
  • военнослужещи-
  • димитър стоянов

Стоянов допълни, че се предвижда министерството да се освободи от трайно незаетите си бройки

Военният министър: Заплатите в администрацията падат с 10%, без съкращения на военнослужещи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Предстои снижаване на разходите за заплати с 10%. Това е зададено като условие от Министерството на финансите“, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в Пловдив.

Стоянов допълни, че се предвижда министерството да се освободи от трайно незаетите си бройки, както и да бъде направен функционален системен анализ, за да се види къде, как и по какъв начин може да бъде трансформирана част от администрацията. „Сред военнослужещите няма да има съкращения. Категорично там няма да се пипа“, заяви Димитър Стоянов, предаде БТА.

Министърът на отбраната присъства на откриването на 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“ в Пловдив. Изложението ще се проведе до 6 юни в Международния панаир в града.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    66 6 Отговор
    Съкращавай администрацията и "командния състав" цървул!
    Осигуровките също да си ги плащат!

    Коментиран от #10

    15:45 03.06.2026

  • 2 хъхъ

    51 5 Отговор
    За какво са ни тези военни? Трябват ни дронове, които могат и децата да ги пускат през телефона. Безполезните фуражки - съкратени!

    15:46 03.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    27 9 Отговор
    Какво ще съкращава като не достигат 5000 войници?

    Коментиран от #9

    15:46 03.06.2026

  • 4 А НЕЩО

    45 3 Отговор
    ЗА ВАШИТЕ ЗАПЛАТИ????
    ДА ГИ ПОНАМАЛИТЕ???

    15:47 03.06.2026

  • 5 Хасковски каунь

    21 1 Отговор
    Това е правилното - режеш парите! Реформата те ще си я направят, не министерският съвет.
    Догодина пак.

    15:47 03.06.2026

  • 6 пенсионер от НАТО

    48 3 Отговор
    Харесва ми да съм военен - цял ден правим нищо и се пенсионираме на 53 с 20 заплатки подарък от държавата.

    15:47 03.06.2026

  • 7 Дориана

    11 8 Отговор
    Това вече е правилното решение . НС прие ковид добавката да не се изплаща при новоотпуснатите пенсии след 1 юли т.г., а за всички вече отпуснати пенсии тя се запазва и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за осъвременяване на пенсиите по "швейцарското правило" .

    Коментиран от #17, #18

    15:47 03.06.2026

  • 8 Много генерали бе

    37 0 Отговор
    То няма толкоз конье.......

    15:48 03.06.2026

  • 9 хъхъ

    16 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    За какво не ти достигат? Те са безполезни. Да инвестираме във високи технологии, а не в глупави фуражки като РУмбата.

    15:48 03.06.2026

  • 10 УСА боклук

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Не става! Иначе командир на рота - генерал Ганьо Балкански

    15:50 03.06.2026

  • 11 честен ционист

    11 1 Отговор
    Администрацита и невоенните в Цахал получават между ₪1,200 и ₪1,600 а вършат многократно по-голяма работа от Ганчо чантаджията.

    15:50 03.06.2026

  • 12 ЗЗЗЗЗЗ

    20 8 Отговор
    Радев се закле пред Рюте, че ще дава 5% от БВП за отбрана. За сметка на майките и клетите пенсионери. Други държави казват НЕ, но Радев си е американски човек и генерал от НАТО.

    Коментиран от #22

    15:51 03.06.2026

  • 13 Партенка е туй,не чорап

    29 0 Отговор
    Тия дето са служили знаят що е това партенка.След месец,когато се гласува бюджета туй ще е забравено и никой нема да се сети да провери аджеба дали са намалени с 10%,а да не се окажат увеличени?

    Коментиран от #16

    15:51 03.06.2026

  • 14 Срещу Пирогов

    23 0 Отговор
    Ги изгони всичките, в МО-2,по цял ден пият кафета и мързелуват

    15:51 03.06.2026

  • 15 ВВС

    21 0 Отговор
    6500 души
    Колко самолета имаме?
    20?!?
    Или по-малко?

    15:52 03.06.2026

  • 16 честен ционист

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Партенка е туй,не чорап":

    Момчетата на фронта в Ливан взимат между ₪2,500 и ₪3,100 на месец. За толкова Ганчо и мешка няма да носи.

    15:53 03.06.2026

  • 17 Много си зле с математиката

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    На тая "реформа" се вика ощетяване на едните пенсионери за сметка на другите при едни и същи условия!

    Коментиран от #20

    15:54 03.06.2026

  • 18 ПЕНцИОНЕР

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Това вече ми носи спокойствие.
    Притесних се,че ще ме ощетят с цели 2,3 €.

    15:55 03.06.2026

  • 19 мит ко-$€ кр€ та рка

    9 1 Отговор
    ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА, В$€ МАЗНИЯТ ОТГОР€ ПЛУВА!
    МАЗ€Н $и мит€,МНОГО $И МАЗ€Н!

    АКО НЕ ЗНАЕТЕ ЩЕ ВИ КАЖА ,ЗАЩО митко -$€кр€тарката на пр€ми€ра р.р.(нато-БКП) И "мини$тър" на О(т)БРАНАТА € ПО- ДОБРА ОТ Г€Н€РАЛ Д€$И:
    ЗАЩОТО Д€$И Л . Ж € ОТПР€Д, А митко ОТПР€Д ,ОТЗАД, ОТПР€Д ,ОТЗАД......!
    АКО Д€$ъ Ц€ЛУН€ НЯКЪД€,мит€то Щ€ Ц€ЛУН€ ОЩ€ ПО-НЯКЪД€!!!

    мит€,ти $И И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" пр€ми€ра р.р., А Н€ ОНАЗИ Д€$ъ-ПУ€Т€$ъ!

    Коментиран от #37, #40, #41

    15:57 03.06.2026

  • 20 Дориана

    5 12 Отговор

    До коментар #17 от "Много си зле с математиката":

    Няма никакво ощетяване при новоотпуснатите пенсии отдавна още след приключването на Ковид Пандемията трябваше да се спре добавката за Ковид. Така, че тази мярка е правилната дори е закъсняла.

    Коментиран от #28

    15:58 03.06.2026

  • 21 Прекрасна новина

    1 0 Отговор
    Премиер радко се отказа да намали майчинството

    16:01 03.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    26 0 Отговор
    Най много в българската армия са генералите а най малко войниците.А администрацията са роднини жени любовници и деца

    Коментиран от #33

    16:05 03.06.2026

  • 24 Прекрасна новина от последните минути

    1 0 Отговор
    ЕК започва наказателна процедура срещу България за свръх дефицит. Замразяват се всички Европейски плащания към република България. ЕК уточнява че огромния дефицит е натрупан през месец май тази година от новосформираното правителство на бившия президент. Липсват 4.2 млрд.евро.
    П.С. Всички се досещат къде са отишли! При олигарсите спонсори за сметка на обикновения трудов народ.

    Коментиран от #49

    16:11 03.06.2026

  • 25 В Бъл Хария всичко е спокойно

    3 0 Отговор
    Тези изостанали албанци при новината, че премиерът им е облагодетелствал Оранжевия да купи земя в защитена територия, излязоха по улиците и запалиха къщата на ПРЕМИЕРА. Тези наистина са неандерталци, не като нас на масата на богатите.

    16:11 03.06.2026

  • 26 Ами да

    9 1 Отговор
    Пак от същото... ташашака е пълен. Няма съкращение за бездомници с високи заплати и пенсии. Тези даже усигуровки не плащат. Хайде честито на тези дето чакаха нещо справедливо.

    16:11 03.06.2026

  • 27 Смърфиета

    5 0 Отговор
    То нема ли хора, и при Радев са от кол и въже. Сега ще се радвате на клуба на богатите и много ще ви харесва.

    16:12 03.06.2026

  • 28 Ей тъпачко

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    трябва да си остане завинаги и трябва да се индексира, защото ако се махне, тогава няма да се спази швейцарското правило. И знаеш ли, че когато се индексираха пенсиите с коефициента за прослужено време много пенсионери бяхме ощетени с три години, защото три години не важало швейцарското правило. Не трябва да се променя кодекса ,защото изкривява пенсионната система . Както и методики за изчисление.

    Коментиран от #36

    16:13 03.06.2026

  • 29 А от песионерите

    7 2 Отговор
    Ще се отървеш ли, зевзек?
    Какви са ни разходите за самолетите на софийското летище?
    Плащат ли наем?
    Кажи, бе !
    Не искаме бази на чужди държави на свещенната ни земя!

    Коментиран от #38

    16:13 03.06.2026

  • 30 Компира

    10 0 Отговор
    Можело значи. Но трябват и съкращения. Администрация. Ушеви. Военни. Всичко под ножа.

    16:13 03.06.2026

  • 31 Що за

    10 0 Отговор
    логика ? Ще ми седят хора безполезни и разни стрини ,чудещи се как да им мине деня и няма да има съкращения ?! Пари няма , дейност няма , но той ще ми ги държи в държава , която е пред фалит ? Ей това някой бил вечно на държавна ясла да взема адекватни решения !

    16:14 03.06.2026

  • 32 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Пращай ги в Украйна не, цървул.За кво ги хрантутим тия прошляци в безплатна униформа.Да си заслужат хляба и нашите пари.

    Коментиран от #39

    16:15 03.06.2026

  • 33 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    Епа? Да не си пострадал от точно тях?

    16:17 03.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дориана

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ей тъпачко":

    Изобщо не се нарушава швейцарското правило, защото новоотпуснатите пенсии са в пъти по- големи за това , че ежегодно се вдига коефицента за пенсиониране. Новоотпуснатите пенсии пак ще бъдат индексирани по Швейцарското правило но без Ковид добавката . Тя трябваше да отпадне отдавна веднага след приключване на Пандемията.

    Коментиран от #42

    16:22 03.06.2026

  • 37 ВВСар

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "мит ко-$€ кр€ та рка":

    мит€, $ тво€то другарч€ гълъбч€то дон€в(БО(га)ТАШ),ЗНА€Т€ ЛИ,Ч€ НА вУйничкит€ И милицион€ркит€
    майч€н$твото им $€ зачита за I-ва Кат€гория труд, И Ч€ ТОВА € ДИ$РИМИНАЦИЯ СПРЯМО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЖЕНИТЕ ?!?!?!

    16:25 03.06.2026

  • 38 Сметки

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "А от песионерите":

    Абсолютно всеки самолет плаща летищни такси, плюс обслужване на горива, зареждане на консумативи...
    Ако американските цистерни не плащат, то някой трябва да покрие разходите на летището, което е на концесия и няма как частника да плати за американски или марсиански самолети. Редно е държавата, чрез Правителството да обяви, ако покрива от бюджета тези разходите. Като имам предвид, че ние нямаме дори бюджет, силно се съмнявам, че престоя на американски самолети е за наша сметка. Това би било престъпление и е добре, журналистите да изяснят случая.

    16:25 03.06.2026

  • 39 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Сатана Z":

    Да се бият като помощен отряд на КУБ?

    16:25 03.06.2026

  • 40 Сигурно

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "мит ко-$€ кр€ та рка":

    голям зор видя докато напишеш всичко това

    Коментиран от #45

    16:26 03.06.2026

  • 41 ВВСар

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "мит ко-$€ кр€ та рка":

    мит€, А ЗНА€Ш ЛИ ,КОЛКО МНОГО П€Н$ИОНИРАНИ вУ€нни(г€ йра ли И пАлковници) ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОЛЗВАТ МАЛКОТО ОСТАНАЛИ В€ДОМ$ТВ€НИ ЖИЛИЩА....?!?!
    ТОВА НЕ Е ЛИ СРАМ И ПОЗОР?!?!?!

    16:27 03.06.2026

  • 42 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    Да, но лятото ще дойде вълна на АЧС-то, и освен това ще се разгорят нови огнища на шап.

    16:29 03.06.2026

  • 43 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Нито един тумбак ли няма да махнете? Има доста не годни за служда. Не трвбва ли всяка година да полагат тест за годност

    16:29 03.06.2026

  • 44 фкхйгк

    4 0 Отговор
    а депутатите с 10 % кога !

    16:33 03.06.2026

  • 45 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Сигурно":

    НЕ МЕ ЖАЛИ Г н и д о Ч€РВ€НА!
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    16:36 03.06.2026

  • 46 и ако някой нападне България

    1 0 Отговор
    тези военнослужещи командоси ще го спрат ли или те самите мислят да превземат някоя друга държава

    16:40 03.06.2026

  • 47 Честен човек

    1 0 Отговор
    Какви 10 %,Вие подигравате ли се с народа?На намаляваща,да не кажа изчезваща България,трябва да намалите с по 50%всички държавни бройки,включително и депутатите!Неможе най големия работодател да бъде държавата.Ако неможете и незнаете как да се справите наемете си финансисти!

    16:41 03.06.2026

  • 48 гаргата:

    3 0 Отговор
    хаха, пълно с вождове, няма индианци

    16:43 03.06.2026

  • 49 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Прекрасна новина от последните минути":

    Дойдоха с обещание да намалят инфлацията, а увеличиха бюджетния дефицит 2,5 пъти. Инфлация се намалява със свиване на публичните разходи и на дефицита. Те правят точно обратното. Аз очаквах отрезвяване на ниско мозъчния избирател на кayна още тази година края , но не и в първите месеци на радев като премиер и такава омраза. Тоя мега дефицит сега ще го покрива със заеми, които ще напомпат още повече инфлацията.

    16:48 03.06.2026

  • 50 Пламен

    1 0 Отговор
    Там всички са по роднински връзки

    16:50 03.06.2026

  • 51 ВВСар

    2 1 Отговор
    митко $€х(к)р€ тарката на р"ум€н" $и О$ТАВА НАЙ-ГОЛ€МИЯТ Л . ЗАЧ ЗА ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ НА
    БЪЛГАРСКИТЕ ВВС!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    16:51 03.06.2026

  • 52 Дорианке ,

    1 0 Отговор
    Ти украинка ли си, Дорианке....много си мазна, чак течеш, добре платена подлога си май, а?

    16:54 03.06.2026

  • 53 СЕ ЕДНО СЛУШАМ БОЙКО КАТО МЕ ЛЪЖЕ !

    0 0 Отговор
    ,,Стоянов допълни, че се предвижда министерството да се освободи от трайно незаетите си бройки"

    16:55 03.06.2026

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