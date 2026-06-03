Военният министър: Заплатите в администрацията падат с 10%, без съкращения на военнослужещи

„Предстои снижаване на разходите за заплати с 10%. Това е зададено като условие от Министерството на финансите“, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в Пловдив.

Стоянов допълни, че се предвижда министерството да се освободи от трайно незаетите си бройки, както и да бъде направен функционален системен анализ, за да се види къде, как и по какъв начин може да бъде трансформирана част от администрацията. „Сред военнослужещите няма да има съкращения. Категорично там няма да се пипа“, заяви Димитър Стоянов, предаде БТА.

Министърът на отбраната присъства на откриването на 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“ в Пловдив. Изложението ще се проведе до 6 юни в Международния панаир в града.