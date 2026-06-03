Военният министър: Заплатите в администрацията падат с 10%, без съкращения на военнослужещи

„Предстои снижаване на разходите за заплати с 10%. Това е зададено като условие от Министерството на финансите“, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в Пловдив.
Стоянов допълни, че се предвижда министерството да се освободи от трайно незаетите си бройки, както и да бъде направен функционален системен анализ, за да се види къде, как и по какъв начин може да бъде трансформирана част от администрацията. „Сред военнослужещите няма да има съкращения. Категорично там няма да се пипа“, заяви Димитър Стоянов, предаде БТА.
Министърът на отбраната присъства на откриването на 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“ в Пловдив. Изложението ще се проведе до 6 юни в Международния панаир в града.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Осигуровките също да си ги плащат!
Коментиран от #10
15:45 03.06.2026
2 хъхъ
15:46 03.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9
15:46 03.06.2026
4 А НЕЩО
ДА ГИ ПОНАМАЛИТЕ???
15:47 03.06.2026
5 Хасковски каунь
Догодина пак.
15:47 03.06.2026
6 пенсионер от НАТО
15:47 03.06.2026
7 Дориана
Коментиран от #17, #18
15:47 03.06.2026
8 Много генерали бе
15:48 03.06.2026
9 хъхъ
До коментар #3 от "Последния Софиянец":За какво не ти достигат? Те са безполезни. Да инвестираме във високи технологии, а не в глупави фуражки като РУмбата.
15:48 03.06.2026
10 УСА боклук
До коментар #1 от "хаха":Не става! Иначе командир на рота - генерал Ганьо Балкански
15:50 03.06.2026
11 честен ционист
15:50 03.06.2026
12 ЗЗЗЗЗЗ
Коментиран от #22
15:51 03.06.2026
13 Партенка е туй,не чорап
Коментиран от #16
15:51 03.06.2026
14 Срещу Пирогов
15:51 03.06.2026
15 ВВС
Колко самолета имаме?
20?!?
Или по-малко?
15:52 03.06.2026
16 честен ционист
До коментар #13 от "Партенка е туй,не чорап":Момчетата на фронта в Ливан взимат между ₪2,500 и ₪3,100 на месец. За толкова Ганчо и мешка няма да носи.
15:53 03.06.2026
17 Много си зле с математиката
До коментар #7 от "Дориана":На тая "реформа" се вика ощетяване на едните пенсионери за сметка на другите при едни и същи условия!
Коментиран от #20
15:54 03.06.2026
18 ПЕНцИОНЕР
До коментар #7 от "Дориана":Това вече ми носи спокойствие.
Притесних се,че ще ме ощетят с цели 2,3 €.
15:55 03.06.2026
19 мит ко-$€ кр€ та рка
МАЗ€Н $и мит€,МНОГО $И МАЗ€Н!
АКО НЕ ЗНАЕТЕ ЩЕ ВИ КАЖА ,ЗАЩО митко -$€кр€тарката на пр€ми€ра р.р.(нато-БКП) И "мини$тър" на О(т)БРАНАТА € ПО- ДОБРА ОТ Г€Н€РАЛ Д€$И:
ЗАЩОТО Д€$И Л . Ж € ОТПР€Д, А митко ОТПР€Д ,ОТЗАД, ОТПР€Д ,ОТЗАД......!
АКО Д€$ъ Ц€ЛУН€ НЯКЪД€,мит€то Щ€ Ц€ЛУН€ ОЩ€ ПО-НЯКЪД€!!!
мит€,ти $И И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" пр€ми€ра р.р., А Н€ ОНАЗИ Д€$ъ-ПУ€Т€$ъ!
Коментиран от #37, #40, #41
15:57 03.06.2026
20 Дориана
До коментар #17 от "Много си зле с математиката":Няма никакво ощетяване при новоотпуснатите пенсии отдавна още след приключването на Ковид Пандемията трябваше да се спре добавката за Ковид. Така, че тази мярка е правилната дори е закъсняла.
Коментиран от #28
15:58 03.06.2026
21 Прекрасна новина
16:01 03.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тома
Коментиран от #33
16:05 03.06.2026
24 Прекрасна новина от последните минути
П.С. Всички се досещат къде са отишли! При олигарсите спонсори за сметка на обикновения трудов народ.
Коментиран от #49
16:11 03.06.2026
25 В Бъл Хария всичко е спокойно
16:11 03.06.2026
26 Ами да
16:11 03.06.2026
27 Смърфиета
16:12 03.06.2026
28 Ей тъпачко
До коментар #20 от "Дориана":трябва да си остане завинаги и трябва да се индексира, защото ако се махне, тогава няма да се спази швейцарското правило. И знаеш ли, че когато се индексираха пенсиите с коефициента за прослужено време много пенсионери бяхме ощетени с три години, защото три години не важало швейцарското правило. Не трябва да се променя кодекса ,защото изкривява пенсионната система . Както и методики за изчисление.
Коментиран от #36
16:13 03.06.2026
29 А от песионерите
Какви са ни разходите за самолетите на софийското летище?
Плащат ли наем?
Кажи, бе !
Не искаме бази на чужди държави на свещенната ни земя!
Коментиран от #38
16:13 03.06.2026
30 Компира
16:13 03.06.2026
31 Що за
16:14 03.06.2026
32 Сатана Z
Коментиран от #39
16:15 03.06.2026
33 Смърфиета
До коментар #23 от "Тома":Епа? Да не си пострадал от точно тях?
16:17 03.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дориана
До коментар #28 от "Ей тъпачко":Изобщо не се нарушава швейцарското правило, защото новоотпуснатите пенсии са в пъти по- големи за това , че ежегодно се вдига коефицента за пенсиониране. Новоотпуснатите пенсии пак ще бъдат индексирани по Швейцарското правило но без Ковид добавката . Тя трябваше да отпадне отдавна веднага след приключване на Пандемията.
Коментиран от #42
16:22 03.06.2026
37 ВВСар
До коментар #19 от "мит ко-$€ кр€ та рка":мит€, $ тво€то другарч€ гълъбч€то дон€в(БО(га)ТАШ),ЗНА€Т€ ЛИ,Ч€ НА вУйничкит€ И милицион€ркит€
майч€н$твото им $€ зачита за I-ва Кат€гория труд, И Ч€ ТОВА € ДИ$РИМИНАЦИЯ СПРЯМО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЖЕНИТЕ ?!?!?!
16:25 03.06.2026
38 Сметки
До коментар #29 от "А от песионерите":Абсолютно всеки самолет плаща летищни такси, плюс обслужване на горива, зареждане на консумативи...
Ако американските цистерни не плащат, то някой трябва да покрие разходите на летището, което е на концесия и няма как частника да плати за американски или марсиански самолети. Редно е държавата, чрез Правителството да обяви, ако покрива от бюджета тези разходите. Като имам предвид, че ние нямаме дори бюджет, силно се съмнявам, че престоя на американски самолети е за наша сметка. Това би било престъпление и е добре, журналистите да изяснят случая.
16:25 03.06.2026
39 Смърфиета
До коментар #32 от "Сатана Z":Да се бият като помощен отряд на КУБ?
16:25 03.06.2026
40 Сигурно
До коментар #19 от "мит ко-$€ кр€ та рка":голям зор видя докато напишеш всичко това
Коментиран от #45
16:26 03.06.2026
41 ВВСар
До коментар #19 от "мит ко-$€ кр€ та рка":мит€, А ЗНА€Ш ЛИ ,КОЛКО МНОГО П€Н$ИОНИРАНИ вУ€нни(г€ йра ли И пАлковници) ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОЛЗВАТ МАЛКОТО ОСТАНАЛИ В€ДОМ$ТВ€НИ ЖИЛИЩА....?!?!
ТОВА НЕ Е ЛИ СРАМ И ПОЗОР?!?!?!
16:27 03.06.2026
42 Смърфиета
До коментар #36 от "Дориана":Да, но лятото ще дойде вълна на АЧС-то, и освен това ще се разгорят нови огнища на шап.
16:29 03.06.2026
43 ООрана държава
16:29 03.06.2026
44 фкхйгк
16:33 03.06.2026
45 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #40 от "Сигурно":НЕ МЕ ЖАЛИ Г н и д о Ч€РВ€НА!
ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
16:36 03.06.2026
46 и ако някой нападне България
16:40 03.06.2026
47 Честен човек
16:41 03.06.2026
48 гаргата:
16:43 03.06.2026
49 Сатана Z
До коментар #24 от "Прекрасна новина от последните минути":Дойдоха с обещание да намалят инфлацията, а увеличиха бюджетния дефицит 2,5 пъти. Инфлация се намалява със свиване на публичните разходи и на дефицита. Те правят точно обратното. Аз очаквах отрезвяване на ниско мозъчния избирател на кayна още тази година края , но не и в първите месеци на радев като премиер и такава омраза. Тоя мега дефицит сега ще го покрива със заеми, които ще напомпат още повече инфлацията.
16:48 03.06.2026
50 Пламен
16:50 03.06.2026
51 ВВСар
БЪЛГАРСКИТЕ ВВС!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
16:51 03.06.2026
52 Дорианке ,
16:54 03.06.2026
53 СЕ ЕДНО СЛУШАМ БОЙКО КАТО МЕ ЛЪЖЕ !
16:55 03.06.2026