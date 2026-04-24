Награждават граничния полицай, помогнал на десетки от катастрофата край Малко Търново

Награждават граничния полицай, помогнал на десетки от катастрофата край Малко Търново

24 Април, 2026 07:16 817 12

В бургаската болница остават две жени за лечение

Награждават граничния полицай, помогнал на десетки от катастрофата край Малко Търново - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Награждават граничния полицай Ивелин Арабаджиев, който преди дни с риск за живота си спаси десетки пътници при инцидента с пътнически автобус край Малко Търново. Той ще получи грамота от областния управител на Бургас заради проявената смелост.

А по-късно днес Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение на шофьора на автобуса. При инцидента загинаха две жени, а деветима бяха ранени. Мъжът е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. Според прокуратурата той не е взел необходимите мерки, за да може спрелият за престой автобус да не потегли сам, вследствие на което е възникнал инцидента.

В бургаската болница остават две жени за лечение. И днес продължава извозването към родните места на пътниците от злополучния автобус, който е пътувал за екскурзия от Одеса към Истанбул.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 мъкаааа

    5 2 Отговор
    причиняване на смърт по непредпазливост...КОГА СЕ ПРИЧИНЯВА СМЪРТ ПО ПРЕДПАЗЛИВОСТ?! ЩО ЗА ЗАКОН Е ТОВА?! ПАК БЪЛГАРСКА РАБОТА.

    Коментиран от #5, #12

    07:27 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Важният въпрос

    11 2 Отговор
    А какво са правели тези украинци в Турция, по време на ВОЙНА?
    Малко на пазар, на почивка, на екскурзийка?!?

    Коментиран от #4

    07:28 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами...

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "мъкаааа":

    Това е по немърливост.

    Но на въпроса: представи си, че монтираш нещо на балкона си и то вземе, че падне и убие някой под тебе. Или че в този момент изпуснеш клещите от ръцете си и точно тогава някой минава отдолу. Убил си го, но не е нарочно, не си искал, просто си м..рляч и не си взел достатъчно предпазни мерки. Моли се, да не ти се случи! Никой не е застрахован срещу такива бели.

    Коментиран от #7

    07:32 24.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не му ли е това работата

    10 1 Отговор
    Ако не бяха чужденци дали щяха да го наградят?

    07:36 24.04.2026

  • 9 Странна работа

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Малкото, може би 13-15 годишно момиче, което интервюираха и то ли е било за части за дронове?!? И добре отгледана дълга грива имаше, лъскава... не изглежда да се е хранила в недоимък, добре гледано дете. По-добре хранено и обгрижвано от повечето българчета. Не забравяйте, че косата е отражение на здравето. Всяка анемия, недоимъчна болест, веднага се отразява върху косата. Тя става проскубана, нацепена, изкъсява, губи блясъка и еластичността си.
    Та, питам се - Украйна или България е във война?

    Коментиран от #10

    07:37 24.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Калия Неонова

    0 0 Отговор
    И аз съм добре гледано дете,имам си коса до кръстчето и си я реша през час-два.Колежките ми, ми правят плитки и се смеем.

    08:04 24.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

