Трайков представи българските приоритети за енергийна сигурност на Делфийския икономически форум

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков и заместник-министър Теодора Георгиева участваха в Делфийския икономически форум, който се провежда в Делфи, Гърция.

Министър Трайков се включи в панел, посветен на инфраструктурата на енергийната сигурност, където представи последователната политика на България за диверсификация на доставките и укрепване на енергийната стабилност на региона.

В рамките на форума той представи българската инициатива, подкрепена от Румъния, Гърция, Украйна и Молдова, за изпращане на общо писмо до Европейската комисия за необходимостта от стратегическа подкрепа за развитието на Вертикалния газов коридор. В писмото се подчертава същественото значение на проекта за дългосрочната енергийна сигурност на Европа, като осигурява диверсифицирани, надеждни и конкурентни маршрути за доставка на природен газ, включително втечнен газ от глобални доставчици.

Министърът подчерта, че преди 15 години България беше в ситуация на пълна зависимост от един доставчик по един маршрут, което водеше до по-неблагоприятни ценови условия в сравнение с държави с повече източници. В отговор на това страната започна целенасочено изграждане на междусистемни връзки със съседни държави, като ключово значение има интерконекторът с Гърция – IGB, осигуряващ достъп до Южния газов коридор, а също и да сключва търговски договори за доставки.

По думите му, към настоящия момент този маршрут, заедно с увеличения капацитет при Сидирокастро, дава възможност за допълнителна диверсификация чрез доставки на втечнен природен газ (LNG) от терминали в Източното Средиземноморие. Съществуващият дългосрочен договор, договорен през IGB от Азербайджан, постави началото на диверсификацията на източниците и продължава да осигурява стабилност на цените, като ги предпазва от резки пазарни колебания и геополитически сътресения.

В същото време България обсъжда с партньори възможности за сключване на допълнителни споразумения за внос на LNG, като предстои стартиране на конкретни преговори. Министър Трайков акцентира и върху развитието на южната част на Вертикалния газов коридор, където увеличаването на преносния капацитет ще улесни транспорта на втечнен газ в посока север и ще създаде предпоставки за договаряне на по-конкурентни цени благодарение на по-големите обеми. Той отбеляза, че съвместно с Европейската комисия и енергийните регулатори от региона се работи за въвеждане на по-благоприятни транзитни тарифи, които да повишат икономическата ефективност на маршрута.

Министърът подчерта, че България е ключов фактор за енергийната сигурност на своите партньори както по отношение на природния газ, така и по отношение на преносната инфраструктура. Той изтъкна и ролята на страната в електроенергетиката, където се реализират целенасочени инвестиции в съоръжения за съхранение на енергия. В тази връзка бе посочено, че са идентифицирани нови подходящи локации за изграждане на помпено-акумулиращи водноелектрически централи, както и че се внедряват батерийни системи с общ капацитет около 10 000 MWh, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, с цел балансиране на електроенергийната система както по отношение на цените, така и на честотната стабилност.

По отношение на течните горива министър Трайков отбеляза, че България е сред малкото държави в Европа, които произвеждат повече горива от вътрешното си потребление, което допълнително укрепва ролята ѝ като фактор за стабилност в региона.