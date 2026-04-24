Трайков представи българските приоритети за енергийна сигурност на Делфийския икономически форум

24 Април, 2026 10:13

Министърът подчерта, че преди 15 години България беше в ситуация на пълна зависимост от един доставчик по един маршрут

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков и заместник-министър Теодора Георгиева участваха в Делфийския икономически форум, който се провежда в Делфи, Гърция.

Министър Трайков се включи в панел, посветен на инфраструктурата на енергийната сигурност, където представи последователната политика на България за диверсификация на доставките и укрепване на енергийната стабилност на региона.

В рамките на форума той представи българската инициатива, подкрепена от Румъния, Гърция, Украйна и Молдова, за изпращане на общо писмо до Европейската комисия за необходимостта от стратегическа подкрепа за развитието на Вертикалния газов коридор. В писмото се подчертава същественото значение на проекта за дългосрочната енергийна сигурност на Европа, като осигурява диверсифицирани, надеждни и конкурентни маршрути за доставка на природен газ, включително втечнен газ от глобални доставчици.

Министърът подчерта, че преди 15 години България беше в ситуация на пълна зависимост от един доставчик по един маршрут, което водеше до по-неблагоприятни ценови условия в сравнение с държави с повече източници. В отговор на това страната започна целенасочено изграждане на междусистемни връзки със съседни държави, като ключово значение има интерконекторът с Гърция – IGB, осигуряващ достъп до Южния газов коридор, а също и да сключва търговски договори за доставки.

По думите му, към настоящия момент този маршрут, заедно с увеличения капацитет при Сидирокастро, дава възможност за допълнителна диверсификация чрез доставки на втечнен природен газ (LNG) от терминали в Източното Средиземноморие. Съществуващият дългосрочен договор, договорен през IGB от Азербайджан, постави началото на диверсификацията на източниците и продължава да осигурява стабилност на цените, като ги предпазва от резки пазарни колебания и геополитически сътресения.

В същото време България обсъжда с партньори възможности за сключване на допълнителни споразумения за внос на LNG, като предстои стартиране на конкретни преговори. Министър Трайков акцентира и върху развитието на южната част на Вертикалния газов коридор, където увеличаването на преносния капацитет ще улесни транспорта на втечнен газ в посока север и ще създаде предпоставки за договаряне на по-конкурентни цени благодарение на по-големите обеми. Той отбеляза, че съвместно с Европейската комисия и енергийните регулатори от региона се работи за въвеждане на по-благоприятни транзитни тарифи, които да повишат икономическата ефективност на маршрута.

Министърът подчерта, че България е ключов фактор за енергийната сигурност на своите партньори както по отношение на природния газ, така и по отношение на преносната инфраструктура. Той изтъкна и ролята на страната в електроенергетиката, където се реализират целенасочени инвестиции в съоръжения за съхранение на енергия. В тази връзка бе посочено, че са идентифицирани нови подходящи локации за изграждане на помпено-акумулиращи водноелектрически централи, както и че се внедряват батерийни системи с общ капацитет около 10 000 MWh, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, с цел балансиране на електроенергийната система както по отношение на цените, така и на честотната стабилност.

По отношение на течните горива министър Трайков отбеляза, че България е сред малкото държави в Европа, които произвеждат повече горива от вътрешното си потребление, което допълнително укрепва ролята ѝ като фактор за стабилност в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Едва ли

    29 1 Отговор
    "Българските приоритети" и Трайков са две неща които и в живота не са се срещали!

    10:15 24.04.2026

  • 2 хехе

    26 1 Отговор
    а делфийския оракул кВо рече по въпроса?

    Коментиран от #6

    10:15 24.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Дигане санкциите срещу Русия и да се пусне АЕЦ Белене.

    Коментиран от #17

    10:16 24.04.2026

  • 4 эээ

    16 1 Отговор
    Тъз леля в плисираната пола как само го гледа? Леко така подигравателно?

    10:18 24.04.2026

  • 5 Абе

    18 1 Отговор
    Помните ли го тоа охлюв къ бега през оградата да се крие в американската легация.

    10:22 24.04.2026

  • 6 Оракулът

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    прави батерии за ЕС и втечнен газ за Урсулка.

    10:29 24.04.2026

  • 7 име

    16 1 Отговор
    На тоа гербаджийски олoтпaдък приоритетите са му скъп американска газ и петрол, може и руски, важното е да мине през правилната фирма, и затваряне на всички държавни енергийни мощности, само солари по чернозема, може и перки. И задължително източване на язовирите, до дъно!

    10:32 24.04.2026

  • 8 Ти да видиш

    13 1 Отговор
    Този въпросният Трайчо дали изобщо разбира колко е ненужен и вреден за България!? Някой трябва да му го напомни!

    10:33 24.04.2026

  • 9 Един доставчик - един маршрут! Ми супер

    13 1 Отговор
    Ми този ЕДИН доставчик ни дава най-евтината
    и най-сигурната Енергия за развитие и благоденствие
    на България и на Българската нация!
    Ресурсите на Русия!

    Без паразити - посредници, без не щастните борси,
    които пълнят джобове на тарикати НЕпроизвеждащи нищо,
    а народите да им бачкат и да мизерстват.
    Които посредници измислиха схеми "демократични"
    да се купуват пак от същия ЕДИН доставчик.
    Айде холан!
    Що не гледат интересите на българите, които имаме
    всички ресурси за да ползваме най-евтината енергия
    и да бъдем богати всички, а не само тарикатите?!
    НИКАКВИ СВЪРЗАНОСТИ И ПРОЧИЕ ИЗМИСЛИЦИ,
    разрушаващи държавите чрез енергетиката -
    стратегия на САЩ за ... Югоизточна Европа.
    Нахалство и наглост каубойска. И чифутска - то няма как да е друго.

    10:37 24.04.2026

  • 10 000

    12 2 Отговор
    Винаги е по-евтино на купуваш газ, докарана с кораби от 10 хил км., отколкото да си я получаваш непрекъснато по вече изграден тръбопровод от държава на 2 дни път по море :)

    Коментиран от #13

    11:04 24.04.2026

  • 11 Ха ХаХа

    12 1 Отговор
    Престъпникът Трайков говори за едностранно снабдяване с енергоресурси от Русия и високите им цени.
    Боклук сравни ги с цените на скъпият вертикален коридор който не работи и се гръмни.

    11:04 24.04.2026

  • 12 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Мислех,че лицето Трайков вече си е събрало куфарите и е напуснали министерството на енергетиката в посока бай Ставри,но незнайно защо се е озовало при Делфийския оракул и то за наша сметка.На българският данъкоплатец

    11:04 24.04.2026

  • 13 ХХХ

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "000":

    Освен това финансово обосновано да платиш напред за доставките.

    11:06 24.04.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    СВИКВАЙТЕ ЖУРНАЛИСТИТЕ ДА ПИШЕТЕ
    " АРЕСТУВАХА МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ"
    ......
    ОЩЕ ОТ 2014 Е ЧЛЕН НА ОПГ :)

    Коментиран от #21

    11:47 24.04.2026

  • 15 Баш Европеец

    5 0 Отговор
    Трайчо , на Украйна кога ще ходиш? Нали си ги подкрепяш! Няма ли да отидеш да гръмнеш 2 - 3 пъти с пушката?

    11:50 24.04.2026

  • 16 Сандо

    4 2 Отговор
    Трайков да си затваря отровната уста и да отива да си пече филийки за пандиза.Трябва да влезе някой най-после в панделата,за да започнат оздравителните процеси в държавата и Трайков е много подходящ за Нъмбър Уан.

    Коментиран от #18

    11:54 24.04.2026

  • 17 аритметика, 3 клас

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    АЕЦ Белене трябва да се построи с парите на тези, които подкрепят проекта. След това да им се плащат дивиденти. Ако 2 млн българи подкрепят проекта, всеки да изтегли 10000 евро заем. Така ще се съберат 20 млрд, тамън да построят централата. След това ще вземат пари от печалбата в продължение на 60 години.

    12:03 24.04.2026

  • 18 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сандо":

    Сандо е по подходящ за затвора.

    12:03 24.04.2026

  • 19 ха ха ха

    2 0 Отговор
    Какви приоритети, затваряме Гълъбово, 7 и 8 блок близките 10-15 г. няма да станат, оставаме само на фотоволтаици??? Между другото от 1. юни пак ще вдигат тока???

    Коментиран от #20

    12:06 24.04.2026

  • 20 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха ха":

    Радев за какво мислиш взе властта?!? За да ви хрантути ли?!? Сега е време да се пачкоса, както само той си може! За това всички цени ще са по 3 и по 5! Вълканов, гергов, черепа и целия Слънце Ориент и те си чакат порциите! Те апетит имат!!!

    12:09 24.04.2026

  • 21 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Он пак ша бега се крие в Посолството.

    14:20 24.04.2026

