Трайков представи българските приоритети за енергийна сигурност на Делфийския икономически форум

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков и заместник-министър Теодора Георгиева участваха в Делфийския икономически форум, който се провежда в Делфи, Гърция.
Министър Трайков се включи в панел, посветен на инфраструктурата на енергийната сигурност, където представи последователната политика на България за диверсификация на доставките и укрепване на енергийната стабилност на региона.
В рамките на форума той представи българската инициатива, подкрепена от Румъния, Гърция, Украйна и Молдова, за изпращане на общо писмо до Европейската комисия за необходимостта от стратегическа подкрепа за развитието на Вертикалния газов коридор. В писмото се подчертава същественото значение на проекта за дългосрочната енергийна сигурност на Европа, като осигурява диверсифицирани, надеждни и конкурентни маршрути за доставка на природен газ, включително втечнен газ от глобални доставчици.
Министърът подчерта, че преди 15 години България беше в ситуация на пълна зависимост от един доставчик по един маршрут, което водеше до по-неблагоприятни ценови условия в сравнение с държави с повече източници. В отговор на това страната започна целенасочено изграждане на междусистемни връзки със съседни държави, като ключово значение има интерконекторът с Гърция – IGB, осигуряващ достъп до Южния газов коридор, а също и да сключва търговски договори за доставки.
По думите му, към настоящия момент този маршрут, заедно с увеличения капацитет при Сидирокастро, дава възможност за допълнителна диверсификация чрез доставки на втечнен природен газ (LNG) от терминали в Източното Средиземноморие. Съществуващият дългосрочен договор, договорен през IGB от Азербайджан, постави началото на диверсификацията на източниците и продължава да осигурява стабилност на цените, като ги предпазва от резки пазарни колебания и геополитически сътресения.
В същото време България обсъжда с партньори възможности за сключване на допълнителни споразумения за внос на LNG, като предстои стартиране на конкретни преговори. Министър Трайков акцентира и върху развитието на южната част на Вертикалния газов коридор, където увеличаването на преносния капацитет ще улесни транспорта на втечнен газ в посока север и ще създаде предпоставки за договаряне на по-конкурентни цени благодарение на по-големите обеми. Той отбеляза, че съвместно с Европейската комисия и енергийните регулатори от региона се работи за въвеждане на по-благоприятни транзитни тарифи, които да повишат икономическата ефективност на маршрута.
Министърът подчерта, че България е ключов фактор за енергийната сигурност на своите партньори както по отношение на природния газ, така и по отношение на преносната инфраструктура. Той изтъкна и ролята на страната в електроенергетиката, където се реализират целенасочени инвестиции в съоръжения за съхранение на енергия. В тази връзка бе посочено, че са идентифицирани нови подходящи локации за изграждане на помпено-акумулиращи водноелектрически централи, както и че се внедряват батерийни системи с общ капацитет около 10 000 MWh, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, с цел балансиране на електроенергийната система както по отношение на цените, така и на честотната стабилност.
По отношение на течните горива министър Трайков отбеляза, че България е сред малкото държави в Европа, които произвеждат повече горива от вътрешното си потребление, което допълнително укрепва ролята ѝ като фактор за стабилност в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Едва ли
10:15 24.04.2026
2 хехе
Коментиран от #6
10:15 24.04.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17
10:16 24.04.2026
4 эээ
10:18 24.04.2026
5 Абе
10:22 24.04.2026
6 Оракулът
До коментар #2 от "хехе":прави батерии за ЕС и втечнен газ за Урсулка.
10:29 24.04.2026
7 име
10:32 24.04.2026
8 Ти да видиш
10:33 24.04.2026
9 Един доставчик - един маршрут! Ми супер
и най-сигурната Енергия за развитие и благоденствие
на България и на Българската нация!
Ресурсите на Русия!
Без паразити - посредници, без не щастните борси,
които пълнят джобове на тарикати НЕпроизвеждащи нищо,
а народите да им бачкат и да мизерстват.
Които посредници измислиха схеми "демократични"
да се купуват пак от същия ЕДИН доставчик.
Айде холан!
Що не гледат интересите на българите, които имаме
всички ресурси за да ползваме най-евтината енергия
и да бъдем богати всички, а не само тарикатите?!
НИКАКВИ СВЪРЗАНОСТИ И ПРОЧИЕ ИЗМИСЛИЦИ,
разрушаващи държавите чрез енергетиката -
стратегия на САЩ за ... Югоизточна Европа.
Нахалство и наглост каубойска. И чифутска - то няма как да е друго.
10:37 24.04.2026
10 000
Коментиран от #13
11:04 24.04.2026
11 Ха ХаХа
Боклук сравни ги с цените на скъпият вертикален коридор който не работи и се гръмни.
11:04 24.04.2026
12 Сатана Z
11:04 24.04.2026
13 ХХХ
До коментар #10 от "000":Освен това финансово обосновано да платиш напред за доставките.
11:06 24.04.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" АРЕСТУВАХА МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ"
......
ОЩЕ ОТ 2014 Е ЧЛЕН НА ОПГ :)
Коментиран от #21
11:47 24.04.2026
15 Баш Европеец
11:50 24.04.2026
16 Сандо
Коментиран от #18
11:54 24.04.2026
17 аритметика, 3 клас
До коментар #3 от "Последния Софиянец":АЕЦ Белене трябва да се построи с парите на тези, които подкрепят проекта. След това да им се плащат дивиденти. Ако 2 млн българи подкрепят проекта, всеки да изтегли 10000 евро заем. Така ще се съберат 20 млрд, тамън да построят централата. След това ще вземат пари от печалбата в продължение на 60 години.
12:03 24.04.2026
18 Българин
До коментар #16 от "Сандо":Сандо е по подходящ за затвора.
12:03 24.04.2026
19 ха ха ха
Коментиран от #20
12:06 24.04.2026
20 Българин
До коментар #19 от "ха ха ха":Радев за какво мислиш взе властта?!? За да ви хрантути ли?!? Сега е време да се пачкоса, както само той си може! За това всички цени ще са по 3 и по 5! Вълканов, гергов, черепа и целия Слънце Ориент и те си чакат порциите! Те апетит имат!!!
12:09 24.04.2026
21 Абе
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Он пак ша бега се крие в Посолството.
14:20 24.04.2026