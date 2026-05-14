Народните представители приеха на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

14 Май, 2026 11:41, обновена 14 Май, 2026 11:46 1 412 37

Снимка: bTV
Ани Ефремова

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от „Прогресивна България“ (ПБ) и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги, предават от БТА. Измененията бяха подкрепени от 121 депутати от ПБ и 15 депутати от ДПС. Против бяха един депутат от ПБ, четирима от ГЕРБ-СДС, осем от „Демократична България" (ДБ), 13 от „Продължаваме промяната" (ПП) и 12 от „Възраждане", а 10 депутати от ГЕРБ-СДС и 11 депутати от ДБ се въздържаха.

Законопроектът прехвърля определени текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които увеличението на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставните и производствените разходи, повишаване на разходите за труд, поскъпване на енергията и други. Целта е гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения.

Предвидено е и задължение търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинно четим формат.

Промените трябва да влязат в сила от 9 август 2026 г. и ще се прилагат до 9 август 2027 г.

По време на дебата от опозицията критикуваха въвеждането на понятието „справедлива цена“. Вносителите обясниха, че това не е таван на цените, а има информативна стойност.


  • 1 Последния Софиянец

    18 13 Отговор
    Чуждите вериги дадоха милиони за кампанията на Радев.Ще го отнесем ние от малкият и семеен бизнес.

    Коментиран от #5, #8, #14

    11:53 14.05.2026

  • 2 Пешо

    17 4 Отговор
    Текстовете не оправят живота на обикновените хора обаче....

    Коментиран от #21

    11:55 14.05.2026

  • 3 Гоя

    18 2 Отговор
    Очакваме закона за нелоялните търговски практики!

    11:55 14.05.2026

  • 4 Сетила се мара

    12 15 Отговор
    Бай Румен през служебните си правителства и протежетата му от промяната напомпаха цените тройно през последните 5 години и сега се прави на спасител

    11:55 14.05.2026

  • 5 Дедо

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А стига пункя глупости по цел ден па ти бе. Ка са не спре. Румбата си знае работата.

    Коментиран от #9

    11:56 14.05.2026

  • 6 Даа

    7 6 Отговор
    Накрая пак ще го отнесе народа като плаща субсидии на производителите.

    11:57 14.05.2026

  • 7 Сталин

    11 2 Отговор
    Значи от другата седмица да чакаме глоби от по 100 милиона за картелите ,както е в Европа,телефонните картели,банкови картели , електрически картели,водни картели и търговски вериги картели

    Коментиран от #25

    11:58 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Служители на БИЛЛА и ЛИДЛ внасяха по 10 000 евро за Радев.Откъде продавачка в БИЛЛА има толкова излишни пари?

    Коментиран от #36

    11:58 14.05.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    18 4 Отговор
    Когато някои предупреждаваха, че приемането на еврото ще донесе катастрофа за България по хърватския сценарий, много им се смяха и им се подиграваха!

    Е, добре дошли в реалността!

    11:58 14.05.2026

  • 11 иасно е,че

    6 2 Отговор
    фактически законът не предижда нищо съществено за защита на попребителите. С неопределените фраза и демонстрират фиктивна дейност в бъдеще.

    11:59 14.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хараламби":

    Ние от ДНК си платихме всичко за кампанията сами.

    11:59 14.05.2026

  • 13 Дориана

    6 7 Отговор
    Тотална наглост от страна на ГЕРБ/ СДС и ПП и ДБ , защото точно те абсолютно нищо не направиха за да спрат и овладеят повишението на цените още когато започна войната с Украйна и преди въвеждането на Еврото . Бяха се превърнали само в регистратори къде с колко са се повишили цените. Това говори за некадърност и липса на професионализъм от ГЕРБ и ПП ДБ. Сега тръгнали да бойкотират всичко от егоизъм , защото народа ги изхвърли от властта.Пълен провал са отвсякъде. сриват се още по- надолу.

    Коментиран от #16

    12:01 14.05.2026

  • 14 2205

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще го отнесеш, няма как!
    Продаваш замразена чорба останала от миналата година, вадиш пликчето от фризера, туряш го в чинията, после микровълновата и яж народе! Не става така!

    Коментиран от #17

    12:03 14.05.2026

  • 15 високоговорител

    3 7 Отговор
    Възраждане гласуват с ГЕРБ. На следващите избори заслужено ще слязат под чертата. Да не се правят на ощипани моми, защото всичко се вижда като на длан.

    12:04 14.05.2026

  • 16 Гост

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Той Радев ще ги оправи. Виж ги как седят и гледат като кон на празна ясла. Е така ще си гледат докато се разпаднат и отидат в канала. ПП ДБ дадоха началото.

    Коментиран от #18

    12:05 14.05.2026

  • 17 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "2205":

    И салатата я реже в понеделник и пак във фризера в кутии от сирене. В петък е гумена направо, не може да разбереш какво ядеш, краставиците са като желирани от сряда нататък

    12:09 14.05.2026

  • 18 Дориана

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    ПП и ДБ не само се разпаднаха те сами се самоунищожиха като от егоизъм още в първите дни след изборите започнаха да саботират Румен Радев и неговата партия Прогресивна България. Заложено им е Свободно падане и точна това се случва.

    Коментиран от #20

    12:10 14.05.2026

  • 19 Казанлъшкия

    3 4 Отговор
    Основните виновници за високите цени са немските вериги Лидл, Кауфланд и Билла ( от 2015г.Билла не е австрийска ,а собственост на Rewe Германия). Тези вериги държат към 70 % от търговията на хранителни и нехранителни продукти. Ще има ли мерки срещу тези спекуланти, слагащи често 200-300 % надценка?

    Коментиран от #22, #23, #32

    12:11 14.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Но как така?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Започва стремителен ценопад !

    12:15 14.05.2026

  • 22 Хараламби

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Казанлъшкия":

    Ми просто трябва да ги изгоним. Червен картон и айде кой откъде е. Тия ни колонизираха направо и ни пият кръвта яко. И тия ЕВН и другите, те какво правят в България? Какво по точно ? Щавят ни, какво друго.

    12:15 14.05.2026

  • 23 2205

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Казанлъшкия":

    Вярно е! Освен това цените у нас са по-високи отколкото при тях! Обаче, ако се надяваме на наше производство ще останем с празни рафтове а това което ще се предлага ще ни избие зъбите! От българин търговец не става! Иска за един ден да стане богат!
    И пак да кажа: Въпреки високите цени на чуждите вериги те сдържат цените и другите се съобразяват с тях!

    Коментиран от #26

    12:16 14.05.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    Ех сега колко по-добре и защитен се чувствам с новия закон за защита...
    Отивам да си харча излишните пари, които днес властта ми спести!

    12:18 14.05.2026

  • 25 Това е работа на КЗК-

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    - комисия за защита на картелите.

    12:21 14.05.2026

  • 26 факт

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "2205":

    Когато има хубава промоция в някоя от веригите, дюкянджиите с кварталните магазинчета пълнят количките с тази промоция и после продават същото, предполагам, не на промоционална цена. Който не вярва, нека отиде в някоя от веригите, когато има хубава промоция на бира и нека гледа за какво иде реч.

    Коментиран от #29

    12:24 14.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ

    3 2 Отговор
    Един от ПБ вече купен , очаквайте следващите...

    Коментиран от #30

    12:31 14.05.2026

  • 29 2205

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "факт":

    Те бабите на пазара купуват от тях яйца и ги препродават. И ми е чудно, че имат и клиенти.

    12:32 14.05.2026

  • 30 2205

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ":

    И на тази практика трябва да се сложи край! Хората са гласували за него и са го избрали. Той обаче си търгува положението и става зависим от други или пък "независим". Това ако се докаже така трябва да го нанижат, че до живот да го помни. А другите като видят това да имат едно на ум, че колкото и пари да вземат от някого няма да им стигнат да се отърват от последствията. На който не му харесва политиката на партията от която е избран да напуска Парламента!

    12:40 14.05.2026

  • 31 Ирония

    2 3 Отговор
    Прогресивна България май ще си дружат с Шиши Магнитски.

    12:43 14.05.2026

  • 32 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Казанлъшкия":

    Пълни глупости. Там са най-ниските цени. Затова и ти ходиш да пазариш там. Защо не ходиш в кварталния магазин или някоя по-малка верига, където е по-скъпо? Цените у нас са високи защото нямаме безброй малки и средни стопанства, които се конкурират помежду си и захранват местния пазар, както е на запад. Тук всичката земя е за зърно, слънчоглед и рапица, които ги държат няколко червени олигарси. Това ни е наследството от комунизма, който уби малките земеделци и фермери и национализира всичко, след което една шепа комунисти си го разделиха. Сега гледат зърно на огромни полощи, плащат на малко хора за малко време, а печалбите от износ са огромни. На запад нямаха комунизъм, не национализираха и не убиха традицията на малките и средни стопанства. Затова секторът там е жив, а у нас е мъртъв.

    13:19 14.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ПП / ДБ / ГЕРБ

    3 2 Отговор
    Не сме съгласни с това „Прогресивна България“ да
    Приема промени в Закона за защита на потребителите, и
    срещу високите цени на стоки и услуги,
    защото ако се подобри Благосъстоянието
    на Народа, на следващите избори
    хората масово ще гласуват за „Прогресивна България“
    и ние ще бъдем Аут от парламента

    14:01 14.05.2026

  • 35 кога ли

    1 0 Отговор
    Народните представители ще почнат да си внасят осигуровките ? А, и ще си гласуват да спре автоматичното им повишаване на заплатите на всеки няколко месеца. Не ги ли е срам така, поне малко.

    14:48 14.05.2026

  • 36 СЛЕД КАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Продавачка няма такива пари,логично е да не е давала пари.

    15:27 14.05.2026

  • 37 Днешните окупатори-разруха

    1 0 Отговор
    Избройте нещо важно създадено от Нато и Ес в България. Само забрани за просперитета на народа: Разрушаване на блоковете на Козлудуй, Южен поток, Забрана за Беляне, Унищожаване на тецовете.

    Нали щяхме да бъдем Швейцария на Балканите? Мислете и оставете паметниците на мира. Това ли е най-важното за момена?

    00:18 15.05.2026

