Народните представители приеха на първо четене промените в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от „Прогресивна България“ (ПБ) и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги, предават от БТА. Измененията бяха подкрепени от 121 депутати от ПБ и 15 депутати от ДПС. Против бяха един депутат от ПБ, четирима от ГЕРБ-СДС, осем от „Демократична България" (ДБ), 13 от „Продължаваме промяната" (ПП) и 12 от „Възраждане", а 10 депутати от ГЕРБ-СДС и 11 депутати от ДБ се въздържаха.
Законопроектът прехвърля определени текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които увеличението на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставните и производствените разходи, повишаване на разходите за труд, поскъпване на енергията и други. Целта е гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения.
Предвидено е и задължение търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинно четим формат.
Промените трябва да влязат в сила от 9 август 2026 г. и ще се прилагат до 9 август 2027 г.
По време на дебата от опозицията критикуваха въвеждането на понятието „справедлива цена“. Вносителите обясниха, че това не е таван на цените, а има информативна стойност.
1 Последния Софиянец
11:53 14.05.2026
2 Пешо
11:55 14.05.2026
5 Дедо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А стига пункя глупости по цел ден па ти бе. Ка са не спре. Румбата си знае работата.
11:56 14.05.2026
7 Сталин
11:58 14.05.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Дедо":Служители на БИЛЛА и ЛИДЛ внасяха по 10 000 евро за Радев.Откъде продавачка в БИЛЛА има толкова излишни пари?
11:58 14.05.2026
10 az СВО Победа 81
Е, добре дошли в реалността!
11:58 14.05.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Хараламби":Ние от ДНК си платихме всичко за кампанията сами.
11:59 14.05.2026
12:01 14.05.2026
14 2205
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще го отнесеш, няма как!
Продаваш замразена чорба останала от миналата година, вадиш пликчето от фризера, туряш го в чинията, после микровълновата и яж народе! Не става така!
12:03 14.05.2026
16 Гост
До коментар #13 от "Дориана":Той Радев ще ги оправи. Виж ги как седят и гледат като кон на празна ясла. Е така ще си гледат докато се разпаднат и отидат в канала. ПП ДБ дадоха началото.
12:05 14.05.2026
17 Гост
До коментар #14 от "2205":И салатата я реже в понеделник и пак във фризера в кутии от сирене. В петък е гумена направо, не може да разбереш какво ядеш, краставиците са като желирани от сряда нататък
12:09 14.05.2026
18 Дориана
До коментар #16 от "Гост":ПП и ДБ не само се разпаднаха те сами се самоунищожиха като от егоизъм още в първите дни след изборите започнаха да саботират Румен Радев и неговата партия Прогресивна България. Заложено им е Свободно падане и точна това се случва.
12:10 14.05.2026
12:11 14.05.2026
21 Но как така?
До коментар #2 от "Пешо":Започва стремителен ценопад !
12:15 14.05.2026
22 Хараламби
До коментар #19 от "Казанлъшкия":Ми просто трябва да ги изгоним. Червен картон и айде кой откъде е. Тия ни колонизираха направо и ни пият кръвта яко. И тия ЕВН и другите, те какво правят в България? Какво по точно ? Щавят ни, какво друго.
12:15 14.05.2026
23 2205
До коментар #19 от "Казанлъшкия":Вярно е! Освен това цените у нас са по-високи отколкото при тях! Обаче, ако се надяваме на наше производство ще останем с празни рафтове а това което ще се предлага ще ни избие зъбите! От българин търговец не става! Иска за един ден да стане богат!
И пак да кажа: Въпреки високите цени на чуждите вериги те сдържат цените и другите се съобразяват с тях!
12:16 14.05.2026
24 ДрайвингПлежър
Отивам да си харча излишните пари, които днес властта ми спести!
12:18 14.05.2026
25 Това е работа на КЗК-
До коментар #7 от "Сталин":- комисия за защита на картелите.
12:21 14.05.2026
26 факт
До коментар #23 от "2205":Когато има хубава промоция в някоя от веригите, дюкянджиите с кварталните магазинчета пълнят количките с тази промоция и после продават същото, предполагам, не на промоционална цена. Който не вярва, нека отиде в някоя от веригите, когато има хубава промоция на бира и нека гледа за какво иде реч.
12:24 14.05.2026
12:31 14.05.2026
29 2205
До коментар #26 от "факт":Те бабите на пазара купуват от тях яйца и ги препродават. И ми е чудно, че имат и клиенти.
12:32 14.05.2026
30 2205
До коментар #28 от "Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ":И на тази практика трябва да се сложи край! Хората са гласували за него и са го избрали. Той обаче си търгува положението и става зависим от други или пък "независим". Това ако се докаже така трябва да го нанижат, че до живот да го помни. А другите като видят това да имат едно на ум, че колкото и пари да вземат от някого няма да им стигнат да се отърват от последствията. На който не му харесва политиката на партията от която е избран да напуска Парламента!
12:40 14.05.2026
32 Факти
До коментар #19 от "Казанлъшкия":Пълни глупости. Там са най-ниските цени. Затова и ти ходиш да пазариш там. Защо не ходиш в кварталния магазин или някоя по-малка верига, където е по-скъпо? Цените у нас са високи защото нямаме безброй малки и средни стопанства, които се конкурират помежду си и захранват местния пазар, както е на запад. Тук всичката земя е за зърно, слънчоглед и рапица, които ги държат няколко червени олигарси. Това ни е наследството от комунизма, който уби малките земеделци и фермери и национализира всичко, след което една шепа комунисти си го разделиха. Сега гледат зърно на огромни полощи, плащат на малко хора за малко време, а печалбите от износ са огромни. На запад нямаха комунизъм, не национализираха и не убиха традицията на малките и средни стопанства. Затова секторът там е жив, а у нас е мъртъв.
13:19 14.05.2026
34 ПП / ДБ / ГЕРБ
Приема промени в Закона за защита на потребителите, и
срещу високите цени на стоки и услуги,
защото ако се подобри Благосъстоянието
на Народа, на следващите избори
хората масово ще гласуват за „Прогресивна България“
и ние ще бъдем Аут от парламента
14:01 14.05.2026
36 СЛЕД КАТО
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Продавачка няма такива пари,логично е да не е давала пари.
15:27 14.05.2026
37 Днешните окупатори-разруха
Нали щяхме да бъдем Швейцария на Балканите? Мислете и оставете паметниците на мира. Това ли е най-важното за момена?
00:18 15.05.2026