Емил Дечев за МВР: Стари ченгета използват мръсни номера

Емил Дечев за МВР: Стари ченгета използват мръсни номера

24 Април, 2026 14:04 1 647 31

  • емил дечер-
  • заплахи-
  • главен секретар-
  • георги кандев

В рамките само на 2 месеца служебното правителство и МВР показаха решителност и воля да се ограничат до възможния минимум изборните престъпления - тази проказа на българската демокрация, припомни служебният вътрешен министър

Емил Дечев за МВР: Стари ченгета използват мръсни номера - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Стари ченгета използват мръсни номера, до болка познати ни, безкрайно изтъркани, за да уязвят и неутрализират и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев, който благодарение на огромната работа, която свърши тези 2 месеца стана всеобщ любимец на българската нация. Това написа във Фейсбук служебният вътрешен министър Емил Дечев във връзка със скандала около главния секретар на МВР.

"Целта е той да бъде набеден и убит обществено. Изказвам пълната си подкрепа за Георги Кандев. Нямам никакви съмнения в неговата почтеност. Скоро огромна отговорност ще носи за решаването на този подготвян изкуствен скандал и бъдещия министър на вътрешните работи", гласи позицията на Дечев.

Той изтъкна ролята на МВР в борбата с търговия с вот.

"В рамките само на 2 месеца служебното правителство и МВР показаха решителност и воля да се ограничат до възможния минимум изборните престъпления - тази проказа на българската демокрация! Това стана с много труд, смелост и безкомпромистност. Това беше истинска и опасна борба срещу силите на мрака, които искат да подменят при избори волята на суверена - българските граждани! В тази война противникът ни има сероизни съюзници на ключови места в джуджетурата."


  • 1 Някой

    23 6 Отговор
    Как може някой в МВР да ползва термина ченгета?

    Иначе МВР и прокуратурата не може да ги накараш да работят. Тук заради публичното очакване са се разработили. А в реалността и за убийства не може да ги накараш да работят.

    Коментиран от #7, #10

    14:06 24.04.2026

  • 2 има нещо гнило в меверландия

    13 12 Отговор
    След толкова скачане от най-високите позиции на премиер и МВр министър и ПП лидер в защита по медиите, може да се счита, че това не са кухи и фалшиви показания компромати на осъдени престъпници срещу Кандев..

    14:10 24.04.2026

  • 3 Даже

    13 2 Отговор
    и нови нямат ! Застой ! Такива са им възможностите , а за морал да не говорим - такъв НЯМА !

    14:10 24.04.2026

  • 4 Даже

    7 1 Отговор
    и нови нямат ! Застой ! Такива са им възможностите , а за морал да не говорим - такъв НЯМА !

    14:11 24.04.2026

  • 5 Ура,,Ура

    22 5 Отговор
    Дечев, това не са стари ченгета, а неграмотни милиционери от соца. Като Маринов, Терзийски Стоянов и не на последно място Маноил Манов.

    Коментиран от #8

    14:11 24.04.2026

  • 6 Трол

    19 4 Отговор
    Чак изглежда отегчен г-н Дечев от тези ченгеджийски номера.

    Коментиран от #21, #31

    14:13 24.04.2026

  • 7 Оооо

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Термина ченгета се използва и в ЦРУ и в ФБР. Така че не се прави на оригинален.

    Коментиран от #20, #28

    14:14 24.04.2026

  • 8 ДА ПРАВ СИ ТВА СА ЛИЦАТА

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    ДЕТ ГАТ ДА ГИ ПРИТРЕПЕШ НЯМА ДА СЕ СБЪРКА...А МАНОВ И Е СУУУПЕР АГРЕСИВЕНПРОСТАК...КОЙТО ДАЖЕ И ЧЕНГЕ НЕ Е БИЛ А БОДИГАРД С ДИПЛОМА ОТ СОБСТВЕННАТА МУ ,,АКАДЕМИЯ,,

    14:15 24.04.2026

  • 9 !!!?

    7 7 Отговор
    Ченгета от съветско и постсъветско време...вълната на Регресивна България !!!?

    14:15 24.04.2026

  • 10 Има ни пак

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Така е! Тук точната дума е милиционери. Не ченгета.

    14:16 24.04.2026

  • 11 безпартиен

    10 4 Отговор
    Като се е загрижил за сегашните служители на МВР,защо не се загрижи и за тези от преди 27-28 години!?

    14:18 24.04.2026

  • 12 обективен

    18 13 Отговор
    Браво на Кандев !! Та той е първият Г. сектетар който си върши работата ,а всички негови предшественици са били подлоги на тикви и свини !!

    14:18 24.04.2026

  • 13 Тома

    13 4 Отговор
    За това трябваше всичко старо да се изчисти в мвр.Пример Грузия

    14:19 24.04.2026

  • 14 явер

    14 12 Отговор
    Браво на Кандо и Деч, направо да си остават на работа, като министър и главен секретар. Гледам по улиците много мобилни камери, полиция, така трябва да бъде. Трябва да намалят личният състав на половина, като оставят полицаи с респект и образовани, не дребни, проси и дебели. Промяна на длъжностните харектеристики и уволнение на пенсионерите, модерна техника, облекло и сграден фонд, както и промяна на законите свързани с МВР, нещата да стават бързо. Пенсиониране на 60г. и 6 пенсии при пенсиониране, така може и заплатите да се вдигнат малко.

    14:20 24.04.2026

  • 15 Побелял пенсионер-милиционер на работа

    11 6 Отговор
    Като те гледам и тебе, само ще да си от новите, бе другарю милицай 😂😂

    Коментиран от #23

    14:25 24.04.2026

  • 16 Върху

    11 2 Отговор
    стари разнебитени основи никога не се строи , никога не се гради ! Обречено е на разруха ! Милиционери , вече не знам коя генерация си карат по старому , необезпокоявани и с чадър ! Плюс заплата или пенсия , ежемесечно и с няколко пъти по - голямо възнаграждение от мутри "бизнесмени" , политици , магистрати и и и...... Безконечни далавери и богатеене от всичко извън закона !

    14:25 24.04.2026

  • 17 хайде,хайде, не нам

    13 7 Отговор
    За фалшивите сигнали за търговия с гласове има ли осъдени. Повдигнати обвинния. Поне за един. Или само имитация, лъжи и заблуди от силите на лъжата ,чието най любимо занимание е да се преструва на светлина Божия.

    14:25 24.04.2026

  • 18 лама Иво

    12 10 Отговор
    Лама Дечев след целия напън успя да докара ППЛГДБ само до 12%

    14:26 24.04.2026

  • 19 Ах Ох

    8 6 Отговор
    Емо Узото, ахахахахахаааа 🤣🖕

    14:27 24.04.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Оооо":

    Тук сме България, бе. Кво общо имат някакви ЦРУ и ФБР? Никога министър на това министерство не се в изказвал така. Този е бил съдия и си ги плещи, гаче ли е на улицата.

    14:28 24.04.2026

  • 21 Абе

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Не е отегчен, ми е пребозал с узо.

    14:28 24.04.2026

  • 22 е кои са тия изборни престъпления ?

    5 5 Отговор
    Е хайде де , поне за едно изборно престъпление да има повдигнато обвинение или да е осъден някой деец ? Стига празни приказки от селския мвр секретар на умник Гюро. Дела ,дела и резултати от делата трябват. А колко е легитимен умник Гюро съдът предстои да каже. Кандев е типично политическо назначение.

    14:39 24.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дзак

    4 0 Отговор
    Откраднал е третия ключ на колата!

    Коментиран от #27

    14:42 24.04.2026

  • 25 Анонимен

    1 1 Отговор
    Стари са, но не ченгета, а мутри!

    14:44 24.04.2026

  • 26 Ам чи

    1 0 Отговор
    Да като махнат пенсионера офицер хем пари ще има хем няма да им пускат интриги на младите които, са на първа линия. Един пенсиониран офицер паднах от коня като го чух за сержанти те да казва тъпанар стъпанари се занимават.

    14:45 24.04.2026

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дзак":

    Сега стават ясни някои публикации - закани на мутрата!

    14:45 24.04.2026

  • 28 ООООхльо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оооо":

    Англо говорящите ползват за жаргон на полицай "сор" което има смисъл на вретено (обикновено действащо поврътливо).
    Народния жаргон за полицай "ченге" е съкратеното от ченгел (завита кука в двата си края, закачи ли те, те очаква съдба на гергьовско агне закачено на ченгел)

    14:53 24.04.2026

  • 29 Анонимен

    3 1 Отговор
    А вие сте млади ченгета с млади номера ли с държавна власт за нашите репресирахте обикновени българи жени безнаказано ли Е вече царете притежават цялата власт чудесно репресирахте

    14:56 24.04.2026

  • 30 при демокрацията няма вечна власт

    3 0 Отговор
    А стиа бе, тази измислена длъжност главен секретар звучи като главен прокурор. Трябва спешно да се премахне. А този страхливец ,сега ще занимава обществата ,че го заплашвали. Много важно. Има си ред , да подаде жалба в прокуратуата и толкова. Ще се провери и ако има данни за пресъпление ще се прилага закона. Като писка и го е страх да напуска и толкова. А Емчо да си мери приказките,щото не е на маса с Теди , а е все още министър и не му прилича да говори за джуджетура,защото много добре е на ясно,че това не е така.

    15:05 24.04.2026

  • 31 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Дано само не е идея на новите, вече всичко от всички моге да се очаква в тази оръфана България. Може пък да искат да очернят можещия, за да не личи на някой неможенето ... примерно.

    15:12 24.04.2026

