P26: ПП и ДБ се разделят официално

По информация на P26, вчера вечерта е било официално решено коалицията между “Продължаваме Промяната” и “Демократична България” да бъде прекратена.
Информацията на P26 е потвърдена от няколко независими източника, като всички те са единодушни, че основната причина за “развода” се крие в непримиримото желание на съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев да се превърне в едноличен лидер на бъдещата “демократична опозиция”, разкрива p26.bg.
Раздялата е вследствие още и на факта, че от ПП се чувстват измамени от ДБ заради неадекватното редене на изборните листи. Анализ показва, че към момента от ДБ ще имат 20 депутата, а от ПП с трима по-малко - 17. Това поне показва моментната картина, макар и да не се знае, дали в двете групи няма да има предатели, които да се прехвърлят от едните при другите.
Всички тези аргументи обаче са само формални, а действителните причини могат да бъдат открити по-дълбоко. От ПП са крайно недоволни от политиката прилагана, както на предходните, така и на тези избори, за избора с преференции. Според тях този метод е бил в полза много повече на ДБ, отколкото на ПП.
Според информация на P26 категоричното решение за бъдещата раздяла на двете политически сили е било взето на тайно заседание вчера. В сряда вечерта ръководството на “Продължаваме Промяната” се е събрало на закрито и тайно заседание в малък хотел в района на Бели Искър. Вчера пък те са провели детайлен анализ на резултатите от изборите и взаимоотношенията им с ДБ, като най-общо са достигнали до извода, че те не лежат на равнопоставеност.
От ПП още са заключили, че провалът на коалицията се дължи и в липсата на адекватни и смислени политически послания към гражданите, които изцяло са били заменени от вътрешната борба за избираеми места.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Сталин
Коментиран от #22, #59
12:58 24.04.2026
3 Ъъъ
А Кокорчо?
Коментиран от #13
12:59 24.04.2026
4 Радев
Коментиран от #55
12:59 24.04.2026
6 исторически парк
13:00 24.04.2026
7 Мишо Дудикоф 🥷
Вашите идоли не се разбраха за краденето на еврофондове и министерски постове! Иначе ще спасяват България от мафията и борят корупцията.🤭
13:00 24.04.2026
8 Ааа
13:00 24.04.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Макар да са СИЛНО ЗАВИСИМИ❗
13:00 24.04.2026
10 фдсфсфдс
13:00 24.04.2026
11 Трагедия!
През това време Радев слага бивши генерали навсякъде!
Коментиран от #25
13:00 24.04.2026
12 Това е страхотна новина
Няма да са обединени токсични и кресливи
И малко по малко ще отидат в небитието където им е мястото
13:01 24.04.2026
13 Мурка
До коментар #3 от "Ъъъ":КЪМ ВРЪХ ОКОЛЧИЦА С КЕМПЕР
13:01 24.04.2026
14 Голям зор
13:01 24.04.2026
16 604
13:02 24.04.2026
17 хикс
13:03 24.04.2026
18 ТИР
13:05 24.04.2026
19 Подменителите
13:05 24.04.2026
20 Фатмак!
Коментиран от #34
13:06 24.04.2026
21 Старчо Сарача
13:06 24.04.2026
23 Тттт
13:07 24.04.2026
24 Поживем увидим
Коментиран от #76
13:07 24.04.2026
25 Войни!
До коментар #11 от "Трагедия!":Браво, времето го изисква!
Коментиран от #67
13:07 24.04.2026
26 Курдо Коленков
Коментиран от #44
13:07 24.04.2026
27 Защо
13:07 24.04.2026
28 Механик
Лошото е, че ще почнат да се роят и да мигрират из другите партии, което ще подмени вота на гла сувалите за тях. (то не че хора гласувал иза ПП-ДБ заслужават изобщо някакво почтено отношение, но все пак).
Но сега по-важното е да видим КОИ партии ще ги приемат и да си направим сметка кого сме избирали (ние, останалите).
Коментиран от #63
13:08 24.04.2026
29 си пън
13:08 24.04.2026
30 Дориана
Коментиран от #62, #91, #95
13:09 24.04.2026
31 Георги
13:10 24.04.2026
32 Асен Василев=Проспиритет за БЪЛГАРИЯ
Христо Иванов работи за ГЕРБ,ДБ са причината ГЕРБ да направят Правителство Желязков, Лорер и друтия пудел-за предателство в НС.
А за Пейков да не говорим.Вярвам му, че не е пияница, но според мен трябва да ходи да се лекува, а не да ходи в НС.
13:11 24.04.2026
33 neтроханците
Коментиран от #36
13:11 24.04.2026
13:11 24.04.2026
36 Мурка
До коментар #33 от "neтроханците":И ДЕБИЛНИТЕ БУНАЦИ
13:13 24.04.2026
37 Доктор
13:14 24.04.2026
38 Варна
13:14 24.04.2026
39 БОЦ - ко
До един - народни изедници !
13:16 24.04.2026
40 Тома
Коментиран от #97
13:16 24.04.2026
41 Даа, вдигат рейтинга тъпите тролове
Коментиран от #66
13:16 24.04.2026
42 Казвам ти дъще, сещай се Радев
13:16 24.04.2026
43 мюсюлманин
13:16 24.04.2026
44 Хи хи
До коментар #26 от "Курдо Коленков":"Кой каквото сам си направи, никой друг не може да му го направи" българска народна поговорка , но 5 години загубено време !
13:17 24.04.2026
45 Украинскйите бАклуци
Коментиран от #78
13:20 24.04.2026
46 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:21 24.04.2026
47 На Дедо
13:21 24.04.2026
48 Добре!
13:22 24.04.2026
49 Пфф
13:22 24.04.2026
50 хихи
13:22 24.04.2026
51 Късно е либе за китка
13:24 24.04.2026
52 Гост
Коментиран от #57, #60
13:25 24.04.2026
53 русоляв
13:26 24.04.2026
54 Задължително разделяне
Каза, че 121 депутати са нужни, за да се изпрати в историята мутрите от ГЕРБ и ДПС и да нямат заедно 80 депутати за смяна ВСС.Народа го чу и даде на Радев гласовете.
Според мен не ги даде на ППДБ заради ДБ, ДСБ и другите отломки и патерици на ГЕРБ, СГЛОБКАТАИ Христо Иванов.
Коментиран от #80
13:26 24.04.2026
55 Ще си намерят други😎
До коментар #4 от "Радев":Има и други под чертата, които искат да се обединяват. Политиката е хлъзгав терен.😜
13:27 24.04.2026
56 Конспиратор
13:28 24.04.2026
57 Ще видим!
До коментар #52 от "Гост":Сега ще се разбере дали ДБ крепиха през цялото време Боце или не!
13:28 24.04.2026
58 Стенли
Коментиран от #71
13:31 24.04.2026
59 По точно
До коментар #2 от "Сталин":ПП-ДБ си изпълниха ангажимента да докарат Р. Радев на власт и по-нататъшното им съществуване е безпредметно. С вас сме г-н президент!
13:31 24.04.2026
60 между другото
До коментар #52 от "Гост":Дори с разцеплението, пак може да се съберат 160.
13:31 24.04.2026
61 Хи хи
13:31 24.04.2026
62 отстрани погледнато
До коментар #30 от "Дориана":Изненадващо голям лупинг във фен мнението за пояснение на днешните известия.
13:35 24.04.2026
63 Стенли
До коментар #28 от "Механик":Е всеки случай не вярвам да са възраждане😁
Коментиран от #65
13:36 24.04.2026
64 мнение
13:37 24.04.2026
65 Стенли
До коментар #63 от "Стенли":Може да седнат в скута на Пеевски те имат опит , само дето Пеевски и той си изпя песента😁🤑🚽
13:38 24.04.2026
66 Не е вярно!
До коментар #41 от "Даа, вдигат рейтинга тъпите тролове":Без ПП ДБ нямаше да са в парламента, точно заради Петрохан. Оня с рамковия договор чий министър беше?
13:38 24.04.2026
67 Факт
До коментар #25 от "Войни!":Така е , участваме в две войни
13:39 24.04.2026
68 лама Иво
13:39 24.04.2026
69 Историк
Коментиран от #85
13:39 24.04.2026
70 Присмехулник
Коментиран от #87
13:40 24.04.2026
71 ироней
До коментар #58 от "Стенли":Така е Стенлишеф, страната не е готова за еврото докато донбас не е руски, не щем евро, а само старите левчета, дето позволяват да бъдат девалвирани и девалвирани като при жан виденово време.
Парламента има мнозинство да катурне борда в полза на борбата с милионите левове на корумпираните, като направо ги обезцени чрез справедлива хипер инфлация.
А сега с проклетото евро такава борба е невъзможна ББ си върза гащите.
13:45 24.04.2026
72 НАСКО
13:46 24.04.2026
73 фен на сидеров
13:48 24.04.2026
74 Бихте ли дали инфо...?!
Коментиран от #81
13:49 24.04.2026
75 Аууу...!
13:52 24.04.2026
76 Ку-ку
До коментар #24 от "Поживем увидим":Ще го видим.....краят ще му е като на тези "хубавци" и ИТН заедно с БСП.... 🤣🤣🤣
13:52 24.04.2026
77 народа
Коментиран от #86
13:54 24.04.2026
78 Както уверено викаха клишето :
До коментар #45 от "Украинскйите бАклуци":,,Ще поддържаме Украйна,колкото и до когато е необходимо...!"
Сега ще викат ли :
,Ще бъдем заедно колкото и до когато е необходимо...!"
😝🤣😝
13:56 24.04.2026
79 Хасковски каунь
Коментиран от #83
13:56 24.04.2026
80 Михал Стоянов
До коментар #54 от "Задължително разделяне":И сега ще искат" татко" им пак да ги прегърне.Зер,той ги създаде и предложи и е редно да им прости.Където има грешка,има и прошка. А Дай БГ къде ще се присламчат не е ясно. Бате им Бочко едва ли ще ги иска , че го отнесе заради схемаджийските сглобки, и наъ вероятно бавно и славно ще улятет към Канале Гранде,ама в Софийски окръг.
13:57 24.04.2026
81 Това е вид инсектицид...
До коментар #74 от "Бихте ли дали инфо...?!":Нещо като ,,Мухозол",или ,,Райд"...🙄?!
13:57 24.04.2026
82 дядото
13:59 24.04.2026
83 Че то и без това...
До коментар #79 от "Хасковски каунь":...Кокорчо гледаше като разноглед...!
Сега,след удара на военният пилот-хептен...🫢!
14:03 24.04.2026
84 Файърфлай
14:04 24.04.2026
85 Помнещ
До коментар #69 от "Историк":В началото на демокрацията имаше едно интервю с някакъв дърт генерал, който имал разправия с режима на Живков. Беше казал, че целият план за "прехода" е бил запланиран и измислен още 70-те години.
14:04 24.04.2026
86 Путин
До коментар #77 от "народа":Прав си и "Путин".
14:05 24.04.2026
87 Баш Присмехулник
До коментар #70 от "Присмехулник":Да се скарат за един подпийнал театрал,като Манол Пейков,че нямало да влезне в парламента и няма да може да ръси умнотии от трибуната...!
Смех...голЕм смЕх...🤣🤣🤣!
14:06 24.04.2026
89 Ха ха ха ха
Сега ще има "Падни за 20" и "Копай от мен до здрач". Сега Дженър Z електората ще опита от казармения живот.
14:09 24.04.2026
90 Асене, стига КОМПРОМИСИ
14:21 24.04.2026
91 Файърфлай
До коментар #30 от "Дориана":А ПП ще цъфти и процъфтява.Защото имат супер -професионалисти.Айде холъм.ВЪН всички!.Асен Василев е Единственото изключение.Да върви е екипа на новата власт.Ще бъде полезен.
14:26 24.04.2026
92 ХоХо
14:27 24.04.2026
93 007 лиценз ту кил
14:32 24.04.2026
94 Бай Араб
Коментиран от #96
14:36 24.04.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Ква държава ще управляват
До коментар #40 от "Тома":Некадърници долни.Най много да разебат още повече конституцията. На боклука .Там им е мястото
15:02 24.04.2026