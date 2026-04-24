P26: ПП и ДБ се разделят официално

24 Април, 2026 12:53 5 710 97

От ПП се чувствали измамени заради неадекватното редене на изборните листи

P26: ПП и ДБ се разделят официално
Снимка: БГНЕС
По информация на P26, вчера вечерта е било официално решено коалицията между “Продължаваме Промяната” и “Демократична България” да бъде прекратена.

Информацията на P26 е потвърдена от няколко независими източника, като всички те са единодушни, че основната причина за “развода” се крие в непримиримото желание на съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев да се превърне в едноличен лидер на бъдещата “демократична опозиция”, разкрива p26.bg.

Раздялата е вследствие още и на факта, че от ПП се чувстват измамени от ДБ заради неадекватното редене на изборните листи. Анализ показва, че към момента от ДБ ще имат 20 депутата, а от ПП с трима по-малко - 17. Това поне показва моментната картина, макар и да не се знае, дали в двете групи няма да има предатели, които да се прехвърлят от едните при другите.

Всички тези аргументи обаче са само формални, а действителните причини могат да бъдат открити по-дълбоко. От ПП са крайно недоволни от политиката прилагана, както на предходните, така и на тези избори, за избора с преференции. Според тях този метод е бил в полза много повече на ДБ, отколкото на ПП.

Според информация на P26 категоричното решение за бъдещата раздяла на двете политически сили е било взето на тайно заседание вчера. В сряда вечерта ръководството на “Продължаваме Промяната” се е събрало на закрито и тайно заседание в малък хотел в района на Бели Искър. Вчера пък те са провели детайлен анализ на резултатите от изборите и взаимоотношенията им с ДБ, като най-общо са достигнали до извода, че те не лежат на равнопоставеност.

От ПП още са заключили, че провалът на коалицията се дължи и в липсата на адекватни и смислени политически послания към гражданите, които изцяло са били заменени от вътрешната борба за избираеми места.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Паве убива комар

    80 6 Отговор
    Кръвопийците без кръв са нищо и дори да се изпоядат, за обществото има само полза.

    12:56 24.04.2026

  • 2 Сталин

    111 8 Отговор
    Парите свършиха и брака по сметка се разпада

    Коментиран от #22, #59

    12:58 24.04.2026

  • 3 Ъъъ

    80 7 Отговор
    Лама Мирчев, какво каза по въпроса? Накъде, ще поведе неговите понита?
    А Кокорчо?

    Коментиран от #13

    12:59 24.04.2026

  • 4 Радев

    101 8 Отговор
    разцепих софийските глисти! на следващите избори и двете с по 3% под чертата ;)

    Коментиран от #55

    12:59 24.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 исторически парк

    85 6 Отговор
    тия само парите и властта ги държаха заедно нищо друго

    13:00 24.04.2026

  • 7 Мишо Дудикоф 🥷

    86 5 Отговор
    Хехехе джендури честито вам!

    Вашите идоли не се разбраха за краденето на еврофондове и министерски постове! Иначе ще спасяват България от мафията и борят корупцията.🤭

    13:00 24.04.2026

  • 8 Ааа

    77 6 Отговор
    Педофилите по равно ли ще си ги разделят, или по братски?

    13:00 24.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    49 4 Отговор
    По закон дУ.пЕ.татите им трябва да станат НЕЗАВИЗИМИ❗
    Макар да са СИЛНО ЗАВИСИМИ❗

    13:00 24.04.2026

  • 10 фдсфсфдс

    51 5 Отговор
    хомо злобата е най силна!

    13:00 24.04.2026

  • 11 Трагедия!

    58 6 Отговор
    Занимават цялата нация!

    През това време Радев слага бивши генерали навсякъде!

    Коментиран от #25

    13:00 24.04.2026

  • 12 Това е страхотна новина

    64 5 Отговор
    Вече хижари .лами и потомци на комуняги
    Няма да са обединени токсични и кресливи
    И малко по малко ще отидат в небитието където им е мястото

    13:01 24.04.2026

  • 13 Мурка

    35 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъ":

    КЪМ ВРЪХ ОКОЛЧИЦА С КЕМПЕР

    13:01 24.04.2026

  • 14 Голям зор

    15 4 Отговор
    Дето са се устроили няма шанс да се върнат,що да почнат отначало.Това не е комунизъма.

    13:01 24.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 604

    48 2 Отговор
    Да беше преди изборите мръший долни...и ура тия си заминаха....ще миришат парламента...

    13:02 24.04.2026

  • 17 хикс

    30 4 Отговор
    20 +131 за ВСС =151 , търсят се 9 предатели или Възраждане с 12 .Мисля , че е предварително говорено

    13:03 24.04.2026

  • 18 ТИР

    39 2 Отговор
    Трябваше да се разведат преди изборите и да се прехвърлят в радата...

    13:05 24.04.2026

  • 19 Подменителите

    43 4 Отговор
    Браво петроханчета, така ви искам.

    13:05 24.04.2026

  • 20 Фатмак!

    44 2 Отговор
    Гнома как е?

    Коментиран от #34

    13:06 24.04.2026

  • 21 Старчо Сарача

    40 1 Отговор
    Ама как така? Сега кой ще кае и ере по жълтите павета? От къде да търсим други лами?

    13:06 24.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тттт

    45 2 Отговор
    И заедно и поотделно, вече са политически трупове. Някой помни ли Реформаторския Блок? За 4г. извън властта ще се канибализират и самоизядат отвътре. Щом за една депутатска заплата се изпокараха, смятай!

    13:07 24.04.2026

  • 24 Поживем увидим

    32 5 Отговор
    Радев си е най добрия разрушител.Да го видим като строител.

    Коментиран от #76

    13:07 24.04.2026

  • 25 Войни!

    23 1 Отговор

    До коментар #11 от "Трагедия!":

    Браво, времето го изисква!

    Коментиран от #67

    13:07 24.04.2026

  • 26 Курдо Коленков

    30 4 Отговор
    радев ема бамата на шарлатанията!

    Коментиран от #44

    13:07 24.04.2026

  • 27 Защо

    45 2 Отговор
    не се разделиха още преди изборите? Тези "разминавания" не са от вчера. Тогава нямаше да ги има изобщо в парламента. Излиза че всичките им приказки и перченета по медиите са били една последна, безпардонна инсценировка, с единствена цел - още 4 години лапане и евтини кюфтета.

    13:07 24.04.2026

  • 28 Механик

    28 2 Отговор
    Тия много яко приключиха. Хванаха се за гушите за парченцето народна баница, която им се полага.
    Лошото е, че ще почнат да се роят и да мигрират из другите партии, което ще подмени вота на гла сувалите за тях. (то не че хора гласувал иза ПП-ДБ заслужават изобщо някакво почтено отношение, но все пак).
    Но сега по-важното е да видим КОИ партии ще ги приемат и да си направим сметка кого сме избирали (ние, останалите).

    Коментиран от #63

    13:08 24.04.2026

  • 29 си пън

    29 2 Отговор
    айде шарлатаните раззтуриха опг сбиритока

    13:08 24.04.2026

  • 30 Дориана

    31 4 Отговор
    Истината е , че ДБ навредиха на ПП с некомпетентните си решения. Нямат и добри професионалисти. Точно те неистово искаха сглобка и преговаряха за тава с Борисов и ГЕРБ / СДС , но се провалиха. Пак точно те съчиниха промяната в Конституцията абсолютно некомпетентно и я сведоха до Домова книга, която обслужваше интересите на Пеевски и Борисов. И ако сега се сдушат с ГЕРБ / СДС това ще бъде пълното им унищожение и провал завинаги.

    Коментиран от #62, #91, #95

    13:09 24.04.2026

  • 31 Георги

    30 2 Отговор
    оо неее... сега столичния ум-но-красив жълт-о-паветен розов алтернативен небинарен офисен планктон за кого да гласува?

    13:10 24.04.2026

  • 32 Асен Василев=Проспиритет за БЪЛГАРИЯ

    25 4 Отговор
    Сега е момента.Ай са го пропуснали...
    ДБ трябва да си замине заедно с ГЕРБ.Те от една порода и една шайка.
    Христо Иванов работи за ГЕРБ,ДБ са причината ГЕРБ да направят Правителство Желязков, Лорер и друтия пудел-за предателство в НС.
    А за Пейков да не говорим.Вярвам му, че не е пияница, но според мен трябва да ходи да се лекува, а не да ходи в НС.

    13:11 24.04.2026

  • 33 neтроханците

    24 2 Отговор
    издуаха таратора

    Коментиран от #36

    13:11 24.04.2026

  • 34 Мурка

    18 1 Отговор

    До коментар #20 от "Фатмак!":

    Е МИ ГЛЕДА КАТО ИЗНЕНАДАН ИЗ ОТЗАД

    13:11 24.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мурка

    16 2 Отговор

    До коментар #33 от "neтроханците":

    И ДЕБИЛНИТЕ БУНАЦИ

    13:13 24.04.2026

  • 37 Доктор

    22 3 Отговор
    Изключителни боклуци, жалки, продажни кариеристи.

    13:14 24.04.2026

  • 38 Варна

    21 2 Отговор
    Това не е чак толкова лоша новина! - Сополанковците и една група от "паразитите на държавна хранилка" развалят седянката! - Супер! На следващите избори и едните и другите ще са по- малко в НС

    13:14 24.04.2026

  • 39 БОЦ - ко

    18 1 Отговор
    Все на комуняги наследници,-
    До един - народни изедници !

    13:16 24.04.2026

  • 40 Тома

    22 3 Отговор
    Закриваййййййййй.Хората ги пратиха в парламента да управят държавата а те започнаха да делят парчета от баницата за себе си.

    Коментиран от #97

    13:16 24.04.2026

  • 41 Даа, вдигат рейтинга тъпите тролове

    5 7 Отговор
    Има ли още неразбрали, че асоциирането на ПП със Петрохан им донесе 64 000 гласа в повече..

    Коментиран от #66

    13:16 24.04.2026

  • 42 Казвам ти дъще, сещай се Радев

    19 2 Отговор
    ПП се появиха както НДСВ (като месия) и изчезват като тях. Така и Атака, така и Меч....

    13:16 24.04.2026

  • 43 мюсюлманин

    17 2 Отговор
    Предстои да видим колко независми депутати ще се отцепят от всички групи .Разбира се няма да ги вземат в ПБ , но на един следващ етап не се знае .На първо време ще приключи ДПС ,внезапно , бързо , окончателно , то така или иначе вече няма ДПС , а само онези 21 които влязаха в НС , всичко друго се отрича и къса ризи в момента .

    13:16 24.04.2026

  • 44 Хи хи

    14 1 Отговор

    До коментар #26 от "Курдо Коленков":

    "Кой каквото сам си направи, никой друг не може да му го направи" българска народна поговорка , но 5 години загубено време !

    13:17 24.04.2026

  • 45 Украинскйите бАклуци

    27 1 Отговор
    на следващите избори пак ще се сглобят, инак по отделно нямат и 5%.

    Коментиран от #78

    13:20 24.04.2026

  • 46 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 1 Отговор
    ПП-ДЛ-ЛГБТ...

    13:21 24.04.2026

  • 47 На Дедо

    18 3 Отговор
    Разделят се, ама друг път. Асанчо?! Дето не е гей! Ще пусне на Десанчика демо-крат Мирчев, Мирчев ще седне в скута на Фатмака. А Гнома чака да стане Президент. Ама друг път. Жалко, че го няма Ламата?! Щеше да и оправи ФУНТАНЕЛИТЕ набързо.

    13:21 24.04.2026

  • 48 Добре!

    25 2 Отговор
    Рано или късно, гнилия плод се разпада сам!!! Както е казал народа-" Падат като гнили круши" Това е добра новина като за петък!!!

    13:22 24.04.2026

  • 49 Пфф

    17 6 Отговор
    Сега една голяма руска подводница става на две по-малки. Не че вече има значение, след като разчистиха пътя на Радев. Така или иначе до следващите избори ще са потънали и двете.

    13:22 24.04.2026

  • 50 хихи

    14 3 Отговор
    В този развод едно е сигурно!? Асен е бил булката...

    13:22 24.04.2026

  • 51 Късно е либе за китка

    21 1 Отговор
    Това трябваше да се случи преди изпирането на двамата тулупи.

    13:24 24.04.2026

  • 52 Гост

    18 1 Отговор
    Тия дали не се делят, за да прецакат 160те?🤔🤔

    Коментиран от #57, #60

    13:25 24.04.2026

  • 53 русоляв

    21 1 Отговор
    Не можаха ли като едни културни хора , просто да излязат , да кажат , че Путин е виновен за всичко и готово .

    13:26 24.04.2026

  • 54 Задължително разделяне

    18 3 Отговор
    Най умния честен политик-Асен Василев.
    Каза, че 121 депутати са нужни, за да се изпрати в историята мутрите от ГЕРБ и ДПС и да нямат заедно 80 депутати за смяна ВСС.Народа го чу и даде на Радев гласовете.
    Според мен не ги даде на ППДБ заради ДБ, ДСБ и другите отломки и патерици на ГЕРБ, СГЛОБКАТАИ Христо Иванов.

    Коментиран от #80

    13:26 24.04.2026

  • 55 Ще си намерят други😎

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Радев":

    Има и други под чертата, които искат да се обединяват. Политиката е хлъзгав терен.😜

    13:27 24.04.2026

  • 56 Конспиратор

    10 1 Отговор
    ПП (Президентското Прокси) като Президентски Проект за раделяй и владей на евро ориентираните избиратели е с изпълнени задачи, затова вече няма нужда от ала бала със столичани демократи в повече.

    13:28 24.04.2026

  • 57 Ще видим!

    19 2 Отговор

    До коментар #52 от "Гост":

    Сега ще се разбере дали ДБ крепиха през цялото време Боце или не!

    13:28 24.04.2026

  • 58 Стенли

    18 3 Отговор
    Браво това една добра новина тези ппдб(п,дали и д,били) също имат голяма вина в набирането ни в тази прословута еврозона , като и от космоса се виждаше ,че не ни е там мястото, и нали пишат големи демократи, защо не поискаха да се чуе гласът на народа 🤨😡

    Коментиран от #71

    13:31 24.04.2026

  • 59 По точно

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    ПП-ДБ си изпълниха ангажимента да докарат Р. Радев на власт и по-нататъшното им съществуване е безпредметно. С вас сме г-н президент!

    13:31 24.04.2026

  • 60 между другото

    11 0 Отговор

    До коментар #52 от "Гост":

    Дори с разцеплението, пак може да се съберат 160.

    13:31 24.04.2026

  • 61 Хи хи

    16 1 Отговор
    Тука виждаме дългата ръка на Путин, тва ще е само негова работа :)

    13:31 24.04.2026

  • 62 отстрани погледнато

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    Изненадващо голям лупинг във фен мнението за пояснение на днешните известия.

    13:35 24.04.2026

  • 63 Стенли

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Е всеки случай не вярвам да са възраждане😁

    Коментиран от #65

    13:36 24.04.2026

  • 64 мнение

    9 2 Отговор
    В момента от тези 14 % за ПП-ДБ, 11 са за ПП и 3% за ДБ. До момента ПП носят на гърба си ДБ, които са някакви склерозирали, идеологизирани и фанатизирани психари, с които не може да се води никакъв нормален разговор. Винаги са ползвали какви ли не тарикатлъци, за да прекарат всеки, с който работят заедно - изобщо не са коректни. С оглед на сегашното влияние, би трябвало ПП да имат поне 30 депутата, а ДБ - 8. Считам, че след раздялата ПП ще стигнат до едни нормални 15-20%, а ДБ ще отпаднат от политиката, защото не познавам нормален българин, който да гласува за тях.

    13:37 24.04.2026

  • 65 Стенли

    10 0 Отговор

    До коментар #63 от "Стенли":

    Може да седнат в скута на Пеевски те имат опит , само дето Пеевски и той си изпя песента😁🤑🚽

    13:38 24.04.2026

  • 66 Не е вярно!

    9 0 Отговор

    До коментар #41 от "Даа, вдигат рейтинга тъпите тролове":

    Без ПП ДБ нямаше да са в парламента, точно заради Петрохан. Оня с рамковия договор чий министър беше?

    13:38 24.04.2026

  • 67 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Войни!":

    Така е , участваме в две войни

    13:39 24.04.2026

  • 68 лама Иво

    10 1 Отговор
    разделят се на обикновени пеер@си (ПП) и PDFили (ДБ)

    13:39 24.04.2026

  • 69 Историк

    10 6 Отговор
    Трагедията на България е, че 35 години не беше създадена силна опозиция на комунистическото ДС-КГБ статукво, като сценария в Москва на проекта" Голгота". Юрий Андропов ,шеф на КГБ и на СССР е изготвил тази ужасяваща схема,по която управляващата комунистическо-ченгесарска номенклатура има задача да създаде изкривен образ на демокрацията и да отврати хората от нея и да замечтаят за връщане на диктатурата. България като най-верен сателит я изпълни безпогрешно. Това стана благодарение на пълното овладяване на държавата от ченгесарската мафия и неизвършване на лустрация. Така виновните винаги са във властта, държат откраднатите пари и контрола върху всичко и всички. Поредният спасител ген. Румен Решетников е член на БКП, мутрата ген. Борисов също, произведен в чин генерал без никакви заслуги с изключение на пълно послушание към КГБ, регистрирано с орден на КГБ от полковник Примаков- посланик на Москва в България. Това е печалната картина. Сега с цялата власт в ръцете ген. Румен Решетников от ден първи трябва да промени България с незабавна реформа на съдебната власт, обучена в Москва. Ха сега да видим какво следва.

    Коментиран от #85

    13:39 24.04.2026

  • 70 Присмехулник

    16 1 Отговор
    Разпръцкаха се още преди да прекрачат прага на НС.

    Коментиран от #87

    13:40 24.04.2026

  • 71 ироней

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Стенли":

    Така е Стенлишеф, страната не е готова за еврото докато донбас не е руски, не щем евро, а само старите левчета, дето позволяват да бъдат девалвирани и девалвирани като при жан виденово време.
    Парламента има мнозинство да катурне борда в полза на борбата с милионите левове на корумпираните, като направо ги обезцени чрез справедлива хипер инфлация.
    А сега с проклетото евро такава борба е невъзможна ББ си върза гащите.

    13:45 24.04.2026

  • 72 НАСКО

    8 1 Отговор
    ПРЕКРАСНА НОВИНА!

    13:46 24.04.2026

  • 73 фен на сидеров

    7 2 Отговор
    ШАРЛАТАНИ , г-жо Петрова !

    13:48 24.04.2026

  • 74 Бихте ли дали инфо...?!

    6 0 Отговор
    Какво е това -...,,P26"...?!

    Коментиран от #81

    13:49 24.04.2026

  • 75 Аууу...!

    6 1 Отговор
    Само колко страшно гледа гнома...🙄😟😮‍💨😨...?!

    13:52 24.04.2026

  • 76 Ку-ку

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Поживем увидим":

    Ще го видим.....краят ще му е като на тези "хубавци" и ИТН заедно с БСП.... 🤣🤣🤣

    13:52 24.04.2026

  • 77 народа

    3 1 Отговор
    Всичко започва с буквата П .Пудели ,Пачки,Петрохан .Какво има повече да се говори .Ако ще строим нова България , такива хора нямат работа в НС , без значение как се казва партията

    Коментиран от #86

    13:54 24.04.2026

  • 78 Както уверено викаха клишето :

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "Украинскйите бАклуци":

    ,,Ще поддържаме Украйна,колкото и до когато е необходимо...!"
    Сега ще викат ли :
    ,Ще бъдем заедно колкото и до когато е необходимо...!"
    😝🤣😝

    13:56 24.04.2026

  • 79 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Радев ги направи разногледи

    Коментиран от #83

    13:56 24.04.2026

  • 80 Михал Стоянов

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Задължително разделяне":

    И сега ще искат" татко" им пак да ги прегърне.Зер,той ги създаде и предложи и е редно да им прости.Където има грешка,има и прошка. А Дай БГ къде ще се присламчат не е ясно. Бате им Бочко едва ли ще ги иска , че го отнесе заради схемаджийските сглобки, и наъ вероятно бавно и славно ще улятет към Канале Гранде,ама в Софийски окръг.

    13:57 24.04.2026

  • 81 Това е вид инсектицид...

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Бихте ли дали инфо...?!":

    Нещо като ,,Мухозол",или ,,Райд"...🙄?!

    13:57 24.04.2026

  • 82 дядото

    5 2 Отговор
    истинската цел на играта е р.радев да не може лесно да събере 180 депутати за промяна на конституцията.най-добре е да спрете с гадните си игрички,че да не се налага народа да ви изнесе от парламента.работете за народа и държавата,че може да вървите там от където сте дошли

    13:59 24.04.2026

  • 83 Че то и без това...

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Хасковски каунь":

    ...Кокорчо гледаше като разноглед...!
    Сега,след удара на военният пилот-хептен...🫢!

    14:03 24.04.2026

  • 84 Файърфлай

    4 0 Отговор
    Чобанина Мирчев си показа рогцата! Сбогом Гергино,върви на май на та си.

    14:04 24.04.2026

  • 85 Помнещ

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "Историк":

    В началото на демокрацията имаше едно интервю с някакъв дърт генерал, който имал разправия с режима на Живков. Беше казал, че целият план за "прехода" е бил запланиран и измислен още 70-те години.

    14:04 24.04.2026

  • 86 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "народа":

    Прав си и "Путин".

    14:05 24.04.2026

  • 87 Баш Присмехулник

    10 1 Отговор

    До коментар #70 от "Присмехулник":

    Да се скарат за един подпийнал театрал,като Манол Пейков,че нямало да влезне в парламента и няма да може да ръси умнотии от трибуната...!
    Смех...голЕм смЕх...🤣🤣🤣!

    14:06 24.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор
    До сега ви управляваха мутро-милиционерите, а сега ще ви управлява военна хунта от мутро-военни.

    Сега ще има "Падни за 20" и "Копай от мен до здрач". Сега Дженър Z електората ще опита от казармения живот.

    14:09 24.04.2026

  • 90 Асене, стига КОМПРОМИСИ

    2 1 Отговор
    Асен ще си пати, ако още сега не им покаже къде им е мястото на коалиционните партньори.След всички золуми, днес се опитаха да направят мнозинство в коалиция, където имат право на не повече 20% места.И го правят по един нечестен и подъл начин, крадейки гласове подадени за ПП.Това с преференциите трябваше да важи само за КВОТАТА им в коалицията.

    14:21 24.04.2026

  • 91 Файърфлай

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    А ПП ще цъфти и процъфтява.Защото имат супер -професионалисти.Айде холъм.ВЪН всички!.Асен Василев е Единственото изключение.Да върви е екипа на новата власт.Ще бъде полезен.

    14:26 24.04.2026

  • 92 ХоХо

    1 1 Отговор
    ПП имат повече пансове без ДайБг

    14:27 24.04.2026

  • 93 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор
    На следващите избори заедно с Бсп под бариерата.

    14:32 24.04.2026

  • 94 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Ами то няма модел сега.Комунягата от село Крушари иска да е председател като баща си.Двете шайки се разделят за да могат да гласуват лобистки за който им плати.

    Коментиран от #96

    14:36 24.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ква държава ще управляват

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тома":

    Некадърници долни.Най много да разебат още повече конституцията. На боклука .Там им е мястото

    15:02 24.04.2026

