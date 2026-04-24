P26: ПП и ДБ се разделят официално

По информация на P26, вчера вечерта е било официално решено коалицията между “Продължаваме Промяната” и “Демократична България” да бъде прекратена.

Информацията на P26 е потвърдена от няколко независими източника, като всички те са единодушни, че основната причина за “развода” се крие в непримиримото желание на съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев да се превърне в едноличен лидер на бъдещата “демократична опозиция”, разкрива p26.bg.

Раздялата е вследствие още и на факта, че от ПП се чувстват измамени от ДБ заради неадекватното редене на изборните листи. Анализ показва, че към момента от ДБ ще имат 20 депутата, а от ПП с трима по-малко - 17. Това поне показва моментната картина, макар и да не се знае, дали в двете групи няма да има предатели, които да се прехвърлят от едните при другите.

Всички тези аргументи обаче са само формални, а действителните причини могат да бъдат открити по-дълбоко. От ПП са крайно недоволни от политиката прилагана, както на предходните, така и на тези избори, за избора с преференции. Според тях този метод е бил в полза много повече на ДБ, отколкото на ПП.

Според информация на P26 категоричното решение за бъдещата раздяла на двете политически сили е било взето на тайно заседание вчера. В сряда вечерта ръководството на “Продължаваме Промяната” се е събрало на закрито и тайно заседание в малък хотел в района на Бели Искър. Вчера пък те са провели детайлен анализ на резултатите от изборите и взаимоотношенията им с ДБ, като най-общо са достигнали до извода, че те не лежат на равнопоставеност.

От ПП още са заключили, че провалът на коалицията се дължи и в липсата на адекватни и смислени политически послания към гражданите, които изцяло са били заменени от вътрешната борба за избираеми места.