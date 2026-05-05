ПП пред Илияна Йотова: В момента има над 6,5 млрд. евро във фискалния резерв

„Изборите свършиха. Започва трудното. Всички вие и ние като институции да отговорим на очакванията на българските граждани. Бихме искали да чуем вашите приоритети и идеи за държавата. Бюджетът не чака. Не си спомням страната да е работила с два удължени бюджета“, коментира Илияна Йотова по време на срещата с представителите на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и Николай Денков.
„Българските граждани дадоха ясен знак след протестите какво трябва да очакваме от властта. Ясният мандат е, че начинът на управление, който Борисов и Пеевски наложиха, трябва да приключи. Вече сме внесли законопроект за охраната им. Вторият законопроект е за избора на шефове на съдилища. Другата голяма задача – управлението на публичните финанси“, коментира Асен Василев.
Той припомни, че едно от служебните правителства на Румен Радев с финансов министър Росица Велкова внесе бюджет с над 6% дефицит.
„С новия бюджет за 2023 година, който ние внесохме, финиширахме с 2% дефицит. В момента сме в подобна ситуация. Войната в Иран ескалира. Това ще се отрази на инфлацията. Най-добрата защита, която имаме, е да направим доходите на най-уязвимите групи да растат с по-бърз темп от инфлацията“, обясни Василев и добави, че трябва да се направи сериозен преглед на заплащането в администрацията.
„Надяваме се, че ако сега имаме предложения за бюджета, да има по-голяма чуваемост, но това зависи от „Прогресивна България“. В момента има над 6,5 млрд. евро във фискалния резерв. Минимумът, който е необходим за сребърния фонд, е 2 млрд. евро. Правителството има буфер от около 4 млрд. евро. Това показва анализът на публичните финанси. Това е достатъчно за приемане на бюджета и да няма проблеми“, уточни председателят на „Продължаваме промяната“.
Николай Денков допълни, че другото очакване, довело до избора на „Прогресивна България“, е това за справедливост.
„Не е достатъчно само изборът на Висшия съдебен съвет и Антикорупционната комисия. Важно е как ще се подходи към процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и новата Антикорупционна комисия. Важно е тя да работи, за да може бандитите да ги е страх от нещо в тази държава“.
Според него трябва да бъдат излъчвани номинации и от неправителствения сектор. „Очакваме да започнат разследвания по мрежите за влияние, които бяха потулени. Говоря за „Осемте джуджета“, Нотариуса и Алексей Петров. Мрежите за влияние няма да изчезнат автоматично“, каза още Николай Денков.
„За една година дълговете бяха натоварени с излишни 8 млрд. лева. Дългът скочи от 24% до 29% от БВП и има подготовка да стигне до 35%“, обясни Денков.
5 ДрайвингПлежър
Според данните сме на червено с престъпен дефицит
А според Гялъба ще теглим още и то солидна сума...
Изцяло се присъединявам към колегата, който чака тъпия АЕЦ да съкрати мъките!
15:59 05.05.2026
6 Българин
Коментиран от #9, #17
16:00 05.05.2026
9 Сталин
До коментар #6 от "Българин":Да сега вече останахме само с банани ,всичко друго се ограби и изчезна
16:02 05.05.2026
10 Някой
А за еврото и че Служебното правителство нищо не направи за борба със спекулата и безразборното увеличение на цените ни дума, ни вопъл.
Йотова нищо не разбира от финанси, но и тя само за бюджета говори наляво и надясно.
Намалете раздутата държавна администрация, съкратете пенсионерите в МВР и им стопирайте заплатите, намалете бройките в измислените държавни университети и филиалчета, спрете да спонсорирате Украйна и украинците в България, спрете с безсмислените военни разходи и най-вече пресечете краденето чрез наши фирми и източването на държавни пари чрез държавни поръчки и няма да има нужда от заеми!!
България не е никак бедна. Бедни са ви душиците!
16:03 05.05.2026
11 Ддд
Така говореше А. Василев и от 2021 год. насам, когато точеше всички парични държавни фондове, на държавата за дадени национални организации, в които имаше събрани пари.
После А. Василев ги източи, и вече няма пари в тези фондове. Нещо да не е ясно какво прави А. Василев? Точи и разхищава
16:05 05.05.2026
16 Майора
Коментиран от #23
16:18 05.05.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Българин":На 31 декември 2025 г ИМАХМЕ 40 МИЛИАРДА ЕВРО!!!
даже и банани не успяхме да си вземем - купихме на урсулите нови златни кенефи...
16:19 05.05.2026
20 тиквата съм
забравихме да ги сложим в чекмеджета
върнете ни ги
16:29 05.05.2026
23 Роки
До коментар #16 от "Майора":Майоре, не е така сър! За последните 20 години ГРОБ награбиха над 50 милиарда евро. Само Томислав Дончев открадна директно1 милиард евро за "дигитализация на цифровизацията". Никой ги не дире. Ами оня по Магнитски Горанчо, дето мъкнеше сакове от офисите на Божков....Позорище. Шишко не е по назад! За сектантите от Петрохан е ясно - соросоидни лумпени!
16:35 05.05.2026