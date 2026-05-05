ПП пред Илияна Йотова: В момента има над 6,5 млрд. евро във фискалния резерв

5 Май, 2026 15:50 1 008 23

Правителството има буфер от около 4 млрд. евро, отбеляза Асен Василев

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Изборите свършиха. Започва трудното. Всички вие и ние като институции да отговорим на очакванията на българските граждани. Бихме искали да чуем вашите приоритети и идеи за държавата. Бюджетът не чака. Не си спомням страната да е работила с два удължени бюджета“, коментира Илияна Йотова по време на срещата с представителите на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и Николай Денков.

„Българските граждани дадоха ясен знак след протестите какво трябва да очакваме от властта. Ясният мандат е, че начинът на управление, който Борисов и Пеевски наложиха, трябва да приключи. Вече сме внесли законопроект за охраната им. Вторият законопроект е за избора на шефове на съдилища. Другата голяма задача – управлението на публичните финанси“, коментира Асен Василев.

Той припомни, че едно от служебните правителства на Румен Радев с финансов министър Росица Велкова внесе бюджет с над 6% дефицит.

„С новия бюджет за 2023 година, който ние внесохме, финиширахме с 2% дефицит. В момента сме в подобна ситуация. Войната в Иран ескалира. Това ще се отрази на инфлацията. Най-добрата защита, която имаме, е да направим доходите на най-уязвимите групи да растат с по-бърз темп от инфлацията“, обясни Василев и добави, че трябва да се направи сериозен преглед на заплащането в администрацията.

„Надяваме се, че ако сега имаме предложения за бюджета, да има по-голяма чуваемост, но това зависи от „Прогресивна България“. В момента има над 6,5 млрд. евро във фискалния резерв. Минимумът, който е необходим за сребърния фонд, е 2 млрд. евро. Правителството има буфер от около 4 млрд. евро. Това показва анализът на публичните финанси. Това е достатъчно за приемане на бюджета и да няма проблеми“, уточни председателят на „Продължаваме промяната“.

Николай Денков допълни, че другото очакване, довело до избора на „Прогресивна България“, е това за справедливост.

„Не е достатъчно само изборът на Висшия съдебен съвет и Антикорупционната комисия. Важно е как ще се подходи към процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и новата Антикорупционна комисия. Важно е тя да работи, за да може бандитите да ги е страх от нещо в тази държава“.

Според него трябва да бъдат излъчвани номинации и от неправителствения сектор. „Очакваме да започнат разследвания по мрежите за влияние, които бяха потулени. Говоря за „Осемте джуджета“, Нотариуса и Алексей Петров. Мрежите за влияние няма да изчезнат автоматично“, каза още Николай Денков.

„За една година дълговете бяха натоварени с излишни 8 млрд. лева. Дългът скочи от 24% до 29% от БВП и има подготовка да стигне до 35%“, обясни Денков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 в кратце

    1 5 Отговор
    Пий сиПитието пред Илияна Йотова.

    15:52 05.05.2026

  • 2 провинциалист

    3 3 Отговор
    Ааа, това ли са паричките от валутния борд?

    15:54 05.05.2026

  • 3 Иван

    3 6 Отговор
    Асану , скрий се бързо , че повръщам

    15:55 05.05.2026

  • 4 Граовец

    2 6 Отговор
    този симпатяга Асен Василев лека полека да си еве пизд@та майчiна

    15:55 05.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Заринали сме се в пари според Асен
    Според данните сме на червено с престъпен дефицит
    А според Гялъба ще теглим още и то солидна сума...

    Изцяло се присъединявам към колегата, който чака тъпия АЕЦ да съкрати мъките!

    15:59 05.05.2026

  • 6 Българин

    5 3 Отговор
    По времето на НРБ имахме 47 млрд долара валутни резерви. Ама ония брадатите ги изхарчиха за банани!

    Коментиран от #9, #17

    16:00 05.05.2026

  • 7 Сталин

    4 4 Отговор
    Да,и 50 милиарда задължения към ционисткия банков кабал

    16:01 05.05.2026

  • 8 Миризлив пор

    3 4 Отговор
    Скрийте го този! Само да види пари и започва да харчи и после да тегли заеми. Кой ще ги връща след това? Този ще избяга някъде на спокойно и ще живее от комисионни а тези които ще останат? Защо да плащат за неговите глупости и връщат земите?

    16:01 05.05.2026

  • 9 Сталин

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Да сега вече останахме само с банани ,всичко друго се ограби и изчезна

    16:02 05.05.2026

  • 10 Някой

    4 4 Отговор
    Войната в Иран била виновна за инфлацията..
    А за еврото и че Служебното правителство нищо не направи за борба със спекулата и безразборното увеличение на цените ни дума, ни вопъл.
    Йотова нищо не разбира от финанси, но и тя само за бюджета говори наляво и надясно.
    Намалете раздутата държавна администрация, съкратете пенсионерите в МВР и им стопирайте заплатите, намалете бройките в измислените държавни университети и филиалчета, спрете да спонсорирате Украйна и украинците в България, спрете с безсмислените военни разходи и най-вече пресечете краденето чрез наши фирми и източването на държавни пари чрез държавни поръчки и няма да има нужда от заеми!!
    България не е никак бедна. Бедни са ви душиците!

    16:03 05.05.2026

  • 11 Ддд

    3 5 Отговор
    В момента имало 6 милиарда евро "буфер" във фискалния резерв.
    Така говореше А. Василев и от 2021 год. насам, когато точеше всички парични държавни фондове, на държавата за дадени национални организации, в които имаше събрани пари.
    После А. Василев ги източи, и вече няма пари в тези фондове. Нещо да не е ясно какво прави А. Василев? Точи и разхищава

    16:05 05.05.2026

  • 12 Роки

    5 2 Отговор
    Буферите Буци и Шиши дето държат над 100 милиарда евро, откраднати народна пара, никой не ги пипа! Договорняк!

    16:08 05.05.2026

  • 13 някои

    1 4 Отговор
    тия от шарлатанията са добри икономисти за година могат да загробят българия и наи вече великия комбитатор асенка

    16:10 05.05.2026

  • 14 Цвете

    3 0 Отговор
    КОГАТО ДЪРЖИШ НА ПРАВИЛАТА РЕЗУЛТАТ СЕ ВИЖДА.ОТСТОЯХТЕ НА ДУМАТА СИ И ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПО ДОБРО БЪДЕЩЕ. ДАНО ВИ ЧУЯТ ТЕЗИ, КОИТО УТРЕ ЩЕ СЕДНАТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. НА ВАС УСПЕХ. 👍🇧🇬👍

    16:13 05.05.2026

  • 15 Какво означава

    4 2 Отговор
    да си най- висока класа експерт и лидер. Добре, че се отделиха от ДБ. Асен Василев изнесе отличен урок по финанси, икономика и социална политика. Йотова започна да чупи ръце, като знае, че нейното другарче Радев и приближени, ще изхарчат тези пари и ще вземат нови, както са обещали на задкулисието. Скъпа кампания, максимално организиран корпоративен вот с участието и на ромите, изискват разплащане, излъгани бг граждани!

    16:18 05.05.2026

  • 16 Майора

    2 2 Отговор
    Ало Роки , тези 100 млд висят само в главата ти!Виж си тия които поддържаш и тогава говори!

    Коментиран от #23

    16:18 05.05.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    На 31 декември 2025 г ИМАХМЕ 40 МИЛИАРДА ЕВРО!!!
    даже и банани не успяхме да си вземем - купихме на урсулите нови златни кенефи...

    16:19 05.05.2026

  • 18 Перо

    2 1 Отговор
    Измислените консултации са като изповедална, само че пред г-н никой!

    16:26 05.05.2026

  • 19 Цвете

    2 0 Отговор
  • 20 тиквата съм

    2 0 Отговор
    тез над 6,5 млрд са наши
    забравихме да ги сложим в чекмеджета
    върнете ни ги

    16:29 05.05.2026

  • 21 Михайлов

    2 0 Отговор
    Илияна Йотова направи сватба на сина си за над ЕДИН МИЛИОН ЕВРО. Знае да пести от закуски!

    16:29 05.05.2026

  • 22 Малей, ужас

    0 0 Отговор
    Къде отиде на Бойчо "мазнинката"...?

    16:30 05.05.2026

  • 23 Роки

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Майора":

    Майоре, не е така сър! За последните 20 години ГРОБ награбиха над 50 милиарда евро. Само Томислав Дончев открадна директно1 милиард евро за "дигитализация на цифровизацията". Никой ги не дире. Ами оня по Магнитски Горанчо, дето мъкнеше сакове от офисите на Божков....Позорище. Шишко не е по назад! За сектантите от Петрохан е ясно - соросоидни лумпени!

    16:35 05.05.2026

