ПП пред Илияна Йотова: В момента има над 6,5 млрд. евро във фискалния резерв

„Изборите свършиха. Започва трудното. Всички вие и ние като институции да отговорим на очакванията на българските граждани. Бихме искали да чуем вашите приоритети и идеи за държавата. Бюджетът не чака. Не си спомням страната да е работила с два удължени бюджета“, коментира Илияна Йотова по време на срещата с представителите на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и Николай Денков.

„Българските граждани дадоха ясен знак след протестите какво трябва да очакваме от властта. Ясният мандат е, че начинът на управление, който Борисов и Пеевски наложиха, трябва да приключи. Вече сме внесли законопроект за охраната им. Вторият законопроект е за избора на шефове на съдилища. Другата голяма задача – управлението на публичните финанси“, коментира Асен Василев.

Той припомни, че едно от служебните правителства на Румен Радев с финансов министър Росица Велкова внесе бюджет с над 6% дефицит.

„С новия бюджет за 2023 година, който ние внесохме, финиширахме с 2% дефицит. В момента сме в подобна ситуация. Войната в Иран ескалира. Това ще се отрази на инфлацията. Най-добрата защита, която имаме, е да направим доходите на най-уязвимите групи да растат с по-бърз темп от инфлацията“, обясни Василев и добави, че трябва да се направи сериозен преглед на заплащането в администрацията.

„Надяваме се, че ако сега имаме предложения за бюджета, да има по-голяма чуваемост, но това зависи от „Прогресивна България“. В момента има над 6,5 млрд. евро във фискалния резерв. Минимумът, който е необходим за сребърния фонд, е 2 млрд. евро. Правителството има буфер от около 4 млрд. евро. Това показва анализът на публичните финанси. Това е достатъчно за приемане на бюджета и да няма проблеми“, уточни председателят на „Продължаваме промяната“.

Николай Денков допълни, че другото очакване, довело до избора на „Прогресивна България“, е това за справедливост.

„Не е достатъчно само изборът на Висшия съдебен съвет и Антикорупционната комисия. Важно е как ще се подходи към процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и новата Антикорупционна комисия. Важно е тя да работи, за да може бандитите да ги е страх от нещо в тази държава“.

Според него трябва да бъдат излъчвани номинации и от неправителствения сектор. „Очакваме да започнат разследвания по мрежите за влияние, които бяха потулени. Говоря за „Осемте джуджета“, Нотариуса и Алексей Петров. Мрежите за влияние няма да изчезнат автоматично“, каза още Николай Денков.

„За една година дълговете бяха натоварени с излишни 8 млрд. лева. Дългът скочи от 24% до 29% от БВП и има подготовка да стигне до 35%“, обясни Денков.