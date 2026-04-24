Хванатите с алкохол и дрога шофьори ще държат нов изпит

Хиляди водачи, чиито свидетелства за управление са временно отнети след употреба на алкохол и наркотици, задължително ще се явяват на нов изпит, преди документите да им бъдат възстановени. Това става ясно от предложени промени в наредбата за условията и реда за провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност, публикувани в правителствения Портал за обществени консултации, уточни dunavmost.com.
През последните няколко години хората, на които временно са отнети книжките след употреба на алкохол и наркотични вещества, достигат хиляди. Според мотивите на авторите, измененията целят засилване на превантивния ефект. Властите искат да гарантират, че преди да се върнат на пътя, нарушителите „притежават необходимите и актуални знания по правилата за движение“. Заедно с наредбата се променя и инструкцията за организиране и провеждане на самите изпити пред Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
Въвеждат се ключови корекции и в практическите изпити за новите кандидат-шофьори. Разпоредбата за прекратяване на кормуването вече изброява изчерпателно всички хипотези. Изпитът се спира при повторна намеса на комисията, при опасни за останалите участници действия, както и при пътнотранспортно произшествие, допуснато по вина на кандидата.
Досегашната нормативна уредба налагаше оценка „Неиздържал“ дори при катастрофи, причинени от други участници в движението. Това поставяше потърпевшите кандидати в неравностойно положение спрямо останалите курсисти, които са имали шанса да шофират в нормална пътна обстановка.
Добавя се и изрична възможност за прекратяване на изпита по желание на изпитвания, ако той е под силен стрес, емоционално или здравословно неразположение. До момента председателите на изпитните комисии нямаха нормативно основание да спрат часовника при подобни ситуации.
Проектът предвижда и някои чисто административни облекчения за учебните центрове. Отменя се задължителното изискване в кабинетите за теория да има учебна дъска. С въвеждането на електронните тестове отпадна необходимостта изпитващият да разписва началото и края на сесията с тебешир. Цялата необходима информация, включително получените точки и оставащото време за решаване, вече е дигитализирана и видима на екрана на всеки кандидат при стартиране на устройството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нехис
Иначе нещо за новамаркировка, нови знаци, намаляване катастрофите - йок.....
Коментиран от #6, #7, #26
15:41 24.04.2026
2 кой мy дpeмe
15:42 24.04.2026
3 Жайме
15:43 24.04.2026
4 МАААААЧКААААЙ ПЛЕБЕИТЕЕЕЕЕ
15:44 24.04.2026
5 защо
Коментиран от #9, #15
15:46 24.04.2026
6 КВА ХАЗНААА БЕЕЕЕ
До коментар #1 от "Нехис":ХАЗНАТА СЕ Е ПРАЗНА ОТ КРАДЕНЕ ВАЖНОТО Е ПОПУЛАЦИЯТА ДА,СЕ МАЧКА СТРЕСИРА И ДА ЖИВЕЕ В СТРАХ ТВА Е КЛЮЧА КЪМ ВЕЧНОТО КРАДЕНЕ..
15:46 24.04.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Нехис":Във Варна има много кръстовища на които маркировката е само в паметта на местните🚗
Отделна тема е , че маркировката сякаш е рисувана от деца чиито родители са в ЖП транспорта❗
15:47 24.04.2026
8 Георги
Коментиран от #13
15:48 24.04.2026
9 Георги
До коментар #5 от "защо":нищо, ама с новите цени на изпитите хранилката започва да не пуска достатъчно.
15:49 24.04.2026
10 Мурка
15:58 24.04.2026
11 Ефективни присъди
Коментиран от #14, #18
15:58 24.04.2026
12 ДрайвингПлежър
"прекратяване на изпита по желание на изпитвания, ако той е под силен стрес, емоционално или здравословно неразположение."
А като вземе книжката и му се наложи да шофира при стрес и емоционално неразположение?
А книжките отнети при фалшивите "тестове"!
15:59 24.04.2026
13 604
До коментар #8 от "Георги":Няма общо между умения за поркане и умения за шофиране..поредната мярка хранилка
..нищо повече?
Коментиран от #19
15:59 24.04.2026
14 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Ефективни присъди":Пияните и дрогираните са само в новините - иначе под 3% от катастрофите се правят от такива!
30% са от трезви чичковци и лелки моралисти карлабащи се по пътя без да знаят какво правят там
16:01 24.04.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "защо":Проблемът не е в пиенето по кръчмите , а в шофирането след злоупотреба с алкохол❗
Отнемат ти книШката и трябва да доказваш отново правото да управляваш МПС🚗
Като ти свършат точките в талона, след шест месеца дават ли ти книШката или отново си на ИЗПИТ🤔❗
16:04 24.04.2026
16 Изтървана работа
16:05 24.04.2026
17 Освен тест
16:05 24.04.2026
18 Дони
До коментар #11 от "Ефективни присъди":Убеден съм че след 300 грама дъмпъл ще шофирам по добре от НОВИТЕ ВОДАЧИ НА МПС и МНОГО ОТ инструкторите печелбари и залагам имот за 250 300 хилки
Коментиран от #21
16:09 24.04.2026
19 Георги
До коментар #13 от "604":това го написах в 9-ти коментар. Обаче ако полицаят трябва да си прави тест заедно с водача, то рязко ще спрат да правят тестове за щяло и нещяло, защото много добре знаят, че процентът фалшиво положителни резултати е огромен и ще си навлекът много неприятности.
Коментиран от #30
16:13 24.04.2026
20 Клати Курти
16:13 24.04.2026
21 Александров
До коментар #18 от "Дони":Поддържам ,всичко е една проформа с цел усвояване и крадене на пари .
16:15 24.04.2026
22 Първо затвор
16:15 24.04.2026
23 Тома
16:32 24.04.2026
24 Светослав
16:45 24.04.2026
25 Добра
Коментиран от #27
16:51 24.04.2026
26 Димитров
До коментар #1 от "Нехис":Казва се проверочен изпит. Имаше го преди и беше най-лошото нещо, което можеше да се случи на един шофьор, защото нкомисиите гледаха по особен начин на пияниците. Затова превенцията беше уникално голяма. Да го въвеждат и сега този изпит, който, обаче, да се провежда само пред държавни комисии.
16:56 24.04.2026
27 Платен провокатор
До коментар #25 от "Добра":Ограничения на скоростта има на всеки път, дори да няма знак. Прочети си правилника.
16:56 24.04.2026
28 Не само !
17:08 24.04.2026
29 НРБ
17:10 24.04.2026
30 e, какви
До коментар #19 от "Георги":такива, та те полюцаите, не само редовите люй дю фюнес, са най-принципиалните, и точните , и истинските борци за правдини.
Коментиран от #32
17:21 24.04.2026
31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #33
17:22 24.04.2026
32 ела да видиш
До коментар #30 от "e, какви":нощем, кагто почнат ефетата да надуват резачките си, полисмените, как се кефят- там имат приятели и им симпатизират, но те, тези приятели са на пачки и под полицейско покровителство, съученици, спонсори, абе полюцаите са си полюцаи, навремето имаше вицове за милиционелрите, вицове сепускат за тез, на които им имаш уважението, сега за полюцаиити или гняв или презрение, или нищо като за умрели?
17:30 24.04.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Нещо пак не си разбрал.🚗
Никой не забранява на никого да пие❗
Коментиран от #38
17:44 24.04.2026
34 това е добро решение
17:45 24.04.2026
35 Тити
Коментиран от #39
18:09 24.04.2026
36 ООрана държава
18:18 24.04.2026
37 Пак лобизъм...
Или пак нашите хора да взимат едни пари от обществото понеже хранилките една по една секнаха...
18:26 24.04.2026
38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти не си разбрал иронията ми. Аз мисля, че наказанията трябва да са адекватни , но да е глоба или затвор, ако е необходимо. Но без такива палячовщини, с ограничения, нямащи нищо общо с провинението. Ако се дължи на незнание, само тогава изпит!
18:31 24.04.2026
39 То ако е 6 е добре
До коментар #35 от "Тити":ПОЗНАВАМ ТРИМА ПО 1.5 ГОДИНИ ЧАКАХА........ДОЛНИТЕ СЛУГИ НА САТАНИТЕ ПОБЪРКВАТ НАРОДЕЦА С ТИЯ СХЕМИ..
19:16 24.04.2026