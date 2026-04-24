Хванатите с алкохол и дрога шофьори ще държат нов изпит
  Тема: Войната на пътя

Хванатите с алкохол и дрога шофьори ще държат нов изпит

24 Април, 2026 15:37 1 843 39

През последните няколко години хората, на които временно са отнети книжките след употреба на алкохол и наркотични вещества, достигат хиляди

Хванатите с алкохол и дрога шофьори ще държат нов изпит - 1
Хиляди водачи, чиито свидетелства за управление са временно отнети след употреба на алкохол и наркотици, задължително ще се явяват на нов изпит, преди документите да им бъдат възстановени. Това става ясно от предложени промени в наредбата за условията и реда за провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност, публикувани в правителствения Портал за обществени консултации, уточни dunavmost.com.

През последните няколко години хората, на които временно са отнети книжките след употреба на алкохол и наркотични вещества, достигат хиляди. Според мотивите на авторите, измененията целят засилване на превантивния ефект. Властите искат да гарантират, че преди да се върнат на пътя, нарушителите „притежават необходимите и актуални знания по правилата за движение“. Заедно с наредбата се променя и инструкцията за организиране и провеждане на самите изпити пред Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Въвеждат се ключови корекции и в практическите изпити за новите кандидат-шофьори. Разпоредбата за прекратяване на кормуването вече изброява изчерпателно всички хипотези. Изпитът се спира при повторна намеса на комисията, при опасни за останалите участници действия, както и при пътнотранспортно произшествие, допуснато по вина на кандидата.

Досегашната нормативна уредба налагаше оценка „Неиздържал“ дори при катастрофи, причинени от други участници в движението. Това поставяше потърпевшите кандидати в неравностойно положение спрямо останалите курсисти, които са имали шанса да шофират в нормална пътна обстановка.

Добавя се и изрична възможност за прекратяване на изпита по желание на изпитвания, ако той е под силен стрес, емоционално или здравословно неразположение. До момента председателите на изпитните комисии нямаха нормативно основание да спрат часовника при подобни ситуации.

Проектът предвижда и някои чисто административни облекчения за учебните центрове. Отменя се задължителното изискване в кабинетите за теория да има учебна дъска. С въвеждането на електронните тестове отпадна необходимостта изпитващият да разписва началото и края на сесията с тебешир. Цялата необходима информация, включително получените точки и оставащото време за решаване, вече е дигитализирана и видима на екрана на всеки кандидат при стартиране на устройството.


  • 1 Нехис

    45 6 Отговор
    Браво, нов начин да се пълни хазната......
    Иначе нещо за новамаркировка, нови знаци, намаляване катастрофите - йок.....

    Коментиран от #6, #7, #26

    15:41 24.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    25 3 Отговор
    а който не пие, не пуши и дори по жени не ходи предлагам да му отпадне книжката, гражданската, винетката и т.н

    15:42 24.04.2026

  • 3 Жайме

    3 1 Отговор
    Хванатите с алкохол и наркотикс шофийори ще държат новия си изпит за онези работи.

    15:43 24.04.2026

  • 4 МАААААЧКААААЙ ПЛЕБЕИТЕЕЕЕЕ

    33 1 Отговор
    А ВЛАСТИТЕ ФАНАТИ ПИЯНИ СИ ГИ ПУУУСКАААТ ПАК ДА КАРАТ......

    15:44 24.04.2026

  • 5 защо

    29 3 Отговор
    На мен не ми е ясно, какво общо има знания по правилата за движение, с пиене по кръчмите?

    Коментиран от #9, #15

    15:46 24.04.2026

  • 6 КВА ХАЗНААА БЕЕЕЕ

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    ХАЗНАТА СЕ Е ПРАЗНА ОТ КРАДЕНЕ ВАЖНОТО Е ПОПУЛАЦИЯТА ДА,СЕ МАЧКА СТРЕСИРА И ДА ЖИВЕЕ В СТРАХ ТВА Е КЛЮЧА КЪМ ВЕЧНОТО КРАДЕНЕ..

    15:46 24.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Във Варна има много кръстовища на които маркировката е само в паметта на местните🚗
    Отделна тема е , че маркировката сякаш е рисувана от деца чиито родители са в ЖП транспорта❗

    15:47 24.04.2026

  • 8 Георги

    27 0 Отговор
    аз съм съгласен ама на едно с водача да се тества с бърз тест и полицаят, който те е спрял. Ей така да има контролна проба.

    Коментиран от #13

    15:48 24.04.2026

  • 9 Георги

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "защо":

    нищо, ама с новите цени на изпитите хранилката започва да не пуска достатъчно.

    15:49 24.04.2026

  • 10 Мурка

    16 3 Отговор
    ПАК ЛОБИСТКИ ПРОСТОТИИ

    15:58 24.04.2026

  • 11 Ефективни присъди

    7 10 Отговор
    И затвор не нови изпити само така ще се пресече тая вълна от пияни и дрогирани

    Коментиран от #14, #18

    15:58 24.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Абе що не си кажете, че ще дерете още пари ами пишете глупости?!

    "прекратяване на изпита по желание на изпитвания, ако той е под силен стрес, емоционално или здравословно неразположение."
    А като вземе книжката и му се наложи да шофира при стрес и емоционално неразположение?

    А книжките отнети при фалшивите "тестове"!

    15:59 24.04.2026

  • 13 604

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Няма общо между умения за поркане и умения за шофиране..поредната мярка хранилка
    ..нищо повече?

    Коментиран от #19

    15:59 24.04.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ефективни присъди":

    Пияните и дрогираните са само в новините - иначе под 3% от катастрофите се правят от такива!
    30% са от трезви чичковци и лелки моралисти карлабащи се по пътя без да знаят какво правят там

    16:01 24.04.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "защо":

    Проблемът не е в пиенето по кръчмите , а в шофирането след злоупотреба с алкохол❗
    Отнемат ти книШката и трябва да доказваш отново правото да управляваш МПС🚗
    Като ти свършат точките в талона, след шест месеца дават ли ти книШката или отново си на ИЗПИТ🤔❗

    16:04 24.04.2026

  • 16 Изтървана работа

    4 0 Отговор
    Ако се анализират трафичните данни и поведението на повечето водачи на МПС, май още повече любители на алкохола и наркотиците не са хванати и продължават да си карат.

    16:05 24.04.2026

  • 17 Освен тест

    8 0 Отговор
    за алкохол и опиати задължителен тест за грамотност и владеене на литературен български език а в по особени случаи тест за интелигентност и психотест.

    16:05 24.04.2026

  • 18 Дони

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ефективни присъди":

    Убеден съм че след 300 грама дъмпъл ще шофирам по добре от НОВИТЕ ВОДАЧИ НА МПС и МНОГО ОТ инструкторите печелбари и залагам имот за 250 300 хилки

    Коментиран от #21

    16:09 24.04.2026

  • 19 Георги

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    това го написах в 9-ти коментар. Обаче ако полицаят трябва да си прави тест заедно с водача, то рязко ще спрат да правят тестове за щяло и нещяло, защото много добре знаят, че процентът фалшиво положителни резултати е огромен и ще си навлекът много неприятности.

    Коментиран от #30

    16:13 24.04.2026

  • 20 Клати Курти

    4 4 Отговор
    Поредната мижи да те лажем,уредена държавна хранилка за фирми на наши хора ,уж че се прави нещо по въпроса .

    16:13 24.04.2026

  • 21 Александров

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Дони":

    Поддържам ,всичко е една проформа с цел усвояване и крадене на пари .

    16:15 24.04.2026

  • 22 Първо затвор

    4 3 Отговор
    Първо задължително затвор от 2 години нагоре. Щом пие и се дрогира значи е забравил правилника , а алкохолът и дрогата изпържват рефлексите - тренировка отново.

    16:15 24.04.2026

  • 23 Тома

    4 1 Отговор
    Но първо трябва да минат през бай Ставри

    16:32 24.04.2026

  • 24 Светослав

    5 1 Отговор
    По принцип не трябва да се дава книжка отново на хванати с алкохол и дрога.Щом няма съзнание да е отговорен,значи не е за шофьор.Отнема им се книжката и получават доживотна забрана да шофират в България! Така бих направил аз ,ако съм законодател.

    16:45 24.04.2026

  • 25 Добра

    6 0 Отговор
    Идея всяко усложнение за възстановяването на правата да шофират тези малоумници е добра . Застраховките им за следващите 5години трябва да се увеличават тройно . Спрете пияните и неадекватните също ,има идиоти ,които не се съобразяват с останалите водачи ,карат с 30/40 извън населените места ,където ограничение няма и правят километрични колони след тях . Когато си неадекватен на пътната обстановка вэяпрепатваш движението поради липса на умения и увереност отбивай в страни и пропускай колоната ,защо трябва да създаваш предпоставки за ПТП .

    Коментиран от #27

    16:51 24.04.2026

  • 26 Димитров

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Казва се проверочен изпит. Имаше го преди и беше най-лошото нещо, което можеше да се случи на един шофьор, защото нкомисиите гледаха по особен начин на пияниците. Затова превенцията беше уникално голяма. Да го въвеждат и сега този изпит, който, обаче, да се провежда само пред държавни комисии.

    16:56 24.04.2026

  • 27 Платен провокатор

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Добра":

    Ограничения на скоростта има на всеки път, дори да няма знак. Прочети си правилника.

    16:56 24.04.2026

  • 28 Не само !

    4 1 Отговор
    И курс трябва да карат отново ! По новите евроатлантически цени !

    17:08 24.04.2026

  • 29 НРБ

    2 2 Отговор
    Дано се приемат тия изменения...вай-позсле адекватни мерки за хилядите пияни и дрогирани по пътищата ни !!! Къде го има това в друга нормална държава .... Хиляди безотговорни убийци да шофират ???.

    17:10 24.04.2026

  • 30 e, какви

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Георги":

    такива, та те полюцаите, не само редовите люй дю фюнес, са най-принципиалните, и точните , и истинските борци за правдини.

    Коментиран от #32

    17:21 24.04.2026

  • 31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 2 Отговор
    Да живее популизма! Ами да им наложат запор на заплатите? Като нямат пари, няма да могат да пият. Да им забранят да ходят на доктор. Най-много да умрат. Е г ати популизма! А тези с фалшивите тестове и тях ли под ножа? Да си изкарат и изпита за всеки случай? Пък каквото дойде!

    Коментиран от #33

    17:22 24.04.2026

  • 32 ела да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "e, какви":

    нощем, кагто почнат ефетата да надуват резачките си, полисмените, как се кефят- там имат приятели и им симпатизират, но те, тези приятели са на пачки и под полицейско покровителство, съученици, спонсори, абе полюцаите са си полюцаи, навремето имаше вицове за милиционелрите, вицове сепускат за тез, на които им имаш уважението, сега за полюцаиити или гняв или презрение, или нищо като за умрели?

    17:30 24.04.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Нещо пак не си разбрал.🚗
    Никой не забранява на никого да пие❗

    Коментиран от #38

    17:44 24.04.2026

  • 34 това е добро решение

    0 2 Отговор
    и ще има наистина възпиращ резултат , дано се приеме

    17:45 24.04.2026

  • 35 Тити

    2 0 Отговор
    До кога тези тестове за наркотици ще се чакат 6 месеца все едно сме в каменната ера

    Коментиран от #39

    18:09 24.04.2026

  • 36 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Ще пълним гушите на дай и инструкторчетата

    18:18 24.04.2026

  • 37 Пак лобизъм...

    2 0 Отговор
    А,когато книжката е отнета с фалшивоположителен тест какво правим...
    Или пак нашите хора да взимат едни пари от обществото понеже хранилките една по една секнаха...

    18:26 24.04.2026

  • 38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти не си разбрал иронията ми. Аз мисля, че наказанията трябва да са адекватни , но да е глоба или затвор, ако е необходимо. Но без такива палячовщини, с ограничения, нямащи нищо общо с провинението. Ако се дължи на незнание, само тогава изпит!

    18:31 24.04.2026

  • 39 То ако е 6 е добре

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тити":

    ПОЗНАВАМ ТРИМА ПО 1.5 ГОДИНИ ЧАКАХА........ДОЛНИТЕ СЛУГИ НА САТАНИТЕ ПОБЪРКВАТ НАРОДЕЦА С ТИЯ СХЕМИ..

    19:16 24.04.2026

