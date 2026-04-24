Хванатите с алкохол и дрога шофьори ще държат нов изпит

Хиляди водачи, чиито свидетелства за управление са временно отнети след употреба на алкохол и наркотици, задължително ще се явяват на нов изпит, преди документите да им бъдат възстановени. Това става ясно от предложени промени в наредбата за условията и реда за провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност, публикувани в правителствения Портал за обществени консултации, уточни dunavmost.com.

През последните няколко години хората, на които временно са отнети книжките след употреба на алкохол и наркотични вещества, достигат хиляди. Според мотивите на авторите, измененията целят засилване на превантивния ефект. Властите искат да гарантират, че преди да се върнат на пътя, нарушителите „притежават необходимите и актуални знания по правилата за движение“. Заедно с наредбата се променя и инструкцията за организиране и провеждане на самите изпити пред Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Въвеждат се ключови корекции и в практическите изпити за новите кандидат-шофьори. Разпоредбата за прекратяване на кормуването вече изброява изчерпателно всички хипотези. Изпитът се спира при повторна намеса на комисията, при опасни за останалите участници действия, както и при пътнотранспортно произшествие, допуснато по вина на кандидата.

Досегашната нормативна уредба налагаше оценка „Неиздържал“ дори при катастрофи, причинени от други участници в движението. Това поставяше потърпевшите кандидати в неравностойно положение спрямо останалите курсисти, които са имали шанса да шофират в нормална пътна обстановка.

Добавя се и изрична възможност за прекратяване на изпита по желание на изпитвания, ако той е под силен стрес, емоционално или здравословно неразположение. До момента председателите на изпитните комисии нямаха нормативно основание да спрат часовника при подобни ситуации.

Проектът предвижда и някои чисто административни облекчения за учебните центрове. Отменя се задължителното изискване в кабинетите за теория да има учебна дъска. С въвеждането на електронните тестове отпадна необходимостта изпитващият да разписва началото и края на сесията с тебешир. Цялата необходима информация, включително получените точки и оставащото време за решаване, вече е дигитализирана и видима на екрана на всеки кандидат при стартиране на устройството.