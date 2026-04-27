Шофьори с отнети книжки за алкохол и наркотици ще полагат нов изпит
  Тема: Войната на пътя

27 Април, 2026 20:54 683 14

От Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България посочват, че мярката не е нова

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорите с отнети заради алкохол и наркотици книжки ще трябва да полагат повторен изпит. Това ще бъде записано в наредба, която до 21 май подлежи на обществено обсъждане.

През изминалата година близо 15 хиляди са случаите на отнети книжки заради алкохол, наркотици или отказ за тестване. Повече от 9500 са заловените да шофират с над 0,5 промила алкохол в кръвта. Над 3000 са водачите, дали положителна проба за наркотици. Още около 2350 са тези, които са отказали да бъдат тествани – според закона и техните книжки се отнемат.

Според Красимир Георгиев, който е шофьор от 46 години, идеята за изпит за провинили се шофьори е добра, но той вижда и рискове за хората, които, като него, приемат много лекарства: „Тестовете за наркотици, специално – дори аналгин да сте взели… Аз съм човек с увреждане, често взимам обезболяващи, и когато решат да ви тестват, това нещо ще се покаже.“

Мярката за повторен изпит след отнета книжка буди притеснение и сред юристи, като най-засегнати ще бъдат водачите с фалшиво положителни проби за наркотици при полеви тест.

„Именно при тези хора, при които кръвният тест и експертизата покажат, че полевият тест е дал грешен положителен резултат и те не са употребявали наркотици, се създава проблем. Те попадат под общата норма да полагат изпит, ако свидетелствата им бъдат отнети само заради полевия тест. Полагането на изпит за тях е абсолютно необосновано. Едно съдебно дело може да се проточи около 5 години, ако търсят обезщетение“, обясни адвокат Ивайло Юруков от Софийската адвокатска колегия.

От Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България посочват, че мярката не е нова. В Закона за движение по пътищата е записано, че на шофьори, извършили немаловажно нарушение, се отнема книжката до успешно полагане на проверочен изпит.

„Когато се провеждаха проверочните изпити в КАТ, масово се изпращаха нарушители. След като изпитите вече не са в КАТ, изведнъж тази мярка рязко спря да се използва. В други държави се залага на превенцията – с нарушителите се работи индивидуално. Тук няма такова нещо. Разчита се основно на глобата“, заяви Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

От организацията допълват, че самостоятелен теоретичен изпит, без преминаване отново на обучителни часове, няма да има възпитателен ефект, а само краткотраен стресиращ резултат, който бързо избледнява.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🎃🥔🐷

    9 0 Отговор
    Да полагат обществено полезен труд да запълват дупки на ръка по Борисовите пътища и магистрали.

    21:00 27.04.2026

  • 2 Жоро

    20 0 Отговор
    Искаме и полицаите да се подлагат всяка сутрин на тест за наркотици.....и при положителен да се отстраняват от работа докато не излезе кръвния...

    21:02 27.04.2026

  • 3 боико борисоф

    12 0 Отговор
    а ченгетата кога ще ги тествате и парламента аааааа

    Коментиран от #10

    21:05 27.04.2026

  • 4 Гичка

    1 0 Отговор
    Сметай, всички сме скъсани😂😂

    21:06 27.04.2026

  • 5 Старшина Боташ

    2 0 Отговор
    Ама за всички или само за тези с положителните кръвни проби ?!

    21:07 27.04.2026

  • 6 Анонимен

    7 0 Отговор
    За това полевия тест трябва да е само индикация - нека последва задължителна кръвна проба, но никакви други наказания до излизане на истинската проба. Засегнати невинни трябва автоматично да бъдат обезщетявани, само да предоставят данни (ако сметнат, че са необходими допълнителни) за определяне на размера на обезщетението - да им трябва адвокат, само ако не са съгласни с обезщетението. И обезщетението да си идва от бюджета на полицаите!

    21:08 27.04.2026

  • 7 без име

    1 0 Отговор
    правилно, изпит само пред КАТ, и то с 2 камери да се записва кормуването, а с повече на теорията

    21:08 27.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бибитков

    7 0 Отговор
    А полицай с положителен тест продължава ли да е полицай или ?

    21:11 27.04.2026

  • 10 Ото фон Бломберг

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "боико борисоф":

    Когато гладувате Ацразличнинот тъпи шапкари ,ченгета, да комуняги прочее

    21:12 27.04.2026

  • 11 Един от русенско

    3 1 Отговор
    Направих обратен на червено преди пазАря Димитър Петков.... Появи се ч.енге - готино ...и каза че софийските катаджии имат очи и на врат отзад ...и кво се получи като. започнахме Ена приказка ..кат во.йник имал връзка с Е.на от г.вра.ново ,друг от Сл.иво поле ...едвам тръгнах

    21:13 27.04.2026

  • 12 Казанлъшкия

    1 1 Отговор
    Трябва да им се отнема превозното средство и да седи на наказателен общински или държавен паркинг с дневна такса до изтичане на наказанието им. Примерно 5 евро на ден. В Австрия и Германия е така поне
    Ако искаш после след месеци или години си плати стотици или хиляди евро,за да ти я върнат, имаш право. Но обикновено никой не плаща за колата си. Ефектът е много силно възпитателен. Тук ако ти отнемат книжката, ефект няма да има - ще карат и без книжка и.диотите. Но ако отнемат колата - ще ми карат дедовия.

    21:13 27.04.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Алкохол и наркотици са под % от ПТП
    Алкохол и наркотици не означава, че те не познават правилата за движение - би имало някакъв смисъл да минават психо евентуално, но не и листовки и щуротии

    В същото време над 40% от катастрофите и жертвите са при отнето предимство - НЕ СЕ ПОЗНАВАТ ЕЛЕМЕНТАРНИ ПРАВИЛА дори за дясностоящ. Та тези 40% които са крайно недоучили и не трябва да притежават книжки още на първо време няма да полагат изпити?!1

    и ми говорите за пътна безопасност? я подявола всички!

    21:15 27.04.2026

  • 14 безделников

    1 0 Отговор
    В частна лаборатория кръвния тест излиза за 1час ... Значи може но няма желание.... Защото някой лапа €€€ по веригата....

    21:15 27.04.2026

