Шофьори с отнети книжки за алкохол и наркотици ще полагат нов изпит

Шофьорите с отнети заради алкохол и наркотици книжки ще трябва да полагат повторен изпит. Това ще бъде записано в наредба, която до 21 май подлежи на обществено обсъждане.

През изминалата година близо 15 хиляди са случаите на отнети книжки заради алкохол, наркотици или отказ за тестване. Повече от 9500 са заловените да шофират с над 0,5 промила алкохол в кръвта. Над 3000 са водачите, дали положителна проба за наркотици. Още около 2350 са тези, които са отказали да бъдат тествани – според закона и техните книжки се отнемат.

Според Красимир Георгиев, който е шофьор от 46 години, идеята за изпит за провинили се шофьори е добра, но той вижда и рискове за хората, които, като него, приемат много лекарства: „Тестовете за наркотици, специално – дори аналгин да сте взели… Аз съм човек с увреждане, често взимам обезболяващи, и когато решат да ви тестват, това нещо ще се покаже.“

Мярката за повторен изпит след отнета книжка буди притеснение и сред юристи, като най-засегнати ще бъдат водачите с фалшиво положителни проби за наркотици при полеви тест.

„Именно при тези хора, при които кръвният тест и експертизата покажат, че полевият тест е дал грешен положителен резултат и те не са употребявали наркотици, се създава проблем. Те попадат под общата норма да полагат изпит, ако свидетелствата им бъдат отнети само заради полевия тест. Полагането на изпит за тях е абсолютно необосновано. Едно съдебно дело може да се проточи около 5 години, ако търсят обезщетение“, обясни адвокат Ивайло Юруков от Софийската адвокатска колегия.

От Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България посочват, че мярката не е нова. В Закона за движение по пътищата е записано, че на шофьори, извършили немаловажно нарушение, се отнема книжката до успешно полагане на проверочен изпит.

„Когато се провеждаха проверочните изпити в КАТ, масово се изпращаха нарушители. След като изпитите вече не са в КАТ, изведнъж тази мярка рязко спря да се използва. В други държави се залага на превенцията – с нарушителите се работи индивидуално. Тук няма такова нещо. Разчита се основно на глобата“, заяви Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

От организацията допълват, че самостоятелен теоретичен изпит, без преминаване отново на обучителни часове, няма да има възпитателен ефект, а само краткотраен стресиращ резултат, който бързо избледнява.