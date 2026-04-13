Денят на голямото прибиране- за какво да внимават шофьорите

Във връзка с очаквания интензивен трафик днес временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления магистралите „Тракия“, „Хемус“ , „Струма“ , както и по път I-1 в отсечката от пътен възел „Симитли“ до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“, съобщават от АПИ, цитирани от БНТ. Целта е да се улесни пътуването, и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти на прибиращите се в последния от серията почивни дни.
Сутринта трафикът в района на пътен възел „Симитли“ е спокоен, но се очаква да се засили в следващите часове. В района вече е въведена временна организация на движението, която да поеме очаквания поток от автомобили.
Ограничение за тежкотоварните автомобили над 12 тона ще бъде въведено в часовия диапазон следобед от 12 до 20 часа. От ограниченията са изключени превозните средства, транспортиращи бързоразвалящи се стоки и товари с температурен режим.
Експерти напомнят, че основните причини за тежки пътни инциденти остават високата скорост и неправилните изпреварвания. Затова трябва да бъдат много внимателни
„Най-вече трябва да се съблюдават да не се превишават ограничението на скоростта, да се кара една идея по-спокойно, да няма неправилни изпреварвания и да се спазва дистанцията между автомобилите“, обясни Георги Бързаков, регионален представител на Асоциацията за квалификация на автомобилистите.
По думите му, рискови остават участъците около Кресна и Кресненското дефиле. Той обърна внимание и на неправомерното използване на аварийната лента.
„Аварийната лента се използва само при здравословен проблем на шофьора или някой от пътниците или при техническа неизправност. Шофирането в нея е изключително опасно и е забранено“, подчерта експертът.
В района има засилено полицейско присъствие, като органите на реда следят за спазване на ограниченията и безопасността на движението.
Очаква се трафикът да остане интензивен до края на деня, като от Пътна полиция призовават водачите да бъдат търпеливи и да спазват правилата за движение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чобанина
08:56 13.04.2026
2 Хора пазете се от куките
08:57 13.04.2026
3 Как
08:58 13.04.2026
4 От МВР
Коментиран от #8
09:02 13.04.2026
5 ДрайвингПлежър
Простотията, че скоростта е виновна оставете на еничарите и си карайте!
Коментиран от #6
09:04 13.04.2026
6 От МВР
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Само заради този коментар, ти да си приготвиш 200 евро. У за колегата - още 200!
Коментиран от #14, #18
09:07 13.04.2026
7 Не е прибиране,
09:08 13.04.2026
8 Тъп селянин
До коментар #4 от "От МВР":Нося карабината, дето е на Дядо. Може и да похарча, вашия служител в ляво. Може и да гръмна някое БМВ, ако ме преследва в някое дефиле. Излезли сте на работа, търсите си белята, някой от вас не ще видят, последната заплата. Стоите си в храста, леко си поспете, да не замине някой от вас с рани в нозете.
Коментиран от #17, #19
09:12 13.04.2026
9 УдоМача
09:18 13.04.2026
10 герап
09:20 13.04.2026
11 Дойче гъзар
09:24 13.04.2026
12 Настопроценти
Коментиран от #13
09:25 13.04.2026
13 За прибиране, вече се прибрахте
До коментар #12 от "Настопроценти":нахранени, напоени, но защо се връщате??????
09:30 13.04.2026
14 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "От МВР":лепнати са ми на предното стъкло до застраховката
09:36 13.04.2026
09:38 13.04.2026
16 Сталин
09:42 13.04.2026
17 От МВР
До коментар #8 от "Тъп селянин":Това не е спасило никой тъп селянин! Няма карабина, която да победи химикалката. Само разходите ти за рушвети се променят, от стотици, на стотици хиляди!
09:46 13.04.2026
18 Браво МВР
До коментар #6 от "От МВР":Вместо да опровергаете твърдението, вие го препотвърдихте. БРАВО.
09:59 13.04.2026
19 Шопо
До коментар #8 от "Тъп селянин":Колко по добре са се скрили толкова повече ще ги бия, никой няма да ме види.
10:36 13.04.2026