Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Денят на голямото прибиране- за какво да внимават шофьорите

Денят на голямото прибиране- за какво да внимават шофьорите

13 Април, 2026 08:46 899 19

  • голямото прибиране-
  • шофьори-
  • внимание

Денят на голямото прибиране- за какво да внимават шофьорите - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с очаквания интензивен трафик днес временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления магистралите „Тракия“, „Хемус“ , „Струма“ , както и по път I-1 в отсечката от пътен възел „Симитли“ до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“, съобщават от АПИ, цитирани от БНТ. Целта е да се улесни пътуването, и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти на прибиращите се в последния от серията почивни дни.

Сутринта трафикът в района на пътен възел „Симитли“ е спокоен, но се очаква да се засили в следващите часове. В района вече е въведена временна организация на движението, която да поеме очаквания поток от автомобили.

Ограничение за тежкотоварните автомобили над 12 тона ще бъде въведено в часовия диапазон следобед от 12 до 20 часа. От ограниченията са изключени превозните средства, транспортиращи бързоразвалящи се стоки и товари с температурен режим.

Експерти напомнят, че основните причини за тежки пътни инциденти остават високата скорост и неправилните изпреварвания. Затова трябва да бъдат много внимателни

„Най-вече трябва да се съблюдават да не се превишават ограничението на скоростта, да се кара една идея по-спокойно, да няма неправилни изпреварвания и да се спазва дистанцията между автомобилите“, обясни Георги Бързаков, регионален представител на Асоциацията за квалификация на автомобилистите.
По думите му, рискови остават участъците около Кресна и Кресненското дефиле. Той обърна внимание и на неправомерното използване на аварийната лента.

„Аварийната лента се използва само при здравословен проблем на шофьора или някой от пътниците или при техническа неизправност. Шофирането в нея е изключително опасно и е забранено“, подчерта експертът.

В района има засилено полицейско присъствие, като органите на реда следят за спазване на ограниченията и безопасността на движението.

Очаква се трафикът да остане интензивен до края на деня, като от Пътна полиция призовават водачите да бъдат търпеливи и да спазват правилата за движение.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чобанина

    12 0 Отговор
    Аде селянив, дърпайте към столицата, да се правите на столичани в повече. Обрахте възрастните си родители, сега можете да отпътувате

    08:56 13.04.2026

  • 2 Хора пазете се от куките

    8 0 Отговор
    С другото ще се оправяте

    08:57 13.04.2026

  • 3 Как

    8 3 Отговор
    за какво да внимават ? Ами за камери ! Да шофират с WAZE !

    08:58 13.04.2026

  • 4 От МВР

    5 1 Отговор
    За безпроблемно шофиране, всеки да си приготви сто еврака още с подаваннето на документите! При протести и изявено несъгласие, сумата само ще расте!

    Коментиран от #8

    09:02 13.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Внимавайте са скапани милиционери на пътя! Друго - здраве!
    Простотията, че скоростта е виновна оставете на еничарите и си карайте!

    Коментиран от #6

    09:04 13.04.2026

  • 6 От МВР

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Само заради този коментар, ти да си приготвиш 200 евро. У за колегата - още 200!

    Коментиран от #14, #18

    09:07 13.04.2026

  • 7 Не е прибиране,

    7 0 Отговор
    когато "софиянци" като Иво Мирчеff напскат родните села.

    09:08 13.04.2026

  • 8 Тъп селянин

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "От МВР":

    Нося карабината, дето е на Дядо. Може и да похарча, вашия служител в ляво. Може и да гръмна някое БМВ, ако ме преследва в някое дефиле. Излезли сте на работа, търсите си белята, някой от вас не ще видят, последната заплата. Стоите си в храста, леко си поспете, да не замине някой от вас с рани в нозете.

    Коментиран от #17, #19

    09:12 13.04.2026

  • 9 УдоМача

    4 0 Отговор
    Тоз чичко на снимката май е снощен ;)

    09:18 13.04.2026

  • 10 герап

    0 1 Отговор
    Щофиьорити да унимауат,да не би някоя мадама без дрешки да им се яви на пътя,че ще има ката строфа във всяка им строфа.

    09:20 13.04.2026

  • 11 Дойче гъзар

    3 0 Отговор
    Да внимават с преяждането на мясо, че да не задръстят магистралните тоалетни 😀

    09:24 13.04.2026

  • 12 Настопроценти

    2 0 Отговор
    Прибираме се и утре ще бачкаме.

    Коментиран от #13

    09:25 13.04.2026

  • 13 За прибиране, вече се прибрахте

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Настопроценти":

    нахранени, напоени, но защо се връщате??????

    09:30 13.04.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "От МВР":

    лепнати са ми на предното стъкло до застраховката

    09:36 13.04.2026

  • 15 Обезлюдяване. Само в 5 града

    5 1 Отговор
    Важната придобивка на демокрацията в Родината е обезлюдяването й. Тя е от своя старна създава възможност на територията от външни сили. Мисли в не толкова далечна перспектива 5-10 г, да речем.

    САЩ имат вече и ще имат в бъдеще други интереси - извън Европа. България ще бъде предадена на влиянието на Англия. А тя, от своя страна, подло ще ни предостави на Турция, както се е случвало през 14-19 век.

    А сега: Спомнете си анексията на Северен Кипър. Нато защити ли Кипър?

    И не забравяте завладяването на Сирия и убийствата и насилия на христяни и обезглавяването на деца и жени в Южна Сирия от Алкайда с насърчаване, помощта и съдействието на Турция.

    Ами арменския геноцит. Били са убивани всички мъже и момчета.

    Какво ви пиша за Сирия? Спомни си Брацигово и Батак и за кланетата на българи през 19 век. А Перущица забрави ли ? Мислете за икономическо господство на Турция в Южна България (по диагонала Варна Благоевград) и възможна и надвисващата културна турска автономия и последващите действия и последствия за България.

    И така ще трябва да избираме между Турция и Русия.

    Нека всеки българин да си избере. още сега, коя от двете държави, ако ни се даде тази възможност, разбира се.

    09:38 13.04.2026

  • 16 Сталин

    1 1 Отговор
    Шофьорите да натискат педала на газта до дупка и да не спазват пътни знаци и правила

    09:42 13.04.2026

  • 17 От МВР

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тъп селянин":

    Това не е спасило никой тъп селянин! Няма карабина, която да победи химикалката. Само разходите ти за рушвети се променят, от стотици, на стотици хиляди!

    09:46 13.04.2026

  • 18 Браво МВР

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "От МВР":

    Вместо да опровергаете твърдението, вие го препотвърдихте. БРАВО.

    09:59 13.04.2026

  • 19 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тъп селянин":

    Колко по добре са се скрили толкова повече ще ги бия, никой няма да ме види.

    10:36 13.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол