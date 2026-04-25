Над петстотин кандидати се бореха за 31 места за младши прокурори

Днес в София се провежда мащабен писмен изпит за младши прокурори, като точно 528 кандидати се борят за едва 31 свободни позиции в страната, съобщават от Висшия съдебен съвет (ВСС). Сред градовете, в които ще бъдат назначени новите магистрати, е и Русе, където е предвидено едно работно място.

Освен в Русе, новите попълнения в държавното обвинение ще бъдат разпределени в различни градове. Софийската районна прокуратура ще поеме петима от тях, а по двама ще бъдат изпратени в Монтана, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол.

По една позиция е открита за районните прокуратури във Видин, Самоков, Ботевград, Костинброд, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград и Силистра.

Самият изпит се провежда в четири учебни зали на Техническия университет в столицата. Точно в 09:00 часа, в присъствието на конкурсната комисия и представители на самите участници, бяха изтеглени изпитните материали – казус по наказателноправни науки и специализиран тест по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека.

Кандидатите разполагат с 5 астрономически часа за работа, като в това време не се включва техническото раздаване на листовете.

За да продължат към следващия етап – устния изпит, юристите трябва да изкарат оценка не по-ниска от много добър 4,50 и на двата компонента (казуса и теста).

Официалните резултати ще бъдат публикувани на сайта на ВСС и на общодостъпно място в сградата на институцията в тридневен срок след подписването на протоколите от изпитната комисия.