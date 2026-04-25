Над петстотин кандидати се бореха за 31 места за младши прокурори

Днес в София се провежда мащабен писмен изпит за младши прокурори, като точно 528 кандидати се борят за едва 31 свободни позиции в страната, съобщават от Висшия съдебен съвет (ВСС). Сред градовете, в които ще бъдат назначени новите магистрати, е и Русе, където е предвидено едно работно място.
Освен в Русе, новите попълнения в държавното обвинение ще бъдат разпределени в различни градове. Софийската районна прокуратура ще поеме петима от тях, а по двама ще бъдат изпратени в Монтана, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол.
По една позиция е открита за районните прокуратури във Видин, Самоков, Ботевград, Костинброд, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград и Силистра.
Самият изпит се провежда в четири учебни зали на Техническия университет в столицата. Точно в 09:00 часа, в присъствието на конкурсната комисия и представители на самите участници, бяха изтеглени изпитните материали – казус по наказателноправни науки и специализиран тест по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека.
Кандидатите разполагат с 5 астрономически часа за работа, като в това време не се включва техническото раздаване на листовете.
За да продължат към следващия етап – устния изпит, юристите трябва да изкарат оценка не по-ниска от много добър 4,50 и на двата компонента (казуса и теста).
Официалните резултати ще бъдат публикувани на сайта на ВСС и на общодостъпно място в сградата на институцията в тридневен срок след подписването на протоколите от изпитната комисия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 кокала
До коментар #3 от "мафия":е мазен!
14:37 25.04.2026
9 Отговарям
До коментар #1 от "малко много":До когато има още да се ,,изтърсва" и от Бюджета и от разните му Фондове по ЕС и от...скелетите на опосканите ни съграждани...
Това са пиявиците на обществото ни и когато го оплюскат сами ще се ...самоизядат...
14:59 25.04.2026
11 Заварчика
До коментар #10 от "Сладка работа, власт!":Вземи си прокурор бе, те всички са заваряли решетките на централния. С това почват в началото,
15:16 25.04.2026
12 Домакин
До коментар #8 от "Гост":Ами ,,професионални мазоли"...
15:23 25.04.2026
14 Прокурор звучи мръсно като социолог
-;-
досега имаме ли пове един от 5-те главни прокурори, койно да ни е останал с уважение?!?!?
Още като си спомним оня Филчев и ми стана ясно че всичко е Пунта Мара!
15:33 25.04.2026
15 Глупости
До коментар #3 от "мафия":Към момента в Италия има около 9 000 – 10 000 действащи магистрати (съдии и прокурори). European e-Justice
Защо не провери преди да изпляскаш тази глупост ?Вярно в България са около 4000 , но 800 ?
16:02 25.04.2026