Новини
България »
София »
Над петстотин кандидати се бореха за 31 места за младши прокурори

25 Април, 2026 14:28 972 15

  • младши прокурори-
  • изпит

Самият изпит се проведе в четири учебни зали на Техническия университет в столицата

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес в София се провежда мащабен писмен изпит за младши прокурори, като точно 528 кандидати се борят за едва 31 свободни позиции в страната, съобщават от Висшия съдебен съвет (ВСС). Сред градовете, в които ще бъдат назначени новите магистрати, е и Русе, където е предвидено едно работно място.

Освен в Русе, новите попълнения в държавното обвинение ще бъдат разпределени в различни градове. Софийската районна прокуратура ще поеме петима от тях, а по двама ще бъдат изпратени в Монтана, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол.

По една позиция е открита за районните прокуратури във Видин, Самоков, Ботевград, Костинброд, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград и Силистра.

Самият изпит се провежда в четири учебни зали на Техническия университет в столицата. Точно в 09:00 часа, в присъствието на конкурсната комисия и представители на самите участници, бяха изтеглени изпитните материали – казус по наказателноправни науки и специализиран тест по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека.

Кандидатите разполагат с 5 астрономически часа за работа, като в това време не се включва техническото раздаване на листовете.

За да продължат към следващия етап – устния изпит, юристите трябва да изкарат оценка не по-ниска от много добър 4,50 и на двата компонента (казуса и теста).

Официалните резултати ще бъдат публикувани на сайта на ВСС и на общодостъпно място в сградата на институцията в тридневен срок след подписването на протоколите от изпитната комисия.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малко много

    11 1 Отговор
    Колко български ВУЗ имат юридически факултети? Колко юриста завършват на година? Могат ли дипломираните ни юристи да практикуват професията си в чужбина? Ако не ни трябват толкова много, до кога ще го произвеждаме?

    Коментиран от #9

    14:35 25.04.2026

  • 2 Хасковски каунь

    5 2 Отговор
    Няма да се плашите йористи и юристи от СУ. Скоро ще има мнооого свободни места

    14:36 25.04.2026

  • 3 мафия

    18 1 Отговор
    В 60 милионна Италия има 800 магистрати ,,а в 6 милионна България има 1500.

    Коментиран от #4, #15

    14:36 25.04.2026

  • 4 кокала

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "мафия":

    е мазен!

    14:37 25.04.2026

  • 5 Гост

    3 1 Отговор
    пеефски и борисов ли ги избираха

    14:43 25.04.2026

  • 6 Сатана Z

    7 0 Отговор
    За инженери ,агрономи или вереринари никой не се натиска,ама за прокурори ще си счупят карачките

    14:55 25.04.2026

  • 7 си дзън

    7 0 Отговор
    Всеки иска да е от джуджетата с чужди пачки.

    14:55 25.04.2026

  • 8 Гост

    14 0 Отговор
    Много младши прокурорки с надути джуки го бореха.

    Коментиран от #12

    14:56 25.04.2026

  • 9 Отговарям

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "малко много":

    До когато има още да се ,,изтърсва" и от Бюджета и от разните му Фондове по ЕС и от...скелетите на опосканите ни съграждани...
    Това са пиявиците на обществото ни и когато го оплюскат сами ще се ...самоизядат...

    14:59 25.04.2026

  • 10 Сладка работа, власт!

    7 0 Отговор
    Четири месеца търсим заварчик, няма и няма! Виж за прокурори, мераклии много!

    Коментиран от #11

    15:05 25.04.2026

  • 11 Заварчика

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сладка работа, власт!":

    Вземи си прокурор бе, те всички са заваряли решетките на централния. С това почват в началото,

    15:16 25.04.2026

  • 12 Домакин

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Ами ,,професионални мазоли"...

    15:23 25.04.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор
    31 синчета на наши хора 😏

    15:24 25.04.2026

  • 14 Прокурор звучи мръсно като социолог

    3 1 Отговор
    Над петстотин кандидати се бореха за 31 места за младши прокурори
    -;-
    досега имаме ли пове един от 5-те главни прокурори, койно да ни е останал с уважение?!?!?

    Още като си спомним оня Филчев и ми стана ясно че всичко е Пунта Мара!

    15:33 25.04.2026

  • 15 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "мафия":

    Към момента в Италия има около 9 000 – 10 000 действащи магистрати (съдии и прокурори). European e-Justice
    Защо не провери преди да изпляскаш тази глупост ?Вярно в България са около 4000 , но 800 ?

    16:02 25.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове