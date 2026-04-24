Катастрофа между кола и камион блокира Прохода на Републиката

Катастрофа между кола и камион блокира Прохода на Републиката

24 Април, 2026 15:51 1 105 8

Пътнотранспортното произшествие е станало около 14:00 часа малко под върха

Катастрофа между кола и камион блокира Прохода на Републиката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил временно се преустановява движението през Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 14:00 часа малко под върха.

По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока Гурково и изпреварващ колона от автомобили, е бил засечен от движеща се пред него в колоната друга кола, в резултат на което се е ударил в насрещнодвижещ се товарен автомобил.

Пострадала е пътничка от леката кола. Преминаването през Прохода на Републиката временно е преустановено, като автомобилите се пренасочват през прохода "Шипка", а товарните превозни средства изчакват на място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    5 0 Отговор
    Войната в България не спира!

    15:53 24.04.2026

  • 2 Горски

    8 3 Отговор
    Важното, е че гарантирахме 2 млрд евро за корупцията в крайна, не построихме 5 тунела под Ст. Планина. Още хиляди българи ще умират по пътищата, защото парите отиват за фашисти, вие си ги избрахте.

    Коментиран от #4, #7

    16:05 24.04.2026

  • 3 българина

    3 1 Отговор
    важното, е че гарантирахме 2 млрд евро за корупцията в крайна, не построихме 5 тунела под Ст. Планина..... оше хиляди българи ще умрат по пътищата, защото парите отиват за фашисти, вие си ги избрахте

    16:07 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "жената на горския":

    Питай жена ти да видиш дали не рипа, докато си на фронта.

    16:21 24.04.2026

  • 6 Каруцар

    2 0 Отговор
    Катастрофа между конска каруца и магарешка каруца блокира Прохода на Републиката за търговия на здравословно конско и магарешко между болниците на Хасан и болниците на Комунистите.

    16:28 24.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Полски":

    А защо всички трябва като теб да държим за украйна и за еврото? Кои сте вие, че да ни казвате на чия страна да бъдем? Като толкова много държите на нациста зеленски защо не сте на фронта и не дарявате заплатата си, че да си купуват златни тоалетни и да може жена му на зеления да обикаля скъпите бутици? Това ли ви е подкрепата само на приказки? А за договора с Боташ съветниците на Радев го подведоха, имал им е доверие, но му поднесоха динена кора. Лично президента не го е подписвал, а онази дебелана деница златева.

    17:33 24.04.2026

