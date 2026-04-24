Катастрофа между кола и камион блокира Прохода на Републиката

Заради катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил временно се преустановява движението през Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 14:00 часа малко под върха.

По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока Гурково и изпреварващ колона от автомобили, е бил засечен от движеща се пред него в колоната друга кола, в резултат на което се е ударил в насрещнодвижещ се товарен автомобил.

Пострадала е пътничка от леката кола. Преминаването през Прохода на Републиката временно е преустановено, като автомобилите се пренасочват през прохода "Шипка", а товарните превозни средства изчакват на място.