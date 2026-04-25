Времето днес, прогноза за събота, 25 април: Предимно слънчево и по-малко ветровито

През нощта вятърът в повечето райони ще стихне и сутринта на отделни места, главно по високите полета на Западна България, ще има условия за слана.
Минималните температури ще бъдат между 1° и 8°, за София – около 4°, а максималните – между 20° и 25°, в София – около 21°, по морския бряг – от 13° до 16°.
Ще бъде предимно слънчево и по-малко ветровито. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад.
Добри условия за туризъм в планините в събота. Ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър и максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 3° на Мусала до плюс 2° на Черни връх.
В неделя ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. С умерен, временно силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и в понеделник ще бъде слънчево, но температурите временно ще се понижат.
По-значителни увеличения на облачността ще има във вторник над планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд.
В сряда на много места в Западна България ще има валежи, придружени от гръмотевици. Дневните температури ще се повишат и ще бъдат между 19° и 24°.
