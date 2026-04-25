Времето днес, прогноза за събота, 25 април: Предимно слънчево и по-малко ветровито

25 Април, 2026 03:00

Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София – около 21°, по морския бряг – от 13° до 16°

През нощта вятърът в повечето райони ще стихне и сутринта на отделни места, главно по високите полета на Западна България, ще има условия за слана.

Минималните температури ще бъдат между 1° и 8°, за София – около 4°, а максималните – между 20° и 25°, в София – около 21°, по морския бряг – от 13° до 16°.

Ще бъде предимно слънчево и по-малко ветровито. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад.

Добри условия за туризъм в планините в събота. Ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър и максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 3° на Мусала до плюс 2° на Черни връх.

В неделя ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. С умерен, временно силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и в понеделник ще бъде слънчево, но температурите временно ще се понижат.

По-значителни увеличения на облачността ще има във вторник над планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд.

В сряда на много места в Западна България ще има валежи, придружени от гръмотевици. Дневните температури ще се повишат и ще бъдат между 19° и 24°.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

