Новини
България »
Борисов става депутат от Пловдив, Христо Гаджев отпада от парламента

24 Април, 2026 17:50 2 189 47

  • бойко борисов-
  • депутати-
  • герб

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов става депутат от Пловдив, а не от София.

Така от 25-и МИР вместо него в парламента ще влезе Лъчезар Иванов. От там ГЕРБ вкарва още един депутат - бившият областен управител Стефан Арсов.

ГЕРБ изпращат двама депутати от Пловдив - Борисов и 26-годишният Красимир Терзиев.

Бившият вицепремиер Томислав Дончев избира Габрово пред столичния 23-и МИР. Вместо него от София ще влезе Александър Иванов, а първи под чертата остава Николай Алгафари.

Делян Добрев ще влезе през 24-и МИР в София, а не от Хасково. По този начин освобождава място за Георги Станков.

Днес е крайният срок на депутатите, избрани от два района, да заявят пред ЦИК кой предпочитат.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оз. Ген.Румянцев

    59 3 Отговор
    Искам пълен разпад на Гробаджиите.

    Коментиран от #14

    17:53 24.04.2026

  • 2 Иван

    59 2 Отговор
    Бойко Борисов трябва да бъде при баи Ставри

    Коментиран от #30

    17:54 24.04.2026

  • 3 историк

    59 5 Отговор
    Борисов става само за затвора !!!! Та той за 20 год. направи повече бели на държавата и народа ,колкото турците за пет века не успяха !!

    Коментиран от #45

    17:54 24.04.2026

  • 4 Това е положението

    39 3 Отговор
    Да става ватман

    17:57 24.04.2026

  • 5 Милчо Лаков

    48 0 Отговор
    Лъчо Мозъка-безсмъртен...Какво толкова му прави на Борисов,та вече 20години е на власт!?

    Коментиран от #11, #16

    17:59 24.04.2026

  • 6 Деций

    45 1 Отговор
    И това няма да му помогне,този имунитет трябва да бъде отнет, Барселона да се подкара,и още 70 дела за които твърдят запознати.Този не бива да умре в тях в пухени завивки,а на нар с одеало тип МНО проядено от молци.

    18:02 24.04.2026

  • 7 Дориана

    38 1 Отговор
    Борисов да осмисли реалността и да е приеме, а тя е че той и Пеевски Не са желани в Парламента и политиката. И ако си въобразява , че той и Пеевски ще продължават да спират реформите в Съдебната власт, , в Администрацията, Общините и навсякъде където са завладели институциите да знае, че Народния гняв ще се стовари върху тях още по- силно. Те работят срещу народа , а не за него. Типичен пример е Зависимата Прокуратура и Съд, които те използват като бухалки срещу народа.

    18:02 24.04.2026

  • 8 Фейк - либераст

    40 0 Отговор
    Боко осигури място в парламента на личния си лекар Лъчо мозъка.

    18:03 24.04.2026

  • 9 мммм

    31 2 Отговор
    кеф,малгафарския боклук отпада от хранилката

    18:03 24.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 0 Отговор
    Отново ще гледаме и ЦВЕТнА мадам ПКП❗

    18:03 24.04.2026

  • 11 Коня Солтуклиева

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "Милчо Лаков":

    Кърпи го,когато кмета на Симитли се увлече!

    18:03 24.04.2026

  • 12 тиквата

    31 0 Отговор
    нещо загрижен човечеца
    по малко ще има за пълнене на чекмеджета

    18:04 24.04.2026

  • 13 Толкова

    32 2 Отговор
    се натягаше тоя мургавел Гаджев и това беше ! А Бою за какъв депутат се курдисал от Пловдив , той за всичко и навсякъде е безполезен , направо вреден ! Да си бие камшика и да сяда на трибуквието си и да чака....

    Коментиран от #15

    18:05 24.04.2026

  • 14 пълен разпад на Гробаджиите

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оз. Ген.Румянцев":

    хубаво ама
    още имат бая голямо стадо верни офси

    18:05 24.04.2026

  • 15 да сяда на трибуквието си и да чака....

    25 0 Отговор

    До коментар #13 от "Толкова":

    да го приберат при бай ставри
    ама бая охранен и ояден

    18:07 24.04.2026

  • 16 честен ционист

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Милчо Лаков":

    Готви му.

    18:09 24.04.2026

  • 17 Мутрьо

    22 0 Отговор
    депутат ? Как звучи само !

    18:10 24.04.2026

  • 18 селяк

    30 1 Отговор
    тоа тулуп докога ша го гледаме.....

    Коментиран от #47

    18:12 24.04.2026

  • 19 А оная

    29 0 Отговор
    ПКП , кючекинята , къде ще я турят , никъде я не щат ?

    18:14 24.04.2026

  • 20 ООрана държава

    29 0 Отговор
    Много гербар ще отпадне

    18:14 24.04.2026

  • 21 Разгеле

    15 0 Отговор
    Онова тъпо кокопепелеленценце

    18:15 24.04.2026

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    34 1 Отговор
    Борисов за какво е депутат, като никога не е заставал пред трибуната? Дали от надменност, дали от страх от дебат. Не, че ме е грижа за умрялата му партия!

    18:16 24.04.2026

  • 23 Вълк единак

    23 0 Отговор
    Беленеее!

    18:16 24.04.2026

  • 24 Горски

    31 0 Отговор
    На Боко Тиквата му викайте вече Бай Никой! Очаква го съдбата на Доган от бишите сараи - сам, беден и изоставен. ГЕРБавите помияри започнаха да бягат от ГЕРБавата глутница. Живко от Стара Загора вече дава тон за песен как се прави това. Накрая дъртия Мутрагеньо от Зайчарника ще остане сам като куче, сега го пържат на бавен огън. Хващам се на бас, че след два мандата на ПП на Радев, т.е. след 8 години, от ГЕРБ ще е останало само скелет...съдбата на НДСВ. Като спре кранчето, изчезват и "симпатизантите". На това се казва "интереса клати феса" или "фурнаджийски лопати" само с тези , които са силните на деня! Това не е морал в политиката. Мишките първи напускат кораба. Кой беше Живко Тодоров преди да стане кмет от ГЕРБ? И колко поръчки на Пеевски направи за ремонтите в града?

    18:27 24.04.2026

  • 25 Много

    15 0 Отговор
    лош вид има боко!

    18:34 24.04.2026

  • 26 Уааау

    21 0 Отговор
    Николай Алгафари под чертата.Е сега таткото пак ли ще хвали ГЕРБ по всички телевизии?Или им е обиден?А Николай във врдррацията по билярд ли ще се връща?

    18:40 24.04.2026

  • 27 Бай Ставри !

    10 0 Отговор
    Все някога ще бъдем заедно ...

    18:45 24.04.2026

  • 28 Гост

    12 0 Отговор
    Коги ще стане затворник е въпросът на въпросите

    18:46 24.04.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    16 0 Отговор
    Как може този толуп, да в депутат от Пловдив. С този шопски акцент, ако няма охрана, такъв бой ще изяде в Пловдив. Че и е левскар отгоре на всичко. Кво ще защитава интересите на пловдивчани ли?

    18:47 24.04.2026

  • 30 Бай Ставри не е свободен

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Влашката ц.иганка с плевенския диалект "Архимандрисандрит Бибиян" е новата му любов.

    Коментиран от #38

    18:48 24.04.2026

  • 31 Боко,

    10 0 Отговор
    вземи си кмета на Пловдив. Съсипа хубавия град с безумията които върши. Такъв див селянин за кмет никога не сме имали. Сега понеже са малко и малки задръстванията в града тоя дивак вкара и междуградските автобуси в центъра. Такава геп простотия не се прощава да знаеш.

    19:02 24.04.2026

  • 32 Гост

    9 0 Отговор
    Той Румбата ше ви каже. Споко. Има време.

    19:04 24.04.2026

  • 33 Дрът….

    6 0 Отговор
    …пенсионерин -> гнус ме е!!!

    19:07 24.04.2026

  • 34 НЕ Е ИНТЕРЕСЕН

    6 0 Отговор
    ВЕЧЕ. СЪРБИНА........

    19:07 24.04.2026

  • 35 Град Козлодуй

    6 0 Отговор
    Малииии ко че прай се Алгафарето?!Надявам се да не ледам не къпаната му мутра по телевизиите вече!

    19:14 24.04.2026

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Бацо е най междонаронио полетик на Балкански полуостров а Пембен од село е бомбе у парламентаризъма! Каде е едина и де е другио-зад хорезонтът?!

    19:18 24.04.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Ал Гафури не си е платил мизата.При Тиквата е така:не плащаш-вън си.Няма вече мирантски натиск и няма кой да дере....Пари нема!

    19:19 24.04.2026

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Бай Ставри не е свободен":

    Добре си го вадиме сегиз-тогиз та да може и ти да се изодиш.

    Коментиран от #39

    19:21 24.04.2026

  • 39 Не се притеснявай

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Бай Ставрос ще ти реши всичките проблеми с изождането.

    19:29 24.04.2026

  • 40 алабала

    0 0 Отговор
    а сега овенни, ченгета и слухари да отиват да протестират пред бокото, да го връща, за да може още веднъж да им увеличат заплатите с по 50-60-70 процента, той беше направил това предложение

    19:29 24.04.2026

  • 41 Боко праните гащи

    1 0 Отговор
    Тутуууу

    19:41 24.04.2026

  • 42 НС пълно с хрантутници

    0 0 Отговор
    Да прецакаш Гаджев заради Лъчко е меко казано дърварско.

    19:48 24.04.2026

  • 43 бойко

    0 0 Отговор
    аз измислих изкуствения интелект!

    20:01 24.04.2026

  • 44 Бойо

    0 0 Отговор
    да изчезва от политиката ,че съсипа и окраде всичко.
    За него само ЗАТВОР!
    И когато това се случи, този ден трябва да бъде обявен за НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК.

    20:05 24.04.2026

  • 45 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "историк":

    За сметко на това па рундьо роди еднж голямо го. Вньо с тоя Боташ.Направо ни зароби за 13г напред.

    Коментиран от #46

    20:16 24.04.2026

  • 46 нали обеща

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Зъл пес":

    че ако го изберат ще покаже как може да е печеливш?

    20:18 24.04.2026

  • 47 Дапитам

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "селяк":

    Е некой да не те е вързал да го гледаш.

    20:19 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове