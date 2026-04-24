Борисов става депутат от Пловдив, Христо Гаджев отпада от парламента

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов става депутат от Пловдив, а не от София.

Така от 25-и МИР вместо него в парламента ще влезе Лъчезар Иванов. От там ГЕРБ вкарва още един депутат - бившият областен управител Стефан Арсов.

ГЕРБ изпращат двама депутати от Пловдив - Борисов и 26-годишният Красимир Терзиев.

Бившият вицепремиер Томислав Дончев избира Габрово пред столичния 23-и МИР. Вместо него от София ще влезе Александър Иванов, а първи под чертата остава Николай Алгафари.

Делян Добрев ще влезе през 24-и МИР в София, а не от Хасково. По този начин освобождава място за Георги Станков.

Днес е крайният срок на депутатите, избрани от два района, да заявят пред ЦИК кой предпочитат.