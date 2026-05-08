Томислав Дончев за кабинета "Радев": Да ги съдим по делата. Съвсем скоро ще има повод за коментар

8 Май, 2026 09:42 629 22

  томислав дончев
  • съдене-
  • дела-
  • повод-
  • коментар

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Да ползваме библейския принцип - да ги съдим по делата. Съвсем скоро ще има повод за коментар. Това каза на влизане в парламента заместник-председателят на партия ГЕРБ и депутат Томислав Дончев, предават от БТА.

"Защо смятате, че в България има шест хиляди души, годни за министри? Кръгът от лица, с които се работи, обичайно е къс", каза Дончев. Той обясни, че кабинетът е сложна конструкция и зависи от персоналните качества на кандидатите, както и от нивото на лидерство. "Ако съберете кръг от трима или четирима, задължително един от тях ще е спорен. Разбира се, че има такива", отговори Дончев на въпрос дали има спорни кандидати в предложенията за министри.

В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател от "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    А вас кога ще съдим?

    Коментиран от #10

    09:43 08.05.2026

  • 2 муцунка

    5 3 Отговор
    Ще съдиш бабината си!

    09:45 08.05.2026

  • 3 Пич

    5 2 Отговор
    Засега и аз ще се въздържам!!! Първо нека видим, какъв заек ще изтича от храстите...

    09:45 08.05.2026

  • 4 Бай Ху (By Who)

    2 2 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    Коментиран от #13

    09:46 08.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 крадецо

    3 3 Отговор
    чекам да видя как отивате цялото опг при Ставри

    Коментиран от #18

    09:48 08.05.2026

  • 7 За жалост на всеки гербясъл

    3 2 Отговор
    Томчо, със задните си части да вземат решенията, пак ще са с класи над вашите, не защото много могат, а защото вие сте еталон за това, което не трябва да се прави.

    09:51 08.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Какво да съдиш?

    6 1 Отговор
    Заради вас и Лукойл ще ни съдят за 6 милиарда лева. Заради вас януари пропищяхме от сметки за ток по 200-400 лв. Заради вас пропищяхме от високи сметки вода. Увеличихте ток с 12%, вода с 15% и избягахте. Въведохте Юрошита, който предизвика повишаване на цени храни с до сто процента,а услуги с от 40 до 60%. Фалшифицирахте данните за инфлации и дефицит според Евростат, за да ни "набутате" в Юришита. Върнахте старата формула за ПАРНО с 30% увеличение, два пъти отменена от ВАС и избягахте. Заляхте държавата с емигранти и избягахте. Само от януари 2025 до януари 2026 увеличихте общ дълг с 1/3, сега Радев да ви измъква от Блатото. След вас ПОТОП и МИЗЕРИЯ. Важното е че си увеличихте заплатите в юро, и ги индексирате на всеки 3 месеца.

    09:53 08.05.2026

  • 10 Ти да видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Когато се надроби поредната каша с управлението на държавата. А то ще е скоро.
    Тогава пак ще ги "съдим". ;)
    А до тогава - да са ни честити "професионализма" и "качествата" на представителите на Партия Боташ.
    ;)

    09:55 08.05.2026

  • 11 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ГЛАВОЧ, А ВАС ДАНО ВИ СЪДИ НАРОДЕН СЪД СКОРО!

    Коментиран от #21

    09:55 08.05.2026

  • 12 Гост

    5 1 Отговор
    Голема главо, а вас, от герб, трябва да ви съдим по съдилищата. Разбра ли?

    09:55 08.05.2026

  • 13 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ху (By Who)":

    КОЗЛОДУЙСКИ,ПОЗНАВАШ ЛИ ВОЕННИТЕ ЗВАНИЯ?

    09:57 08.05.2026

  • 14 тиквен пъпеш

    1 2 Отговор
    Да ви съдят Радеви по делата ви и попарата дет сте забъркали.
    Съвсем скоро дано има повод за
    разследване по корупция общ поръчки
    и офшорки и заровени чекмеджета

    10:01 08.05.2026

  • 15 от зайчарника на дрътия кукловод

    2 1 Отговор
    след близане на люти рани
    хиени надават вой че са живи още

    10:03 08.05.2026

  • 16 Всички

    2 0 Отговор
    тези са от едно котило. Всички са за трепане

    10:05 08.05.2026

  • 17 Я бе майсторе.

    1 1 Отговор
    На ГЕРБ и твоите дела са за доживотна.

    10:08 08.05.2026

  • 18 излъганото радвистче

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "крадецо":

    има да си чакаш до второто пришествие

    10:12 08.05.2026

  • 19 Е да де

    2 0 Отговор
    АМА е казано:

    СЪС СТАРИ К-ВИ, НОВ БАРДАК НЕ СЕ ПРАВИ!

    А Радев, не само че самия той е доста поизхабен, НО ИМА НАГЛОСТТА да назначи

    ПРОВАЛА "БОТАШ" за министър на финансите !???

    10:14 08.05.2026

  • 20 Колко дълга била скамейката

    0 1 Отговор
    "Защо смятате, че в България има шест хиляди души, годни за министри?
    -;-
    Колкото и дълга да е скамейката, като герберистите имаха толкова мераклии за властите, да не би да сколасаха!

    Пропадналите посткомунисти със асвалти, цигари и далавери се сругиха.
    Тепърва ще видим какво ще направят боташлиите!

    10:14 08.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 9689

    1 1 Отговор
    От мазмантия престъпник не желая коментар.

    10:18 08.05.2026

