Томислав Дончев за кабинета "Радев": Да ги съдим по делата. Съвсем скоро ще има повод за коментар

Да ползваме библейския принцип - да ги съдим по делата. Съвсем скоро ще има повод за коментар. Това каза на влизане в парламента заместник-председателят на партия ГЕРБ и депутат Томислав Дончев, предават от БТА.
"Защо смятате, че в България има шест хиляди души, годни за министри? Кръгът от лица, с които се работи, обичайно е къс", каза Дончев. Той обясни, че кабинетът е сложна конструкция и зависи от персоналните качества на кандидатите, както и от нивото на лидерство. "Ако съберете кръг от трима или четирима, задължително един от тях ще е спорен. Разбира се, че има такива", отговори Дончев на въпрос дали има спорни кандидати в предложенията за министри.
В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател от "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.
Последния Софиянец
муцунка
Пич
Бай Ху (By Who)
5 Този коментар е премахнат от модератор.
крадецо
За жалост на всеки гербясъл
8 Този коментар е премахнат от модератор.
Какво да съдиш?
10 Ти да видиш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Когато се надроби поредната каша с управлението на държавата. А то ще е скоро.
Тогава пак ще ги "съдим". ;)
А до тогава - да са ни честити "професионализма" и "качествата" на представителите на Партия Боташ.
;)
Боруна Лом
Гост
13 Боруна Лом
До коментар #4 от "Бай Ху (By Who)":КОЗЛОДУЙСКИ,ПОЗНАВАШ ЛИ ВОЕННИТЕ ЗВАНИЯ?
14 тиквен пъпеш
Съвсем скоро дано има повод за
разследване по корупция общ поръчки
и офшорки и заровени чекмеджета
15 от зайчарника на дрътия кукловод
хиени надават вой че са живи още
Всички
Я бе майсторе.
18 излъганото радвистче
До коментар #6 от "крадецо":има да си чакаш до второто пришествие
19 Е да де
СЪС СТАРИ К-ВИ, НОВ БАРДАК НЕ СЕ ПРАВИ!
А Радев, не само че самия той е доста поизхабен, НО ИМА НАГЛОСТТА да назначи
ПРОВАЛА "БОТАШ" за министър на финансите !???
20 Колко дълга била скамейката
-;-
Колкото и дълга да е скамейката, като герберистите имаха толкова мераклии за властите, да не би да сколасаха!
Пропадналите посткомунисти със асвалти, цигари и далавери се сругиха.
Тепърва ще видим какво ще направят боташлиите!
21 Този коментар е премахнат от модератор.
9689
