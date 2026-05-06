Румен Радев: Поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела въставахте срещу несправедливостите

6 Май, 2026 09:26 1 066 35

"На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и неприкосновеността на Родината, пожелавам здраве, мир и успехи в делата! Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения!"

Румен Радев: Поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела въставахте срещу несправедливостите - 1
Снимка: Архив БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"В Деня на храбростта и празник на Българската армия поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, въставахте срещу несправедливостите и с категоричната си воля на площадите и в изборния ден отстояхте държавността и преведохте България отвъд страха и примирението."

Това написа в социалните мрежи по повод 6 май лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, цитиран от "Фокус".

"На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и неприкосновеността на Родината, пожелавам здраве, мир и успехи в делата! Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения!

Честит празник!", написа още лидерът на "Прогресивна България"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    18 9 Отговор
    Прави впечатление, че никой от партията на Радев не казва, че Бойко и Пеевски трябва да бъдат съдени и вкарани в затвора. Говорят само за охраната им, а другата тема се замита.

    Коментиран от #7, #21

    09:29 06.05.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    19 5 Отговор
    Не, благодаря!
    Видяхме вчера колко те е еня за държавата и народа, който ти даде доверието си!
    Дълго няма да изкараш!

    09:30 06.05.2026

  • 3 Сталин

    16 5 Отговор
    Мистър Точен с парите и Пилота шъ упраят България

    09:30 06.05.2026

  • 4 нали точно тук в факти правим с думи

    9 3 Отговор
    като възхваляме тикви шопари и бръмбарите им
    а за дела трудна работа пазят ги заптиета

    всички вас, които през годините с думи и дела въставахте срещу несправедливостите

    09:30 06.05.2026

  • 5 Директора

    15 5 Отговор
    Пак ли този високопарен изказ?!
    Давай министрите от нафталина и да се почва.

    09:30 06.05.2026

  • 6 авантгард

    18 3 Отговор
    Приказки под шипковия храст.
    Ако т.нар. хора с пагони имаха чест и пазеха България, щяха ли да търпят някакви келешчета да я съсипят?
    Алабала портокала....

    09:30 06.05.2026

  • 7 Сталин

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Чфут на чфута око не вади

    Коментиран от #29

    09:31 06.05.2026

  • 8 Бонев

    21 3 Отговор
    Стига празни приказки,кажи че ще съкратиш администрацията,че ще спреш кражбите иначе след 1 година и ти ще си пътник.

    09:31 06.05.2026

  • 9 Тояе

    20 6 Отговор
    Предател,антибългарин.

    09:31 06.05.2026

  • 10 честен ционист

    14 4 Отговор
    За последните 35г българската армия е само от наемници. Какви несправедливости, какви въстания, Румба? Ако имаше въстания, твоето място трябваше да е в някой МиГ, не да сменяш адресите на Дондуков и ръсиш тия братвежи.

    09:32 06.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    5 8 Отговор
    Да не бе Бацо тоа гйонсурат и шарлатаните мо немаше да позволат на авиаторите ни да се возат на нови истребители! Внетен ли сме?

    09:33 06.05.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 7 Отговор
    ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!
    СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ !

    09:34 06.05.2026

  • 14 Коментар

    12 6 Отговор
    Остана само да разкопаем градината на Методиев Борисов за кюпюрите и златото и да разбием стените за флашките с криптовалути.

    09:35 06.05.2026

  • 15 МунчоЛЕТ

    17 4 Отговор
    Румбата пак е объркал трибуната май...

    09:36 06.05.2026

  • 16 Къде е

    20 3 Отговор
    Мутьото? Словото за днес ли наизустяваше? Два мандата ломотене и още, и още.

    09:38 06.05.2026

  • 17 Георги Илиев Митев

    11 0 Отговор
    Истината е, че това не се отнася за двете достъпни за коментари платформи и които са без пароли и плащания, а именно тази на " Факти" и " Does" . Те пускат коментари на когото си поискат, а другите ги спират.

    09:41 06.05.2026

  • 18 Бай Ху (By Who)

    4 17 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    09:42 06.05.2026

  • 19 Бай Ху (By Who)

    2 11 Отговор
    Здраве желая господин генерал.

    09:45 06.05.2026

  • 20 Сектата

    11 2 Отговор
    Слънце Ориент, ви поздравява с вашия празник и ви пожелава приятно кусане на агнешката супа

    09:46 06.05.2026

  • 21 Прав сте!

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Хората гласуваха за Румен Радев за да видят двете Угоени туловища, Борисов и Пеевски на подсъдимата скамейка. Колкото по скоро, толкова по добре за Радев. В противен случай ще е поредния лъжец.

    09:47 06.05.2026

  • 22 Премиерстването

    14 3 Отговор
    муньово ще е като президентстването, т.е лаф да става

    09:49 06.05.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 8 Отговор
    ОЧАКВАНЕТО НА ОПАРШВАЧА
    .....
    Е ПО ВЪЛНУВАЩО ДАЖЕ ОТ ОПРАШВАНЕТО
    .....
    ЦВЕТЕНЦАТА ОТ ГЕРБ И ДПС ДАЖЕ СТЕНАТ ОТ ЖЕЛАНИЕ

    09:51 06.05.2026

  • 24 Честит празник на бг войни

    15 1 Отговор
    Отказа се от пост президент и сега като шушумига се промъква отпред, дано някой го поздрави! Всичко е в ръцете на копринените господари, а народа тепърва ще мига на парцали!🤣🤣🤣

    09:56 06.05.2026

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    16 1 Отговор
    9г ТИ ПЛЕШО ГЕНЕРИРАШ НЕСПРАВЕДИВОСТТА СЪС СВОЙТЕ ОЛИГАРСИ ...................ФАКТ !

    09:57 06.05.2026

  • 26 !!!?

    15 2 Отговор
    Мистър Кеш дезертьор-рецедивист е позор за офицерския пагон...един безочлив лицемер !

    09:58 06.05.2026

  • 27 Няма друго такова позорище и посмешище

    10 0 Отговор
    като натовската бивша българска армия и тоя измислен американски слуга "генерал" Боташ Крадеff.

    10:00 06.05.2026

  • 28 Унбитх

    11 3 Отговор
    Ако продължи с путинската политика ще ги види отново на площада!

    10:02 06.05.2026

  • 29 В такъв момент

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Който говори за плановете си, бърка!

    10:05 06.05.2026

  • 30 Този май го издигнаха олигарсите

    7 1 Отговор
    само да рецитира назубрени помпозни фрази?!

    10:09 06.05.2026

  • 31 БЛАГОДАРИМ ВИ

    0 3 Отговор
    ГЕНЕРАЛЕ. И ЗДРАВЕ И РАДОСТИ ЗА ВСИЧКИ ВОЕННИ ПРЕДИ 45 ГОДИНИ ИМАШЕ АРМИЯ ЛИЧЕН СЪСТАВ И ВЪОРЪЖЕНИЕ. ЗДРАВЕ И ЗА ДОБРИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #33

    10:13 06.05.2026

  • 32 ДЕБИТ

    3 0 Отговор
    Идва един червен генерал, прай сметка червените мутри как ще се нахвърлят върху бюджета - на радев Аверите- трибуквените от Варна и кой знае още колко боклуци точат лиги...

    10:20 06.05.2026

  • 33 ДЕБИТ

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "БЛАГОДАРИМ ВИ":

    По онова време да си шапкар беше голям а работа. Абсолютно нищо не правиш на работа , освен евентуално да боцнеш медицинската сестра на поделението да дегустираш виното на капитана.

    10:23 06.05.2026

  • 34 Какъв !

    1 0 Отговор
    Фалш !

    10:28 06.05.2026

  • 35 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Народът го е казал:Голям залъп лапни, голяма дума не казвай! До сега мамникът само приказва и то много неясно и завоалирано.

    10:29 06.05.2026

