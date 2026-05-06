Румен Радев: Поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела въставахте срещу несправедливостите

"В Деня на храбростта и празник на Българската армия поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, въставахте срещу несправедливостите и с категоричната си воля на площадите и в изборния ден отстояхте държавността и преведохте България отвъд страха и примирението."

Това написа в социалните мрежи по повод 6 май лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, цитиран от "Фокус".

"На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и неприкосновеността на Родината, пожелавам здраве, мир и успехи в делата! Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения!

Честит празник!", написа още лидерът на "Прогресивна България"