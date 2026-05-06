Йотова: Славните страници на българската история се четат през делата на хиляди военачалници, офицери, войници

6 Май, 2026 11:34 520 17

Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза още президентът на страната

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия. Това каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на Българската армия, предават от БТА.

Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

В тези тежки и трудни опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова в словото си пред военнослужещите.

Конфликтите са навсякъде около нас, но ние знаем, че с дързост, чест и достойнство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ. Ние знаем, че с вашата подготовка, вашите амбиция, родолюбие и високо чувство за дълг изпълнявате трудни решения, преодолявате всички трудности. Вярваме, защото ние, българският народ, обичаме своята армия, ценим я, а с вашите действия показвате, че сте желан и достоен партньор на всички, с които сме заедно в съюзите, допълни президентът Йотова.

Тя отбеляза, че 6 май носи особен заряд – обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник.

Дълга е българската традиция на водосвета на бойните знамена, започнала преди цели 11 века в Златния век при цар Симеон, продължила във времето, и днес, когато отбелязваме друга голяма годишнина – 150 години от Априлското въстание, нека си спомним за българското духовенство, което освети първото свободно българско знаме с гордо изправения златен лев, каза Илияна Йотова.

По думите ѝ, славните страници на българската история се четат през светлите образи и дела на хиляди български военачалници, офицери, войници. По бойните полета те показваха какво означава да мобилизираш духа си до степени, които врагът не можеше да предполага, какво означава да печелиш битки, които всички са смятали за загубени, и какво е даваш всичко от себе си извън пределите на човешките възможности, защото пред теб стои Отечеството и неговата защита, каза президентът Йотова.

Тя отбеляза, че генерал Кюркчиев, полковник Неделчев, генерал Киселов, полковник Дрангов и много други не са само имена от българската славна военна история, а се превърнаха в национален символ за доблест, дълг, правда, обединение и справедливост.

Вие сте наследници на тези славни традиции и днес сте гордостта на народа ни. Днес вие сте огледалото, в което се оглежда високият български дух, самочувствието ни, любовта към България, носите вашата служба с чест и достойнство и сте там винаги, където е най-трудно, каза Йотова пред военнослужещите. Нека свети Георги Победоносец да бди над вас и вашите семейства, да закриля любимото ни Отечество, каза още президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Вчера масонката показа истинското си лице на консултациите

    Коментиран от #5

    11:42 06.05.2026

  • 2 СopоскатаTамплиерица

    12 1 Отговор
    Идиoтова е поредния национален резил!

    11:42 06.05.2026

  • 3 Боже мили ,

    10 0 Отговор
    и тя за войни и войници бленува , сипейки престаряли клишета от соца !

    Коментиран от #9

    11:46 06.05.2026

  • 4 И какви

    8 0 Отговор
    големи очаквания има цялото общество към българската армия ? Че чак и били големи !

    11:48 06.05.2026

  • 5 честен ционист

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Жените не могат да стават масони.

    Коментиран от #15

    11:49 06.05.2026

  • 6 Цитирам Руди с гела:

    8 0 Отговор
    Натресоха ни момичето за забавление на Митьо Гестапото и компания.

    11:49 06.05.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    Вечна слава на маршал Плевнелиев и армейски генерал Паси!💋🥳🤣👍

    11:51 06.05.2026

  • 8 Славни са

    4 4 Отговор
    били подвизите на българските военни преди да дойдат шумкарите да убиват и властват !

    11:51 06.05.2026

  • 9 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боже мили ,":

    Ко искате да ви каже,водеща на новините беше...

    11:56 06.05.2026

  • 10 йотова

    4 0 Отговор
    кажи как ще се четат "славните" времена в които ти и подобните ти съсипвате и опосквате България?

    12:00 06.05.2026

  • 11 Най - Напред !

    5 0 Отговор
    Най - Напред !

    Към Народа Си !

    Защото Армия !

    Без Народ !

    Няма !

    Спрете !

    Беззаконието !

    В Тази Държава !

    12:02 06.05.2026

  • 12 позор-ни страници

    4 0 Отговор
    Славните страници са били преви 36 години и повече. Днес е по-зор.
    Президенката, ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА не знае или не принава, че имаме кораби. Тя поздравяваше само армията, но не флот днес на парада. Тя се объ

    Абе пародия. Дифилиращите на парада бяха около и над 45 г. Тя се обърна към тях «Девойки и младежи, Жени и мъже» Смях.
    На парада говорителят на телевизионното предаване каза"Минават ф16", но някойг го поправи, че това са МИГ 29. Излагация голяма. После някакъв коментатор обяви, че Миг 29 е "по-млад" от Ф16. Замислете се значи "по-млад" по-нов или по стар?. Закакво са ни по-старите Ф16.

    Ф16 е доставен без резервни части и само с 8 ракети на самолет. После на парада обявиха, че някакъв американски военен казал, че за подръжката им е нужна индустрия.Имаме ли я. Само за последните 2 години тя е намаляла с15 %. На гол корем ...

    12:03 06.05.2026

  • 13 Скучна

    3 0 Отговор
    Дълга и патетична е и статията ви , не успях да я прочета до края.

    12:05 06.05.2026

  • 14 идиоти вън

    3 0 Отговор
    Странно!!! Гледам ,,националните" телевизии и всички те показват честването на 6ти май - ден на храбростта, само с авиацията, а царицата на армията е пехотата?!?!?! А в същност е и празник на пастирите, за тях нищо и агнешкото е 30 и кусур лв.!!! Честито на всички с името Георги!!!

    12:06 06.05.2026

  • 15 идиоти вън

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Не знам за масоните, но соросоидки може!!!

    12:08 06.05.2026

  • 16 Представително облекло

    2 0 Отговор
    Костюмчето на коя марка е? Държавата колко пари отпусна, за да облече Йотова в костюм?

    12:11 06.05.2026

  • 17 Файърфлай

    2 0 Отговор
    ... и всички погроми над България се дължат на малоумните ни политици,на никой друг! Славна България приключи с превземането на Одрин през 1913 г.Много ми е тъжно за Родината ми,но е факт!

    12:11 06.05.2026

