Ваня Григорова: Господин Радев трябва да си дава сметка, че те бяха избрани с гласовете на бачкаторите

„От една страна – отвращението и гневът към досегашните управляващи, особено в лицето на ГЕРБ и ДПС. От друга страна – в цяла Европа хората са разтревожени и гневни от това, което се случва. Те виждат как губят социалния си статус, губят настоящия си начин на живот, поради което виждаме и много високо неодобрение към всички европейски лидери.“ Така Ваня Григорова, общински съветник, коментира в предаването "Лице в лице" по БТВ резултатите от изборите за ново правителство.

Григорова подчерта, че ниското доверие към управляващите не е само български феномен: „В Германия, във Великобритания, във Франция управляващите са с ниски резултати и ниско доверие, поради което аз очаквам подобни резултати и в други държави.“

Тя поздрави Румен Радев за изборния успех. „Разбира се, не подценявам ролята и фигурата на господин Румен Радев, поздравявам ги за изключителния успех. Много рядко се случва да има такова мнозинство в българския парламент", заяви тя. Според нея избирателите са виждали в новата формация това, което са искали. „Всеки избирател виждаше в тази формация това, което искаше да види. Така че сега предстои да видим каква е реалната политика, която формацията на Румен Радев ще провежда, когато влезе в Народното събрание и, дай Боже, в Министерския съвет.“

Григорова изрази опасения за икономическата политика: „Те взеха зеленото на „Възраждане“, взеха половината от избирателите на БСП и взеха до голяма степен програмата на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Това, от което се опасявам аз, е, че икономическата политика на ПП-ДБ ще надделее.“

„Иначе аз лично също имах много надежди за тази формация, но икономиката - тя е в основата на всичко", заяви Григорова.

Тя изрази разочарование от отстъпленията на левите политики: „Няма как да не се разочаровам, когато чувам същия човек да казва, че не трябва да има диференцирано ДДС и как не трябва да се пипат данъците, не трябва да се увеличават. Аз съм съгласна – нека да не се увеличават, но нека да се въведе необлагаем минимум за работещите.“

Тя подчерта липсата на фокус върху работещите хора: „В тази програма аз не видях работещия човек.“ Според нея причините може да са и в зависимостите: „Може би ангажиментите, които са поети, са такива. Всички знаем, че предизборна кампания в такъв мащаб не се прави без пари.“ И допълни: „До голяма степен работодателски организации подкрепиха кампанията на „Прогресивна България“ и се очаква политиката да е про-бизнес и да загърбва до известна степен нуждите на работещите.“ „Господин Радев трябва да си дава сметка, че те бяха избрани с гласовете на бачкаторите, а не на бизнесмените", предупреди Григорова.

По темата за бюджета Григорова заяви, че трябва да знаем, че ситуацията в момента е много тежка – и не само на страната, а и на Европа. В този смисъл очакванията не трябва да са много сериозни.“

Въпреки това тя вижда конкретни възможности: „Необлагаемият минимум може да се въведе.“ И предложи промени: „Трябва да се посегне на някои корпоративни интереси, като например да се промени облагането на печалбите на банките. Те са огромни, те са невъобразими за рамките на страната.“

Григорова защити идеята за баланс в обществото: „Ние сме в едно общество. Или в това общество по някакъв начин ще се балансират тези приходи, така че да има за здравеопазване, за публичен транспорт, за образование, или всичко ще оставим да изтича там, където сме създали благоприятна законова среда.“

По международните теми тя беше критична: „Това ново правителство трябва да даде отговор докога ще се обслужват тези военни цистерни на Софийското летище. Очевидно не е учение и някой трябва да поеме отговорност.“

В разговора бяха засегнати и сериозни проблеми в столичното здравеопазване. По повод 4-та градска болница Григорова заяви: „Имало е запор на НАП за 180 хиляди евро за неизплатени осигурителни вноски. Не са изплатени заплати още от ноември месец в пълен размер.“

Тя разкри и шокиращи детайли: „Към един момент в банковата сметка на болницата имаше 6 хиляди евро, а няколко дни след това директорът е купил телевизор 55-инчов за 400 и кусур евро.“ И добави: „Виждаме такова самоуправство и такъв феодализъм, какъвто аз лично не съм си представяла, че може да се случи в общинска болница.“

По думите ѝ вече са предприети действия: „Гласувахме смяната на ръководството и вливането на болницата във Втора градска болница.“

Напрежението обаче остава високо. „Изключително напрежение има. Продължава да се освобождават лекари и медицински сестри, въпреки че имаме дефицит.“