Явор Гечев: Мерките не ограничават цените, а изчистват пазарните изкривявания

Това е пакет от мерки, които касаят цените, които не могат да бъдат обосновани от цени на горива и други фактори. Този разговор много се води в обществото по отношение на цени, които са прекомерно високи и се дължат на пазарната структура, на начина на ценообразуване и на прекалено високите надценки. Тези законопроекти целят да ограничат нелоялните търговски практики и цените, които на практика произтичат от тях. Това обясни в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев, коментирайки приетите в пленарна зала промени в Закона за защита на потребителите.
Той подчерта, че на практика се удължава част от Закона за въвеждане на еврото, за да няма шоково повишаване на цените след неговия край, който наближава. "Удължаваме го с една година“, заяви народният представител.
Гечев припомни, че в новите промени са включени редица индикатори, по които се разпознават нелоялни търговски практики, и които вече са 33 на брой. „Те казват: "Ако правите това, не е ОК". Но не ограничаваме цените. Никой не е казвал на големите вериги каква трябва да бъде цената. Искаме регулаторите да знаят как се формира реалната надценка, тоест как е образувана цената“, подчерта той.
И обясни, че пределната цена е практика, заимствана от Германия, която се отнася до съвместно господстващо положение - когато няколко субекта имат толкова пазарна сила, че могат да изкривяват цените, без изрично да се договарят. „Прекомерната цена е индикатор, който се мери само при този тип дружества и само когато е доказано, че те попадат в тази категория. Това не е директна регулация на пазара, а инструмент срещу неговите изкривявания. Целта е да се върне нормалното функциониране на пазара, а не да се ограничава“, категоричен е депутатът от "Прогресивна България".
1 хмммм
Коментиран от #26
12:51 14.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
12:51 14.05.2026
3 честен ционист
12:55 14.05.2026
5 ДрайвингПлежър
Не било за цените... ма нали щяхте точно цените да сваляте?
Нямало да има таван на цените, ма тоя закон бил за надценките - и от кога бе другарю е незаконно да си определям сам надценката?!
Ако си определя надценка от 110% и драгия потребител извади пари от джоба и плати - ти ква работа имаш в нашите търговски отношения?! Щом някой плаща, значи е ОК с цената! ЗНАЧИ ИМА ПАРИ!
Вижте кой какви пари има и от къде ги вади! Ето така се изчистват пазарните изкривявания!
12:57 14.05.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
ZКПЧ-е то ли ще измисли нещо ? Може ли военен изобщо да мисли ? - той цял живот е учен да изпълнява!
или Константин Проданов, новото лице на „Прогресивна България“ и бивш председател на партията на Георги Първанов, днес водена от Румен Петков, син на Васил Проданов, дясна ръка и първи помощник, на соц сатрапа Милко Балев, втория след правешкото roвego БайТошуУ
Коментиран от #13, #21
12:59 14.05.2026
10 Бг дракон🐉
13:00 14.05.2026
11 Тъй наричаните
13:01 14.05.2026
12 Кажи честно ... 🤣
Какво да очакваме от мерките, намаление, спиране на инфлацията - "нито едното, нито другото." 🤣🤣🤣
Тия са по npocти и от бащите и дядовците си шумкари, които са изпълзели от землянките.
13:04 14.05.2026
13 честен ционист
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Проданов говори с носталгия за старите времена на планова икономика и за типовия лебец от 10 стотинки. Дано не излезе новия Петко Енев и Иван Ганчев, че ви чака бая зор.
13:09 14.05.2026
14 Браво на правителството
13:12 14.05.2026
15 Кочо
13:12 14.05.2026
16 койдазнай
13:13 14.05.2026
17 Излъгахте,
13:17 14.05.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛОЖИХА ГЛОБА 2.5 МИЛИОНА ЕВРО
С В БЪЛГАРИЯ АКО НЕ СЕ НАВЕДАТ ВЕРИГИТЕ И МОНОПОЛИТЕ , ЩЕ БЪДЕ КЪРВАВА БАНЯ ОТ ГЛОБИ
13:17 14.05.2026
19 Чума
13:25 14.05.2026
20 производител
13:28 14.05.2026
21 В Пеканчето ни е надеждата
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Майтапя се бе! 😂😂
13:41 14.05.2026
22 ПП / ДБ / ГЕРБ
Приема промени в Закона за защита на потребителите, и
срещу високите цени на стоки и услуги,
защото ако се подобри Благосъстоянието
на Народа, на следващите избори
хората масово ще гласуват за „Прогресивна България“
и ние ще бъдем Аут от парламента
13:59 14.05.2026
25 цените растат
14:38 14.05.2026
26 7% бюджетен дефицит преди да е
До коментар #1 от "хмммм":изтекла и половината година, както и поне три петилетки лъжовни 3% такъв или липсата му, иначе как от около пет милиарда евро външен дълг при влизането ни в евросъюза през 2007г. досега ще станат близо 58 милиарда за 2025г. според НСИ. Средно аритметично по над три милиарда евро всяка година за последните трипетилетки нови борчове и срещу тях какво има? Няма някакви крупни държавни инвестиции, като нов АЕЦ примерно, газопровод или тръбопровод, като Бургас - Александруполис, който да е реверсивен, като не може от Русия руски нефт, то от Александруполис арабски ама не. Има само инфлация, породена от безразборно и бзхаберно профуканите дългове , като една много малка част от нея се пренася върху растежа на икономиката и ето ти го най-голямато пазарно изкривяване. Може да има и други, но от това по-голяма здраве му кажи.
15:32 14.05.2026
27 боико борисоф
21:48 14.05.2026