Явор Гечев: Мерките не ограничават цените, а изчистват пазарните изкривявания

14 Май, 2026 12:50 879 27

  явор гечев
  мерки
  цени

Фокусираме се срещу нелоялните практики, подчерта депутатът от "Прогресивна България"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това е пакет от мерки, които касаят цените, които не могат да бъдат обосновани от цени на горива и други фактори. Този разговор много се води в обществото по отношение на цени, които са прекомерно високи и се дължат на пазарната структура, на начина на ценообразуване и на прекалено високите надценки. Тези законопроекти целят да ограничат нелоялните търговски практики и цените, които на практика произтичат от тях. Това обясни в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев, коментирайки приетите в пленарна зала промени в Закона за защита на потребителите.

Той подчерта, че на практика се удължава част от Закона за въвеждане на еврото, за да няма шоково повишаване на цените след неговия край, който наближава. "Удължаваме го с една година“, заяви народният представител.

Гечев припомни, че в новите промени са включени редица индикатори, по които се разпознават нелоялни търговски практики, и които вече са 33 на брой. „Те казват: "Ако правите това, не е ОК". Но не ограничаваме цените. Никой не е казвал на големите вериги каква трябва да бъде цената. Искаме регулаторите да знаят как се формира реалната надценка, тоест как е образувана цената“, подчерта той.

И обясни, че пределната цена е практика, заимствана от Германия, която се отнася до съвместно господстващо положение - когато няколко субекта имат толкова пазарна сила, че могат да изкривяват цените, без изрично да се договарят. „Прекомерната цена е индикатор, който се мери само при този тип дружества и само когато е доказано, че те попадат в тази категория. Това не е директна регулация на пазара, а инструмент срещу неговите изкривявания. Целта е да се върне нормалното функциониране на пазара, а не да се ограничава“, категоричен е депутатът от "Прогресивна България".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    7 4 Отговор
    Какви са му изкривяванията на пазара?

    Коментиран от #26

    12:51 14.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Чуждите вериги са спонсори на Радев за кампанията.Ще го отнесем ние от малкият и семеен бизнес.

    Коментиран от #7

    12:51 14.05.2026

  • 3 честен ционист

    16 0 Отговор
    Когато Гечев старши се беше заел да чисти пазарните изкривявания 97г инфлацията чукна 1058% на годишна база.

    12:55 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Ех Гечев, Гечев... нали знаеш какво казват за фекалиите - не ги бъркай и не ги развявай!!!

    Не било за цените... ма нали щяхте точно цените да сваляте?
    Нямало да има таван на цените, ма тоя закон бил за надценките - и от кога бе другарю е незаконно да си определям сам надценката?!

    Ако си определя надценка от 110% и драгия потребител извади пари от джоба и плати - ти ква работа имаш в нашите търговски отношения?! Щом някой плаща, значи е ОК с цената! ЗНАЧИ ИМА ПАРИ!

    Вижте кой какви пари има и от къде ги вади! Ето така се изчистват пазарните изкривявания!

    12:57 14.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    18 4 Отговор
    Няма как от гълъбарник, от комунистически дилетанти с птичи мoзъчета да измислят нещо работещо.
    ZКПЧ-е то ли ще измисли нещо ? Може ли военен изобщо да мисли ? - той цял живот е учен да изпълнява!
    или Константин Проданов, новото лице на „Прогресивна България“ и бивш председател на партията на Георги Първанов, днес водена от Румен Петков, син на Васил Проданов, дясна ръка и първи помощник, на соц сатрапа Милко Балев, втория след правешкото roвego БайТошуУ

    Коментиран от #13, #21

    12:59 14.05.2026

  • 10 Бг дракон🐉

    12 0 Отговор
    Вълк да пази овцете ,и те да са невредими, видели ли сте!? Как олигарх, ще вземе от друг! Публична тайна е, че бг веригите са спонсори на всички партии, който и да е на власт, все е наше момче или девойче!

    13:00 14.05.2026

  • 11 Тъй наричаните

    9 1 Отговор
    мерки са нещо , което изобщо не може да носи нещо продуктивно за потребителите - всичко е зависимо от мудните администрации , от купища чиновници , свързани с кого ли не !

    13:01 14.05.2026

  • 12 Кажи честно ... 🤣

    14 1 Отговор
    Най ме изкефи оня комсомолец, дето ял хляб от 6 ст. по време на СОЦ-а :
    Какво да очакваме от мерките, намаление, спиране на инфлацията - "нито едното, нито другото." 🤣🤣🤣
    Тия са по npocти и от бащите и дядовците си шумкари, които са изпълзели от землянките.

    13:04 14.05.2026

  • 13 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Проданов говори с носталгия за старите времена на планова икономика и за типовия лебец от 10 стотинки. Дано не излезе новия Петко Енев и Иван Ганчев, че ви чака бая зор.

    13:09 14.05.2026

  • 14 Браво на правителството

    4 9 Отговор
    Хвана се веднага за работа!

    13:12 14.05.2026

  • 15 Кочо

    7 1 Отговор
    Едно време другарката учительница по Основи на комунизма каза, че основен закон на капитализма е - Печалбата! Пари - ГМО с пестециди - Пари прим! Така, че вие доброволно и агресивно, чрез скачане по площада се отказахте от основния закон на комунизма, приехте печалбата да е водеща и в този смисъл, цените са напълно нормални! А от тия КЗК, КЗК и подобни няма никакъв смисъл! Чиста щета за бюджета!

    13:12 14.05.2026

  • 16 койдазнай

    9 0 Отговор
    Това е чудесно! Ще имаме по-високи цени, но прави! Няма да има никакви изкривявания!

    13:13 14.05.2026

  • 17 Излъгахте,

    9 1 Отговор
    че ограничават цените. Като ви подпукаха икономистите давате заден. Предстои да видим

    13:17 14.05.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ДНЕС В ГЪРЦИЯ С ПОДОБЕН ЗАКОН
    СЛОЖИХА ГЛОБА 2.5 МИЛИОНА ЕВРО
    .......
    С В БЪЛГАРИЯ АКО НЕ СЕ НАВЕДАТ ВЕРИГИТЕ И МОНОПОЛИТЕ , ЩЕ БЪДЕ КЪРВАВА БАНЯ ОТ ГЛОБИ

    13:17 14.05.2026

  • 19 Чума

    5 1 Отговор
    В Турция, при опит на сопственик на магазин да лъже чужденците, а те са в състава на делегация по граничното сътрудничество, в магазина влита валията, домакин на срещата, вдига скандал, ругае собственика, че излага държавата, вика камион по телефона, конфискува всичката стока и на молбите на гостите да го пощади, валията казва - Този пезевенк ни изложи! Докато аз съм валия, той в моя вилает няма да е търговец!

    13:25 14.05.2026

  • 20 производител

    3 4 Отговор
    Изчиствате опинци, семена, торове, препарати- всичко по 2, гориво, вода, ток, препарати само в големи разфасовки на четворна цена от това, което ти трябва, изисквания за договори, кладенци и т.нат. , работа по 14 часа и накрая "справедлива цена", чакай да видиш производството! Справедлива за кого- за производител, за търговец, за потребител, вместо да дигнете доходите, вие налагате рестрикции, ой, чакай, в еврозоната правителството няма думата, не може да вдига доходи без Големия Брат. Няма продукция- от това по-чист пазар здраве му кажи!

    13:28 14.05.2026

  • 21 В Пеканчето ни е надеждата

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Майтапя се бе! 😂😂

    13:41 14.05.2026

  • 22 ПП / ДБ / ГЕРБ

    4 3 Отговор
    Не сме съгласни с това „Прогресивна България“ да
    Приема промени в Закона за защита на потребителите, и
    срещу високите цени на стоки и услуги,
    защото ако се подобри Благосъстоянието
    на Народа, на следващите избори
    хората масово ще гласуват за „Прогресивна България“
    и ние ще бъдем Аут от парламента

    13:59 14.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 цените растат

    0 1 Отговор
    защото липсата на превалутиране остави много свободни средства у населението.

    14:38 14.05.2026

  • 26 7% бюджетен дефицит преди да е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    изтекла и половината година, както и поне три петилетки лъжовни 3% такъв или липсата му, иначе как от около пет милиарда евро външен дълг при влизането ни в евросъюза през 2007г. досега ще станат близо 58 милиарда за 2025г. според НСИ. Средно аритметично по над три милиарда евро всяка година за последните трипетилетки нови борчове и срещу тях какво има? Няма някакви крупни държавни инвестиции, като нов АЕЦ примерно, газопровод или тръбопровод, като Бургас - Александруполис, който да е реверсивен, като не може от Русия руски нефт, то от Александруполис арабски ама не. Има само инфлация, породена от безразборно и бзхаберно профуканите дългове , като една много малка част от нея се пренася върху растежа на икономиката и ето ти го най-голямато пазарно изкривяване. Може да има и други, но от това по-голяма здраве му кажи.

    15:32 14.05.2026

  • 27 боико борисоф

    1 0 Отговор
    а ко предлагаш /////////// да работим без пари и да даваме високи заплати и да плащаме луди осигуровки така ли кога вии ще си плащете осигуровките аааа до кога ще ви търпим не знам ама скоро ще има площадно нашествие маи аааа

    21:48 14.05.2026

