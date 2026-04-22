АПС ще пренареди структурите си след изборите, ще даде път на хора с авторитет

„Резултатът от изборите на 19 април е очевиден. Приемаме този резултат с политическа честност и с ясното съзнание, че доверието се печели с последователност, характер и ефективна работа“. Това посочиха от „Алианс за права и свободи“ пишат в позиция във Фейсбук.
АПС не беше създадена като временен изборен проект, нито като инструмент за участие в поредната политическа сделка, посочват още от формацията. От формацията допълват, че тя е възникнала като необходим отговор на приватизирано представителство, на един дълбоко порочен модел на зависимости, страх и подмяна на волята на хората.
От АПС допълват още, че в хода на тази кампания за всички стана ясно, че голяма част от обществото търсеше бърз и мощен инструмент за категорична промяна. „Много хора гласуваха не толкова за политическо представителство, колкото за незабавно разместване на центъра на властта и за демонтаж на статуквото. Това е реалност, която разбираме, уважаваме и споделяме“, допълват те.
„В същото време над 50 000 души определихте своя вот в полза на нашата партия и коалиция. И това е основната причина за искрената ни благодарност и уважение за това“, посочиха още от АПС.
Днес „Алианс за права и свободи“ няма право на малодушие.
От формацията допълват, че ще направят пълен анализ на резултатите и ще подредят структурите си наново и ще дадат път на хора с авторитет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #4 от "Даааааа":РАЗБРАХА ТЕ МНОГО ДОБРЕ КЪДЕ СА ПАРИТЕ
Оракула от Делфи
Няма малцинства има , пари,пари и пак пари и интереси!
10:46 22.04.2026
Не съм привърженик на Доган но е голям стратег
До коментар #1 от "честен ционист":АПС даде на ПБ над 130К гласа. Все пак Доган беше казал, че подкрепя Радев безрезервно. Васил Божков също се го подкрепи. Най.важното ГЕРБ и ДПС са вън от сметките в следващия парламент, заедно с "шарлатаните" от ППДБ.
