АПС ще пренареди структурите си след изборите, ще даде път на хора с авторитет

22 Април, 2026 10:36 1 041 14

Мария Атανасова Автор във Fakti.bg

„Резултатът от изборите на 19 април е очевиден. Приемаме този резултат с политическа честност и с ясното съзнание, че доверието се печели с последователност, характер и ефективна работа“. Това посочиха от „Алианс за права и свободи“ пишат в позиция във Фейсбук.

АПС не беше създадена като временен изборен проект, нито като инструмент за участие в поредната политическа сделка, посочват още от формацията. От формацията допълват, че тя е възникнала като необходим отговор на приватизирано представителство, на един дълбоко порочен модел на зависимости, страх и подмяна на волята на хората.

От АПС допълват още, че в хода на тази кампания за всички стана ясно, че голяма част от обществото търсеше бърз и мощен инструмент за категорична промяна. „Много хора гласуваха не толкова за политическо представителство, колкото за незабавно разместване на центъра на властта и за демонтаж на статуквото. Това е реалност, която разбираме, уважаваме и споделяме“, допълват те.

„В същото време над 50 000 души определихте своя вот в полза на нашата партия и коалиция. И това е основната причина за искрената ни благодарност и уважение за това“, посочиха още от АПС.

Днес „Алианс за права и свободи“ няма право на малодушие.

От формацията допълват, че ще направят пълен анализ на резултатите и ще подредят структурите си наново и ще дадат път на хора с авторитет.


  • 1 честен ционист

    5 3 Отговор
    АПС да се влее в Прогресивна България, ако вече не се е вляло де..

    Коментиран от #14

    10:39 22.04.2026

  • 2 ккк

    5 1 Отговор
    тия вече го дадоха пътя на Пеев , нищо няма да пренареди

    10:39 22.04.2026

  • 3 Сила

    12 2 Отговор
    Ха ха ха , хо хо хо , хи хи хи .....Кой разпределя порциите сега , а ага !?! Сърбай курбан чорбица от пластмасова паничка и си трай да не се присетят пак за тебе ....Дръндарския философ ,който си повярва , че нещо повече от незаконнороден циганин !!!

    10:41 22.04.2026

  • 4 Даааааа

    6 3 Отговор
    Каквото и да говорят е ясно,че неграмотните не разбраха разликата м/у ДПС и АПС.

    Коментиран от #6

    10:42 22.04.2026

  • 5 ТРОЙНА КОАЛИЦИЯ

    3 0 Отговор
    ДА СЕ ОБЕДИНЯТ С БСП И ИТН ЗА ДА СЪБЕРАТ (ДАЛИ) 4%

    10:43 22.04.2026

  • 6 ДАЙ ПЕТ КИНТА

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даааааа":

    РАЗБРАХА ТЕ МНОГО ДОБРЕ КЪДЕ СА ПАРИТЕ

    10:44 22.04.2026

  • 7 Оракула от Делфи

    6 1 Отговор
    Делян Пеевски или Ахмед Доган разлика няма , спри им парите и те са за сметището!!!
    Няма малцинства има , пари,пари и пак пари и интереси!

    10:46 22.04.2026

  • 8 ДАЙТЕ ИМ БЕ

    6 2 Отговор
    ДАЙТЕ ИМ ПО ЕДНО СПАСИТЕЛНО ПОЯСЧЕ НА ТЕЗИ УДАВНИЦИ.

    11:04 22.04.2026

  • 9 РАЗБИРА СЕ

    5 0 Отговор
    Когато свършат парите,свършва и любовта.Мисли не какво бях,а какво ще бъда.

    11:07 22.04.2026

  • 10 Хасан

    0 1 Отговор
    на стената го гледат национални предател на маика турца ахамт сари гуспудар

    11:36 22.04.2026

  • 11 Ченгесар

    0 2 Отговор
    Хора с авторитет за агент Сава значи хора с пари и куфарчета с пари за него.

    11:56 22.04.2026

  • 12 Ганьо

    0 0 Отговор
    Философа приключи с политическия живот. Хората трябва да разберат,че докато се делят на етноси, религии, цвят на кожата и т.н. тези ще им смучат кръвчицата...

    12:11 22.04.2026

  • 13 Някой

    1 1 Отговор
    Никога Не съм харесвал ДПС ,Но знам ,че Ахмед Доган е голям стратег ! Замислете се преди да ме плюете . Как се дава власт на създадена партия на личност която ще унищожи и краде България . Къде е сега Лютви Местан - застана срещу Доган ?! Къде е ..този къде в парламента говореше на турски ...тук и украински не приемам ,а само български език. Пеев се помисли за огромен ,но неговия създател както и на много самозванци чака търпеливо да им отнеме всичко ...бавно и болезнено като финанси и власт.
    Не съм привърженик на Доган но е голям стратег

    12:21 22.04.2026

  • 14 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    АПС даде на ПБ над 130К гласа. Все пак Доган беше казал, че подкрепя Радев безрезервно. Васил Божков също се го подкрепи. Най.важното ГЕРБ и ДПС са вън от сметките в следващия парламент, заедно с "шарлатаните" от ППДБ.

    12:43 22.04.2026

