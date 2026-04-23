ЦИК обявява окончателните резултатите от изборите

23 Април, 2026 07:22 1 864 14

До утре депутати, избрани в два района, трябва писмено да заявят от коя листа желаят да влязат в парламента

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦИК ще обяви окончателните резултатите от изборите.

Очаква се днес да стане ясно и разпределението на мандатите в новия парламент. Комисията ще обяви и каква е била избирателната активност на предсрочния вот в неделя. До утре депутати, избрани в два района, трябва писмено да заявят от коя листа желаят да влязат в парламента.

Овакантеното място ще се попълни от друг кандидат–депутат. А в събота ще станат ясни и имената на новите 240 народни представители. Преди дни президентът Илияна Йотова обяви, че има готовност да свика 52-рото НС в сряда или четвъртък следващата седмица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво и да обявяват

    19 9 Отговор
    окончателните резултатИ са че радев ги издуха всички

    Коментиран от #5, #13

    07:29 23.04.2026

  • 2 Тик так.

    14 6 Отговор
    Времето на служебното правителство, което въпреки издънките на някой министри си свърши добре работата, приключва. Идва часът на пилота.Дано да успее да вдигне самолета, защото ни омръзна да се въргаляме в прахта и разни бълхи да ни смучат кръвчицата.

    Коментиран от #7

    07:33 23.04.2026

  • 3 Тошко и балабанчо

    11 1 Отговор
    Лошо ни е

    Коментиран от #4

    07:40 23.04.2026

  • 4 Данчо ментата

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тошко и балабанчо":

    И на мен

    07:41 23.04.2026

  • 5 и да не обявяват

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "какво и да обявяват":

    „ радев ги издуха всички “, а сега ще издуха и народа.

    Коментиран от #8, #11

    07:43 23.04.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    10 0 Отговор
    Скучно ще е без пияндето Манол! Кръчмарите около НС реват и си скубят косите!😩😰😢😱

    07:45 23.04.2026

  • 7 Обаче,

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тик так.":

    в самолета има място само за пилота. Останалите, кой как може до следващите избори.

    07:51 23.04.2026

  • 8 Ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "и да не обявяват":

    Няма да ни е за първи път.После ще чакаме поредната Месия.

    07:59 23.04.2026

  • 9 бушприт

    1 1 Отговор
    президентката Илияна Йотова

    08:11 23.04.2026

  • 10 нннн

    5 0 Отговор
    Дано влезе манекена на Винпром от Пловдив, че да отвращава хората от еничарите.

    08:15 23.04.2026

  • 11 Пенчо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "и да не обявяват":

    Сигурно до сега си духал на Бойко и Делян.

    Коментиран от #12

    09:30 23.04.2026

  • 12 Пенчольо,

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пенчо":

    много ти е петроханска логиката, но си в грешка.

    11:24 23.04.2026

  • 13 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "какво и да обявяват":

    Дали ще обявят колко са гласували-НЕ подкрепям никого.......Надали , тази графа я забравихте....Странно нещо е избори в бг....важно е да сте Честни.....

    11:49 23.04.2026

  • 14 Радко ще управлява

    1 1 Отговор
    с ШАРЛАТАНИТЕ и БОЦИ зад кулисите!
    Възраждане ще ги видим.

    ДПС са единствената опозиция!

    12:51 23.04.2026

