При 98,33% обработени протоколи: „Прогресивна България“ води с 44,67%, втора е ГЕРБ с 13,36%

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува междинни резултати при обработени 98,33% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

Данните са към 13:00 ч. Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,676%

ГЕРБ-СДС – 13,368%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 12,748%

Движение за права и свободи (ДПС) - 6,855%

„Възраждане“ – 4,283%

Под 4-процентовата бариера за влизане в парламента остават:

МЕЧ - 3,239%

Величие - 3,124%

Сияние - 2,909%

БСП-ОЛ - 3,020%

АПС - 1,526%

ИТН - 0,741%

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден.