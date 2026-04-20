При 98,33% обработени протоколи: „Прогресивна България“ води с 44,67%, втора е ГЕРБ с 13,36%
При 98,33% обработени протоколи: „Прогресивна България“ води с 44,67%, втора е ГЕРБ с 13,36%

20 Април, 2026 04:31, обновена 20 Април, 2026 13:30

Още три партии са над чертата от 4% за влизане в парламента

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува междинни резултати при обработени 98,33% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

Данните са към 13:00 ч. Резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,676%

ГЕРБ-СДС – 13,368%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 12,748%

Движение за права и свободи (ДПС) - 6,855%

„Възраждане“ – 4,283%

Под 4-процентовата бариера за влизане в парламента остават:

МЕЧ - 3,239%

Величие - 3,124%

Сияние - 2,909%

БСП-ОЛ - 3,020%

АПС - 1,526%

ИТН - 0,741%

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден.


  • 5 Абе важно е

    214 61 Отговор
    Банани да има. Мнооого банани за всяка маймуна. Не е важно, ква им е кората: синя, червена, розова... Маймуните ядат плода, а кората хвърлят!

    Коментиран от #246, #671

    03:44 20.04.2026

  • 6 Дано ДПС да изпаднат

    459 26 Отговор
    Това е отрова която изкривява Българската политика от десетилетия.

    Коментиран от #351

    03:45 20.04.2026

  • 7 Глупости

    113 264 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Шапкарят е скрит 100 процентов урсулианец. Ще видиш. Кариерист, няма как да е против фашистката клика. Иначе, румънският сценарии....

    Коментиран от #414

    03:46 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ...

    330 32 Отговор
    Борисов и Пеевски, както и Сокола отиват в историческия клоазет, но и победа на Радев не ми вдъхва никакво доверие, поради ред причини, някои от които са инсталиране на свои хора на важни лапачески места, безпринципността, тук от варненската листа на ПБ, много хора бяха от ППДБ, тоест това са нагаждачи и фурнаджийски лопати. Липса на качествена експертиза. Така че, няма никакви гаранции , че Радев няма да влоши нещата, пък ако ги пооправи - халал да му е.

    Коментиран от #96, #247, #664

    03:48 20.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Значи имало смисъл да се гласува

    394 39 Отговор
    Виждате ли как като се гласува масово, процентите на вредителите ГЕРБ, ППДБ, и ДПС спадат до реалните им нива. Когато не гласувахте понеже ви бяха убедили че "няма смисъл", процентите им бяха изкуствено надути. Така може да ги подтискаме дори и без Радев, просто винаги гласувайте за тяхната опозиция. Негласувайки само им давате сила на вредителите.

    Коментиран от #29, #151, #518, #590

    03:49 20.04.2026

  • 12 ……….

    152 29 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Двуличие изтървахте кокала ..

    Коментиран от #237

    03:49 20.04.2026

  • 13 Абе

    238 14 Отговор
    Като гледам ДПС отива към изпадане.

    Коментиран от #328, #526

    03:51 20.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Край!

    360 36 Отговор
    ГЕРБ и Пеевски приключиха. Това е техният край. България си отдъхна.

    Коментиран от #662

    03:56 20.04.2026

  • 16 Чичо Менци е също от тях

    248 18 Отговор
    Трябва да вземат мерки двамата тартори на мафията да не избягат от страната.

    Коментиран от #523

    04:00 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Борисов праните гащи

    191 9 Отговор
    Лошо ми е.....

    04:06 20.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ти да видиш

    241 55 Отговор
    Каква мимолетна радост за нашите евролунатици бе свалянето на Орбан. Само седмица щастие!

    Ами сега!?

    Ами сега започват да изграждат наново паметника на съветската армия и да копаят градинките около него.
    На работниците от ПП / ДБ ще им бъдат подсигурени помощници затворници от техни бивши партньори.

    Коментиран от #249, #635

    04:09 20.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хмм

    129 5 Отговор

    До коментар #26 от "Те ПП и ДБ":

    по отношение на МВР се справиха, интересни са ми резултатите от Северозапада

    Коментиран от #28, #279

    04:24 20.04.2026

  • 28 Да бе

    53 85 Отговор

    До коментар #27 от "Хмм":

    Направиха избори с наше МВР. Те си го казаха в записите! Не са те виновни, че има глупаци които да лъжат!

    04:28 20.04.2026

  • 29 Да, по принцип

    93 55 Отговор

    До коментар #11 от "Значи имало смисъл да се гласува":

    Си прав. Ако гласуват всички хубавото е, че шарлатаните и мошенниците ще отпаднат. Но, проблемът е, че новите, като сега на сцената, може също да са такива и напълно ще разочароват окончателно всички. Боя се, че сега с Радев пак нищо няма да излезе. Не е подходящ за радикални промени. А също ние сме в много строгият корсет на евро атлантизма. Там при тях започва "преход", който при нас започна още 1989 г. Искаме или не, техният преход сега става и наш. А това означава за България и народа този мъчителен период да продължи още 30 г. Жалка история се очертава.

    Коментиран от #34, #335

    04:29 20.04.2026

  • 30 Да така е но

    43 17 Отговор

    До коментар #26 от "Те ПП и ДБ":

    Правителството е тяхно и много ясно че ще да втори.

    04:31 20.04.2026

  • 31 Социологическите агенции

    221 8 Отговор
    Излъгаха безцеремонно и трябва да бъдат забранени и съдени , защото резултата е манипулиран донякъде в полза на статуквото. Така са лъгали през всичките тези години.

    Коментиран от #35

    04:38 20.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Същото щеше да стане и на Референдума

    246 26 Отговор
    За запазване на лева и точно затова не беше допуснат. Агенциите лъжат жестоко.

    04:41 20.04.2026

  • 34 Нищо

    54 9 Отговор

    До коментар #29 от "Да, по принцип":

    Не ти се разбира. Резултатът от изборите съвсем те е ошашавил.

    04:41 20.04.2026

  • 35 Защо слагаш минус

    142 4 Отговор

    До коментар #31 от "Социологическите агенции":

    Коя агенция позна поне малко ?

    04:43 20.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Баба Кина

    204 12 Отговор
    20 годишната черна дупка на Борисов приключи. Със себе си завлече и БСП. Един цял ешалон от вторя ред комунисти и комсомолци отпътува на летен лагер. Отпътуват и пишман дИмократити от СДС и Синя България завинаги. Малко да се разтовари изкуственото напрежени по тая отдавна умряла линия.

    04:46 20.04.2026

  • 38 Абсолютно вярно

    143 39 Отговор

    До коментар #26 от "Те ПП и ДБ":

    Не разбирам кой нормален човек гласува за тях освен фашистите и соросоидите . Правителството е тяхно това им дава предимство. Те са лъжци и предатели.

    Коментиран от #41, #45, #54, #442

    04:47 20.04.2026

  • 39 Хаха

    79 10 Отговор

    До коментар #2 от "ПП и ДБ":

    И лесно ли е станала тая работа? Сядат и пишат протоколи пред очите на всички комисии пълни с гербаджии и депесари. Нещо май съвсем сте се развинтили.

    04:48 20.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Победа за Радев

    136 36 Отговор
    Пирова победа за ППДБ защото реално нямат такава подкрепа. Там има нещо гнило.

    Коментиран от #47

    04:52 20.04.2026

  • 43 Този тон ще бъде спрян !

    20 6 Отговор

    До коментар #40 от "Ти пък":

    Повече няма да се използва такъв тон . Ще бъдете подведени под отговорност за тона.

    04:54 20.04.2026

  • 44 Хохо Бохо

    103 11 Отговор
    Трябва да се отчете, че Радев честно спечели... Вие си го избрахте.
    /ако беше Пеевски, щях да имам някакви съмнения/

    04:55 20.04.2026

  • 45 Докато

    42 81 Отговор

    До коментар #38 от "Абсолютно вярно":

    В главътъ ти има само някакви фантомни фашисти и соросоиди, така и ще продължиш нищо да не разбираш. Омразата ти към нормалните демократи и европейци ще те отрови напълно.

    04:55 20.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Браво!

    8 19 Отговор

    До коментар #42 от "Победа за Радев":

    Много ги разбираш тия работи. Хаха...

    04:57 20.04.2026

  • 48 бибитковджипко

    85 5 Отговор
    БСП-ту и то в канала...

    Коментиран от #495

    04:57 20.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Славчо от Учиндол

    90 3 Отговор
    Каква стана сега взеха ни "Магистрали АД"? Кирил Добрев: -аз за АЕЦ питам?

    05:03 20.04.2026

  • 53 Ало, наблюдаващия.

    43 6 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдател":

    Сигурно отдавна мечтаеш за това, ама нещо не ти се получава..За разлика от тебе има и нормални българи.

    05:06 20.04.2026

  • 54 Иван

    23 3 Отговор

    До коментар #38 от "Абсолютно вярно":

    Тепърва много работи ще разбереш. Макар да не ти е много акъла.

    05:08 20.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Най-хубавото

    104 6 Отговор
    Е, че отпаднаха много партии джуджета. Коя от коя по-вредна за България. Начело с комунетата и чалгарите.

    Коментиран от #417

    05:14 20.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Любопитен

    90 20 Отговор

    До коментар #46 от "Толкова години":

    Сериозно ли, точно пък леля Асенка взе 10 милиарда заем, който се изпари само за три дни.

    05:18 20.04.2026

  • 60 Абсолютно вярно

    7 7 Отговор

    До коментар #57 от "хахаха":

    Те са най големите лъжци на света.

    05:19 20.04.2026

  • 61 Ватенка

    79 15 Отговор
    Квичи ли джендърнята рано сутрин?

    05:19 20.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Църен Гюро фашиста

    67 16 Отговор
    Искат да ме съдят. Ще бягам при моя приятел Зеленски!

    05:22 20.04.2026

  • 65 Дядо от село

    19 6 Отговор
    Кацамун, Кацамун,пре..а те тоз червен Каун...

    05:26 20.04.2026

  • 66 Георги

    53 14 Отговор
    чичо румен ги у-б-и

    05:26 20.04.2026

  • 67 Официален резултат е

    106 8 Отговор
    Борисов и Пеевски в затвора!

    05:27 20.04.2026

  • 68 Руско Филчев

    30 80 Отговор
    Честито на Петоколонниците..От другия месец в петък -руска телевизия..

    Коментиран от #72, #73, #74, #378

    05:27 20.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Един не-трол

    26 56 Отговор
    Гледайки как се движиха резултатите до 17 часа и след това вечерта май стана ала бала с машините и нашето МВР. Друго обяснение нямам това си е абсолютен преврат, който започна още 2020, а кулминацията бяха протестите през декември тази година. Да видим, когато наистина трябва да има доста по непопулярни мерки от тези 2% увеличение на данъчната ставка пак ще ходите да протестирате

    Коментиран от #668

    05:29 20.04.2026

  • 72 Ватенка

    59 8 Отговор

    До коментар #68 от "Руско Филчев":

    По добре от Ергена и другите помии

    05:29 20.04.2026

  • 73 Некъпан джендър евроатлантик

    80 13 Отговор

    До коментар #68 от "Руско Филчев":

    Ужас, няма да мога да гледам Евровизия и Урсула на живо:)))

    05:29 20.04.2026

  • 74 Рублевка

    59 22 Отговор

    До коментар #68 от "Руско Филчев":

    Общият брой регистрирани телевизионни канали в Русия, включително платени, кабелни и сателитни, е стотици (повече от 500+). Кой от тях ще гледаме в петък?

    05:31 20.04.2026

  • 75 ГЕРБ завлякоха в бездната БСП и ИТН

    121 25 Отговор
    Но не мога да разбера кой нормален човек гласува за ППДБ особено след Петрохан.

    Коментиран от #77, #81, #647

    05:32 20.04.2026

  • 76 Българин

    83 21 Отговор
    Бате Бойко се строява за последен път
    Пеевски се уволнява, петроханците реват
    Идва Радев на хоризонта брат
    всичките май много ги е страх
    ако вземе първия мандат
    става шах и мат

    05:34 20.04.2026

  • 77 Ватенка

    85 15 Отговор

    До коментар #75 от "ГЕРБ завлякоха в бездната БСП и ИТН":

    Само ненормални гласуват за ПП

    Коментиран от #82

    05:36 20.04.2026

  • 78 Цоциолозите лъгаха безцеремонно

    106 10 Отговор
    През цялото време и са лъгали явно през всичките тези години. Включително за лева. Трябва да бъдат отстранени лъжците..

    Коментиран от #80

    05:36 20.04.2026

  • 79 Яд ли те е?

    68 6 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Дръпнаха не, ами направо скъсаха ушите на Бочко и Шиши.

    05:37 20.04.2026

  • 80 А бре

    37 70 Отговор

    До коментар #78 от "Цоциолозите лъгаха безцеремонно":

    Няма ли да го преболедувате тоя лев вече? Залепи си го на стената, щом те кефи толкова.

    Коментиран от #84

    05:38 20.04.2026

  • 81 Реалност

    85 27 Отговор

    До коментар #75 от "ГЕРБ завлякоха в бездната БСП и ИТН":

    За ПП/ДБ са гласували педофилите и джендърите, които са 0.5%, роднините им и приятелите им - още 0.5%, другото идва от флашките и машините, познато ни като ала-бала.

    Коментиран от #85, #92, #398

    05:39 20.04.2026

  • 82 Жестомимичен превод в ефир

    62 19 Отговор

    До коментар #77 от "Ватенка":

    Соросоидите лъжат и заблуждават хората по света и у нас и в целия ЕС. Процентите на педроханците са от медиите и от служебния.

    05:39 20.04.2026

  • 83 Ааа

    54 9 Отговор

    До коментар #70 от "тц тц":

    Каква била работата. Машините свършили цялата работа. Или Бочко е въртял нещо с отвертката, ама без да иска вдигнал резултата на ППДБ. Ама, че сте палячовци

    Коментиран от #88

    05:42 20.04.2026

  • 84 123

    69 24 Отговор

    До коментар #80 от "А бре":

    Така ще викаш и ако заменят българския език с немски и герба ни с лика на Урсула, нали? За някой цент ще преболедуваш всичко българско.

    Коментиран от #90

    05:42 20.04.2026

  • 85 Хихи

    23 9 Отговор

    До коментар #81 от "Реалност":

    И ти ли си педофил? Май на такъв мязаш...

    05:43 20.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Соросоидните медии продължават да

    59 12 Отговор
    Манипулират хората с тънки вметки и лъжи. В пет часа по радиото нямаха доблестта да кажат че към пет часа ДПС са последните над чертата. Предателските медии си умират да подкрепят ГЕРБ ППДБ и ДПС.

    05:46 20.04.2026

  • 88 Реалност

    47 10 Отговор

    До коментар #83 от "Ааа":

    В записа Кирчо не каза нищо за Бочко, отвертки или марсианци, а само че е правил ала бала с машините и от 7% резултата им е станал 22%.

    05:48 20.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Слабичко

    8 15 Отговор

    До коментар #84 от "123":

    Тъпо и наивно пишеш нещо, колкото да не зАспиш...

    05:49 20.04.2026

  • 91 Ти ревеш

    4 3 Отговор

    До коментар #89 от "Не са спрели да реват":

    Не те.

    Коментиран от #94

    05:50 20.04.2026

  • 92 Георги

    26 10 Отговор

    До коментар #81 от "Реалност":

    "ала-бала с президента" не е манипулация на машините, а имитация, че го подкрепят за да накажат от неговия електорат. Машините и да са манипулирани, броят се разписките, а те са проверени от всеки гласувал лично.

    05:51 20.04.2026

  • 93 Неволна ли е грешката

    29 1 Отговор
    Защото в пет часа възраждане са четвърти а депесе да пети.

    Коментиран от #104

    05:53 20.04.2026

  • 94 Те реват откакто са на хоризонта

    17 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ти ревеш":

    Аз не съм нито партия нито депутат. Божо например орева орталъците.

    05:56 20.04.2026

  • 95 Шарлатаните и педроханците са позор

    24 8 Отговор
    Но добре че те са бандеровци не са българи.

    06:00 20.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Пенев

    50 3 Отговор
    На нов началник и на малко прасе не се радвай, че не знаеш каква свиня ще излезе.

    06:04 20.04.2026

  • 98 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    75 3 Отговор
    Къде са махленските врачки наричащи себе си гръмко "социолози"?!
    Изкарайте ги на площада и ги затрупайте с камъни!
    Лъжливи платени некадърници!

    06:05 20.04.2026

  • 99 Дяла година простаци в НС и По форумите-

    62 14 Отговор
    Хора, разбрахте ли как са ви лъгали, грабили и изнудвали Герб и Пеевски.По 10% им даваха отгоре до преди ден мафиотизираните агенции на Пик, Афера, Блиц.Най нагло ГЕРБ бяха лансирали с 22%.За да дойде Кандев и Дечев и ги заврат...И от тоя резултат който е в момента, половината е купен и корпоративен вот.
    Така, че ако не беше Радев, още 15 години не мож ги мръдна мутрите и мафиозите от власта.
    БРАВО НА РАДЕВ.Знае и може.Това което направи, никой друг не може.И не е копейка.Европеец е.
    Копейката Костя, дето щеше да ни вади от ЕС е ВЪН от НС, заедно с БСП, ИТН, Величие, ментетата и патерици.А и Мечове фалшиви.

    06:06 20.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 коментар

    11 5 Отговор

    До коментар #93 от "Неволна ли е грешката":

    Гледай процентите, ДПС са преди Възраждане

    06:25 20.04.2026

  • 105 Р Г В

    29 5 Отговор
    Нищо съществено няма да. се промени в политически аспект и в икономическото развитие на държавата. През 21 век политиците на висши държавни постове са зависими от интересите на великите сили Америка и Русия а в някои моменти са сръгвани в хълбоците от Урсула и Ердоган за да им припомнят че и те са фактор и имат влияние. Ще поживеем и ще видим така обещаваното. " Бляскаво бъдеще "

    06:25 20.04.2026

  • 106 Дедовия

    24 7 Отговор
    Един приятелски съвет, не дръжте пари в български банки...

    Коментиран от #123

    06:27 20.04.2026

  • 107 Тото 1 и Тото 2

    38 6 Отговор
    Честито на ГЕРБ за чудесния резултат ! Лични поздрави и на Бойко !

    06:32 20.04.2026

  • 108 Хххх

    46 2 Отговор
    Не знам дали да се радвам с прогресивна, но пък се кефя заради чел гарите че изпаднаха

    Коментиран от #196

    06:33 20.04.2026

  • 109 Майк Алън Патън

    36 2 Отговор
    Социолозите-разбирачи пак ли познаха ? Не пак , а ОТНОВО !
    Стават жалки и смешни в прогнозите си и умните пози по студиата, с които обясняват КОй , Как , Колко и Защо !

    06:35 20.04.2026

  • 110 Гери

    63 11 Отговор
    БРАВО БЪЛГАРИЯ НАЙ НАКРАЯ ВЗЕХА ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТАКИВА ИЗБОРИ ДА МАХНАТ ДВА МАФИОТСКИ БОКЛУКА С ЕДИН ИЗСТРЕЛ ТАЗИ ХУБАВА ДЪРЖАВИЦА ДАНО ТРЪГНЕ В ПРАВИЛНА ПОСОКА

    Коментиран от #116

    06:35 20.04.2026

  • 111 Ний ша Ва упрайм

    44 13 Отговор
    гласувах за Радев за да може като Санчес и Мелони да вдигнат юмрюк и да покажат вратата на американците. Крим си е руски каза човека.

    06:35 20.04.2026

  • 112 КарабасБарабас

    70 4 Отговор
    Специални поздрави на Тошко и Балабанов ! Ритуалното им самоубийство и отровната целувка с Бойко и Шиши ! Хак им е ! Така става като обръщаш палачинката и лъжеш тези , които те избират.

    06:38 20.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 ЕГАТИ СГЛОБКАТА

    34 19 Отговор
    06:49 20.04.2026

  • 115 сайко килър

    41 9 Отговор
    Предвид резултата на Радев , няма да се учудя , ако самият Борисов подаде документи за членство в ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ !
    Как ви звучи само , а ?

    06:51 20.04.2026

  • 116 Ха ха ха ха

    20 7 Отговор

    До коментар #110 от "Гери":

    И докараха още незнамски колко си мафиотски боклуци.

    06:52 20.04.2026

  • 117 Азът

    46 12 Отговор
    Успех на Радев! Отговорността пред него обаче е голяма и се надявам той по-скоро а е българския Мадяр, отколкото Орбан. А ППДБ най-накрая ще имат възможност да покажат, че искат реална съдебна реформа. Само че бившият президент няма да им позволи да му се качват на главата, тъй като волята на избирателите е ясна - баланс. Това изключва водеща роля на крайните радикали като ППДБ. Те могат само да подкрепят и да играят втора цигулка. Ако желаят, ако ли не, прав им път!

    Коментиран от #120

    06:52 20.04.2026

  • 118 свиреп ОХЛЮВ

    34 6 Отговор
    Злите езици говорят , че за Радев са гласували дори Мата Хари , мис Бикини , че и Цветелина Бориславова даже !

    07:01 20.04.2026

  • 119 Коста

    37 8 Отговор
    ПП ДБ - опозиционна партия но никога в опозиция. Важното е да има кокал от властта и да глозгат. Ще се усукват за НЕкоалиция. Чака ги съдбата на БСП и ИТН.

    07:02 20.04.2026

  • 120 хер ФЛИК

    32 5 Отговор

    До коментар #117 от "Азът":

    Ами то Бойко се тупаше по гърдите и се хвалеше , че бил първи другар с Орбан. Наричаше го даже Виктор ! Че щял да бъде с Виктор в залата с камината в Белия дом !!!
    Как ходеше прегърнат с него дори !

    07:04 20.04.2026

  • 121 Ха ха ха

    37 7 Отговор
    Прогнозата ми се сбъдна...
    Радев помете МутроШкембетата сглобкаджии... Да видим сега Боко и Шиши ще си направят ли харакири...
    При подобни резултати трябва да подават оставки....

    07:05 20.04.2026

  • 122 Иво

    12 50 Отговор
    Настъпват черни дни за България. Ще ни управляват комунисти русофили и педо... фили. Така наречените джен зита да стягат куфарите и да се изнасят на Запад. Тука не ги чака нищо добро.

    07:08 20.04.2026

  • 123 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 0 Отговор

    До коментар #106 от "Дедовия":

    Нали знаеш, че български банки и банки в България
    НЕ Е ЕДНО И СЪЩО😉❗

    07:08 20.04.2026

  • 124 Ревете ли гербари

    40 7 Отговор
    Бойко се пенсионира

    Коментиран от #130, #142, #143, #158

    07:09 20.04.2026

  • 125 Прагът от 4% е противоконституционен

    8 21 Отговор
    Не може да се игнорира част от вота на народа
    Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
    (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
    (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

    Коментиран от #162

    07:09 20.04.2026

  • 126 оскубани вежди

    21 8 Отговор
    И на сутринта за всеобща радост резултатът му не се подобрява. Слава на Бога тези от Сияние не влизат!

    Коментиран от #396

    07:09 20.04.2026

  • 127 дядото

    19 2 Отговор
    съвпадение е,но пак е 20.априлии,но лето 2026 година

    07:12 20.04.2026

  • 128 Тити

    6 13 Отговор
    Вече може да си казваме другарю и другарко ако така продължава може да се окаже и чи Шиши няма да влезне в парламента.

    07:15 20.04.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 щИРЛИц

    32 3 Отговор

    До коментар #124 от "Ревете ли гербари":

    Ще има повече време за тенис , футбол ! Ще може да чисти от прах Чекмеджетата си. А и ще наглежда по-често Манекенката с Бикините и малкото им отроче Ема !
    А ако иска може да кара Джипката по магистралите и да гледа асфалта и мантинелите , дето лино ги е правил !

    07:16 20.04.2026

  • 131 Петер Брьогел

    26 2 Отговор
    Някой знае ли какво ще прави сега бат Бойко ?

    Коментиран от #167

    07:17 20.04.2026

  • 132 Картечар

    11 33 Отговор

    До коментар #103 от "Артилерист":

    Другаря Мунчо Боташов има проблем с мисловния процес, като всеки пенсиониран фатмак! Най алчното и крадливо същество....а бе комунист-руска подлога!

    Коментиран от #180

    07:18 20.04.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 э абаротное

    1 2 Отговор

    До коментар #129 от "666":

    Олелеее ! Да не си роднина на Ванга ?

    07:19 20.04.2026

  • 135 Хмм

    31 6 Отговор

    До коментар #129 от "666":

    Борисов, чао, айде чао, айде чао чао чао!

    07:19 20.04.2026

  • 136 !!!

    13 18 Отговор

    До коментар #14 от "...":

    Точно това ще стане. Вчера олигарсите направиха най-бруталната подмяна на избори в целия измамен преход.

    07:20 20.04.2026

  • 137 Хаха

    24 11 Отговор
    Нещата отиват към колестник за Боко и ПееФски след снемането им на охраната от НСО...
    С нетърпение очаквам да видя докъде ще стигнат с наглостта педроханци с опитите си да изнудват Радев по отношение на конституционното множество и избора на нова парламентарна квота за ВСС!

    07:21 20.04.2026

  • 138 Най хубавато

    39 7 Отговор
    от цялата работа е,че подлогите на шиши и боко изтекоха в канала! То там им винги им е било мястото!

    Коментиран от #144

    07:21 20.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Красни олигарси

    16 15 Отговор

    До коментар #129 от "666":

    Комунизмът няма да се върне, а се установява режим на милиционерско-военна олигархична хунта.

    Лукоил нама да ви свали цените. Нито в магазините ще поевтинеят доматите.

    07:21 20.04.2026

  • 142 Пешо

    16 8 Отговор

    До коментар #124 от "Ревете ли гербари":

    Бойко отдавна е пенсионер. Сега ще го замести военен пенсионер. Както знаем старо куче нови номера не може да научи. хаха

    07:21 20.04.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Прав си

    4 4 Отговор

    До коментар #138 от "Най хубавато":

    Ако каналът е Прогресивна България

    07:22 20.04.2026

  • 145 И аз да коментирам…

    21 4 Отговор
    …хората и кучетата си не бият така лошо, както го отнесе голямото Д ;) ! А дано да има за Народът малко по нещичко тая Коледа ;) !

    07:22 20.04.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 А боко

    21 3 Отговор
    как е със здравето? Сигурно е на вливания в някоя болница?!

    07:23 20.04.2026

  • 148 Хмм

    24 3 Отговор
    Борисов се надяваше на преговори за управление, дори председател напарламента ще прогласуват за нула време, толкова години на власт, а никога не можа да го постигне - бленуваното мнозинство

    07:23 20.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Шерлок

    11 11 Отговор

    До коментар #11 от "Значи имало смисъл да се гласува":

    Само аз ли си мисля, че дебелия прехвърли гласове към ПП?

    07:23 20.04.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Не само изборите,

    6 15 Отговор
    а и информацията е нагодена, как може Възраждане с 4.58, да е преди ДПС с 4.75!? Всичко е урдурма, Величие пак ще влезе в парламента, ако се проверят всички секции.

    07:24 20.04.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Тартаковер

    26 4 Отговор
    Дано Радев да внимава и да не прави грешката на ИТН , Атака , Воля , ВМРО и да клекне на ШАЙКАТА и Тиквата !

    Коментиран от #164

    07:25 20.04.2026

  • 157 хер ФЛИК

    26 2 Отговор
    На ред сега е Сарафов !

    07:25 20.04.2026

  • 158 Защо да ревем?

    8 18 Отговор

    До коментар #124 от "Ревете ли гербари":

    От геpбери станахме ботaши и пак ще ви кpaдем!

    07:26 20.04.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Пако Рабан

    7 4 Отговор
    Дано да не почнат да фалират банките. Чух, че ония Василев подкрепял Радев.

    07:27 20.04.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 какво предлагаш

    32 3 Отговор

    До коментар #125 от "Прагът от 4% е противоконституционен":

    Да влязат всичките 25 партии, които са участвали на изборите, за някои от които са гласували само предложените кандидат депутати и родата им? Прагът дори е нисък, трябва да е поне 5%. Ако една партия няма достатъчно обществено доверие, значи мястото й не е в парламента докато не успее да го получи. А субсидия трябва да се дава на получилите поне 3%, защото много грешна народна пара се използва за издръжка на паразити.

    07:28 20.04.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 То това бе грешка на народа

    8 4 Отговор

    До коментар #156 от "Тартаковер":

    Радев има комфорта да има 121 депутата. Ако беше като ИТН и да няма толкова, щяха после да го сринат с пропаганда и лъжи както тях.

    07:28 20.04.2026

  • 165 Каво няма да направи Радев

    31 23 Отговор
    1. Няма да ви върне младостта
    2. Няма да върне Бай Тошо
    3. Няма да построи АЕЦа
    4. Няма да свали цените
    5. Няма да осъди Мафията
    6. Няма да ви оправи живота

    Коментиран от #245

    07:29 20.04.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Как какво, хваща гората,

    4 2 Отговор

    До коментар #131 от "Петер Брьогел":

    и на 9 септември слиза и завзема властта.

    Коментиран от #176

    07:30 20.04.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 6 Отговор

    До коментар #133 от "България в ролята на булката":

    Националната катастрофа отдавна е ФАКТ❗
    Про.100 това не се обявява публично❗
    От десетилетия се закриват болници, училища и дори цели села❗
    ЗаТриха и националната ни валута❗

    07:30 20.04.2026

  • 170 Най- се радвам

    34 6 Отговор
    за чалгарите. Те нямат и 1 процент, т.е. остават без субсидия. Другата ми радост, че Нинова започна унищожаването на БСП, но Радев я довърши.

    07:30 20.04.2026

  • 171 Никой

    18 3 Отговор
    Това е много добре наистина - най-накрая махнахме Мутрите - ама те пак имат влияние.

    07:31 20.04.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Госあ

    24 8 Отговор

    До коментар #155 от "Госあ":

    Проблемът е, че злото е сторено - под чехъла на ЕЦБ сме, със скъпа валута и технологичните и индустриални сили много трудно ще инвестират в страната ни ! Също, така, след едностранното прекратявани на договора с Газпром и ситуацията в която трябваше да се подпише договор с турците, които разбира се ни извиха ръцете, имаме проблем и в тази посока.

    Коментиран от #183

    07:31 20.04.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Петер Брьогел

    17 4 Отговор

    До коментар #167 от "Как какво, хваща гората,":

    Ама не мислиш ли , че ТОЙ вече е стар за тези неща ? Как така ще ходи в гората ? Не е ли по-добре в къщата в Барселона или там , където скри мис Бикини. Да си хортуват някъде двамата , да си гукат на спокойствие. Че много у се насъбра на ББ . То не беше Мата Хари със снимките , Чекмеджета , къщи , самолети , сакове с пари , Шиши , асфалт.....Горкият Бойко !

    07:33 20.04.2026

  • 177 Хаха

    28 3 Отговор

    До коментар #152 от "Ганьо Банкянски":

    Недей да пропускаш и още един генерал - Атанасов!?
    Той колко се е "трудил" за длъжността си, коя "академия" е завършил, командвал ли е реално поне взвод, знае ли как се държи пушка, правил ли е коремно на лост...

    Коментиран от #306

    07:34 20.04.2026

  • 178 Не сте народ

    23 14 Отговор
    Как можете да оставите Партия Петрохан втора бе, не ви ли е срам, утре вашето дете ще го пратят в школа за гмуркане в някой балкан и после ще ревете на умряло!

    Коментиран от #191

    07:34 20.04.2026

  • 179 Госあ

    18 1 Отговор

    До коментар #175 от "Пришълец":

    Колко беше дълга 89, колко е днес ? 89 имахме да прибираме дългове от близкия изток.

    Коментиран от #187

    07:35 20.04.2026

  • 180 Хаха

    9 9 Отговор

    До коментар #132 от "Картечар":

    Тепърва ще има мнооого проблеми с мнозинството на "Мунчо" в парламента всички сглобкаджии...

    07:36 20.04.2026

  • 181 Браво на Костадинов

    14 4 Отговор
    Дръпна въженцето на казанчето Възраждане.

    07:36 20.04.2026

  • 182 винаги има и процент глупави хора

    19 3 Отговор

    До коментар #36 от "Даа":

    това е процента на Партията на Подлогите Делян и Борисоф (ппдб) умни хора не биха гласували за тях! за герб и дпс е ясно кой е гласувал едните си имат вечен електорат а другите платен …

    Коментиран от #205

    07:36 20.04.2026

  • 183 Грузинец

    7 13 Отговор

    До коментар #174 от "Госあ":

    Грузинците са с про-руско правителство с частичноокупирана от Русия територия, със своя валута, извън ЕС - имат всички показатели, които посочваш за положителни. А сега кажи, кой тръгна да инвестира при тях, какви големи индустрии построиха? Стигнаха ли в Светлото бъдеще?

    Коментиран от #193, #269

    07:36 20.04.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Смях и Сеир

    14 2 Отговор
    Време е да канонизираме Бойко и да го сложим в мавзолей ли ?

    07:37 20.04.2026

  • 186 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #168 от "СлънчогледкА":

    извинявам се, не схванах иронията.

    07:37 20.04.2026

  • 187 Пришълец

    2 2 Отговор

    До коментар #179 от "Госあ":

    И да плащаме няколко пъти по толкоз. Нищо не казваш реално. Няма, какво да кажеш ли? Объркан ли си?

    07:38 20.04.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 ТИГО

    26 1 Отговор
    Абе като Буци беше на власт викахте "Само радев" като дойдоха ППеците викахте дДолу Радев" като излезе на площада викахте "Браво Достоен" ,Пее като казваше "Мистър Кеш" злобеехте сега пак сте недоволни ! Какво всъщност искате пoMИapи нещастливи?Искате да лапате без да се напъвате ,без да бачкате и все някой да ви е виновен !Слушате Дачков и подобни"корифеи" изпаднало до клюкарница в Тубата ! Видя се и Борисов и Пее... ски от какво са се хранили електорално ! Радев е избран и толкова ако ще дреите да си скинете толкова ! Аз се надявам да има акъл и да продължи чистката която започна служ.правителство и да вият и Тикви и Прас... ТОВА е положението и мен не ме радва Радев ама друго няма!

    Коментиран от #352

    07:41 20.04.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Парангоз

    6 17 Отговор

    До коментар #178 от "Не сте народ":

    Диктатура на пролетариата ли искате? Ванга е казала, че вторите ще бъдат първи. След предстоящия грандиозен провал на Радевпи роенето на пчеличките, което се задава, ако все пак има избори... народът ще иска да накаже излъгалия го Месия... и тогава вторите....

    Коментиран от #203, #209

    07:41 20.04.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Борисов

    14 1 Отговор
    ОСТАВКА!

    07:44 20.04.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Пришълец

    4 15 Отговор

    До коментар #193 от "Госあ":

    На тия държави левът не е вързан с валутен борд за еврото от 30 години? Нито пък имат нашата история на кандидати за 16та республика в СССР, на която Москва отказва три пъти.

    България е по-близо до Грузия и културно и географски.

    Коментиран от #210

    07:47 20.04.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Не сте народ

    6 2 Отговор

    До коментар #191 от "Парангоз":

    Недоволни определено ще има. Но няма да са толкова много, колкото си сънувал тази нощ в розовия си сън.

    07:50 20.04.2026

  • 204 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #201 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Про.100.то човече с про.100 око само про.100.тии вижда и про.100.тии ръси❗
    Кризата не беше 1989-та❗
    Дори Лукановата зима не бе 89-та❗
    Как да спорим с човек който НЕ знае и пише неща които не знае🤔❓❗
    Пиши как е на Мелмак, банани имате ли❗
    А какво е тук -ние сами виждаме

    Коментиран от #211, #231

    07:51 20.04.2026

  • 205 Да те светна

    18 9 Отговор

    До коментар #182 от "винаги има и процент глупави хора":

    Те и глупавите, ако са нормални хора, не гласуват за украинците от ППДБ. Само ненормалниците подкрепят НПО укроизврaщенията.

    07:51 20.04.2026

  • 206 Въпрос към генерала

    6 17 Отговор
    президент и министър-председател.... България дали става цел на безпилотните войски на Киевския режим?

    07:52 20.04.2026

  • 207 астролог

    11 1 Отговор
    На Момчето не му е хубав хороскопа

    07:52 20.04.2026

  • 208 референдум

    23 8 Отговор
    Заради потъпкания референдум и насилственото въвеждане на еврото , народа гласува за Радев

    07:54 20.04.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Госあ

    18 0 Отговор

    До коментар #197 от "Пришълец":

    След 36 г криво разбран евроатлантизъм, сме най близо до африканците ! И то само някои.

    Коментиран от #214

    07:55 20.04.2026

  • 211 Пришълец

    6 3 Отговор

    До коментар #204 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Щом съм Пришълец значи съм на Земята. Виждам при вас има в изобилие банани да се таковате от кеф за изборната победа!

    Коментиран от #219

    07:55 20.04.2026

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 гост

    13 1 Отговор
    БСП отече в канала...това е голямата изненада...

    07:57 20.04.2026

  • 214 Пришълец

    7 2 Отговор

    До коментар #210 от "Госあ":

    Ай да ви видим сега с Радев, къде ще идете и как ще се оправдавате!
    Виждам, че не си човек на аргументите, а човек на лозунгите.

    Коментиран от #222, #223, #229

    07:57 20.04.2026

  • 215 Фори

    13 4 Отговор
    Радев унищожи БСП , Възраждане и ИТН. Няма да ни липсват въобще!

    Коментиран от #239, #242

    07:57 20.04.2026

  • 216 Ром

    18 1 Отговор
    Ромите на България, нейната подкрепа и основното население на страната - гласуваха за ГЕРБ!

    Коментиран от #220, #224

    07:57 20.04.2026

  • 217 Ту-Тууууу Влака за Лом

    19 1 Отговор
    Бойко как е минискуса?!Стяга ли те или главата повече те стяга?Вече пътуваш!Чората те чака!

    07:58 20.04.2026

  • 218 Ахааа

    27 2 Отговор
    Модела Пеевски- Борисов е разбит на пух и прах ! Намериха си майстора! Успех България 1

    Коментиран от #301

    07:58 20.04.2026

  • 219 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #211 от "Пришълец":

    "Трудно се спори с глу.пци неразбрани❗"
    Попитай някой ЗЕМЛЯНИН за значението на израза:
    " Паднал от Марс"❗
    Тогава ще РАЗБЕРЕШ, че НИЩО НЕ РАЗБИРАШ❗
    А дали ще се хвалиш с това - си е твоя работа❗

    07:58 20.04.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Хаха

    12 4 Отговор

    До коментар #196 от "Обективни истини":

    Забравяш че все пак тяхно правителство прави изборите!
    Няма да се учудя на нов фронт срещу Радев от страна на евроатлантическата сглобка - педроханци, боковци и шишковци! Макар и да имат огромно малцинство, все още имат доста платени говорящи глави от телевизора и медиите! На доколкото могат ще правят мръсотия...

    07:58 20.04.2026

  • 222 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #214 от "Пришълец":

    Айде бе ! Ха ха ха Аргументи съм изложил достатъчно, някои от тях изтрити.

    07:58 20.04.2026

  • 223 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #214 от "Пришълец":

    Всички аргументи са изтрити, бай да уей 😂 Евала !

    08:00 20.04.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Не виждам

    12 2 Отговор
    Непокорна България. Къде изчезна?

    08:00 20.04.2026

  • 226 ТИГО

    17 2 Отговор

    До коментар #196 от "Обективни истини":

    Много ми е гот че такива като теб вият като линейки ! Твоите Патрони ИТН нула ,777 /0,777 Буци 13,и нещо % Пеев 5,и нещо % !Довиждане сте ,мумии за 4 години ще ви загаси Радев !Хоро ще ви играя пред партийните централи ! Па ти и такива като теб си говорете колкото искате ! В най добрите си пазарувания на гласове Буци и компания не са имали тези проценти ! Сега и паричките ще ви спрат и Довиждане ! На борсата на безработните ,Буци ООД се окака ,Пеев АД и той !!Радев ГИ занули и това е положението !

    08:01 20.04.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Циганин ли си, българино? 🤔

    18 2 Отговор
    Бойко е българомразец и циганолюбец.

    Коментиран от #314

    08:02 20.04.2026

  • 229 Хаха

    7 9 Отговор

    До коментар #214 от "Пришълец":

    Не знам къде, но със сигурност Радев няма да отиде при сглобкаджиите от Петрохан и двамата Шишковци!
    Няма да отиде и при зелия бандеровец!
    Теб яд ли те е!?

    08:03 20.04.2026

  • 230 Орач

    13 11 Отговор
    За ппдб гласуват нахакани административни, счетоводни и айти обслужващи лелки с големи ченета и голяма уста првдимно от София

    Коментиран от #234

    08:04 20.04.2026

  • 231 ПОМНИМ

    7 9 Отговор

    До коментар #204 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Остър дефицит на стоки: Магазините са практически празни, липсват продукти от първа необходимост като хляб, мляко, захар и олио.
    Купонна система: Поради недостига на храни са въведени купони за основни продукти.
    Енергийна криза: Налице е сериозен недостиг на горива по бензиностанциите и режим на тока (често в схема 2 часа със и 2 часа без електричество).
    Огромни опашки: Гражданите прекарват часове и дори цели нощи на опашки пред магазините с надеждата да закупят нещо.

    Политическа нестабилност: Кризата води до масови протести и стачки, организирани от Конфедерацията на труда „Подкрепа“, които в крайна сметка принуждават Андрей Луканов да подаде оставка в края на ноември 1990 г..

    ТОВА Е ЛУКАНОВАТА ЗИМА 1990-1991г

    Коментиран от #235, #244, #293, #383, #391, #682

    08:04 20.04.2026

  • 232 Ялова волЯ

    19 1 Отговор
    Виж ти , ШАЙКАТА на Бойко вече е на 3-то място ! Що така ? Да спират с броенето , че току виж и 4-ти станал !

    08:06 20.04.2026

  • 233 БСП ЗЛОБНО КОМУНДЕ

    15 0 Отговор
    Тоя път ни опраскаха като за последно.

    08:07 20.04.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #231 от "ПОМНИМ":

    Не ми го обяснявай на мен, преживения всичко това, а оня "пришълец" ❗

    08:07 20.04.2026

  • 236 Хроматид

    19 1 Отговор
    От Бойко - ни дума , ни вопъл , ни стон ! Защо така ?
    Та той винаги излизаше и говореше , разбиращ , адекватен , великолепен , бляскав , а сега.....мълчание !

    08:08 20.04.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 най после

    16 2 Отговор
    23 години стигат!
    Мутропишещки грабеж, дебелокожие, тормоз и репресии.

    До тук!

    08:10 20.04.2026

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 победителя е ясен

    16 1 Отговор
    Губещия също е ясен. Макар че губещите още държат 80% от местната власт и 99% от директорите и зам директорите на ВСИЧКИ учреждения.
    Нужда не метла. Бърза и ефективна.

    08:12 20.04.2026

  • 241 Има такъв народ, но има и

    17 1 Отговор
    много мърша между него, и тя сама се доказа, не можаха и един процент да спечелят, пълни смешници са индианците на Славуца, а той ще си отхапе топките от яд, защото ще умре като цървул, а мечтаеше за катедрали!?

    Коментиран от #248

    08:12 20.04.2026

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 ама верно ли

    15 0 Отговор
    За Зарков му продали фабрика на 08.09?

    Апропо, бесепарите си бяха присъдружни и облагодетелствани от това 23 годишно ограбнване. Така че, няма нощо чудно.
    Смазаха де що има собствен електорат. Сега дори бабите по селата не ги подкрепиха.

    08:13 20.04.2026

  • 244 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #231 от "ПОМНИМ":

    Не ми го обяснявай на мен, преживелия всичко това, а оня "пришълец" ❗
    Дето 89-та явно още не се е бил появил на Земята, та и знаел за кризата от 1989-та❗

    Коментиран от #257

    08:13 20.04.2026

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 ФАКТ

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "Абе важно е":

    Путлер спечели изборите, а Сороз ги загуби.

    Коментиран от #558

    08:14 20.04.2026

  • 247 Американец е

    14 8 Отговор

    До коментар #9 от "...":

    Радев ще служи на САЩ. Да не се заблуждаваме

    Коментиран от #250

    08:14 20.04.2026

  • 248 употребен и изхвърлен

    27 0 Отговор

    До коментар #241 от "Има такъв народ, но има и":

    Няма нищо чудно в тази работа.
    Хората гласуваха за ИТН веднъж от немай къде за да се оттърват от мутрите.
    ИТН се гушната с мутрите.
    И 0.77% са им много.
    Предполагам това е процентът на над 80 годишните със силно късогледство, които не са уцелили квадратчето.

    Коментиран от #284

    08:14 20.04.2026

  • 249 А дано, ама надали

    15 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ти да видиш":

    Не бързай с радостта, приятелю. ПП беше създадвно от Радевите министри

    08:16 20.04.2026

  • 250 Радев

    13 13 Отговор

    До коментар #247 от "Американец е":

    ще служи на България.
    Той е еднакво неудобен на всички робовладелци. Вкл. и на твоите.
    Апропо, 100 пъти по-добър е от тия които трябва да бъдат изчегъртани.

    Коментиран от #302

    08:16 20.04.2026

  • 251 Нека да пиша

    7 0 Отговор
    БСП☦️😅

    08:16 20.04.2026

  • 252 Бгг

    8 23 Отговор
    Изборите са фалшифицирани в полза на летеца и ппдб, заедно със службите направиха ала бала на машините.

    Коментиран от #258, #271

    08:17 20.04.2026

  • 253 Хмхмхмхмх

    11 13 Отговор
    Предстоят 2 важни възможни събития- промяна в данъчната система на България, което значи, че на нетните донори на държавния бюджет ще им бъде бръкнато още повече в джоба, за да има пари в бюджета за социално слабите и ориентация на България към русия. При това положение, ако тези възможности се реализират и се разбие средната класа на България- нетния донор на бг държавен фиск- чрез непосилни данъци и изхвърлянето й от обществото като нормалната основа на бг икономика заради / държавата на работниците и селяните- прогресивна България./ , семейството ми емигрира в Италия и там си преустройва бизнеса, там ще купим имот, там ще си плаща местните данъци и такси и България го губи като нетен донор на бг държавен бюджет. Който иска, да си стои в СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ. в която на хората на интелектуалният труд се гледа накриво и подигравателно...

    08:17 20.04.2026

  • 254 така

    19 3 Отговор
    На годишнината от Априлското въстание България изрита мутропутеците и присъдружните им дерибеи.

    Нямаше как датата да е по-подходяща!

    ДОказахме едно - все още ги има живи, здрави и активни към 2 000 000 пълнолетни българи. Може би повече.

    Коментиран от #278

    08:18 20.04.2026

  • 255 ТИГО

    19 4 Отговор
    В момента съм щастлив като ПАПАТА защото всяка сутрин като стане вижда началника си разпънат на кръст ! Как да не съм като, Буци,Новото начало,ИТН ,БСП имат по малко от 20 процента !И като отворя очи не чувам АЗ Асфалт "ТУТУУУУ "или ЧИЧО РУМЕНЕ или истерията на Тошко африкански ! Кееефффф . СУУУх СУУХХХ салам !!

    08:18 20.04.2026

  • 256 Комундетата

    8 0 Отговор
    с 3% 🤣🤣🤣🤣. Може и още на долу да се свлекат !

    08:19 20.04.2026

  • 257 ПОМНИМ

    3 0 Отговор

    До коментар #244 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не се коси

    Коментиран от #270

    08:19 20.04.2026

  • 258 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 4 Отговор

    До коментар #252 от "Бгг":

    Значи когато Цвинокио и Буци фалшифицираха изборите- всичко беше О КЕЙ❗
    Но когато друг го направи- тогава е БРУТАЛНА ИЗМАМА🤔

    08:20 20.04.2026

  • 259 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 БСП ДЕПУТАТЧЕ

    13 0 Отговор
    Изстина ми топлото местенце в парламента..Сега откъде ша смучкам.

    08:21 20.04.2026

  • 262 Българите от трън та на глог

    10 2 Отговор
    От полицаи на военни
    Гарван гарвану око не вади

    08:22 20.04.2026

  • 263 Следващата далавера

    7 15 Отговор
    Единственото, което Радев може да направи е да издигне Паметник на Съветската армия.

    По опита, който имаме ще разтури договора за двата нови реактора в Козлодуй, ще платим компенсация, ще подпише нов Боташ за Белене и там ще платим... АЕЦ няма да построим, но пък ще имаме режим на тока.


    Който си го неможе си го неможе.

    08:22 20.04.2026

  • 264 Денисс

    13 2 Отговор
    Къде се скри бойко-ТРОЙКО,с голямата уста?

    Коментиран от #275, #280

    08:23 20.04.2026

  • 265 Дядо дръмпир-дълбоко виждащ!

    8 16 Отговор
    мога дави кажа каква казаха в германия за изборите в бг пък вие си пишете това ,което ви нареждат...Жалко-ШАААде!тъкмо изгонихме орбан и се появи радев....Аз ви казвам ,че изгониха с €-то расия през вратата ,а тя влезе през прозиреца.ниска култура на българските политици доведе Просия на власт в бг!точка ,а вие трийте.Като ви видя колите които вие откраднахте или ви даде ЕС,като ви видя парата в € ,като вляза в метрото и вси да гласувате за -путиновата партия на радев.хак ви е бг!

    08:23 20.04.2026

  • 266 БСП УМРЕ

    14 0 Отговор
    Бавно и мъчително. Народните маси я пратиха в "бунището на историята". Най накрая.

    08:25 20.04.2026

  • 267 Жална ви майка...

    4 13 Отговор
    Скачахте против пландемичния терор, скачахте против приятелите на еврокомисията (борисовци, после кирчококорчевци), скочихте и срещу еврото... И накрая посолствата ви монтираха ППДБ + ППДБ на стероиди (партията на Боташа).

    Тоя път вече се наскачахте, но ще го разберет както винаги - с огромно закъснение.

    Коментиран от #273

    08:25 20.04.2026

  • 268 Априлска епопея

    10 2 Отговор
    Честито на победителите. Това са 2 формации. Другите всички губят.

    На дъното прави впечатление, че БСП-то имат по-малко гласове от партии като Меч-теч-кирея и др. под.
    Много близо до партии от 1 човек.
    Интересно, дали ще си направят равносметката на дългогодишнтие предателства и колаборционизми? Или май червенитек уфарчета ще ги топлят и ще забравят за полтиката...

    08:25 20.04.2026

  • 269 Преди две години

    15 7 Отговор

    До коментар #183 от "Грузинец":

    бях в Грузия - прекрасна страна. Иди да видиш какъв град е Тбилиси и после го сравни с нашата осакатена столица. Лично наблюдавах и т.нар. протести - само гимназисти и студентчета, Ненапразно правителството им реагира остро на всички НПО-та в страната.

    Коментиран от #330

    08:26 20.04.2026

  • 270 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #257 от "ПОМНИМ":

    Споко, не ми дреме❗
    Но не обичам да оставям представящите лъжата си за истина да лъжат децата от Z и Z+❗

    08:26 20.04.2026

  • 271 Кой пидУфил

    15 9 Отговор

    До коментар #252 от "Бгг":

    гласува за ПП бре? Всеки търси нормалното. Радев е събирателен образ. Събра хора с различни ценности и идеологии, отвратени от другите партии

    Коментиран от #582

    08:26 20.04.2026

  • 272 Да не стане накрая

    8 1 Отговор
    като с радостта от "Трамп наш!".

    Коментиран от #287

    08:26 20.04.2026

  • 273 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 274 Горд българин

    17 0 Отговор
    Щастлив съм от резИлтата на ИТН: 0,000…..
    Няма субсидия!

    08:28 20.04.2026

  • 275 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 276 мюсулманин

    18 3 Отговор
    Никога ДПС не имало толкова нисък резултат .Оставка на лидера

    Коментиран от #291

    08:29 20.04.2026

  • 277 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 278 Кои мутрoпитeци сте изритали, бе шмaтки?

    11 9 Отговор

    До коментар #254 от "така":

    Мутропитеците на Буци и Шиши заедно с технопитеците на ППДБ се гушнаха с скуга на Боташа. Якото дране на стадото тепърва започва.

    08:30 20.04.2026

  • 279 НВа

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хмм":

    Гледах вчера броенето в една секция в гр. Оряхово, към 22:00 часа, преди Мяра да извадят данните че ГЕРБ са трети.
    И там си показа - примерно на 30 бюлетини за Радев имаше 5 за ГЕРБ, 7 за ПП, 2 за Възраждане, 2 за МЕЧ, по 1 до две за другите, БСП само 1.
    А си е ГЕРБ зона от много тиражи насам. Явно се поотпуска каиша.

    Коментиран от #283

    08:30 20.04.2026

  • 280 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #264 от "Денисс":

    Дали не ближе РАНИ с РАЯ Чи ки джийката 🤔❗

    Коментиран от #281

    08:30 20.04.2026

  • 281 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #280 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Абе, мо ди, когато човек цитира шефа на НС-
    защо 3-е-те 🤔❓

    08:32 20.04.2026

  • 282 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 7 Отговор
    ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НОРМАЛНИ БЪЛГАРИ!!!

    08:35 20.04.2026

  • 283 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #279 от "НВа":

    Разликите ще нарастнат, когато гласовете на НЕ влезлите се преизчислят в проценти до 100 на влезлите❗

    08:36 20.04.2026

  • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 285 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 286 Бате Коце

    7 12 Отговор
    Сега чорапа ще се коалира ли с шарлатаните.
    Мисля , че с този си избор , всичко разбиращият и всичко можещият ни народ , постави начало на края.

    Коментиран от #290, #292

    08:43 20.04.2026

  • 287 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 288 Баба Яга

    6 2 Отговор
    Прасетата от кочината са впрегнали слугинажа да подготвят операция полет към топла дестинация.

    08:46 20.04.2026

  • 289 За един приятел питам

    11 0 Отговор
    Има Таквиз НеСтастници на кое място са?

    08:48 20.04.2026

  • 290 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 291 Бимчев

    18 1 Отговор

    До коментар #276 от "мюсулманин":

    Мусулманите трябва да се включат в другите партии според политическите си виждания, а не да се делят на етническо-религиозен принцип. Партии като ДПС допреди Прасето нямат работа в политиката. Това доведе България да заприлича на средовековна държава с местни феодали.

    Коментиран от #568

    08:50 20.04.2026

  • 292 Лео Ди Капльо

    10 3 Отговор

    До коментар #286 от "Бате Коце":

    Няма нужда да се коалира с никого, би ги като маче у дирек.

    08:50 20.04.2026

  • 293 Ами тя

    16 5 Отговор

    До коментар #231 от "ПОМНИМ":

    и Лукановата ви зима си беше по време на "демокрацията" ви. Аз по байтошово време глад, мизерия и купони не помня, макар да имаше по едно време малко режим на тока.

    Коментиран от #298, #318

    08:50 20.04.2026

  • 294 мюсюлманин

    9 0 Отговор
    Защо още няма оставки в ДПС , ЗАРАДИ разбиването на партията и исторически ниския резултат ? Каква е тази огромна сграда която обитава ДПС за партийна централа ? Не се полага на някой с 5 % да има такава сграда

    08:52 20.04.2026

  • 295 мюсюлманин

    11 0 Отговор
    Отвратен съм от Данчо , Хамид , Байрам , който нарече хората мр@шляци .Оставака смотя@и

    08:53 20.04.2026

  • 296 Туй Гарий

    5 9 Отговор

    До коментар #290 от "Гай Турий":

    Аз работя и плащам данъци. Работя истинска рябота. От тия данъци Чорапът цял живот се храни на държавна хранилка. Никога не е работил нищо. Много военни като напуснат армията отиват в бизнеса или собствен или работят за някого. Радев от една държавна хранилка на друга и все по-високо платена. А сега се уреди да дели баницата.

    Честити да са ви лицемите опори - сега вие ще падате за 20.

    08:54 20.04.2026

  • 297 Мунчо

    5 8 Отговор
    Такааааа....след като GEN Z излязоха да гласуват за Радев, колко от тях знаят какво искат, как ще бъде постигнато и най-важното.....след последващите избори (не се заблуждавайте, че Радев ще изкара цял 4 годишен мандат) колко ли от тези "млади" ще му се доверят и гласуват отново за него..!!! И тази "организация ПБ" я виждам като ИТН.....с предизвестен край преди да и е започнал политическият път🤣

    08:56 20.04.2026

  • 298 Помнещ ама наистина

    6 12 Отговор

    До коментар #293 от "Ами тя":

    Къде си живял, че не помниш мизерия? Аз живях в една панелка - газех в кал, защото намаше хасфалт, чаках на опашки за основни продукти и от село да пратят консерви.

    Така живееха още няколкодесетки хиляди в тия панелки.

    Коментиран от #308, #324, #402

    08:57 20.04.2026

  • 299 Факти

    12 8 Отговор
    Най-доброто служебно правителство в историята. Пресече купения вот:
    - 512 арестувани (ръст 7 пъти)
    - 614 досъдебни производства
    - разбити десетки схеми за милиони евро
    - иззети над милион истинско евро
    - иззети милион фалшиво евро
    - над 1740 проверени сигнали
    Без блестящото представяне на служебното правителство Радев нямаше да спечели пълно мнозинство и нямаше да има с кой да се коалира. За жалост той сега ще го разтури и ще си нареди своите калинки. От Боташ сме 2 милиарда евро вътрешно. Булгаргаз е в технически фалит. Още няколко такива договора и България приключва.

    Коментиран от #382

    08:57 20.04.2026

  • 300 Радичката

    16 1 Отговор
    Само като си помисля, че Славко пак ще трябва да разчита на чалга-хитовИ, а не на субсидийка и направо ми се къса сърцето.

    08:58 20.04.2026

  • 301 Хахааа

    2 4 Отговор

    До коментар #218 от "Ахааа":

    И как точно е разбит, щото борисовчета, шишита и кирококорчета се гушнаха в скута на татко Боташ?

    08:59 20.04.2026

  • 302 Служил в казармата

    12 10 Отговор

    До коментар #250 от "Радев":

    Когато бях в казармата генералите си имаха една военна вила, където ходеха да пият. Прислужваха им 20-30 млади момчета на робски принцип. Работеха им... и так далее.

    Та избрахме си робовладелец за Цар.

    Коментиран от #309

    08:59 20.04.2026

  • 303 Колко да са натикани

    4 1 Отговор

    До коментар #287 от "рестарт на държавата":

    е спорно. Каквото свирнат отвън това ще е...и за Боко и за Шиши и за останалите.

    09:00 20.04.2026

  • 304 Блез Паскал

    18 2 Отговор
    БорисоФ, Можеш да лъжеш целия народ за известно време.
    Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
    Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
    България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
    и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
    стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
    Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
    с 3 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
    Дойде времето да си платиш за всичко!!!

    09:00 20.04.2026

  • 305 Да живее Новия Цар

    6 6 Отговор
    И новото НДСВ!

    09:01 20.04.2026

  • 306 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 307 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 308 А сега само по жълти павцнца ли ходиш бе

    20 2 Отговор

    До коментар #298 от "Помнещ ама наистина":

    Лъжец! По байтошово време редовно миеха улиците рано сутрин и кал и мизерия не е имало, освен по селта и селата станали наскоро софийски квартали. Мръсотия заради повсеместното безобразно строителства като сега никога не е имало! В кое село си газил овчите дардонки, "софиянецо демократичен"?

    09:02 20.04.2026

  • 309 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 310 Перо

    10 1 Отговор
    Най-лицемерната партия на червената буржоазия БСП, не можа да се закачи за никой, като слугинаж за постове! Там останаха всички, като Божанков! Сега ще се наложи да минат на трудов договор, но кой ще ги вземе не се знае, при пълна некадърност!

    Коментиран от #312

    09:03 20.04.2026

  • 311 БСП УМРЕ

    8 0 Отговор
    Алелуя, алелуя

    09:04 20.04.2026

  • 312 Ще трябва да си припомнят времената

    7 2 Отговор

    До коментар #310 от "Перо":

    по мандрите,чукарите и т.н. ма и там няма да ги искат.

    09:05 20.04.2026

  • 313 Изтрезняването

    12 6 Отговор
    винаги е мъчително. Тепърва ще видим кои са хората зад паравана Радев. Комсомолци, комунисти, олигарси, ДСта...все прогресивни българи. И те ще ни оправят.

    Коментиран от #317

    09:06 20.04.2026

  • 314 БоюЦиганина

    4 2 Отговор

    До коментар #228 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Циганолюбец съм, защото обичам моите хора от гетата!

    09:08 20.04.2026

  • 315 ЕВАЛА!

    6 8 Отговор
    БРАВО!!! България най-после се съвзе!

    09:09 20.04.2026

  • 316 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 317 Хората зад Радев са

    6 4 Отговор

    До коментар #313 от "Изтрезняването":

    низвергнати от Буци, Шиши и Кокорестите олигарси, бивши милиционери, бивши овенни, отломки от ГЕРБ, ДПС и БСП, за капак и разни футболистчета и спортистчета. В последния момент се присламчиха и дерибеи от местната власт на ТЕРБ и ППДБ, защото разбраха къде ще е новата мандра с европароците.

    Коментиран от #331

    09:11 20.04.2026

  • 318 ПОМНИМ

    8 7 Отговор

    До коментар #293 от "Ами тя":

    При управлението на комуниста Луканов, България официално обяви ФАЛИТ....не можеше да си плаща задълженията. Луканов позорно го свалиха.
    Кризата дойде в резултат на лукановото управление.

    Коментиран от #322, #336, #339, #341

    09:11 20.04.2026

  • 319 Мисъл

    5 2 Отговор
    Тези избори са краят на СТАТУКОТО на ПЕЕВДКИ и БОРИСОВ.

    09:11 20.04.2026

  • 320 Ха ха ха

    7 3 Отговор
    Некой хорица не са спали от яд тази нощ и сега бълват змии и гущери.

    09:12 20.04.2026

  • 321 Софиянец

    8 4 Отговор
    Резултатите показват мнението на народа за ефроатлантическите подлоги и най-вече какъв е отговора на въпроса "Чий е Крим?"
    хихиихихихихихихихиих

    Коментиран от #326

    09:12 20.04.2026

  • 322 Шорош

    9 2 Отговор

    До коментар #318 от "ПОМНИМ":

    Помним, че кризата дойде отвън.

    Коментиран от #334

    09:14 20.04.2026

  • 323 БСП УМРЕ

    5 1 Отговор
    Приготвели сме и погребение по комунистически

    Коментиран от #337

    09:15 20.04.2026

  • 324 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #298 от "Помнещ ама наистина":

    Ей ОТпосолствоТО само такива "помнещи" ли ви събират🤔❗
    КАЛ има сега в НОВИТЕ БАРОВСКИ квартали,
    с край панелките от СОЦ-а имаше градинки и десетки паркоместа с по 2-3 коли на тях ❗

    Коментиран от #340

    09:16 20.04.2026

  • 325 мдаа

    7 0 Отговор
    Мутропитеци и явни и скрити патерици отиват на бунището на историята!

    Добре би било нито една патерица да не мине 4-те процента.
    А мутропитеците да се разпаднат още в това НС.
    Така или иначе са група натегачи, нагаждачи и крадци....

    09:16 20.04.2026

  • 326 Съгласен

    9 1 Отговор

    До коментар #321 от "Софиянец":

    Устата направи доста добър клип по този въпрос.

    09:16 20.04.2026

  • 327 Борисов

    6 0 Отговор
    ОСТАВКА!

    09:17 20.04.2026

  • 328 Дръта чанта

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    Дано и Възраждане и дебелия да отпаднат

    09:17 20.04.2026

  • 329 12345

    12 1 Отговор
    Пеевски заличи и ДПС. Има уникална дарба да унищожава всичко, до което се докосне. Толкова е противен.

    09:17 20.04.2026

  • 330 Грузинец

    3 7 Отговор

    До коментар #269 от "Преди две години":

    Може да познавам грузинците по-добре, отколкото си мислиш? И кое е лошото на студентчетата и учениците? Те са утрешния елит и строители на държавата? А от НПО-та се страхуват само слабаците... и НПО са всички организации включително спортните клубове, шахматните клубове и клубовете по хербарий.

    09:17 20.04.2026

  • 331 стига рива бе

    2 1 Отговор

    До коментар #317 от "Хората зад Радев са":

    Още сте с 4.0001%.
    Току виж сте паднали под 4.
    Радвай се и на това, че сте мизерници по всяка линия.

    Коментиран от #343

    09:17 20.04.2026

  • 332 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 333 Сийка

    9 0 Отговор
    БСП незабавно да освободи сградата на Позитано 20!!

    09:18 20.04.2026

  • 334 Помним

    4 7 Отговор

    До коментар #322 от "Шорош":

    Сгромолясването на комунизма в източна Европа.
    И кво е това КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ щом като не може да се справи с "кризата отвън"
    Загниващия капитализма смаза ИКОНОМИЧЕСКИ СОЦА.

    09:19 20.04.2026

  • 335 истината преди всичко

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да, по принцип":

    Много правилен коментар! Ние с това "огромно" лоби в ЕС (за света не говоря там на практика се доказа че бьркат Букурещ с София) сме на принципа КАКВОТО Дадьт и как да очакваме с човек който е свикнал да козирува нещо да се промени .

    09:19 20.04.2026

  • 336 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #318 от "ПОМНИМ":

    ОТпосолствоТО все едни "помнещи" изпращат-
    Нали 89-та скачАхте, взехте властта,
    даже времето стана ВАШЕ,
    а сега кризата в края на 1990-та
    не била по ВАШЕ ВРЕМЕ❗ "

    Коментиран от #338

    09:20 20.04.2026

  • 337 Партия на прогреса

    6 2 Отговор

    До коментар #323 от "БСП УМРЕ":

    Напротив - новото БСП е Прогресивна България. Комунистите прогресират - БКП -> БСП -> НДСВ -> ГЕРБ -> Прогресивна България.

    09:21 20.04.2026

  • 338 МАЙ НЕ ПОМНИШ

    3 4 Отговор

    До коментар #336 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Преименуваната БКП - на БСП взе мнозинството и управлява през повечето време през 90-те.

    09:22 20.04.2026

  • 339 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 340 ПОМНИМ

    6 6 Отговор

    До коментар #324 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като е било толкова хубаво с ПАНЕЛКИТЕ, що социализЪма са сгромоляса ?

    Коментиран от #348, #355, #358

    09:22 20.04.2026

  • 341 Факти

    5 9 Отговор

    До коментар #318 от "ПОМНИМ":

    Бяхме фалирали още по комунизма. Просто Луканов го обяви официално и спря да плаща външния дълг. Само много глупав човек може да вярва, че една цяла държава може да потъне напълно само за една година от 1989 до 1990 г. Комунизмът ни докара държавния банкрут, режима на тока, липсата на основни стоки, купоните и хиперинфлацията. Демокрацията, макар и фасадна, оправи всичко това.

    09:25 20.04.2026

  • 342 Реалист

    8 7 Отговор
    Глупав народ, ей! След няколко месеца със сигурност пак ще търкат талончетата на Божков! Всеки народ си заслужава съдбата и българският не прави изключение. Фатмака яхна наивниците и сега ще връща ресто на Божков Черепа, Цветан Василев, братя Бобокови и т.н. от НАШИТЕ джобове!

    Коментиран от #360, #392

    09:25 20.04.2026

  • 343 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 344 АБВ

    10 3 Отговор
    Сега ще има евроатлантически и жълтопаветен вой, рев и циФки. А как се радваха като малоумни на загубата на Орбан. На така е за непознаващите диалектиката на живота. Мислят си, че като имат вишО и живеят в София, са най-умните и най-красивите и трябва да управляват света. Няма да стане ! Някога БСП си мислеха така, после СДС "с малко, но завинаги", дойде дедо Цар, после Баце, Кирчо и Кокорчо ........ Видя се, че при малко по-висока активност, мафиотските партии отичат в канала. Не знам какъв ще е Радев, дано има морал и успех.

    Коментиран от #356

    09:25 20.04.2026

  • 345 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 346 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 347 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    7 1 Отговор

    До коментар #339 от "Комунистът Луканов и":

    Ние приватизирахме България. Обрахме спестяванията на народните маси /Виденов/. От отявлени комунисти станахме върли Ка пита листи.
    Грабим българите от приватизацията, та до днес.

    Коментиран от #350

    09:26 20.04.2026

  • 348 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #340 от "ПОМНИМ":

    Това е друга тема и отговорът на този въпрос би бил по-голям от статията ❗

    Коментиран от #349

    09:27 20.04.2026

  • 349 ПОМНИМ

    1 5 Отговор

    До коментар #348 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Панелките убиха соца
    Сега и БСП си заминава. На Позитано 20 ша и правят упокойна литургия.

    Коментиран от #357

    09:30 20.04.2026

  • 350 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #347 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    В коментара ти има доста истина, но на името в скобите не му е мястото в него❗
    Виденов влезе във властта с една панелка
    и с нея си излезе от властта❗
    Не си построи апартамент с личен асансьор,
    не купи къща в Барселона на любовницата си,
    не заграби държавни имоти уж били на дядо му......

    09:31 20.04.2026

  • 351 Турчалята

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дано ДПС да изпаднат":

    Ако бяха излезли да гласуват поне 70-80% от българите дпс нямаше да го има вече.Там гласуват под строй.

    09:32 20.04.2026

  • 352 Маждрамуняк

    4 1 Отговор

    До коментар #189 от "ТИГО":

    Я си кинем дреите само на Миле Китич...и евентуално на "Трепни" :)

    09:32 20.04.2026

  • 353 Костя дъ Простя

    6 5 Отговор
    РАДЕВ му изяде гласовете .

    Русофилския Контингент

    Си намери друг Гуру .

    09:32 20.04.2026

  • 354 БСП УМРЕ

    5 1 Отговор
    Да сдава сградата на Позитано 20.

    09:32 20.04.2026

  • 355 Maло уме,

    7 2 Отговор

    До коментар #340 от "ПОМНИМ":

    къде се е сгромолясал? Луканов - съветска агентура КГБ, БСП - първото БКП след 1990-та, СДС - второто БКП след 1990-та, Иванчо Костов мавъра - БКП кадър, "царя" - човек на КГБ, НДСВ - първото БКП след 2000-та, Тиквата - кадър на БКП, ГЕРБ - второто БКП след 2000-та, Христо Бойкикев, Киро Простото, Ивайло Мирчев и компания "нови демократчета" до един от родове на БКП, Боташа - БКП кадър... да продължавам ли, идиоте?!

    И досега живееш в коминизма на БКП с текущо спонсори на комунизма - троцкистите от Брюксел!

    Коментиран от #359

    09:32 20.04.2026

  • 356 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #344 от "АБВ":

    Къде сравняваш Радев със Орбан бре
    ГЕНИЙ?

    09:33 20.04.2026

  • 357 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор

    До коментар #349 от "ПОМНИМ":

    НЕ "панелките убиха соца", ама ти явно не знаеш много неща❗ Защото панелки има и сега, а много от построеното от ДЕКОрацията вече се руши, като декори в летен театър при дъжд❗

    Коментиран от #361

    09:34 20.04.2026

  • 358 И за 35 години вече

    16 1 Отговор

    До коментар #340 от "ПОМНИМ":

    нищо по-хубаво не построихте, само ги "санирате", за да крадете, но масово още си живеете в панелките от комунизЪма.

    09:36 20.04.2026

  • 359 ПОМНИМ

    4 13 Отговор

    До коментар #355 от "Maло уме,":

    Кви да бъдат тия хора, дето си ги изброил. При Тошо имаше само БКП. Другите бяха ИЗБИТИ ИЛИ ПРАТЕНИ В ЛАГЕРИТЕ НА СМЪРТТА.....

    09:36 20.04.2026

  • 360 Народен певец

    11 3 Отговор

    До коментар #342 от "Реалист":

    Чемодан, вокзал, Кийв!

    09:40 20.04.2026

  • 361 ПОМНИМ

    3 11 Отговор

    До коментар #357 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Панелките убиха соца е сарказъм
    Щом е толкова добре с панелките било, що сега никой не ги прави
    Щом е толкова добре при соца, що БСП и другарите ги изритаха извън борда

    Коментиран от #366

    09:41 20.04.2026

  • 362 БСП УМРЕ

    4 1 Отговор
    Да сдава Позитано 20 и да хваща Балкана.

    09:43 20.04.2026

  • 363 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 364 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 365 БСП УМРЕ

    5 1 Отговор
    Спомина се СТОЛЕТНИЦАТА, изчезна като карнетките при соца.

    09:47 20.04.2026

  • 366 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #361 от "ПОМНИМ":

    Пак задаваш въпроси по теми от които НИЩО НЕ РАЗБИРАШ❗
    Все едно дете в трети клас да те пита какво е коренуване и как да смята корен трети от "Х"🤔❗
    Но накратко -
    Панелките бяха строежи тип ЛЕГО и се правеха за бързо строителство за бързо нарастващото население в градовете❗
    А сегашните "дрОгари" в БСП нямат нищо общо с онази партия която визираш❗

    Коментиран от #374

    09:47 20.04.2026

  • 367 Иде края на Времето

    5 4 Отговор
    Носете си новите дрехи, правете секс, че време няма...

    Коментиран от #370

    09:48 20.04.2026

  • 368 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 369 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 370 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор

    До коментар #367 от "Иде края на Времето":

    .............това съвет към бойко и шиши ли е ?

    09:50 20.04.2026

  • 371 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    8 1 Отговор
    Защо толкова не обичате и цените ББ?
    Та той е един добър , щедър и великодушен човек ! Ако не вервате , питайте мис Бикини и Цветелина с банката !
    Та той още й пази гащите и чорапите в гардероба си !

    09:53 20.04.2026

  • 372 Хе-хе

    10 0 Отговор
    Най прелестното е, че Тошко не само, че няма да се криви в Парламента, но и до субсидия не ще се добере! Лидера му още не е изигнал с гневен пост в мрежата!? Да не би да е колабирал тежко...!??! Балабан Стоян добре ли е!? Врякаха за педроханци, но Мирчев не губи в сравнение с миналия парламент, а Тошко стяга багажа за Серенгети...

    Коментиран от #379

    09:53 20.04.2026

  • 373 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 0 Отговор
    Като дойдат протоколите от чужбина, ДПС НН може да се стопи на 3,999 %! И това в последните секунди! Всичко се връща!

    Коментиран от #377

    09:53 20.04.2026

  • 374 ПОМНИМ

    3 1 Отговор

    До коментар #366 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    БКП другарите имат ДНЕС наследници....БСП милиардерите.
    Никой от тях не строи хубавите панелки.
    А днес градовете нарастват много по бързо.
    Панелките отдавна ги забравиха...както и СОЦА.

    Коментиран от #389

    09:57 20.04.2026

  • 375 да видим

    6 0 Отговор
    Да видим! Ще има ли осъдени. Ще има ли пари за зърнари и енергетици и разни други кръвопийци.

    09:59 20.04.2026

  • 376 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 377 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #373 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    А като се преизчислят процентите след премахване на отпадналите с под 4%- Радев може да се окаже
    с над 120 депутати🤔❗

    10:00 20.04.2026

  • 378 Хмхмхмхмх

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Руско Филчев":

    Това е най- малкото. Попитайте ги как ще си продадат двустайните от реституцията - в рубли или в евро- щото , нали не искат еврото. ерго, ще се откажат да ги продадат на ЕС граждани в евро, и ще предпочетат да ги продадат на руснаци в рубли- т.е. същата стойност- напр. 150К евро, да станат 150 К рубли и на тази цена- като за братушки- да си продават имотите на руснаците...

    Коментиран от #502, #505

    10:00 20.04.2026

  • 379 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 0 Отговор

    До коментар #372 от "Хе-хе":

    ИТН си получиха заслуженото! Сега, като нямат субсидии, може да се прекръстят на 17/8, за да вземат по 178 стотинки вместо по 78. Че и Делянчо няма да им дава мафиотската лепта!

    10:01 20.04.2026

  • 380 БСП УМРЕ

    6 0 Отговор
    Да грабват мешките и пушките и да хващат шумако.

    Коментиран от #388

    10:01 20.04.2026

  • 381 Дай Боже

    5 4 Отговор
    Възраждане вън от парламента!

    10:02 20.04.2026

  • 382 Гост

    1 6 Отговор

    До коментар #299 от "Факти":

    Така е, най.доброто служебно правителство беше това на Гюров. Жалко, че си отива.
    А Дермеджиев, който не можа да се справи със ограничаване на купения вот когато беше министър , сега много некоректно и като удар под кръста пуска версията, че имало "репресии". Не гакаааа, имайте силата и доблестта да признавате добре свършената работа от честни професионалисти, дащото на тях дължите победата си, освен на популизма....

    10:02 20.04.2026

  • 383 Знаеш ли?

    13 2 Отговор

    До коментар #231 от "ПОМНИМ":

    Нищо не помниш! Помниш това което са ти го натяквали 36 години .....и това ти го казвам като човек който никога не бил в партията на комунистите, дори обратно -оппозиционер по основа време. Не е било идеално но беше едва идея по справедливо и това няма как да се отрече. Не пол.строй е виновен а пьлнежа му и в подкрепа на това можем да вземен пример от Китай.

    Коментиран от #395, #397

    10:03 20.04.2026

  • 384 Заповед от Новия

    5 3 Отговор
    На всички гласували за ППДБ-Петрохан да бъде отнето българското гражданство. Срок за изпълнение: незабавно

    Коментиран от #387

    10:03 20.04.2026

  • 385 Зулуса

    6 0 Отговор
    Тошку шебека и балабанката утекоха

    10:04 20.04.2026

  • 386 Голям

    4 15 Отговор
    30 години след фалита на страната ни при русофилското Жан Виденовото управление, успяхме да се възстановим някакси при управлението на ГЕРБ..., стандарта ни на живот се увеличи многократно, влязохме в Шенген, Европейския съюз, НАТО, приехме еврото... все хубави неща и неминуемо хората забравят миналото и сега се случва това падение и то отново с русофилите на власт, този път с русофила Румен Радев... Как пък не се научихте за толкова години. Жалко за България, но явно такъв ни е материала... жалко, много жалко.

    10:04 20.04.2026

  • 387 Опааа

    2 2 Отговор

    До коментар #384 от "Заповед от Новия":

    И след това в Белене и минимум 10г.каторга!

    10:04 20.04.2026

  • 388 Мечтател

    4 2 Отговор

    До коментар #380 от "БСП УМРЕ":

    БСП е в редиците на други партии и Прогресивна партия. Комунистите станаха Социалисти, Социалистите станаха Прогресисти. България никога няма да се оправи. Тук олигархията ви иска послушни за да сте лесни за управление и доене. Спасете децата си! Защото тях ще ги ограбват децата на олигарсите.

    10:05 20.04.2026

  • 389 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #374 от "ПОМНИМ":

    Не ти е силата е опит да коментираш времена в които не си бил роден❗
    Пробвай да се опиташ да коментариш по темата на статията - например опитай се да пресметнеш какъв ще бъде броя депутати на партиите с над 4%❗
    Дано поне знаеш как ще се преизчислят процентите след премахване на тези с под 4%❗

    Коментиран от #407

    10:05 20.04.2026

  • 390 протеста

    3 1 Отговор
    Лидерите на загубилите партии , е радно да подават оставки .тези партии не са им собственост , могат да имат и други лидери .

    10:05 20.04.2026

  • 391 Знаем, знаем за,, лукановата зима"

    7 3 Отговор

    До коментар #231 от "ПОМНИМ":

    Но знаем също, че по- него време Мазето на Бащината ни къща беше пълно със почти всичко ! Копувахме само Олио и захар- с купони! А сега при при нова ,, луканова зима" кво праим?, Какво стана при ковид кризата?

    Коментиран от #399

    10:06 20.04.2026

  • 392 Чичака

    8 0 Отговор

    До коментар #342 от "Реалист":

    Тоя па
    Бойко не е ял толкова бой от трети клас
    🤣🤣🤣😊🤣🤣😊😊😊

    10:06 20.04.2026

  • 393 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 394 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 395 Хмхмхмхмх

    3 2 Отговор

    До коментар #383 от "Знаеш ли?":

    Хм, и като как беше /опозиционер/ до 1989г, - членуваше в ОФ, а не в бкп, ли... Странна работа е това с опозицията по соца... Кога лежа като политически затворник в Старозагорския затвор , кога беше интерниран в Белене и кога беше изселен от София поради възгледите ти....Ако нищо от това не ти се е случилио, какъв точно /опозиционер/ си бил на дкмс, бкп, румно, кдс , дс или вкр....

    10:07 20.04.2026

  • 396 Абе да бе

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "оскубани вежди":

    Но с Настимирчо ще лапнат субсидийката.

    10:09 20.04.2026

  • 397 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 398 ТИГО

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Реалност":

    А реалността е че си пълен пoMиAP ,

    10:10 20.04.2026

  • 399 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 400 Цвете

    7 1 Отговор
    ТЕЗИ, КОИТО ПАЗАРУВАХА НА ЕДРО, КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С ТЯХ? И ПРИБРАНИТЕ НАД 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА КЪДЕ ЩЕ ПОПАДНАТ?

    10:15 20.04.2026

  • 401 Даката

    5 9 Отговор
    Румен Радев ще изпълнява заповедите от Кремъл, но много бавно и методично, както се вари жаба, за да не се усетят хората и да излязат на протест. От Кремъл ще искат да сме вън от Европейският съюз и НАТО, а за да го постигнат, трябва да сме още по-отвратителни от Орбан и да блокираме Европейския съюз и НАТО, той Румен Радев това го може, хората ще се видят принудени да ни изключат, а това е напълно възможно развитие, така бленувано от Путин.

    Коментиран от #404, #405

    10:15 20.04.2026

  • 402 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.

    11 3 Отговор

    До коментар #298 от "Помнещ ама наистина":

    Асфалта до родния ми блок в БГ е от бойТошо. Нов не са слагали.

    Коментиран от #406

    10:16 20.04.2026

  • 403 Дзак

    4 1 Отговор
    Който е играл нечестно, неминуемо си получава заслуженото!

    10:17 20.04.2026

  • 404 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор

    До коментар #401 от "Даката":

    Поправка, не Румен Радев, а 45% от българите

    Коментиран от #415, #416

    10:18 20.04.2026

  • 405 Така да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #401 от "Даката":

    Амин.

    Коментиран от #411

    10:18 20.04.2026

  • 406 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #402 от "Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.":

    Орехът още си стои в детската градина до Пиперка!

    Коментиран от #408

    10:18 20.04.2026

  • 407 ПОМНИМ

    3 11 Отговор

    До коментар #389 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И зимата на комуниста Виденов помним....1$ = 1000лв....
    Нов фалит на България от комунистическо правителство.
    И пак празни магазини, купони, енергийна криза. Типично по комунистически.

    Иначе за 4% си има ЦИК....

    Коментиран от #499, #504, #516, #557

    10:21 20.04.2026

  • 408 Хмхмхмхмх

    0 0 Отговор

    До коментар #406 от "Анонимен":

    Да, ама ореха не е блока около Пиперка- бившата баня, впрочем....

    10:23 20.04.2026

  • 409 БСП УМРЕ

    6 0 Отговор
    Да сдават Позитано 20 и да са настаняват в дома на покойника.

    Коментиран от #420

    10:24 20.04.2026

  • 410 Голем КВИЧ

    11 1 Отговор
    На ГЕРБ-аджии и Петроханци в този сайт.

    Излезте и се разходете навън, времето е идеално.

    10:24 20.04.2026

  • 411 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #405 от "Така да бъде":

    Сам си пуска полиграф!

    10:24 20.04.2026

  • 412 Дед

    13 2 Отговор
    Социологията е мъртва. Самопростреля се. Нищо общо с това което се изнасяше. Дори една от най-големите агенции даваха на Радев 27% и минимална разлика с ГЕРБ. Ако някой хвърля пари по агенции за проучвания, от днес да си знае, че данните им са за кофата и не вършат работа.

    10:25 20.04.2026

  • 413 Лютеница

    2 2 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    Тази информация я няма никъде?

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че всички са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    10:26 20.04.2026

  • 414 Какво значи урсулианец

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Глупости":

    Радев си е чист прозападен политик. Отвреме навреме използва малко проруско говорене с цел набиране на русофилски вот. Реално обаче управлението му ще е каквото беше на ППДБ, без никаква разлика.

    Коментиран от #421

    10:27 20.04.2026

  • 415 Даката

    7 4 Отговор

    До коментар #404 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    30% от хората с право да гласуват са гласували на тези избори, 45% от тях са дали гласа си за Румен Радев, а това е около 17% от хората с право на глас, това съвсем не е 45%, сега изясни ли ти се?

    Коментиран от #418, #430

    10:28 20.04.2026

  • 416 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #404 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    При 30% избирателна активност, далеч не са 45% от българите. Някъде 1/3 от това, което твърдиш.

    10:28 20.04.2026

  • 417 Това е така.

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Най-хубавото":

    .Защо обаче взимат субсидии, след като са под 4% ?

    10:29 20.04.2026

  • 418 Ха ха ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #415 от "Даката":

    Подобно го написах и аз. И в това е трагедията - повечето народ е овца-гъбар. Тази пасивност обяснява и 500 годишна османска власт.

    10:30 20.04.2026

  • 419 либерал

    5 0 Отговор
    бокооо, Ту ту , Ку кууу !

    10:30 20.04.2026

  • 420 Жалко за

    4 5 Отговор

    До коментар #409 от "БСП УМРЕ":

    Крум Зарков, много свестен човек е, но защо е в тази партия, не знам..

    10:32 20.04.2026

  • 421 Иван Асен

    13 0 Отговор

    До коментар #414 от "Какво значи урсулианец":

    За да те допуснат до школата Максуел, няма как да си проруски. Проучват те до девето коляно. Това, че опорките в БГ използват това и облъчват аудиторията си е смехотворно.

    Коментиран от #449

    10:32 20.04.2026

  • 422 1300 години България ли?

    9 0 Отговор
    От 1340 години България през повече от половината си история България е била васална на някоя велика сила.

    Коментиран от #424

    10:34 20.04.2026

  • 423 Казанлъшкия

    6 2 Отговор
    Нищо не е обработено! А гласовете от Англия и Германия? Само те са към 300-400 000. Кога ги преброиха тия м.шеници?

    10:37 20.04.2026

  • 424 Казанлъшкия

    5 3 Отговор

    До коментар #422 от "1300 години България ли?":

    Не сме с 1300 години история ,с поне 1800-2000 г.история. Древната ни история се крие в архивите на Ватикана

    Коментиран от #434

    10:39 20.04.2026

  • 425 Хахаха

    6 10 Отговор
    Бълтарите по традиция се оказаха супер недълновидни и ни върнаха над 30 години назад. Тежък исторически провал, втори сред царя. След царя трябваха години да се възтановим отчасти, сега ще видим. Не може да дадеш на посредствен,,политик,,цялата власт,това говори за невежество и робско мислене. Добре, че Бсп не влиза и ппдб са втори, но издънката е чутовна. Горките ни деца, това ли заслужаваха те и България

    Коментиран от #426, #484

    10:39 20.04.2026

  • 426 Българин

    5 4 Отговор

    До коментар #425 от "Хахаха":

    Радев не е политик, а овенен!

    10:41 20.04.2026

  • 427 БКП

    8 5 Отговор
    Честита победа на ген. Радев. Време е за промяна. Членството ни в ЕС ни води към фалит и национална катастрофа. Време е да излизаме от там. Трябва спешно да се сдобрим с Русия и да започнем да си сътрудничим с тях.

    10:41 20.04.2026

  • 428 КРУМ ЗАРКОВ

    3 0 Отговор
    Хвърлям я. Оставката де.

    10:42 20.04.2026

  • 429 честен ционист

    3 2 Отговор
    Казах ли ви преди 2 месеца, че Възраждане ще е под чертата?

    Коментиран от #435

    10:42 20.04.2026

  • 430 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #415 от "Даката":

    Сълласен съм ,а колко са по твой е изчисления за Ес ,украйна?Оше по малко.Прави вятър.

    Коментиран от #447, #681

    10:43 20.04.2026

  • 431 Дай Боже

    7 3 Отговор
    Възраждане да са извън парламента! Амин!

    Коментиран от #440

    10:43 20.04.2026

  • 432 да де

    7 1 Отговор
    Ама втория и третия са дефакто равни. 13.3-13.5 процента... все тази!

    Герб+Патерици ще са под 65 депутати.
    Могат да се пенсионират с чиста съвест в Дубай и да не ни се натрапват повече.

    10:43 20.04.2026

  • 433 Няма ИТН няма БСП

    10 1 Отговор
    Добри избори!

    Коментиран от #436, #452

    10:44 20.04.2026

  • 434 Историк

    3 0 Отговор

    До коментар #424 от "Казанлъшкия":

    Това са глупости. Никой не е възникнал от нищото. Ако кажеш, че човекът е възникнал преди 200 000 години, което пак не се е случило от нищото и изведнъж, но да го приемем условно за факт, всеки от нас има 200 000 години история и най-дивият индианец в Амазонка и другаря Ким. Но държавата България е на 1340 години и то с уговорката, че днешната е по-някакъв начин продължение на оная от 681ва, макар че това е доста съмнително и относително.

    10:44 20.04.2026

  • 435 Гого

    5 0 Отговор

    До коментар #429 от "честен ционист":

    Това показва, че за 35г опростачването е колосално

    Коментиран от #441

    10:44 20.04.2026

  • 436 ИЗРАЖДАНЕ

    9 3 Отговор

    До коментар #433 от "Няма ИТН няма БСП":

    Дано да ги няма в парламента плюещите маймуни от Израждане!

    10:45 20.04.2026

  • 437 Баба ти

    6 0 Отговор
    Слави честито баджанакти спечели ша крепи кабеларката.

    10:45 20.04.2026

  • 438 Големия Боко на кантар с ПП ДБ

    6 0 Отговор
    ГЕРБ също потъна яко!

    10:45 20.04.2026

  • 439 кирчу брейденсъра

    1 2 Отговор
    Сектата от сводници винаги ще остане в сърцето ми.

    10:45 20.04.2026

  • 440 струва ми се

    2 0 Отговор

    До коментар #431 от "Дай Боже":

    Налели са им малко от НН или Мутропитек ЕАД.
    ПЛътно са си за отпадане.
    Обаче май влизат.
    От тук насетне всеки вот ще са на 1 косъм от изпадане - справка АБВ, Атака, Меч-теч-гювеч и още 200 подобия.

    10:46 20.04.2026

  • 441 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #435 от "Гого":

    Пъшкай повече, ще ти мине.

    10:46 20.04.2026

  • 442 Аааааа

    12 1 Отговор

    До коментар #38 от "Абсолютно вярно":

    Споменавал съм и преди, ПП-ДБ е проста конфигурация на структури със сложно минало. Едните са първоприемници на БКП/ДС, другите са 4-5 то поколение комунисти. Историята с евроатлантизма е единствено и само етикет за пришиване към властта. Не аз, фактите говорят.
    Пожелавам на Радев успех, но за да утвърди победа, трябва да започне с деликатен избор на доказали се професионалисти в собствените си редици. Времето на удобните меркантили отдавна изтече, нужни са хора работещи. Щото от парче от рая, заприличахме на бостан.

    10:46 20.04.2026

  • 443 Това не може да е вярно

    7 1 Отговор
    Няма от къде да дойдат повече гласове за ГЕРП. В чужбина са на последно или на никое място!
    Стига сте му угаждалитна Борисов! Доказано е аут и е доказано, че гласовете в чужбина са други партии, но не и за ГЕРБ, които да ги изведат пред ППДП.

    Коментиран от #450

    10:47 20.04.2026

  • 444 Валерсо

    8 1 Отговор
    ГЕРБ , ППДБ и Шиши опозиция... Каква идилия само

    10:47 20.04.2026

  • 445 Бойко Борисов

    5 0 Отговор
    Чакам присъда и арест.

    10:48 20.04.2026

  • 446 Гочоолу малката бухалка

    6 1 Отговор
    ПП-тата смзвани от медии и служби 2 години имат гласове колкото наШта партия хранителка.
    Барабар с всите ромски махали които купехме. Ми ако изтървеме купения вот, че ний отиваме под Вяличие да се бориме за единия процент субсидия...

    Ко ши праййм???

    10:48 20.04.2026

  • 447 Патриот

    6 6 Отговор

    До коментар #430 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Много искам да видя руска казваш Скопие е българско. Обаче Москва говорит другое! Водят антибългарска пропаганда. Не ти ли става неудобно? Руската пропаганда е вредна за българщината. Може да се види от хора в семейни връзки с руснаци, как сами себе си обезбългаряват, претопяват се и започват да служат на руската доктрина. И да налагат руския светоглед над останалите и да казват че другите били руснаци. Това може много ясно да се отбележи и от етническите групи в съответните държави. Кой кого претопява. Българите претопяват ли руснаците или е обратното. Искам руснаците да служат на българската кауза.

    Коментиран от #481, #488

    10:49 20.04.2026

  • 448 протеста

    11 0 Отговор
    Най накрая наглия Тошко и ИТН вече няма да замръсяват парламента .Живот и здраве съвсем скоро няма да има и партия ДПС .

    10:49 20.04.2026

  • 449 Калоян

    10 0 Отговор

    До коментар #421 от "Иван Асен":

    Първи на запад допуснаха комунистическите отрочета от езиковите гимназии със стипендиите на Сорос. Същите тия дето сега реват за Сороското НПО.

    10:50 20.04.2026

  • 450 идат

    5 0 Отговор

    До коментар #443 от "Това не може да е вярно":

    От забавените мутропитешки общини. В София бяха преброени 90% , там под 60%.
    Пишат, бришат, сучат, мажат...
    Ония циркове под командата на оная тьотква в София с 50% "сбъркани" протоколи да не мислиш че са били случайни?

    10:50 20.04.2026

  • 451 Ватенка

    10 4 Отговор
    Всички евроатланти в киреча

    Коментиран от #457

    10:51 20.04.2026

  • 452 добри избори

    4 0 Отговор

    До коментар #433 от "Няма ИТН няма БСП":

    Мутропитек ЕАС се срина до семействата на назначените бюрократи с 10 000 зпалати.

    10:52 20.04.2026

  • 453 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 454 русоляв

    15 3 Отговор
    Истината е че българите са с Русия и това е от векове за векове .Предизборната кампания вървеше нормално ,а на Радев даваха 80-90 депутата . На самото закриване Радве пъсна снимка с Путин и това просто взриви народа и всички гласуваха за Радев и за добри отношения с Русия .С една снимка спечели пълно мнозинство .

    Коментиран от #458, #477

    10:53 20.04.2026

  • 455 Нострадамус

    8 12 Отговор
    Бойко пак е на второ място и след провала на Радевото НДСВ, ще се върне на бял кон, за да спаси България от Радевата мафия на олигархията.

    Бойко е Велик

    Коментиран от #489

    10:53 20.04.2026

  • 456 Ватенка

    6 3 Отговор
    Каква прекрасна опозиция са Gнидите от ПП ГЕРБ и ДПС

    10:54 20.04.2026

  • 457 Георги

    1 5 Отговор

    До коментар #451 от "Ватенка":

    а чичо румен какъв е?

    10:55 20.04.2026

  • 458 Хмъ

    7 13 Отговор

    До коментар #454 от "русоляв":

    Преди векове не е имало Русия. Между България и Русия няма особено дълги взаимоотношения. Когато говорим за Русия говорим за Москва.

    Българите ако обичаха Москва, щяха да ходят в Москва, а не в Лондон, Париж, Берлин и Чикаго.

    Коментиран от #460, #478

    10:55 20.04.2026

  • 459 реалист

    10 0 Отговор
    Направо съм изумен ,кой гласува толкова , че ДПС да има 6 % , това не може да е истина .На следващите избори , когато и да са те ,ДПС няма да има .Мюсюслманите са свободни хора и могат да си избират за коя партия да глсуват .

    10:55 20.04.2026

  • 460 Ватенка

    7 4 Отговор

    До коментар #458 от "Хмъ":

    Българите които обичат Русия си седят в България.Справка- изборните резултати.

    Коментиран от #482

    10:57 20.04.2026

  • 461 Лютеница

    1 3 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    Тази информация я няма никъде?

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че всички са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    Коментиран от #471

    10:57 20.04.2026

  • 462 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 463 Уникално

    2 15 Отговор
    Станахме за смях на цяля Европа. Писаха ми ппиятели, че вече отлагат завръщането си в България. Историмески резил

    Коментиран от #473, #476

    10:59 20.04.2026

  • 464 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 465 Някой

    1 0 Отговор
    Няма да има коалиция и да е орел, рак и щука. За избор на съдии и други се изисква 2/3 и там не е ясно. Най-добре да не се занимават с външни проблеми.

    11:00 20.04.2026

  • 466 Българин

    0 2 Отговор
    Броенка
    от Уикипедия, свободната енциклопедия
    Направо към навигацията Направо към търсенето
    Броенка (наричана също броеница или броилка) е детско стихче, което се използва най-често като жребий в детските игри в България, за някакъв друг жребий, като средство за измерване на определен период от време или просто за отмерване на такт (при игра на ластик, например). Когато се използва като жребий хората, които ще участват в жребия – като например играчите на криеница, се събират и един от тях започва да ги брои с броенката, като на всяка нейна сричка отговаря един човек. Човекът, с когото броенката свърши, не участва в по-нататъшното броене и изтеглил жребия – добър или лош – е човекът, който остане последен. Когато се използва за измерване на време, броенката се произнася също бавно и на срички.

    11:00 20.04.2026

  • 467 Анонимен

    16 1 Отговор
    Народът е с Радев.Ние сме за ЕС,но не сме против Русия.

    Коментиран от #492

    11:00 20.04.2026

  • 468 Чалгара и Африканския къде са?

    9 0 Отговор
    Итн ще гледат НС отвън защото са продажник и нагли

    11:00 20.04.2026

  • 469 Българин

    2 1 Отговор
    произнася също бавно и на срички.
    Някои български броенки
    1. Ала баланица, турска паница. Ой гиди Ванчо, наш капитанчо (вариант: калпазанчо)! С пушка на рамо, с ду пе насрано. Корабите спряха, туpбаланците умряха, само наш остана Ванчо капитана.
    2. Ала бала портокала. Кой изяде кашкавала? Аз не съм, ти не си, а магаpето си ти.
    3. Ала-бала портокала, баба ти се напикaла между два чaтала!
    4. Анчето се нaпикало на чаршaфчето си бяло. Колко капки изпикaло? Ти кажи!
    5. Вчера ме нападна хyлиганска бaнда. Казаха ми „Стой!“ и „Парите брой!“. Аз извадих портофела и преброих двеста лева. Казаха ми „Стига, стига, че милиция пристига“. Друг вариант: От небето падна хyлиганска бaнда, тя ми каза: "Стой! И парите брой!". Аз наброих двеста лева, тя ми каза: "Стига, стига, че полиция пристига!". Вкараха ме във затвора, аз избягах със мoтора.

    11:01 20.04.2026

  • 470 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 471 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #461 от "Лютеница":

    интересна логика! А ти аквариум с рибки имаш ли?

    11:01 20.04.2026

  • 472 Българин

    0 3 Отговор
    Горе на Балкана бие барабанът. Долу във полето се пече кюфтето! Ей, дядо попе, кажи на детето да не яде кюфтето, че ще му се пyкне шкeмбето!
    Две петлета се скарали пред поповата врата. Поп излезе и им каза: „Иш, миш, ти жумиш!“
    Еднинка маслинка, кyндур кyкуряк каманче!
    Камбаната бие, попът се мие. Камбаната спря, попът умpя!
    Балонът се надува. Надувайте, момчета. Да стане на парчета. Бум!
    Ооо, земното кълбо е пълно със коли. Коя кола избираш точно ти, правичката си кажи и не ме лъжи! 1, 2, 3 (Точно ти!). (Играчът казва марка кола, с която завършва броенката

    11:01 20.04.2026

  • 473 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #463 от "Уникално":

    нееее верно ли няма да се върнат! Не знам как ще продължим сега!

    11:02 20.04.2026

  • 474 Българин

    1 3 Отговор
    Български броенки по време на избори:
    Иванчо: - броя!
    Марийка: - броя!
    Иванчо: - броя, с броенка и ми се надъpви!
    Марийка: - броя, с броенка и ми стана рoшава!
    Иванчо: - Брои на броеница и търси кака Сийка! - Брои, брои и нищо, нищо!
    Няма я кака Cийка! Сийке, къде си да те преброя? Сийке, сeдни на мoя! Сийке, целуни го моя!
    Сийка: - Иванчо, идвам, че оная щуравата работа от броене на бюлетини, ми полудя!
    Иванчо и Сийка, заедно броят бюлетините и накрая изборът е да правят "Баджанаци",
    понеже без "Баджанаци - Юнаци", няма как да преброиш броенката!

    11:02 20.04.2026

  • 475 Ко стана ся

    2 2 Отговор
    Брей, що така думата ПРО ГРА МА се модерира..Дали, щото липсва при новия спасител?

    11:02 20.04.2026

  • 476 Дам

    5 0 Отговор

    До коментар #463 от "Уникално":

    Ич да не се връщат тук тези бок люци.

    11:03 20.04.2026

  • 477 Мда

    2 8 Отговор

    До коментар #454 от "русоляв":

    Това е тъжната истина, наистина. Няма друг народ, обичащ повече душманина си от българския.

    Коментиран от #486

    11:04 20.04.2026

  • 478 Хмм

    5 4 Отговор

    До коментар #458 от "Хмъ":

    да бе, няма, българите идват в днешните земи през Русия, цар Иван Асен Втори търси спасение от феодалните интриги в Москва, Русия иска покръстване в православната вяра от български свещеници, можеше да приеме католицизма и латиницата като чехите и поляците

    Коментиран от #493, #497, #500

    11:05 20.04.2026

  • 479 Наблюдател

    6 4 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ стават вече напълно излишни и до една година ще бъдат притопени за скрап.

    11:06 20.04.2026

  • 480 Исторически Факт

    5 2 Отговор
    "Успехът" с влизането ни в Еврозоната им ... мамето.

    11:07 20.04.2026

  • 481 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 482 И Преди и сега

    1 6 Отговор

    До коментар #460 от "Ватенка":

    Какъв е тоя зор да обичаш чужда държава??? обичаш си собствената иначе си предател родоотстъпник ТОЧКА

    11:08 20.04.2026

  • 483 Да запазим българския Лев

    9 5 Отговор
    Значи референдум вече ще има със сигурност!

    Нищо не е загубено ! Битката тепърва започва!

    Левът е още тук!

    11:08 20.04.2026

  • 484 Пилотът Гошу

    2 2 Отговор

    До коментар #425 от "Хахаха":

    Не можеш? 😂😂😂😂 Алоуу, само козар не сте правили премиер... Имахте жабок, дето талантът му беше да побере цяла вафла в устата си напреки, кон, пияница, отявлен престъпник пожарникар и кво ли още не... Те ли са политици? Алоуу, до оня ден всичките с калните цървули шляпахте...

    11:08 20.04.2026

  • 485 Сибирски питек путински

    6 6 Отговор
    Радев:" Почнахме ги украинците. Русия от изток,ние от югозапад" . Качвам се отново на МИГ-а.

    11:08 20.04.2026

  • 486 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #477 от "Мда":

    ХАХАХАХАХ,кой Ти е доктора ? Че е много луд,хахаха

    Коментиран от #494

    11:08 20.04.2026

  • 487 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 488 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 489 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #455 от "Нострадамус":

    Нострадамусе, други вицове знаеш ли?

    11:11 20.04.2026

  • 490 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 491 ГYЛEМ ПEДPОXАНСКИ КBИЧ, АМА ГYЛEМ

    7 2 Отговор
    Квичeтe си пeдpoханци, ще ви улeкне.

    11:12 20.04.2026

  • 492 Двете неща

    0 1 Отговор

    До коментар #467 от "Анонимен":

    са несъвместими. Трябва да се избере само едното. От 2 стола се пада на земята.

    11:12 20.04.2026

  • 493 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #478 от "Хмм":

    ПОДГОНЕНИТЕ КУМАНИ - ЦИГАНИ - ОТ МОНГОЛИТЕ НА ЧИНГИС ХАН по пътя си повличат и СЕЛДЖУКСКИТЕ..... става страшна КАКАФОНИЯ - СМЕС ОТ КУMАНИ - ЦИГАНИ, МОНГОЛИ и ЦЕЛДЖУЦИ. ПРИЕМАТ МЮЗЮЛМАНСКАТА РЕЛИГИЯ, УСТАНОВЯВАТ СЕ В МАЛА АЗИЯ. ПОКОРЯВАТ ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРИЯ.....и това е съвременна ТУРЦИЯ.
    ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ (БЕЗ ПРИМЕС С МОНГОЛИ) настанени на север от България не приемат МЮЗЮЛМАНСТВОТО ....ТЕ СТАВАТ ХРИСТИЯНИ.... в 19 век създадоха държавата РУМЪНИЯ - ВЪВЕДОХА ИЗКУСТВЕННО СЪЗДАДЕНИЯ РУМЪНСКИ ВЗЕК
    По този начин в момента има две ЦИГАНСКИ - КУМАНСКИ ДЪРЖАВИ
    Едната е РУМЪНИЯ - ХРИСТИЯНСКА - където е унищожен КУМАНСКИЯТ ЕЗИК = ТУРСКИЯ
    Другата е ТУРЦИЯ - МЮЗЮЛМАНСКА със запазен КУМАНСКИ ЕЗИК = ТУРСКИ
    А ние БЪЛГАРИТЕ се явяваме по СРЕДАТА..........МЕЖДУ КУМАНИТЕ и КУМАНИТЕ (ТУРЦИ)
    В МОМЕНТА ТЕЧЕ ПЪЛЕН ПРОЦЕС НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИНА

    11:13 20.04.2026

  • 494 Ко стана ся

    7 8 Отговор

    До коментар #486 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Луд е този, който се дупи 150 години пред краката на мада Рашка, за някакво виртуално "освобождение", защото реално такова няма. Мада Рашка, която ни направи "степни татаро-монголи" и ни взе азбуката и религията. Днес ние ги смятаме за покровители на българската (не славянската) писменост и религия, вместо да е обратното..СлучаЕност е всичко това, ма както и да е, всеки си заслужава съдбата.

    Коментиран от #498

    11:13 20.04.2026

  • 495 Въпрос

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "бибитковджипко":

    А Радев кой го създаде? БСП. Така, че пребоядисал се Илия и пак тия.

    11:14 20.04.2026

  • 496 Въпрос за 50 евро

    10 0 Отговор
    Ще ви липсва ли мутрата на Тошку Африкански?

    11:15 20.04.2026

  • 497 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #478 от "Хмм":

    Именно КУМАНИТЕ СА ЦИГАНИТЕ и ТУРЦИТЕ
    ПОЧТИ НЯМА РАЗЛИКА МЕЖДУ ТУРСКИЯ ЕЗИК И ЕЗИКА НА КУМАНИТЕ
    ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ СА ПРИДОШЛИ В ЕВРОПА ОТ ЖЪЛТАТА РЕКА В КИТАЙ в 12 ВЕК
    Настаняват се в Унгария, Чехия, Молдавия, Русия, РУМЪНИЯ - (ПЪЛНА ЦИГАНСКА КУМАНИЯ)
    По това време България е била окупирана от Источната Римска империя.
    Ние Българите вдигаме въстание срещу Византия подпомагани от ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ при условие, че Жа ни КОМАНДВАТ ТЕ..... по тоя начин започват да ни УПРАВЛЯВАТ ЦИГАНИ - ЖЪЛТА РАСА от ЖЪЛТАТА РЕКА В КИТАЙ
    Българска империя, с помощта на съюзниците си Cuman. Първи император на новата империя

    11:15 20.04.2026

  • 498 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    4 1 Отговор

    До коментар #494 от "Ко стана ся":

    Хапчетата са ефективни само ако се вземат редовно.

    Коментиран от #501

    11:15 20.04.2026

  • 499 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #407 от "ПОМНИМ":

    Помнел 😀😀😀😀 1$-1 000 лв 😀😀😀😀😀
    Алоууууу 1$ беше стигнал 3 000лв ❗❗❗❗

    Коментиран от #602

    11:16 20.04.2026

  • 500 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #478 от "Хмм":

    Цар Иван Асен II на Втората българска държава
    Цар Иван Стефан Шишман, на Втората българска империя, син на Михаил III Шишман (обърканост, дали името Шишман е Cuman или български произход)
    Цар Калоян, Втората българска държава, побеждава кръстоносците с помощта на неговите кумани, заловени Болдуин
    Цар Калиман I на България (Калиман Асен) на Втората българска държава
    Цар Михаил Асен I на България, Втора българска империя
    Цар Михаил Асен II на България, Втора българска империя
    Цар Михаил Асен III на България, Втора българска империя
    Цар Михаил Асен IV от България, Втората българска държава
    Цар Калиман Асен II на България, Втора българска империя
    Цар Мицо Асен на Втората българска държава
    Цар Иван Асен III на Втората българска държава
    Цар Георги Тертер I на Втората българска държава, слязъл от Cuman Terteroba клан
    Цар Георги Тертер II на Втората българска държава, слязъл от Cuman Terteroba клан
    TsarMichael III Шишман от Втората българска държава (обърканост, дали името Шишман е Cuman или български произход)
    Цар Теодор Светослав на Втората българска империя, син на Георги Тертер I

    11:16 20.04.2026

  • 501 Ни йе вьерно

    1 4 Отговор

    До коментар #498 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Срещу руската зараза не помагат хапчета, има по-ефективни методи там.

    11:17 20.04.2026

  • 502 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #378 от "Хмхмхмхмх":

    Цар Иван Александър на Втората българска държава, се спусна на династии Асен, Тертер и Шишман. Е цар по време на втория златен век на България
    Цар Иван Шишман на Втората българска империя. Четвъртият син на Иван Александър (обърканост, дали името Шишман е Cuman или български произход
    Цар Иван Срацимир на България, Втора българска империя
    Цар Борил на България, Втора българска империя, слязъл от кумани чрез Асен династия на България - на произход Cuman
    Darman и Куделин - българи на произход Cuman

    11:17 20.04.2026

  • 503 Факт

    4 4 Отговор
    Основно предизборната кампания беше насочена срещу ПП-ДБ. Включително и на Радев.

    Коментиран от #510, #512

    11:18 20.04.2026

  • 504 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #407 от "ПОМНИМ":

    Писах ти ясно :
    Не се пъни, нищо не помниш и нищо не разбираш, намери си друга тема ❗

    11:18 20.04.2026

  • 505 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #378 от "Хмхмхмхмх":

    „Великденска кошница" 2026 за Бизнес Цигани!
    При циганите дъщерята зачева от баща си,
    а майката от сина си...
    Така беше от по времето на сина на
    цингурелата Маруца бай Тощо.
    Така е и при Управляващите ни Сега,
    по медии, телевизии, компютри, Бизнес!

    "Треньор", много станаха, а"отбор" няма!
    Отбор - Народа гладен, гледа гладен!

    11:20 20.04.2026

  • 506 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 507 Григор

    15 1 Отговор
    "При 91,68% обработени протоколи: „Прогресивна България“ води с 44,69%, втора е ГЕРБ с 13,39%".
    Сега е момента да запитаме:ПОМНИТЕ ЛИ КАКВИ БЯХА ПРОГНОЗИТЕ НА АГЕНЦИИТЕ ПЕТ ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ?ПРОГНОЗНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ АГЕНЦИИ БЯХА НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ КАРТИНКАТА,КОЯТО ВИЖДАМЕ СЕГА. ЕДНА АГЕНЦИЯ ДОРИ ОБЯВИ, ЧЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РАДЕВ И ГЕРБ Е 1-2%. ДРЕБНА РАБОТА! КОГАТО ИМА ТАКОВА КОЛОСАЛНО РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ПРОГНОЗИТЕ И РЕАЛНОСТТА, ВЕЧЕ ГОВОРИМ ЗА СЪЗНАТЕЛНА МАНИПУЛАЦИЯ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ!
    Нали нямаше да има вълна? Какво стана? Нали Радев нямаше да има абсолютно мнозинство и нямаше да може да управлява сам? Какво стана? На всички тия драскачи аз предлагам да ходят на село, тикви да търкалят!

    11:22 20.04.2026

  • 508 Жалко

    3 5 Отговор
    Величие трябва, да са в парламента.

    11:23 20.04.2026

  • 509 дфдсгсфсдсадс

    4 9 Отговор
    Не харесвам Пеевски и Борисов но Радев ми се струва че е склонен да въведе диктатура каквото е при Путин и в Китай

    Коментиран от #513

    11:24 20.04.2026

  • 510 Въпрос

    3 0 Отговор

    До коментар #503 от "Факт":

    А защо?

    11:24 20.04.2026

  • 511 Борисов

    6 2 Отговор
    ОСТАВКА!

    11:26 20.04.2026

  • 512 А защо?

    4 10 Отговор

    До коментар #503 от "Факт":

    Предизборната пропаганда беше изцяло свързана с очерняне на ПП-ДБ и антиукраинска реторика. А защо?

    Нямаше "Това ще направим. Онова ще направим. Имаше само "Петроханци са педофили", "Зеленски е нацист". "Орбан е велик".

    Чудно е сега с тая пропаганда от предизборната кампания, как ще се управлява? Може би Възстановяване на МОЧА, но три пъти-поголяма и изпращане на войски в помощ на Путин за борба с нацизма.

    Коментиран от #521, #542

    11:28 20.04.2026

  • 513 Близки по дух и география

    4 2 Отговор

    До коментар #509 от "дфдсгсфсдсадс":

    Няма да е такава диктатура. Радев все пак е военен. Ще бъде като в Либия при полковник Кадафи, или като в Ирак при Саддам или дори при Асад в Сирия.

    11:29 20.04.2026

  • 514 Урсулианец

    2 5 Отговор
    На Урсула хич не й пука за периферната губерния. Ще врътне кранчето и в губернията ще изфъшкат.

    11:31 20.04.2026

  • 515 Маке

    2 7 Отговор
    С Радев начело българите ще започнат да преоткриват македонските си корени и да търсят македонско гражданство!

    11:32 20.04.2026

  • 516 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 517 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 518 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Значи имало смисъл да се гласува":

    34% избирателна активност било масово гласуване? Че толкова малко не са гласували никога! Не, бе с това гласуване се преброи твърдият електорат.

    11:33 20.04.2026

  • 519 Ако в ГЕРБ СДС

    8 1 Отговор
    е останал някакъв инстинкт за самосъхранение, ръководствата на двете партии + лидерите им трябва веднага да подадат оставки.

    Борисов много лесно подава оставки когато не трябва, да го видим дали има доблестта да го направи сега, когато е животоспасяваща за партия ГЕРБ!

    11:33 20.04.2026

  • 520 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 521 Това не е пропаганда бе глупав

    2 0 Отговор

    До коментар #512 от "А защо?":

    А реалност!

    Коментиран от #525

    11:33 20.04.2026

  • 522 Маке

    3 6 Отговор
    Скоро българите ще могат да пътуват в Еуропата само с македонски паспорт.

    11:34 20.04.2026

  • 523 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 524 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 525 А защо?

    2 2 Отговор

    До коментар #521 от "Това не е пропаганда бе глупав":

    Пропагандата е вид послание, целящо да въздейства на мнението или поведението на хората във връзка с някаква кауза или позиция, която облагодетелства дадена група или личност. Често вместо безпристрастни и доказани факти, пропагандата може да представи съзнателно манипулирана информация с цел заблуда на обществото. Когато посланието, което трябва да се втълпи на хората, има опасност да не се хареса на обществеността, то трябва да бъде предложено по такъв начин, че да въздейства и да бъде прието. Макар че в началото думата има неутрален характер, с течение на времето добива негативен смисъл.


    --- Никакви факти! Чиста пропаганда по болшевишки!

    Коментиран от #527

    11:35 20.04.2026

  • 526 Весел Патиланец

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    НЕ разбраха, че още 10% акктивност и ДПС-тата са извън българския полит.живот, и вгзражданията - за итн-видяхме, че имаше такъв народ!
    Лошото е че новият спасител ще лети с Фицо само до Варна!!! Никой в Европа няма да го приеме за разговори!

    11:38 20.04.2026

  • 527 Най просто казано

    7 2 Отговор

    До коментар #525 от "А защо?":

    Пропагандата е смесица между истина и лъжа и тя най хубаво се вижда от шарлатани като ПП и ДБ, които дори плащат за пропаганда и лъжи срещу всеки който им пречи.

    11:41 20.04.2026

  • 528 българина

    3 1 Отговор
    и лицето бмб първия мандат дойде на бял кон, лесна победа. Сега не е по различно

    11:45 20.04.2026

  • 529 българина

    3 1 Отговор
    Всички яйца в една кошница.,. голям риск, за дълъг път, обикновено все нещо става по пътя

    11:46 20.04.2026

  • 530 ГЕРБ И ППДБ

    8 8 Отговор
    бяха наказани от избирателите, които ги усетиха , че са псевдо европейски партии.
    ГЕРБ бяха допълнително наказани заради Борисов Нежната трепетлика.
    Радев ще управлява с ППДБ и евентуално Възраждане, които ще се опита да привлече с постове и облаги.
    Ще видим дали Възраждане ще се поддадат?
    Борисов ще подкрепя зад кулисите!

    Единствената опозиция остават ДПС!

    ТОВА НЕ Е ДОБРЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!
    Това е положението и то беше ясно още преди изборите!

    България направи пълен ляв завой, както по времето на Жан Виденов, който тогава спечели с почти 45 %.

    Радев повтаря успеха на Виденов!

    Коментиран от #533

    11:48 20.04.2026

  • 531 Мнение

    13 4 Отговор
    Добре, че Андрей Гюров (ПП-ДБ) и кабинета му правят изборите и министъра МВР "сви сармите" на купувачите на гласове на ДПС-ГЕРБ, иначе Румен Радев нямаше да спечели изборите така убедително, а двамата дебели "мафиота" пак щяха да си КУПЯТ ИЗБОРИТЕ!

    Коментиран от #532

    11:48 20.04.2026

  • 532 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 533 Напротив!

    2 12 Отговор

    До коментар #530 от "ГЕРБ И ППДБ":

    ПП-ДБ не са наказани!
    ПП-ДБ единствени запазиха горе-долу вота си, всички други тотално се сринаха!!
    Умтите българи, младото поколение ДженЗи и българите в чужцина гласуваха за ПП-ДБ и Прогресивна България!!

    Коментиран от #536, #543, #545, #587

    11:51 20.04.2026

  • 534 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Те ще разберат само като им паднат пенсии и заплати.това ги чака в най скоро време.искат. Мизерия? Няма ядове.

    11:51 20.04.2026

  • 535 поредните

    5 1 Отговор
    За 35 години избори виждаме едно и също - още в края на изборният ден ни се обявяват резултатите, но от "паралелно преброяване"! За всичките гласувания през тези години самоведнъж ми се случи в нашата секция да има "паралелно преброяване". Видях какво е - отговаряш анонимно на някакви въпроси, почти не ти обръщат внимание и после не знаеш какво точно са преброили! Но винаги след три дни драми с чували и множество драскани и опазани с корекции протоколи се стига до "натъманяване" на крайните резултати към "паралелните"! Не мога да им вярвам! Докато няма точно преброяване без никакви "социологически стъкмистики" не може да има честни избори. Видяхте какво стана в БРЕКЗИТ - до 22 часа "проучванията" даваха оставане в ЕС с 51%, след 24 часа и пълно преброяване - ЕКЗИТ!

    Коментиран от #544

    11:52 20.04.2026

  • 536 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #533 от "Напротив!":

    Само виж какво стана с крайните руски партии.остана възраждане на ръба.борисов има голяма опасност да бъде погълнат в един момент от новото дясно.ра радев и резултата му са супер.

    11:54 20.04.2026

  • 537 Това, което трябва да е ясно,

    7 6 Отговор
    е, че Радев и Петроханската шайка сваляне от власт нямат!

    Това не е Боцко, който сваля Гарда при два мижави протеста!
    Както се казва - тепърва има глава да пати!

    11:54 20.04.2026

  • 538 Геро

    9 5 Отговор
    Честита победа на всички българи!

    11:56 20.04.2026

  • 539 мунчо

    1 10 Отговор
    ще ви вкарам рублата другари!

    Коментиран от #547, #549, #551

    11:56 20.04.2026

  • 540 Странно

    6 2 Отговор
    Странно, вотът на ГЕРБ-ДПС започна да се покачва, измама...?!

    11:58 20.04.2026

  • 541 Kaцамунчетата снощи се бяха наточили

    8 0 Отговор
    пак да седнат да лапат от голямата копаня. А що стана, бе червени Кацамунчета-продажници?!

    11:59 20.04.2026

  • 542 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #512 от "А защо?":

    В България вече 36 години избори се печелят
    не с гласовете "ЗА" ,
    а с гласувалите "ПРОТИВ"‼️

    12:00 20.04.2026

  • 543 Ирония

    11 2 Отговор

    До коментар #533 от "Напротив!":

    Народът наказа Борисов, Пеевски, Слави Трифонов, Костадин Костадинов и Атанас Зафиров!!

    12:00 20.04.2026

  • 544 Ко речи?

    2 3 Отговор

    До коментар #535 от "поредните":

    Вече има видеозаснемане в секциите. Можеш да изгледаш всички записи. Ясно се виждат и произнасят номерата на маркираните позиции в бюлетините. Преброй си ги.

    Коментиран от #550

    12:01 20.04.2026

  • 545 На изборите

    7 2 Отговор

    До коментар #533 от "Напротив!":

    през юни 2024 г. ППДБ имаха 14,33%.

    Сега имат 12, 87.

    Не личи голяма подкрепа от джендърите! Хахаха!

    Джендърите гласуваха повече за Радев, отколкото за Кокора!

    Факти, не измислици!

    12:01 20.04.2026

  • 546 Ахил

    8 9 Отговор
    Благодарение на комунистическата олигархия бившата тоталитарна Дс служба филиал на Кгб и руското посолство те си сложиха на власт руската марионетка Радев Решетников. 900 хиляди избиратели клъвнаха на руския балон. Невежеството, простотията и неграмотността победиха интелекта и грамотността.

    Коментиран от #556

    12:01 20.04.2026

  • 547 Абе

    9 6 Отговор

    До коментар #539 от "мунчо":

    ти ни върни лева, пък рублите си ги дръж за себе си!

    12:01 20.04.2026

  • 548 Мнение

    8 1 Отговор
    ЦИК членовете ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯТ!!!