Опозицията в БСП: Не сме си взели поука, Крум Зарков е като Нинова

Опозицията в БСП: Не сме си взели поука, Крум Зарков е като Нинова

25 Април, 2026 13:06 1 366 33

Не е добре за цялата партия, че не сме си взели поука и 7 години по-късно имаме сходни проблеми, заяви още бившият социален министър

Опозицията в БСП: Не сме си взели поука, Крум Зарков е като Нинова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лявото в България и БСП като негов носител са в една тежка ситуация в момента. Това заяви преди заседанието на столетницата Габриел Вълков, пише news.bg.

За първи път от 82 години няма лява партия в българския парламент, допълни той. Според него това няма да е в полза на гражданите. Лявото е защитникът на работещите, на нормалните хора, които няма да имат своя защитник в следващия парламент, обясни бившият депутат.

В тази тежка ситуация трябва да мислим как да съберем всички леви сили и как да отстояваме тези леви сили, обясни Габриел Вълков. Това, по мнението му, няма да стане с нови вътрешни противоречия, а с обединение.

Крум Зарков даде всичко възможно в тази кампания, за да влезе левицата в парламента, сподели той. Резултатът на партията не е добър, но по-добър от предварително прогнозирания, по мнението му, като отчете, че голяма част от социалистите чувстват Румен Радев като техния човек.

Сега за левите предстои да върнат доверието на левите хора в партията, допълни Вълков.

Сергей Станишев запази мълчание, но коментар дойде от Дора Янкова. Трябва да направим анализ какво се случи, а Крум Зарков трябва да продължи, категорична бе тя.

По думите ѝ лидерът иска джентълменски да поеме отговорност. Проблемите са много, комплексни, смята Янкова. За нея по-важно е какво ще се случва оттук нататък с партията.

Борислав Гуцанов не спести критиките си, макар и днес да бе по-мек спрямо предходните дни. Големият проблем е, че за първи път БСП не е в Народното събрание изтъкна социалистът.

По мнението му не само Крум Зарков носи отговорност и ще е нелепо да се казва, че той е единственият виновник. Той поиска пълни пълномощия, получи ги, припомни Гуцанов. В резултат се случили неща като през 2019 г. по времето на Корнелия Нинова и затова вижда повторяемост.

Не е добре за цялата партия, че не сме си взели поука и 7 години по-късно имаме сходни проблеми, заяви още бившият социален министър.

Гуцанов не вярва, че днес пленумът ще вземе главата на Зарков. За резултата на БСП той вижда причина и в редовното управлението, в което участваха БСП, заедно с ИТН, ГЕРБ и ДПС-Ново начало, но припомни, че хората са искали редовна власт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лява партия

    23 2 Отговор
    От ЧЕРВЕНИ АРИСТОКРАТИ И БУРЖУА . НЯМА!!!

    13:09 25.04.2026

  • 2 стоян георгиев

    12 6 Отговор
    Ще са много смешни след пет години когато никой няма да го интерасува колко са голяма работа тия червени бо. Уци.

    13:10 25.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    12 3 Отговор
    ОБЕСЕТЕ ГЛИГАНА И ГУЦИТО! МАНОЛ ВЕЛЕВ ГО ОСТАВЕТЕ, САМ ЩЕ СИ ТРЪГНЕ ЗАВАЛИЯТА ЕДВАМ ГО СЪБУЖДАХА ДА СИ ТРЪГНЕ

    13:13 25.04.2026

  • 4 Сатана Z

    7 5 Отговор
    На мама Крумчето от Сорбоната до БСП по пътя на Станишев от Херсон до София

    13:13 25.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    30 5 Отговор
    На тия пак Нинова им виновна. Хиляда пъти ви предупреждаваше, да не влизате в коалиция с Бойко. Ама Зафиров и Кирчо Добрев лакоми за постове и пари. Който в влезнал в коалиция с Бойко, после гледа парламента отвън.

    13:16 25.04.2026

  • 6 Хмм

    8 7 Отговор
    нинова напълни БСП с костовисти, а зарков с ренегати, и едните, и другите работят умишлено против БСП, а "младите", на които зарков не знайно защо прости хвалбите напеески и борисов и ги постави водачи на листи, янкова унищожи Смолян като кмет, до 100 години ли ще цоца от БСП, всички вече разбраха, че зарков е против Радев, напусна президентството, щото българите били прости да гласуват на референдум за еврото, освен това е за еднополови бракове като Станишев

    Коментиран от #14

    13:16 25.04.2026

  • 7 Симпатизантите на

    11 2 Отговор
    БСП никога няма да забравят отношението на К. З. към президента по въпроса за прибързаното въвеждане на Еврото и за РЕФЕРЕНДУМА.

    Коментиран от #15

    13:17 25.04.2026

  • 8 Червена баба

    8 6 Отговор
    Гупости! Лявото даже е във възход - има 131 депутати.... а в живота "левите" резби вече са мнозинство

    13:17 25.04.2026

  • 9 няма проблем

    6 0 Отговор
    Пътя е да не сте милионери. Само 20% от кандидати за народни представители да са от не работническата класа, но поне дядовците им да са били цял живот работници. И 20% да избирате по жребии от работническата класа, за който има 100 подписа, и 60% от депутатите на избираеми места, да имат поне 20 години стаж като работници. Това е пътят. Но ще го заобиколите, и ще паднете още по надолу. 100% от вас са милионери и то от 5-милиона нагоре, общо имате няколко милиарда. Една лява партия е логично да иска безплатни общински и държавни болници, с парите които и сега държавата ги дава, а частните болници да работят със застраховки към работодателят. Здравето е основа за щастието. И кажете, че сега 100 лева от соц време е покупателно пенсия и заплата сега. Не искайте нула данък за първо жилище, а нека да има държавни жилища и застраховка фалит за жилище на изплащане. Но едва ли ще си върнете младите, нали отвсякъде пропагандата е да си инвеститор. Чиста храна. И ферма за всеки безработен. Държавата да инвестира във ферми и магазини, и половината от продукцията на държавните ферми да отива в държавните магазини, другата половина за работниците във фермата.

    Коментиран от #30

    13:18 25.04.2026

  • 10 Абсурдистан

    7 2 Отговор
    Столетницата е толкова болна, че само чудо може да я спаси.

    Коментиран от #13

    13:18 25.04.2026

  • 11 Червена бабичка

    8 0 Отговор
    Айдуци

    13:22 25.04.2026

  • 12 Хмм

    6 1 Отговор
    и петков, и първанов, и дончева се отделиха от БСП с надеждата да я заместят, но се появи Радев, изобщо в историята винаги е така, появява се необходимият човек, Радев не го интересуват заплати и постове, пенсията му на военен сигурно е добра, президентската също без да е влизал в съглашения срещу БСП като първанов, на когото Костов подари два мандата, на всичко оътгоре Радев винаги проявяваше лоялност към БСП въпреки истериите на нинова им даваше мандати като пренебрегваше тези с по-висок вот от техния, само със зарков не направи компромис, защото зарков е като "шарлатаните", предател и ликвидатор

    13:24 25.04.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Абсурдистан":

    Чудеса стават само в приказките! А тук е реалният живот.

    13:24 25.04.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Я ги изброй тези костовисти, дето Нинова ги е взела в БСП. Нинова се беше хванала за гушата с Костов, та ще вземе негови хора ли?

    Коментиран от #18

    13:30 25.04.2026

  • 15 хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Симпатизантите на":

    Според мен симпатизантите на БСП не бяха доволни от решението на Киселова за референдума. Зарков тук е по-малкият проблем.

    13:30 25.04.2026

  • 16 Ветеран

    8 0 Отговор
    Зафиров, Кирил Добрев, Стойнев, всички министри от БСп в последното правителство, Наталия Киселова обслужваха Пеевски. Зарков пък се обяви против Радев за референдум за еврото.
    Е, кой е по читав в тази банда лапачи?
    Даже Киселова я предложиха пак за депутат.
    Кърлежи отровни са се лепнали наБСП.

    Коментиран от #24

    13:31 25.04.2026

  • 17 Бедрок

    1 1 Отговор
    Всички бяха наясно, че дъртите кукумундели ще гласуват за Радев, сега коривът? Флинтстоун им видя сметката, нито курнелия им е виновна, нито Крум страшний.

    13:35 25.04.2026

  • 18 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    божанков и методиев

    Коментиран от #33

    13:35 25.04.2026

  • 19 Г.вълков е празен натегач

    2 0 Отговор
    Той най много отблъскваше даже симпатизантите
    Говореше на едро и даже не свърши нещо дребно
    Само дето потопиха и т.д. заедно с тях
    Да, и най умния допуща грешки
    Левицата ще се отърси но не с к.з. не и с другите расли по посолствата в соца
    Трябва човек с корени и гръбнак
    Те такива има но не ги допуснаха да ръководят
    Животът си каза думата

    13:35 25.04.2026

  • 20 Че кога БСП

    4 0 Отговор
    е подкрепяла леви политики след дворцовия преврат от 1989 г.???

    13:37 25.04.2026

  • 21 Напред

    1 0 Отговор
    Баща:

    Компютърна Дефиниция за БКП?

    "Баджанак Комунистически Парички"

    Синче на Бащата БКП:

    Компютърна Дефиниция за БСП?

    "Български Социалистически Парички"

    13:39 25.04.2026

  • 22 Хубаво де ,

    1 1 Отговор
    Нинова издигна Радев , а тоя я удари в гръб ,ПБ се позиционира център ляво .Ех , едно време имахме тесни и широки социалисти , а сега леви и по леви комунисти ! Времена , всичко тече , всичко се променя !

    13:39 25.04.2026

  • 23 9ти септември

    4 0 Отговор
    Всички сте за Беляне съсипахте БСП от каде се навъдихте такава крадлива и продажна измет

    13:45 25.04.2026

  • 24 Файърфлай

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ветеран":

    Добре си ги изредил колега,спестяваш ми писане.Сега,на този пленум,преди да започнат да правят каквото и да било,гореспоменатите трябва да ги изхвърлят от залата.Като мръсни котки.

    13:49 25.04.2026

  • 25 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Зафиров ,Добрев, Гуцанов и Стойнев трябва да бъдат изгонени. Не може тези хора до последния момент да обясняват, че ще изкарат пълен мандат.

    13:51 25.04.2026

  • 26 Как

    3 0 Отговор
    Гуцанов,Зафиров,Добрев, които пристанаха на ББ има наглостта да критикува Зарков.Този гьонсурат и наглец Гуцанов милионера има наглостта да напада Защо не напусне и ,другите които провалиха БСП.Крадеца вика дръжте крадец Какъв " социален" министър беше направи едно голямо НИЩО ! Пълен провал за Гуцанов и сие Относно Нинова ги носеше тези " мъже"

    13:53 25.04.2026

  • 27 Никой

    1 0 Отговор
    Все пак трябва да има някой - има нужда - след Мутрите - да има нещо прогресивно., един вид казано.

    13:54 25.04.2026

  • 28 Учуден

    1 1 Отговор
    82 години? Тези и БКП-то ли го смятат за защитник на работещите и на нормалните хора? Това е подигравка с българската история.

    13:55 25.04.2026

  • 29 Уникално

    3 1 Отговор
    Нито веднъж проклетата БКП-БСП не се извини за погрома до който доведе България преди и след 10-ти. Именно на нея дължим застоя, олигархията, азиатската любов и апатия към демократичните правила на българите. Срам и позор! Те виж ти били лява партия, дрън-дрън, партия на ,,нормалните хора",сякаш ние останалите сме ненормални. Същност ненормални сме, че ги търпяхме толкова години и то фундаментална важни години за България

    13:58 25.04.2026

  • 30 Потрес

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "няма проблем":

    Видно си абсолютно ненормален и не в час. Забъркал си страшен бъркоч. Тва с работническата класа го видяхме до къде ни докара, помним ,,зиктатурата на пролетариата", вашата селска идеология. Обратно, в парламента трябва да са хора само висшисти с професионален опит и предимно юристи

    14:02 25.04.2026

  • 31 Тома

    2 0 Отговор
    Който се съюзи с бати Бойко тиквата главатаря на шайката герб после така реве че вече не е в парламента.

    14:04 25.04.2026

  • 32 Метресата от Барселона

    0 0 Отговор
    Абе, хората искаха редовна власт, ама не и да ги набутате с Бойко Борисов самоволно в еврозоната! Освен това и сега искат да не лягат и стават с първостепенните грижи не за българския народ, а за Украйна! Докато не се вслушвате в народния глас, няма да помиришете парламента! И това важи за всяка политическа партия!

    14:05 25.04.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Божанков е 90-ти набор , бе. Бил в в детската градина по времето на Костов. Методиев беше съветник на Радев. Нинова го взе, след като Радев го изгони, заради една софра. Това кво общо има, не знам.

    14:10 25.04.2026

