Опозицията в БСП: Не сме си взели поука, Крум Зарков е като Нинова

Лявото в България и БСП като негов носител са в една тежка ситуация в момента. Това заяви преди заседанието на столетницата Габриел Вълков, пише news.bg.

За първи път от 82 години няма лява партия в българския парламент, допълни той. Според него това няма да е в полза на гражданите. Лявото е защитникът на работещите, на нормалните хора, които няма да имат своя защитник в следващия парламент, обясни бившият депутат.

В тази тежка ситуация трябва да мислим как да съберем всички леви сили и как да отстояваме тези леви сили, обясни Габриел Вълков. Това, по мнението му, няма да стане с нови вътрешни противоречия, а с обединение.

Крум Зарков даде всичко възможно в тази кампания, за да влезе левицата в парламента, сподели той. Резултатът на партията не е добър, но по-добър от предварително прогнозирания, по мнението му, като отчете, че голяма част от социалистите чувстват Румен Радев като техния човек.

Сега за левите предстои да върнат доверието на левите хора в партията, допълни Вълков.

Сергей Станишев запази мълчание, но коментар дойде от Дора Янкова. Трябва да направим анализ какво се случи, а Крум Зарков трябва да продължи, категорична бе тя.

По думите ѝ лидерът иска джентълменски да поеме отговорност. Проблемите са много, комплексни, смята Янкова. За нея по-важно е какво ще се случва оттук нататък с партията.

Борислав Гуцанов не спести критиките си, макар и днес да бе по-мек спрямо предходните дни. Големият проблем е, че за първи път БСП не е в Народното събрание изтъкна социалистът.

По мнението му не само Крум Зарков носи отговорност и ще е нелепо да се казва, че той е единственият виновник. Той поиска пълни пълномощия, получи ги, припомни Гуцанов. В резултат се случили неща като през 2019 г. по времето на Корнелия Нинова и затова вижда повторяемост.

Не е добре за цялата партия, че не сме си взели поука и 7 години по-късно имаме сходни проблеми, заяви още бившият социален министър.

Гуцанов не вярва, че днес пленумът ще вземе главата на Зарков. За резултата на БСП той вижда причина и в редовното управлението, в което участваха БСП, заедно с ИТН, ГЕРБ и ДПС-Ново начало, но припомни, че хората са искали редовна власт.