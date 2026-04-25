Опозицията в БСП: Не сме си взели поука, Крум Зарков е като Нинова

Лявото в България и БСП като негов носител са в една тежка ситуация в момента. Това заяви преди заседанието на столетницата Габриел Вълков, пише news.bg.
За първи път от 82 години няма лява партия в българския парламент, допълни той. Според него това няма да е в полза на гражданите. Лявото е защитникът на работещите, на нормалните хора, които няма да имат своя защитник в следващия парламент, обясни бившият депутат.
В тази тежка ситуация трябва да мислим как да съберем всички леви сили и как да отстояваме тези леви сили, обясни Габриел Вълков. Това, по мнението му, няма да стане с нови вътрешни противоречия, а с обединение.
Крум Зарков даде всичко възможно в тази кампания, за да влезе левицата в парламента, сподели той. Резултатът на партията не е добър, но по-добър от предварително прогнозирания, по мнението му, като отчете, че голяма част от социалистите чувстват Румен Радев като техния човек.
Сега за левите предстои да върнат доверието на левите хора в партията, допълни Вълков.
Сергей Станишев запази мълчание, но коментар дойде от Дора Янкова. Трябва да направим анализ какво се случи, а Крум Зарков трябва да продължи, категорична бе тя.
По думите ѝ лидерът иска джентълменски да поеме отговорност. Проблемите са много, комплексни, смята Янкова. За нея по-важно е какво ще се случва оттук нататък с партията.
Борислав Гуцанов не спести критиките си, макар и днес да бе по-мек спрямо предходните дни. Големият проблем е, че за първи път БСП не е в Народното събрание изтъкна социалистът.
По мнението му не само Крум Зарков носи отговорност и ще е нелепо да се казва, че той е единственият виновник. Той поиска пълни пълномощия, получи ги, припомни Гуцанов. В резултат се случили неща като през 2019 г. по времето на Корнелия Нинова и затова вижда повторяемост.
Не е добре за цялата партия, че не сме си взели поука и 7 години по-късно имаме сходни проблеми, заяви още бившият социален министър.
Гуцанов не вярва, че днес пленумът ще вземе главата на Зарков. За резултата на БСП той вижда причина и в редовното управлението, в което участваха БСП, заедно с ИТН, ГЕРБ и ДПС-Ново начало, но припомни, че хората са искали редовна власт.
5 РЕАЛИСТ
13 Ъхъ!!!
До коментар #10 от "Абсурдистан":Чудеса стават само в приказките! А тук е реалният живот.
13:24 25.04.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Хмм":Я ги изброй тези костовисти, дето Нинова ги е взела в БСП. Нинова се беше хванала за гушата с Костов, та ще вземе негови хора ли?
Коментиран от #18
13:30 25.04.2026
15 хмм
До коментар #7 от "Симпатизантите на":Според мен симпатизантите на БСП не бяха доволни от решението на Киселова за референдума. Зарков тук е по-малкият проблем.
13:30 25.04.2026
16 Ветеран
Е, кой е по читав в тази банда лапачи?
Даже Киселова я предложиха пак за депутат.
Кърлежи отровни са се лепнали наБСП.
Коментиран от #24
13:31 25.04.2026
18 Хмм
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":божанков и методиев
Коментиран от #33
13:35 25.04.2026
19 Г.вълков е празен натегач
Говореше на едро и даже не свърши нещо дребно
Само дето потопиха и т.д. заедно с тях
Да, и най умния допуща грешки
Левицата ще се отърси но не с к.з. не и с другите расли по посолствата в соца
Трябва човек с корени и гръбнак
Те такива има но не ги допуснаха да ръководят
Животът си каза думата
13:35 25.04.2026
21 Напред
Компютърна Дефиниция за БКП?
"Баджанак Комунистически Парички"
Синче на Бащата БКП:
Компютърна Дефиниция за БСП?
"Български Социалистически Парички"
13:39 25.04.2026
24 Файърфлай
До коментар #16 от "Ветеран":Добре си ги изредил колега,спестяваш ми писане.Сега,на този пленум,преди да започнат да правят каквото и да било,гореспоменатите трябва да ги изхвърлят от залата.Като мръсни котки.
13:49 25.04.2026
30 Потрес
До коментар #9 от "няма проблем":Видно си абсолютно ненормален и не в час. Забъркал си страшен бъркоч. Тва с работническата класа го видяхме до къде ни докара, помним ,,зиктатурата на пролетариата", вашата селска идеология. Обратно, в парламента трябва да са хора само висшисти с професионален опит и предимно юристи
14:02 25.04.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "Хмм":Божанков е 90-ти набор , бе. Бил в в детската градина по времето на Костов. Методиев беше съветник на Радев. Нинова го взе, след като Радев го изгони, заради една софра. Това кво общо има, не знам.
14:10 25.04.2026