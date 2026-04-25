Националният съвет на БСП гласува доверие на Крум Зарков

На провелото се днес заседание на Националния съвет на БСП социалистите гласуваха доверие на председателя на партията Крум Зарков с 95 "за", 1 "против" и 1 "въздържал се".
Пленумът на БСП взе и следните решения:
- Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да разработи и предложи мерки за политическа и организационна реформа в БСП, които да бъдат представени на следващо заседание.
- Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да създаде група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество за идентифициране и преодоляване на появилите се идеологически противоречия.
- Общинските съвети на БСП да проведат заседания, на които да изготвят анализ на изминалата кампания за 52-рото Народно събрание, да направят актуализация на числения и качествения състав на своите организации и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Р.Н
Това не е Национален проблем.Повечето централно Европейски държави ги поставиха извън закона преди повече от 30 години и сега им дишаме праха.
16:32 25.04.2026
