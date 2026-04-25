Националният съвет на БСП гласува доверие на Крум Зарков

25 Април, 2026 15:52 775 20

Националният съвет на БСП гласува доверие на Крум Зарков - 1
Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На провелото се днес заседание на Националния съвет на БСП социалистите гласуваха доверие на председателя на партията Крум Зарков с 95 "за", 1 "против" и 1 "въздържал се".

Пленумът на БСП взе и следните решения:

- Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да разработи и предложи мерки за политическа и организационна реформа в БСП, които да бъдат представени на следващо заседание.

- Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да създаде група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество за идентифициране и преодоляване на появилите се идеологически противоречия.

- Общинските съвети на БСП да проведат заседания, на които да изготвят анализ на изминалата кампания за 52-рото Народно събрание, да направят актуализация на числения и качествения състав на своите организации и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хмммм

    8 6 Отговор
    какво доверие за този олигофрен?

    15:59 25.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Замфиров

    10 2 Отговор
    Каквото можах, окрадох, сглобката с гусето ме направи милардер

    16:01 25.04.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 5 Отговор
    Е сега вече мамин кацамун ще ликвидира партията до край.....

    16:01 25.04.2026

  • 6 Да си го

    8 2 Отговор
    дундуркат Кацамунски !

    16:02 25.04.2026

  • 7 БСП

    6 5 Отговор
    Ще си делкат субсидията. Червените олигарси утекоха при Радев. Там ги наредиха генерал, милиционер, олигарх, полковник, милиционер, олигарх, генерал, милиционер...

    16:04 25.04.2026

  • 8 ,,Последен танц"

    5 3 Отговор
    Или Хорото на мъртвите"

    16:06 25.04.2026

  • 9 си дзън

    8 4 Отговор
    "Новите" Румен Петков и Татяна Дончева щели да пишат мерките.

    16:10 25.04.2026

  • 10 0.87% или по-малко

    5 3 Отговор
    Тоя ще бие рекорда от 0,87% на зулусите на следващите избори.

    16:12 25.04.2026

  • 11 Ъхъ

    4 3 Отговор
    Че как няма да му гласуват доверие, такъв олигофрен трудно се намира! Поне временно котките ще си починат от него!🤥

    16:15 25.04.2026

  • 12 ВИК

    3 1 Отговор
    Фашизоидните оценки по-горе само стимулират левите хора на България! Озаптете се! Страх ви е от гнева им!

    16:18 25.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зарков,

    3 1 Отговор
    последна възмжност да оправдаеш доверието на избирателите на БСП като се разграничиш от червените бандюги и техните проксита. И стига вече със тая застаряваща женка, кандидатирай си за президент ще те подкрепят много хора, които нямат общо с БСП.

    16:20 25.04.2026

  • 15 Горски

    1 4 Отговор
    Най-слабият лидер на партията остана за съжаление, той не успя да привлече нови избиратели. Доверието към БСП падна. Аз не съм симпатизант на тази партия и не гласувам за нея, но тук изказвам своето мнение. Не се привлекоха млади хора. Също така мисля,че трябва да се даде път на младите, които са симпатизанти на партията и те да променят статуквото. Да има нови политики, има стари лица в БСП те трябва да се одръпнат и да дадът път на младото поколение. Изтрийте с мръсни обувки гочето първанов,хитреца станишев,дългия нос/сина на Николай/,зафирката/китаеца/и още някой друг боклук и нещата ще си дойдат на място! Червените бабички измряха вече, а тия дето са още живи не могат да одят и да отидат до урните. На следващите избори и субсидия няма да видят.

    16:25 25.04.2026

  • 16 А дончева

    4 2 Отговор
    Ще му е секретарка! Шляп шляп ,, изтамбулска конвенция"

    16:26 25.04.2026

  • 17 Сталин

    3 2 Отговор
    Само глупак може да гласува доверие на крадец и бандит

    16:31 25.04.2026

  • 18 Р.Н

    2 2 Отговор
    Борбите вътре в БСП, или БКП не ни интересуват.
    Това не е Национален проблем.Повечето централно Европейски държави ги поставиха извън закона преди повече от 30 години и сега им дишаме праха.

    16:32 25.04.2026

  • 19 Само така

    1 1 Отговор
    Нека има лява партия, а и социална политика

    16:33 25.04.2026

  • 20 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    0 0 Отговор
    Сдавай Позитано 20. Една пощенска кутия ви стига.

    16:39 25.04.2026

