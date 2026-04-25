Даниел Смилов: Оставката на Сарафов е оферта от ГЕРБ и ДПС към Радев

Даниел Смилов: Оставката на Сарафов е оферта от ГЕРБ и ДПС към Радев

25 Април, 2026 17:39 854 21

С това мнозинство може да се направи операция „чисти ръце“, добави политологът

Даниел Смилов: Оставката на Сарафов е оферта от ГЕРБ и ДПС към Радев - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ПП-ДБ е най-близо до Радев по съдържание, но мнозинство е възможно да се реализира също с ГЕРБ и ДПС. Аз чета оставката на Сарафов като оферта от статуквото към новия победител. Тоест инструментите, с които Борисов и Пеевски са разполагали, могат да преминат към Радев, но на поносима цена. Ще текат уговорки. Това каза политологът Даниел Смилов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“

Според него Румен Радев е успял да спечели два антикорупционни електората, които са много различни. „Едните са по-геополитически ориентирани към Европа, а другите са амбивалентни. Резултатът на „Прогресивна България“ е възможност за прокарване на антикорупционни реформи. С това мнозинство може да се направи операция „чисти ръце“ - да се промени Конституцията и да се прави реформа в съдебната система. Това може да се използва с добри цели - отстраняване на олигархията и порочни модели, но и голямата концентрация на власт води и до злоупотреба. Управление на база амбивалентност няма как да се реализира, макар Румен Радев така да спечели изборите“, коментира Смилов.

По думите на политолога лидерът на „Прогресивна България“ ще търси балансите вътре в своята формация, без да опитва да разширява мнозинството си с партньори. „Това е рисково, защото определянето му в една или друга посока може да разбалансира партията му. Мнозинството на „Прогресивна България“ е предпоставка за четиригодишен мандат, но е възможно да се допуснат грешки - включително в геополитически план, например самоизолиране от европейските процеси“, посочи политологът.

Смилов смята, че разделяне на коалицията ПП-ДБ би било грешка. „Тя има важна роля в парламента, може да се окаже най-голямата опозиционна сила. В ГЕРБ текат някои процеси, Живко Тодоров вече се отказа, а едва ли ще е единствен. Има нужда от антикорупционна опозиция, която да е проевропейска и да балансира голямата концентрация на власт у партията на Румен Радев“, отбеляза Смилов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    17 1 Отговор
    При този вот от 131 гласа какви оферти бе?

    17:42 25.04.2026

  • 2 Без майтап

    12 1 Отговор
    Заместник главният прокурор става главен прокурор. Главният прокурор става заместник главен прокурор. Такава мащабна реформа в прокуратурата не е имало от нейното създаване.

    Коментиран от #9, #13

    17:45 25.04.2026

  • 3 Българин

    8 5 Отговор
    "С това мнозинство може да се направи операция „чисти ръце“, добави политологът." Никаква операция не може да се направи. Радев няма интерес от независима съдебна система. Иначе ще подпукат и неговите стари червени другари и олигарси като Герговци и други, които му финансираха кампанията.

    17:46 25.04.2026

  • 4 Опа

    17 1 Отговор
    Жълтопаветните взеха да усещат, че ще загубят съда. И новият съд и прокуратурата ще ги погнат.

    17:49 25.04.2026

  • 5 Удри

    17 0 Отговор
    Трябва да махнат Прокопиев от фотоволтаиците и да затворят НПО мрежите му.

    17:50 25.04.2026

  • 6 Мдаа

    15 0 Отговор
    Вчера гледах Сидеров. В българската конституция пише, че магистратите в съдебната система не носят абсолютно никаква отговорност за служебните си дела. Това ако не е най-голямата държавна бухалка здраве му кажи.

    17:54 25.04.2026

  • 7 Хмм

    9 0 Отговор
    Нищо добро не чака дерибеите на д-р Доган и петроханската секта.

    17:54 25.04.2026

  • 8 До скоро

    3 6 Отговор
    ППДБ държаха съда, а ГЕРБ и ДПС държаха прокуратурата. Сега и двете ще минат в ръцете на Борисов, Радев и Пеевски.

    Коментиран от #16

    17:57 25.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 руЗЗнак

    10 0 Отговор
    Ж=лък ПП-йник е този ... Безмзъчна пропагандна ПП-машина без мисъл...
    Как, пък я измисли тази теза ?!

    17:57 25.04.2026

  • 11 Народа ясно каза на изборите

    2 2 Отговор
    Съдебна реформа трябва да има с гласовете ПБ и ГЕРБ.

    17:58 25.04.2026

  • 12 Споко

    10 0 Отговор
    Кефи ме как шарлатаните се предлагат на Радев.

    17:58 25.04.2026

  • 13 Митко

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    Това е реформата на великият юрист Христо Иванов , на 6 месеца да си сменят местата, да се въртят до избора на нов ВСС . Нека някой да каже какъв е бил мотива , не го схващам това упражнение .

    17:59 25.04.2026

  • 14 Хмм

    7 0 Отговор
    четял той, сарафовсе уплаши, че Демерджиев ще го изведе с полиция и ще го съдят за самоуправство, а за пеевски президентът вече е г-н Радев

    18:00 25.04.2026

  • 15 Ами

    6 1 Отговор
    ПП-ДБ били антикорупционна опозиция, след сглобката с пеевски и борисов и след разправиите за депутатски заплати, в коя друга партия го има това?

    18:04 25.04.2026

  • 16 Така ще е

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "До скоро":

    освен укваинсващите да хващате към киiв!

    18:04 25.04.2026

  • 17 Сега ще видите

    7 0 Отговор
    как всички ще почнат да се слагат на Радев! Журналисти,политолози,розови понита и всякаква друга из мет,свикнали да получават пари срещу нищоправене,освен близане на подметки!

    18:06 25.04.2026

  • 18 Газ

    1 0 Отговор
    Радев ще вдигне топката за съдебната система с предварително уговорен състав на висшия съдебен съвет и Борисов ще я забие като подкрепи избора в парламента.

    18:20 25.04.2026

  • 19 Горски

    2 0 Отговор
    Кой го назначи сега пък директор ? Там да не мислите , че корупцията и политическото влияние на онея двамата е поо-малко ? И как ще го махате и от там още години та до огромна пенсия. Тя не че му трябва ,но за пред хората. Егати наместванията и вечните номенклатури. Оплакал се олигарх или ром от полицайче ,че му направило забележка или акт и полицая е безработен. Тези не можеш ги бутна от софрата и роднините им. Да си ги прибират ГЕРБ-НН ,да си ги хрантутят с членски внос и субсидии има милиони.Дайте им и някой очастък магистрала за награда на скапаните от труд директори и разни други корумпирани.

    18:25 25.04.2026

  • 20 Име

    0 0 Отговор
    От кога либералната пропаганда се зове политология?×

    18:26 25.04.2026

  • 21 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    1 0 Отговор
    ГЛУПОСТИ.
    СЪН В ЛЯТНА НОЩ.

    18:52 25.04.2026

