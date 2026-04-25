Пламен Димитров: Вторият бюджет от декември 2025 г. трябва отново да бъде сложен на масата

25 Април, 2026 20:04

От години липсва индустриална стратегия

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вторият бюджет от декември 2025 г., който не видя бял свят, трябва да бъде сложен на масата отново, хората не разбраха какво съдържа той. В него са отразени ръста на пенсиите с 8,6% от 1 юли, както и увеличение на заплатите средно с 10%, както и отпадане на автоматизмите. А удължителният бюджет е усмирителна ризница, с която държавата функционира много тежко и трудно. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му заради по-високите цени на петрола за първото тримесечие в хазната са постъпили 1 милиард евро повече приходи спрямо миналата година. „Да, вярно е, че харчим повече, но дали е за капиталови разходи, или за социални плащания? Дефицитът за първото тримесечие - около 1,5 млрд. евро, е отишъл за авансови плащания по ПВУ, което представлява инвестирани пари“, каза синдикалистът.

На среща на синдиката с Румен Радев и екипа му е бил обсъдена програмата на „Прогресивна България“. В рамките ѝ са били изтъкнати няколко въпроса, ключови за България.

„От години липсва индустриална стратегия. Трябва да има специална геоложка служба, която представи възможните технологични решения за земните недра на България. Имаме достатъчно възможности и те са неподозирани. Трябва да се открият за инвеститори. На второ място - в добива и преработката на цветни метали би следвало да се въведат държавни стимули за добавена стойност на инвестициите. Добре би било да направим AI гигафабрика. В енергетиката нещата са много тежки, ПВУ поставя въпроса какво се случва с БЕХ. Държавата трябва да купи поне единия блок от АЕЦ „Гълъбово“, защото 350 души вече бяха уволнени“, отбеляза президентът на КНСБ.

Според Димитров от 1 юли не е гарантирано, че цената на тока за бита ще остане същата. „Дали ще стигнат парите, за да платим на ЕРП-тата, които поддържат тази стойност на електроенергията“, попита той. И уточни, че предложението на КНСБ за преструктуриране на данъците остава на дневен ред.

Пламен Димитров посочи още, че с намаляването на браншови данък добавена стойност няма да паднат цените на конкретни стоки, но това може да се случи, ако основният ДДС бъде намален. В коментар на други основни сектори той отбеляза, че здравната карта трябва да стане задължителна, а пенсионната вноска да се увеличи от догодина.

Президентът на КНСБ смята, че новият социален министър ще бъде „добър професионалист от системата“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    15 0 Отговор
    А този - Боко го направи мултипилионер !

    Коментиран от #12

    20:07 25.04.2026

  • 2 А ти

    16 0 Отговор
    да изчезнеш от софрата ! От всички , а те са много !

    20:08 25.04.2026

  • 3 Този

    13 0 Отговор
    Крадец и алкохолик трябва да е в пандиза.

    20:09 25.04.2026

  • 4 Дориана

    10 0 Отговор
    Пламен Димитров отдавна е патерица на модела Борисов и Пеевски, така, че да не дава точно той препоръки , които са вредни за народа. Този път ще се направи реформа и в Администрацията, която е раздута многократно. Реформи трябва да има и в МВР . Така, че без реформи не може да има нов бюджет. и той няма да има нищо общо с бюджета на Борисов и Пеевски.

    20:13 25.04.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    9 0 Отговор
    И на тая комуняга бюджетите са сякаш "петилетката за три години"...

    20:15 25.04.2026

  • 6 Стига с този ръст

    12 1 Отговор
    Няма откъде. Само януари 2025 до януари 2026 с 1/3 се е увеличил общ дълг на Територията. Искал швейцарско правило, ми приложи и швейцарски данъци, 11 скали на данъчно облагане има в Швейцария. Редуцирайте бюджетниците с 80%, намалете си заплатите до 2500 лв. чисто и пари ще има. И преди дни Евростат призна Територията е нарушила критерии от Маастрихт, влезли сме с 3.5% дефицит, при допустим за прием юрошит 3%.
    Ако искаш да фалираш държавата като Гърция, това е друга тема. Аз не искам Кредиторите да ми взимат земята за шистов газ, мини, перки и фото. На кого ще увеличаваш заплати с 10% на бюджетниците с по 36 000 лв. заплати? Или на шефа на Лукойл с 180 000 лв. заплата, с увеличението от 5%, това са още 19 000 лв.
    Съвсем пощуряхте! И си плащайте осигуровките. Ще ми слагат като инвестиции финансови инструменти и печалби на банки, раздадени като кредити, с мултиплициращ ефект едно към три.!

    20:15 25.04.2026

  • 7 Тоя все за пари уж за

    8 0 Отговор
    другите но защо не каже колко дэржави и той като Тренчев обиколи , дали са пэовече от 53 и то от членския внос...

    20:16 25.04.2026

  • 8 си дзън

    6 1 Отговор
    На масата Радев ще сложи студена чешмяна вода за "синдикатите".
    И на филия с олио, червен пипер и сол ще са доволни.

    20:22 25.04.2026

  • 9 Нищо не е защитил

    8 0 Отговор
    Тоя продажен боклук трябва да бъде изхвърлен вече, уреди некъдърното синче, 16 години обещаваше само на Борисов.

    20:34 25.04.2026

  • 10 Ъхъ!!!

    5 1 Отговор
    Да, да! Шикавият бюджет на кражбите и разсипията заради, който хората излязоха на площадите! Този ли бюджет трябва да се върне, а, КаНеСъеБе?

    20:35 25.04.2026

  • 11 Троянец

    7 0 Отговор
    Скрий се бе кръвопиец!Цял живот хрантутник!Абсолютно ненужен човек!

    20:37 25.04.2026

  • 12 Без майтап

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Ако бяхме под турско робство този щеше да е джорбаджия

    20:38 25.04.2026

  • 13 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Хрантутник на ГЕРБ.За Затвора си кра длив па Р цал.

    20:39 25.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хаха

    1 0 Отговор
    ПарЕ няма бе дрОгарю синдикалист ментак. Оставката и си стой в борда на Албена.

    20:47 25.04.2026

  • 17 този наглец!

    0 0 Отговор
    20 год. пумиярства на масата на властта и е адвокат на Двете Прасета! Най-голямата вина за бедността в България е на тези мафиотски структури -Герб и Синдикати!

    20:57 25.04.2026

