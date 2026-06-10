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Любомир Каримански е обезпокоен за дефицита, защото трудно е да се каже кое е вярното число

Любомир Каримански е обезпокоен за дефицита, защото трудно е да се каже кое е вярното число

10 Юни, 2026 18:51 661 33

  • дефицит-
  • бюджет-
  • любомир каримански

Еврокомисията няма достатъчно информация

Любомир Каримански е обезпокоен за дефицита, защото трудно е да се каже кое е вярното число - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свръхдефицит, обедняване, съкращаване на разходи, „кошница с грижа“, „справедливи цени“, външен дълг и други трудни за преглъщане думички ни съпътстват тези дни. Но какво се крие зад тях и има ли значение контекстът, в който се употребяват? Темата коментира Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

Според Европейската комисия нашият дефицит е 4,1% и заради това ще има процедура. Обаче българските власти от Министерството на финансите казват, че е 7,8% - тоест близо до 8% свръхдефицит.

„Трудно е да се каже кое е вярното число в момента, тъй като от страна на Европейската комисия е разбираемо от гледна точка на това, че тя няма достатъчно информация...“, коментира Любомир Каримански.

„Те стъпват на по-стара информация. И тук според мен вина имат както предишният министър на финансите в редовното правителство на Желязков, така отчасти и служебното правителство, което можеше да подпомогне с информация. Но най-вече предишният министър на финансите в правителството на Желязков. Нищо не пречеше госпожа Петкова още през октомври да информира Комисията за проектобюджета, който беше подготвила“, смята той.

„Доколкото аз разбрах и от Комисията, и от доклада, комисията не е била информирана след приемането на фискално-структурния план. През октомври не е била информирана, през пролетта също не е била информирана. От друга страна, настоящото редовно правителство показва бюджетен дефицит, който обаче е изчислен преди въвеждането на каквито и да било мерки и политики“, отбеляза експертът.

„Бюджетът е важен, но нека първо видим програмата за управление на правителството. Това е по-важната част. Защото в рамките на четирите години всяка една от вътрешните политики, заложени в тази програма, трябва да намери своето функционално изражение в бюджета и в средносрочната бюджетна прогноза“, допълни още той.

По думите му това ще даде отговор на въпроса накъде ни води това правителство, какви реформи ще осъществява, по какъв начин ще ги реализира, как са бюджетирани тези реформи и дали са финансово обезпечени. А от друга страна, ще се знае и каква среда се създава за инвестициите.

"Ето това са важните неща, които трябва да бъдат проверени, когато бъде предложен бюджетът – и по-специално бюджетът за 2027 г. и средносрочната бюджетна прогноза", отбеляза Любомир Каримански.

„Публичната администрация наистина трябва да оптимизира процесите си. Там, където има дублиращи се дейности, те трябва да бъдат премахнати, така че да се използва единен процес. За това е необходимо въвеждане на стандарти във всяка една администрация. Виждали сте как всяко министерство има различен тип портал, в който, когато влезеш, много трудно можеш да се ориентираш за услугите, които предлага. Защо това не е стандартизирано“, попита Каримански.

„Липсата на стандартизация прави много трудно за хората да се ориентират за услугите, които могат да получат. Тоест, трябва да имаме стандарти. Ако те бъдат приложени и процесите бъдат изяснени и описани в публичния сектор, тогава трансформацията ще се случи и ще можем реално да оценим колко хора са заети в публичния сектор, колко население обслужват и как го обслужват – дали го обслужват качествено“, посочи още той

По думите му няма цялостен визионерски подход към това как трябва да се управлява администрацията в България.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стойко

    11 5 Отговор
    Поради изтеклите снимки и видеа на мунчо кayнов боташа прегърнат с бащата на един от убийците при катастрофата от ромския бандитски клан "калашниците",показване на резултатите от протоколите в 8-хилядния ромски квартал "Ботунец" в който ПБ на мунчо Крадев има над 90% от гласовете ,поради силния обществен гняв че мунчо боташов назначи от квотата на ПБ в ЦИК дама чийто син живее с дъщерята на кayна, поради факта че още на 2-ия месец мунчо Крадев тегли заем почти половината от този който изтегли кабинета "Желязков" за 11 месеца, поради факта че стотици хиляди във всички социални мрежи афишират тежка и фатална саморазправа с мунчо ,съветниците му на същото ниво като кayна го посъветваха да премине към кризисен пиар че уж спира военната помощ на България за Украйна. При положение че нашата страна и военните ни заводи не продават директно на Украинската държава а на западни компании! Единствения ефект ще е международна изолация на България ,спиране на траншове от ЕС и няколко- дневен ефект върху най низшите,най изпадналите на дъното социални прослойки в страната. А когато този ефект на кризисния пиар отмине ,тези бедняци и голтаци с нисък социален и обществен статус се завърнат есента от селата ,и се oзъбят от глад ще са първите които ще излязат да окачат мунчо на уличен стълб.

    Коментиран от #3

    18:51 10.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Дефицита за месец и половина скочи страшно. Радев открадна 8 милиарда за 39 дни.

    Коментиран от #11

    18:52 10.06.2026

  • 3 Сатана Z

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Стойко":

    Кризисният мунчов боташов пиар че уж спираме оръжейната помощ за Украйна ще хване дикиш пред най низшите социални слоеве няколко дни. После като разберат истината ,като съвсем започнат да вият от глад,като се теглят нови милиардни заеми ,като мунчо краде като oткачен да плаща на олигарсите си ,като ви вдигат консумативи, ток и вода ,същите тези низши слоеве ще излязат да oкaчат мyнчо на улична лампа.

    Коментиран от #4

    18:53 10.06.2026

  • 4 Пич

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    България никога не е подарявала оръжие на Украйна! Няколкото ни военни завода работят на пълен капацитет и продаваме оръжие на западни оръжейни компании които след това или подаряват или продават на Украйна. Нашата страна печели милиарди евро които постъпват в бюджета за социални плащания. Kayна мунчо след грандиозния му провал за цени ,доходи ,битка с олигархията, назначаване на калинки,след назначаването в ЦИК на дама чийто син живее с дъщеря му ,след целия този провал мунчо боташа стигна до кризисния пиар че " спира помощта за Украйна". България съвсем затъва икономически и финансово и зимата обявява дефолт. А и от Украинските бежанци страната е на плюс. Дали сме за тях около 20 млн.евро а ето колко сме получили. Друг е въпроса дали влязоха в бюджета или са откраднати от олигарси.
    От БНТ -
    България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
    Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.

    България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).

    18:53 10.06.2026

  • 5 честен ционист

    8 2 Отговор
    Така и през 97-ма трудно можеше да кажеш утре инфлацията 1000% или 1500% ще е.

    Коментиран от #13

    18:54 10.06.2026

  • 6 Мишел

    11 2 Отговор
    Бившият вътрешен министър Емил Дечев препрати водещата към районното полицейско управление. Служебното правителство на Гюров встъпи в длъжност на 19 февруари т.г. Мащабната операция на ГДБОП срещу бандата на "Калашниците", при която бяха арестувани над 30 души, конфискувани скъпи коли и т.н., бе проведена на 3 март 2026 година.
    Остава въпросът КОЙ смачка тази операция на ГДБОП през месец май.. И КОЙ покровителства Ботунецката народна република, осигурила почти 90% гласове за Спасителя?

    18:54 10.06.2026

  • 7 Мишел

    3 0 Отговор
    Вярното число ме е казано, но е по голямо от казаното.

    18:55 10.06.2026

  • 8 Крадливия мунчо боташки

    9 5 Отговор
    Kayн? От месец юни 2021 г.до сега тоест 5 години е имал 5 негови служебни правителства. Тогава крадяха и не ревяха за дефицит защото са служебни, но това не му пречеше да подпише договора "Боташ" с което ощети държавата, тоест народа над 6 млрд.лв.. Сега за месец и няколко дни вдигна дефицита 2,5 пъти. Помните ли защо въоръжени прокурори влязоха в президентството месец юли 2020г.? За търговия с власт и влияние на кayнa! Преди това прокуратурата пусна записи от 3 телефонни разговора на мунчо как иска да облагодетелства близки с имоти! Чак тогава мунчо излезе с вдигнат юмрук не за народа а да спасява себе си! Гражданите излязоха не заради него а срещу Гешев и Пеевски,но се оказа че кayнa е крадец 3 пъти над тях!

    18:55 10.06.2026

  • 9 хаха

    4 0 Отговор
    Кое не ти е ясно бе преписвач?

    Че дълговете не са били плащани ли Тикво?

    Болниците има 500 млн задължения, Топлофикация София (общинско) повече от 1 млрд.
    ХАХАХА
    Плащайте си задълженията бе балкано-ориенталски ТИКВИ!

    18:56 10.06.2026

  • 10 Мишел

    9 2 Отговор
    Аз вярвам на Евростат ,на ЕК ,на фискалния съвет на Република България, на Асен Василев, на вицепремера 2 пъти Николай Василев ,на Индъстри Уотч и всички други икономисти че през април бюджетния дефицит е 3% а след 2 месеца е 7.4%. Между 4 и 8 млрд.са потънали незнайно къде от държавния бюджет в лични сметки от началото на месец май досега за да се стигне сега България да тегли близо 3.8 млрд.евро за пенсии за месец юли ...Теменужка Петкова бивш финансов Министър - Управляващите наследиха 3% дефицит и за месец и половина го превърнаха в 7.4% . Това означава че много милиарди са прехвърлени от държавния бюджет в лични сметки. Те ощетяват не държавата а всички обикновени хора и граждани.

    18:56 10.06.2026

  • 11 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не ги е откраднал, просто немчура изнася капитал от България като за световно, преди да е почнала национализацията.

    18:56 10.06.2026

  • 12 изглежда е

    3 0 Отговор
    бугатите стават още по бугати за сметка на народа просто е безумно да го кажете за пореден път след всичките грабежи вече почти един век директно и затва особен управител инфлация криза втора задължителна доброволна осигуровка боташи петрохани али баба и четиридесетте разбойнка и още и още хуморески...

    18:57 10.06.2026

  • 13 Мишел

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Инфлацията не е дело на Радев

    Коментиран от #14

    18:58 10.06.2026

  • 14 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Добре де, на Гечев е дело и глупостите за справедливата цена. То така става хиперинфлацията, правиш бент, докато се насъбере вода и после го помете.

    18:59 10.06.2026

  • 15 Дориана

    7 4 Отговор
    Теменужка Петкова, Делян Добрев със знанието на Борисов и Пеевски скриха реалната инфлация от ЕС, която беше много над 3 % с цел да набутат България в Еврозоната неподготвена. Точно те трябва да понесат последиците от действията си и да поемат отговорност.

    Коментиран от #26, #32

    19:03 10.06.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор
    Досега в историята на България е имало и корупция и кражби ,но толкова крадливо,некадърно и мeрзкo управление е нямало. ЗКПЧ назначен за финансов министър ,корумпирания "пътя на копринката" за началник на кабинета на кayнa мунчо,за месец и 10 дни гепиха милиарди от бюджета и прехвърлиха в лични сметки и вдигнаха дефицита от 3 на 7.4% и ще теглят 3.8 милиарда евро дълг за да платели пенсиите през юли. Оставка крадливи кayни - радев позор - оставка - съд - затвор!

    Коментиран от #18

    19:05 10.06.2026

  • 17 Смърфиета

    5 1 Отговор
    Това леке? Че нали е в играта? Цялата наглост на новите стари. Радев се превърна в пиар на бившия режим. От началото на играта, когато му влезе Гешев, но особено сега, когато му орязаха правомощията, той е принуден да говори с кухи фрази без покритие и конкретика, и да служи за гумен печат на един преход, в който старите гербаджии посочват наследниците си на държавните длъжности, защото са в пенсионна вързаст. Браво, заслужили другари, да им пожелаем щастливи и дълги старини. Вярно, с лимонада не става наздравица, нито със сироп от бъз, но аз имам само това в момента.

    19:08 10.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Прав е члена на фискалния съвет

    5 3 Отговор
    Любомир Каримснски. Уважаеми Българи! Граждани! Утре от 9 до 10 часа пред НС е първия предупредителен протест срещу зловещия грабеж на правителството на ПБ на Румен Георгиев Радев! Организатори са 3 граждански сдружения! Под афиша за протеста народни представители от ДБ предлагат да не се избързва с прогонването на крадливата клика защото така ще се даде възможност на измамниците да избягат с няколкото милиарда откраднат кеш. Организаторите отговарят че до зимата съвсем ще са опоскали държавата като термити и няма да има спасение ,но от ДБ отговарят че всеки народ трябва да си понесе кръста и че всеки ден става видно на всички че измамник радев е пионка на пеевски.

    Коментиран от #31

    19:14 10.06.2026

  • 20 крайно време е

    4 0 Отговор
    тези дребни нищонеправещи мошеници бнб да бъдат изчегъртани защото вече сме под ръководството на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА и освен че са безкрайно вредни за България са и излишни и трябва да ги подпукат от чужбина а не да допускат такива имбецили в редиците си.

    19:15 10.06.2026

  • 21 Изобщо

    5 0 Отговор
    не е трудно ! Всеки един цент може да бъде проследен !

    19:15 10.06.2026

  • 22 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    6 0 Отговор
    Депутатите на Радев и Пеевски одобриха на първо четене нов дълг от 3,8 млрд. евро.
    Тези, дето гласуваха за Румен Радев, щото щял да демонтира задкулисието, не се ли притесняват, че "месията" от Славяново работи в пълен синхрон с Пеевски?!
    Депутатите на Радев и Пеевски гласуват еднакво и в комисиите и в пленарна зала на НС. Всяка инициатива на Радев е подкрепена от Пеевски. От своя страна Радев масово инсталира хора свързвани с Пеевски във властта. Веднага се сещам за гл.секретар на МВР; особения управител на "Лукойл"; зам.министърките на финансите; Златанова в ЦИК и още много кадри на по-ниски нива.

    19:15 10.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тоз как се е облещил

    3 1 Отговор
    бая се е нагушил с крадени пари

    19:18 10.06.2026

  • 25 !!!?

    6 2 Отговор
    Мистър Кеш и Шиши станаха ортаци...ще си делнат 3,8 млрд. по брацки, а за наивниците "Кошница с грижа" !!!?

    Коментиран от #33

    19:24 10.06.2026

  • 26 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Нали знаеш – националното счетоводство е социален конструкт. Това означава, че тези лелки си играят играта. Един отбор млади счетоводители без обвързаности, необходимия трудов стаж, и с добър български език – от УНСС, да речем, Варна или Свищов, могат да ги разнищят. Щом Асен Василев създаде традиция след Кирил Ананиев, докато Владислав Горанов го санкционираха по Магнитски, т.е. сложиха му край на кариерата и на репутацията, значи всеки може. Асен Василев е правил измами в чужбина, какво е, те си знаят, обигран е, но не ти трябва такъв. Предполагам, че в България има поне 50-100 човека, от академичната сфера която никой вече не я брои, до банковия сектор, които имат достатъчно добра ориентация веднага да сформират екип и да са внесли бюджет. Да внесат бюджет значи да го препишат, да орежат някои пера до кокъл, и да индексират пенсиите, и във преходните и заключителните разпоредби да внесат поправки в още няколко закона. Иначе, лелките от министерството, ще играят тези номера до безкрай. Ако целта е да няма бюджет, за да не се вдигат военните разходи, това е друго нещо. Ама не е това. Радев има благословията на Урсула фон дер Лайен, а тя решава в момента за това какви пари ще получим и какви няма да получим. Процедурата за свръхдефицит е много техническа и Комисията може да излиза със всякакви номерца. По-добре да си добре с председателя й. Тук Асен Василев много добре беше разбрал тази подробност. Не я гледайте, много е агресивна. Не е бюрократ, политик е

    19:24 10.06.2026

  • 27 Десет Сандъчета !

    2 0 Отговор
    С Патрони !

    За Автомат !

    Калашников !

    19:25 10.06.2026

  • 28 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Абе то държава не остана, той за "държавния дефицит" се кахъри...

    19:25 10.06.2026

  • 29 Хо хо

    1 1 Отговор
    Тоя банкер ли е или икономически анализатор. Тясно му е креслото в БНБ и търси внимание от Мистър Кеш.

    19:29 10.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 32 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Не инфлация, а дефицит. Инфлационният критериий е друг. Не повече от 1,5% от осредненото за трите страни-членки с най-ниска инфлация. Това е. Да четеш и да не виждаш. Инфлацията вече като сме вътре може да е колкото си ще. По маастрихтските критерии, ако се изчисляваше по валидна методика, инфлацията щеше да е ужас. Дефицитът, някак си са успели да го натаманят, у нас се пазят да не вземат излишен дълг, който би разклатил в средносрочен план кредитния рейтинг на страната, но дългът си расте. Не искам да описвам механизмите на Еврозоната тук, но искам да подчертая, че маастрихтските критерии очевидно са мъртви, щом ние сме вътре, но така или иначе, комисията е тази, която следи за нашия бюджетен дефицит, защото и ние сме крепежен елемент в цялата европейска схема.

    19:39 10.06.2026

  • 33 бгполитик

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "!!!?":

    с тая грижа бая ще се оближа!!

    19:45 10.06.2026

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