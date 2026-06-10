Любомир Каримански е обезпокоен за дефицита, защото трудно е да се каже кое е вярното число

Свръхдефицит, обедняване, съкращаване на разходи, „кошница с грижа“, „справедливи цени“, външен дълг и други трудни за преглъщане думички ни съпътстват тези дни. Но какво се крие зад тях и има ли значение контекстът, в който се употребяват? Темата коментира Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.
Според Европейската комисия нашият дефицит е 4,1% и заради това ще има процедура. Обаче българските власти от Министерството на финансите казват, че е 7,8% - тоест близо до 8% свръхдефицит.
„Трудно е да се каже кое е вярното число в момента, тъй като от страна на Европейската комисия е разбираемо от гледна точка на това, че тя няма достатъчно информация...“, коментира Любомир Каримански.
„Те стъпват на по-стара информация. И тук според мен вина имат както предишният министър на финансите в редовното правителство на Желязков, така отчасти и служебното правителство, което можеше да подпомогне с информация. Но най-вече предишният министър на финансите в правителството на Желязков. Нищо не пречеше госпожа Петкова още през октомври да информира Комисията за проектобюджета, който беше подготвила“, смята той.
„Доколкото аз разбрах и от Комисията, и от доклада, комисията не е била информирана след приемането на фискално-структурния план. През октомври не е била информирана, през пролетта също не е била информирана. От друга страна, настоящото редовно правителство показва бюджетен дефицит, който обаче е изчислен преди въвеждането на каквито и да било мерки и политики“, отбеляза експертът.
„Бюджетът е важен, но нека първо видим програмата за управление на правителството. Това е по-важната част. Защото в рамките на четирите години всяка една от вътрешните политики, заложени в тази програма, трябва да намери своето функционално изражение в бюджета и в средносрочната бюджетна прогноза“, допълни още той.
По думите му това ще даде отговор на въпроса накъде ни води това правителство, какви реформи ще осъществява, по какъв начин ще ги реализира, как са бюджетирани тези реформи и дали са финансово обезпечени. А от друга страна, ще се знае и каква среда се създава за инвестициите.
"Ето това са важните неща, които трябва да бъдат проверени, когато бъде предложен бюджетът – и по-специално бюджетът за 2027 г. и средносрочната бюджетна прогноза", отбеляза Любомир Каримански.
„Публичната администрация наистина трябва да оптимизира процесите си. Там, където има дублиращи се дейности, те трябва да бъдат премахнати, така че да се използва единен процес. За това е необходимо въвеждане на стандарти във всяка една администрация. Виждали сте как всяко министерство има различен тип портал, в който, когато влезеш, много трудно можеш да се ориентираш за услугите, които предлага. Защо това не е стандартизирано“, попита Каримански.
„Липсата на стандартизация прави много трудно за хората да се ориентират за услугите, които могат да получат. Тоест, трябва да имаме стандарти. Ако те бъдат приложени и процесите бъдат изяснени и описани в публичния сектор, тогава трансформацията ще се случи и ще можем реално да оценим колко хора са заети в публичния сектор, колко население обслужват и как го обслужват – дали го обслужват качествено“, посочи още той
По думите му няма цялостен визионерски подход към това как трябва да се управлява администрацията в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стойко
Коментиран от #3
18:51 10.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11
18:52 10.06.2026
3 Сатана Z
До коментар #1 от "Стойко":Кризисният мунчов боташов пиар че уж спираме оръжейната помощ за Украйна ще хване дикиш пред най низшите социални слоеве няколко дни. После като разберат истината ,като съвсем започнат да вият от глад,като се теглят нови милиардни заеми ,като мунчо краде като oткачен да плаща на олигарсите си ,като ви вдигат консумативи, ток и вода ,същите тези низши слоеве ще излязат да oкaчат мyнчо на улична лампа.
Коментиран от #4
18:53 10.06.2026
4 Пич
До коментар #3 от "Сатана Z":България никога не е подарявала оръжие на Украйна! Няколкото ни военни завода работят на пълен капацитет и продаваме оръжие на западни оръжейни компании които след това или подаряват или продават на Украйна. Нашата страна печели милиарди евро които постъпват в бюджета за социални плащания. Kayна мунчо след грандиозния му провал за цени ,доходи ,битка с олигархията, назначаване на калинки,след назначаването в ЦИК на дама чийто син живее с дъщеря му ,след целия този провал мунчо боташа стигна до кризисния пиар че " спира помощта за Украйна". България съвсем затъва икономически и финансово и зимата обявява дефолт. А и от Украинските бежанци страната е на плюс. Дали сме за тях около 20 млн.евро а ето колко сме получили. Друг е въпроса дали влязоха в бюджета или са откраднати от олигарси.
От БНТ -
България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.
България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).
18:53 10.06.2026
5 честен ционист
Коментиран от #13
18:54 10.06.2026
6 Мишел
Остава въпросът КОЙ смачка тази операция на ГДБОП през месец май.. И КОЙ покровителства Ботунецката народна република, осигурила почти 90% гласове за Спасителя?
18:54 10.06.2026
7 Мишел
18:55 10.06.2026
8 Крадливия мунчо боташки
18:55 10.06.2026
9 хаха
Че дълговете не са били плащани ли Тикво?
Болниците има 500 млн задължения, Топлофикация София (общинско) повече от 1 млрд.
ХАХАХА
Плащайте си задълженията бе балкано-ориенталски ТИКВИ!
18:56 10.06.2026
10 Мишел
18:56 10.06.2026
11 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не ги е откраднал, просто немчура изнася капитал от България като за световно, преди да е почнала национализацията.
18:56 10.06.2026
12 изглежда е
18:57 10.06.2026
13 Мишел
До коментар #5 от "честен ционист":Инфлацията не е дело на Радев
Коментиран от #14
18:58 10.06.2026
14 честен ционист
До коментар #13 от "Мишел":Добре де, на Гечев е дело и глупостите за справедливата цена. То така става хиперинфлацията, правиш бент, докато се насъбере вода и после го помете.
18:59 10.06.2026
15 Дориана
Коментиран от #26, #32
19:03 10.06.2026
16 ДрайвингПлежър
Коментиран от #18
19:05 10.06.2026
17 Смърфиета
19:08 10.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Прав е члена на фискалния съвет
Коментиран от #31
19:14 10.06.2026
20 крайно време е
19:15 10.06.2026
21 Изобщо
19:15 10.06.2026
22 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Тези, дето гласуваха за Румен Радев, щото щял да демонтира задкулисието, не се ли притесняват, че "месията" от Славяново работи в пълен синхрон с Пеевски?!
Депутатите на Радев и Пеевски гласуват еднакво и в комисиите и в пленарна зала на НС. Всяка инициатива на Радев е подкрепена от Пеевски. От своя страна Радев масово инсталира хора свързвани с Пеевски във властта. Веднага се сещам за гл.секретар на МВР; особения управител на "Лукойл"; зам.министърките на финансите; Златанова в ЦИК и още много кадри на по-ниски нива.
19:15 10.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 тоз как се е облещил
19:18 10.06.2026
25 !!!?
Коментиран от #33
19:24 10.06.2026
26 Смърфиета
До коментар #15 от "Дориана":Нали знаеш – националното счетоводство е социален конструкт. Това означава, че тези лелки си играят играта. Един отбор млади счетоводители без обвързаности, необходимия трудов стаж, и с добър български език – от УНСС, да речем, Варна или Свищов, могат да ги разнищят. Щом Асен Василев създаде традиция след Кирил Ананиев, докато Владислав Горанов го санкционираха по Магнитски, т.е. сложиха му край на кариерата и на репутацията, значи всеки може. Асен Василев е правил измами в чужбина, какво е, те си знаят, обигран е, но не ти трябва такъв. Предполагам, че в България има поне 50-100 човека, от академичната сфера която никой вече не я брои, до банковия сектор, които имат достатъчно добра ориентация веднага да сформират екип и да са внесли бюджет. Да внесат бюджет значи да го препишат, да орежат някои пера до кокъл, и да индексират пенсиите, и във преходните и заключителните разпоредби да внесат поправки в още няколко закона. Иначе, лелките от министерството, ще играят тези номера до безкрай. Ако целта е да няма бюджет, за да не се вдигат военните разходи, това е друго нещо. Ама не е това. Радев има благословията на Урсула фон дер Лайен, а тя решава в момента за това какви пари ще получим и какви няма да получим. Процедурата за свръхдефицит е много техническа и Комисията може да излиза със всякакви номерца. По-добре да си добре с председателя й. Тук Асен Василев много добре беше разбрал тази подробност. Не я гледайте, много е агресивна. Не е бюрократ, политик е
19:24 10.06.2026
27 Десет Сандъчета !
За Автомат !
Калашников !
19:25 10.06.2026
28 Теслатъ
19:25 10.06.2026
29 Хо хо
19:29 10.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
32 Смърфиета
До коментар #15 от "Дориана":Не инфлация, а дефицит. Инфлационният критериий е друг. Не повече от 1,5% от осредненото за трите страни-членки с най-ниска инфлация. Това е. Да четеш и да не виждаш. Инфлацията вече като сме вътре може да е колкото си ще. По маастрихтските критерии, ако се изчисляваше по валидна методика, инфлацията щеше да е ужас. Дефицитът, някак си са успели да го натаманят, у нас се пазят да не вземат излишен дълг, който би разклатил в средносрочен план кредитния рейтинг на страната, но дългът си расте. Не искам да описвам механизмите на Еврозоната тук, но искам да подчертая, че маастрихтските критерии очевидно са мъртви, щом ние сме вътре, но така или иначе, комисията е тази, която следи за нашия бюджетен дефицит, защото и ние сме крепежен елемент в цялата европейска схема.
19:39 10.06.2026
33 бгполитик
До коментар #25 от "!!!?":с тая грижа бая ще се оближа!!
19:45 10.06.2026