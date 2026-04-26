БАБХ: Мандра манипулира датите на производство, тонове продукти ще бъдат унищожени

Над 2 тона кисело мляко и йогурт и повече от 4200 литра айрян от мандра в силистренско село ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщиха от пресцентъра на агенцията.
В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство и съответно манипулиран срок на трайност. Проверката е извършена на 24 април т.г., а като дата на производство на айряна е отбелязана датата 25 април т.г. Според датата върху капачките на киселото мляко то пък е произведено на 3 май т.г.
Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич. БАБХ продължава да прилага принципа на т.нар. кръстосани проверки, при които служители от една област работят в друга област на страната. По този начин се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат
10:21 26.04.2026
2 Само
10:24 26.04.2026
3 Хасковски каунь
10:25 26.04.2026
4 име
10:28 26.04.2026
5 мунчо БО(га)ТАШ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
УРА ДРУГАРИ!
УРАААААААА, $ фат ма ка В БАТАКА!
Коментиран от #9, #25, #26
10:29 26.04.2026
6 то е страшно
10:29 26.04.2026
7 ДАНО и
10:30 26.04.2026
8 ИВАН
10:33 26.04.2026
9 Другарю , не си за
До коментар #5 от "мунчо БО(га)ТАШ!":разбиране . Напиши кой управлява последните 20 г. . Защо търсиш телето не където е .
Коментиран от #22
10:33 26.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Град Симитли
....ако оживее--невинен е !
10:36 26.04.2026
12 име дайте
Коментиран от #28
10:39 26.04.2026
13 Ройтерс
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти го познаваш,страх ли беше в МГ ?
Коментиран от #15
10:39 26.04.2026
14 само питам
10:43 26.04.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #13 от "Ройтерс":ЕДИНСТВЕНИЯТ СТРАХ БЕШЕ КОГА СИ ИЗКАРА
РЪКАТА ОТ РАМОТО НА ВОЛЕЙБОЛ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ИЗПИТИТЕ В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
.....
И ТОВА МОЖЕШЕ ДА ГО СПРЕ ЗА ВВС КАНДИДАТСТВАНЕ:))
.....
А ИНАЧЕ БЕШЕ ПРИЕТ БЕЗ ИЗПИТ МАТЕМАТИКА В СУ:)
Коментиран от #19
10:44 26.04.2026
16 Село ъплоудед
10:44 26.04.2026
17 Не са нашите хора
10:45 26.04.2026
18 Даниел
10:47 26.04.2026
19 Ройтерс
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Значи има надежда!:)
Коментиран от #20
10:53 26.04.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #19 от "Ройтерс":ПЪРВАТА ЖЕНА ПИЛОТ В БЪЛГАРИЯ БИЛА КАТО УЧЕНИЧКА ..
КВАРТИРАНТКА НА БАБА МИ
.... И МАЙКА И КАЗАЛА " НЯМА НАЧИН МОЯ СИН ДА СКОЧИ С ПАРАШУТ" - ОЩЕ БОЛИ :)
10:58 26.04.2026
21 Любопитен
11:14 26.04.2026
22 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #9 от "Другарю , не си за":ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
11:15 26.04.2026
23 Такова животно
11:31 26.04.2026
24 Васил
11:33 26.04.2026
25 Абе
До коментар #5 от "мунчо БО(га)ТАШ!":рано си почнал с пърцуцата и фалшивото брашно...
11:47 26.04.2026
26 Да се чете
До коментар #5 от "мунчо БО(га)ТАШ!":ПпдБ
11:49 26.04.2026
27 Артилерист
11:57 26.04.2026
28 Две са мандрите в Силистренско
До коментар #12 от "име дайте":Ситово и Дрстан.
12:09 26.04.2026