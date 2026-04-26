БАБХ: Мандра манипулира датите на производство, тонове продукти ще бъдат унищожени

26 Април, 2026 10:18 1 774 28

Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 2 тона кисело мляко и йогурт и повече от 4200 литра айрян от мандра в силистренско село ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщиха от пресцентъра на агенцията.

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство и съответно манипулиран срок на трайност. Проверката е извършена на 24 април т.г., а като дата на производство на айряна е отбелязана датата 25 април т.г. Според датата върху капачките на киселото мляко то пък е произведено на 3 май т.г.

Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич. БАБХ продължава да прилага принципа на т.нар. кръстосани проверки, при които служители от една област работят в друга област на страната. По този начин се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    15 2 Отговор
    В него район са само амуджи.

    10:21 26.04.2026

  • 2 Само

    28 0 Отговор
    една ? Ами колбасарите ? Ами зърнарите и хлебната промишленост ? Къде ли не !

    10:24 26.04.2026

  • 3 Хасковски каунь

    14 2 Отговор
    На промоцияяя!

    10:25 26.04.2026

  • 4 име

    16 2 Отговор
    И без това в айряна и киселото мляко няма никакви бациликус булгарикус, няма как да се развалят тези продукти. Защо им правите секано на хората?!

    10:28 26.04.2026

  • 5 мунчо БО(га)ТАШ!

    7 15 Отговор
    ни€ от ПБ(Пълни Б о к л у ц и) Щ€ О ГРА БИМ МНООООООГО МАНДРИ, КАКТО $А ГО ПРАВИЛИ $ЛАВНИТ€ ШУМКАРИ, ПАРДОН "партизани"!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
    УРА ДРУГАРИ!
    УРАААААААА, $ фат ма ка В БАТАКА!

    Коментиран от #9, #25, #26

    10:29 26.04.2026

  • 6 то е страшно

    22 0 Отговор
    само боклуци ли ядем ?

    10:29 26.04.2026

  • 7 ДАНО и

    23 2 Отговор
    за напред да продължи този контрол , който се случва за ПЪРВИ път от 35 г. . Заради такива неконтролирани храни болниците процъфтяват . До преди демокрацията това НЕ можеше да се случи , а болниците бяха десет пъти по малко и стигнахме ДЕВЕТ милиона .

    10:30 26.04.2026

  • 8 ИВАН

    15 0 Отговор
    Няма да се плашите, това мляко е вечно, натъпкано е с толкова химия, че ще го пият и внуците ви.

    10:33 26.04.2026

  • 9 Другарю , не си за

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "мунчо БО(га)ТАШ!":

    разбиране . Напиши кой управлява последните 20 г. . Защо търсиш телето не където е .

    Коментиран от #22

    10:33 26.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Град Симитли

    18 0 Отговор
    Просто накарайте собственика да изяде всичко!
    ....ако оживее--невинен е !

    10:36 26.04.2026

  • 12 име дайте

    24 0 Отговор
    коя марка са продуктите за да се спре купуването им

    Коментиран от #28

    10:39 26.04.2026

  • 13 Ройтерс

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти го познаваш,страх ли беше в МГ ?

    Коментиран от #15

    10:39 26.04.2026

  • 14 само питам

    5 0 Отговор
    ралица ли е млякото от силистра?

    10:43 26.04.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ройтерс":

    ЕДИНСТВЕНИЯТ СТРАХ БЕШЕ КОГА СИ ИЗКАРА
    РЪКАТА ОТ РАМОТО НА ВОЛЕЙБОЛ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ИЗПИТИТЕ В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
    .....
    И ТОВА МОЖЕШЕ ДА ГО СПРЕ ЗА ВВС КАНДИДАТСТВАНЕ:))
    .....
    А ИНАЧЕ БЕШЕ ПРИЕТ БЕЗ ИЗПИТ МАТЕМАТИКА В СУ:)

    Коментиран от #19

    10:44 26.04.2026

  • 16 Село ъплоудед

    4 0 Отговор
    Има елементарно обяснение - теглиш кредит, купуваш мляко, заквасяваш го. Готово е на 3-ти май (неделя), изпращаш го в миналото, преди да изтеглиш кредит, продаваш го, не теглиш кредит, а с парите купуваш повече мляко. Толкова ли нямаше кой да го обясни на проверяващите, та се стига до там, че тормозят честни търговци. Тя на баба Вуна кравата още не изяла тревата, те документи за млякото търсят.

    10:44 26.04.2026

  • 17 Не са нашите хора

    5 4 Отговор
    Бухалките работят. Който не си плаща хвърля или му взимат производството.

    10:45 26.04.2026

  • 18 Даниел

    11 0 Отговор
    БАБХ да каже коя е мандрата и марката на млечните продукти,само тогава потребителите ще са защитени??!!

    10:47 26.04.2026

  • 19 Ройтерс

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Значи има надежда!:)

    Коментиран от #20

    10:53 26.04.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ройтерс":

    ПЪРВАТА ЖЕНА ПИЛОТ В БЪЛГАРИЯ БИЛА КАТО УЧЕНИЧКА ..
    КВАРТИРАНТКА НА БАБА МИ
    .... И МАЙКА И КАЗАЛА " НЯМА НАЧИН МОЯ СИН ДА СКОЧИ С ПАРАШУТ" - ОЩЕ БОЛИ :)

    10:58 26.04.2026

  • 21 Любопитен

    1 0 Отговор
    А името на мандрата ще кажете ли?

    11:14 26.04.2026

  • 22 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Другарю , не си за":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!

    11:15 26.04.2026

  • 23 Такова животно

    2 0 Отговор
    йогурт, няма.

    11:31 26.04.2026

  • 24 Васил

    1 0 Отговор
    Това не е новост отдавна се прави от всички производители у нас или тези които преопаковат млечни продукти.

    11:33 26.04.2026

  • 25 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "мунчо БО(га)ТАШ!":

    рано си почнал с пърцуцата и фалшивото брашно...

    11:47 26.04.2026

  • 26 Да се чете

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "мунчо БО(га)ТАШ!":

    ПпдБ

    11:49 26.04.2026

  • 27 Артилерист

    1 0 Отговор
    Доста съм скептичен на туй дело, но щом се пише вече за тез проверки и резултати може пък и вятъра на промяната наистина да се е обърнал в правилната посока след последните избори...

    11:57 26.04.2026

  • 28 Две са мандрите в Силистренско

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "име дайте":

    Ситово и Дрстан.

    12:09 26.04.2026

