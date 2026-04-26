Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Благоевград »
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение

26 Април, 2026 11:41 542 11

  • саниране-
  • благоевград-
  • тераси

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наши зрители в Благоевград сигнализират за проблем със санирането на блока, в който живеят. Терасите се затварят без да е помислено за отводняване, оплакват се хората и допълват, че майсторите лепят стиропор директно върху стъклата на терасите.

Блокът е строен преди половин век и е един от 18-те, които в момента се санират по Плана за възстановяване и устойчивост в Благоевград. Дейностите започват преди пет месеца, а малко след това идват и проблемите, разказва Страхил Темелков.

Страхил Темелков: „Това ажурна тераса се води, отворена, водата при дъжд се оттича свободно. Сега не виждам как ще тече. Ще сложим една тръбичка, но за да имаш такава тръбичка е нужно да има специални наклони към водата към нея. Те ми отговориха, че аз трябва лично сам да си го правя това. Тук ви показах улук, те не знаеха, че има. Трябва да се подмени, но те го зазидат.“

Два етажа по-надолу ни посреща Бисер Чакъров. Притеснява се, че част от терасата му може да падне върху някой.

Бисер Чакъров: „Това е лепено тук на стъклото, при един дъжд, а зимата пък да не говорим. Това ще падне, ще се срути отвсякъде. Да го изчистят тук – тухли, зидария, да го направят като хората, ще падне и, не дай си боже, ще пострада някой човек долу, защото има магазини.“

Мъжът вади и рулетката.

Бисер Чакъров: „Виждате тук изолация 10 см и тук като сложат 10 и какво ще стане – така трябва да ходим. Искам това да се направи като хората.“

Част от собствениците на апартаменти в сградата са подали жалба до общината и ДНСК. От там уверяват, че правят регулярни проверки на обекта и в изграждането на терасите няма нищо притеснително.

Светла Захариева, зам.-кмет по строителство, екология и европроекти в община Благоевград: „Имаме становище от проектанта, тъй като това е промяна по време на строителството в проекта. Наложило се заради самите парапети, които са метални, със стъкло. В крайна сметка, проектантът решава, че много по-лесно е да се направи изграждане без премахване на стоящите парапети. Съответно да се изградят върху тях топлоизолация и мазилката. Проблем за хората е, че няма да бъдат отвеждани дъждовните води от терасите. Ще бъдат отвеждани. Детайлът включва съответно и такова мероприятие.“

От строителния надзор също знаят за тези промени и са дали становище, че няма нерегламентирани действия по терасите.

Светла Захариева, зам.-кмет по строителство, екология и европроекти в община Благоевград: „И в крайна сметка, основното, което трябва да разберат хората, е, че това е проект за енергийна ефективност. Цялостна енергийна ефективност на блока. Не са ремонтни дейности по фасадата на всеки един от апартаментите отделно.“

От общината призовават хората да присъстват на общите събрания и да се запознават с проектите преди те да бъдат финално одобрени. И уточняват - проверки на място се извършват по всички постъпили жалби.

Източник: bntnews.bg


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 свидетел

    8 0 Отговор
    досега не съм виждал доволен от санирането собственик . това, което видях по телевизията е под всякаква критика ! да санират открит балкон с 2х10 см стиропор ! 🤣🤣🤣💩💩💩💩💩💩💩 !

    11:47 26.04.2026

  • 2 1234

    2 2 Отговор
    Населяването на хора в блокове (многофамилни жилищни сгради) е престъпление срещу човешкия вид.

    11:48 26.04.2026

  • 3 Каруцар

    4 3 Отговор
    Така е: Юдашвили Сталин дойде с войски на СССР след 1944г. и въведе крепостното право. Отне земите на Българските Ковбои - Селяни, натика ги да работят на не своя земя по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха по концлагерите заедно с Иновативните Българи и Българска Аристикрация. Голяма част от децата на селяните се прехвърлиха по градовете да работят всяка петилетка за комунистите. Застроиха градовете със зандани - Блокове и след работа винаги чакаха на опашка пред магазините за хляб. В днешно време селата са пусти. По занданите - Апартаментите живеят клошари. Ми то днес, леките коли са по-интелигентни от хората, понеже и те искат да живеят по апартаменти. На село едно време селяните са имали всичко - и кози, и овце, и крави, и биволи, и коне, и свинчета, и кокошки, и пуйки, имали са своя земя, и какво ли не още. Гладни не са ходили по Кошовете за бюклюци, както днес ходят и се чудят в кой кощ за бюклюк да си паркират своята гордост - фантазията в главата, че имат лека кола!

    11:48 26.04.2026

  • 4 Каруцар

    2 1 Отговор
    Преди, 60% от населението беше по селата .
    Сега, селата се обезлюдиха, заради централизацията. Всичкото народ се натика по града - много хора на малко място - трябват високи блокове.
    Само децентрализацията ще реши проблема, но на София не й се пускат милионите и ги държи за себе си.

    11:49 26.04.2026

  • 5 Каруцар

    1 2 Отговор
    Колкото и да огрявате тия циментови блокове, винаги ще е студено, понеже семента прокарва чрез своите атоми студа от вън на вътре и затова ужким прикриват студа да не дотика цимента с отровния СТИРОПОР при саниране. Другари КомунКатър Бизнесмени! Престанете да унищожавате Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди хората са живеели по къщички, сега по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ!

    11:50 26.04.2026

  • 6 Каруцар

    3 1 Отговор
    Идете във Велико Търново. Преди 1944г. всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт дитектно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавате Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди селяните са притежавали своя земя и са отглеждали всичко и не е имало гладни. По градовете е имало изваяни от художници згради и къщички за живеене. Преди хората са живеели по къщички в градовете, сега от построените от по времетона Соца Блокове и след него живееме по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ!

    11:51 26.04.2026

  • 7 Клепането

    4 0 Отговор
    със стериопор саниране ли е ? Обиране на парите н европейските данъкоплатци с измами ! Нищо друго !

    11:52 26.04.2026

  • 8 Каруцар

    0 1 Отговор
    До коментар 11 от "До сега":
    СТЕРОПОРА с който правят санирането е отровен и хората живеещи в санирани със СТЕРОПОР згради са болни и умират... В Америка забраниха да се използува СТЕРОПОР след 2000 година, за саниране. В момента се правят згради от КОНОП. КОНОПА Е ЗДРАВОСЛОВЕН. От КОНОП се прави също и ЦЕМЕНТ. От КОНОП се правят в момента над 40 хиляди продукта. Направиха от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА даже и КАРУСЕРИЯТА НА САМОЛЕТ и е три пъти по - лекичка. Бъдещето и в Германия и в Америка е производството на карусериите на Леките Коли да е от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА.

    11:52 26.04.2026

  • 9 Ами

    2 0 Отговор
    Вижте само кой ги прави и кой държи фирмите 😀 алчност и неграмотност!

    11:52 26.04.2026

  • 10 гражданин

    0 0 Отговор
    При санирането на дон Тиквун беше извършена кражбата на века. По 400 лв. на кв. метър се плати ,а за тези пари можеше да съборят блоковете , и на се построят нови.

    12:02 26.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове