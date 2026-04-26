Делян Пеевски: Стрелбата в САЩ е акт на политическо насилие срещу Доналд Тръмп

Стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп е пореден сигнал, че политическото напрежение в САЩ навлиза в опасна фаза, посочва лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, публикувана във фейсбук страницата на "ДПС пресцентър".
Осъждам по най-категоричен начин този грозен акт на политическо насилие срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, заявява Пеевски. Защото, когато се атакува доверието в държавността на една водеща световна сила, последствията не са само вътрешни – те са глобални, допълва той.
Насилието няма място в нашите демокрации, отбелязва Делян Пеевски. По думите му всяко действие, което поставя под съмнение сигурността на държавния глава и стабилността на институциите, е недопустимо. Демокрацията не се защитава с хаос, а с ред, правила и отговорност, посочва той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани от агенти на Сикрет Сървис от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечерта, след като в залата се чуха силни изстрели, предаде Ройтерс. Около час след като Тръмп беше изведен по спешност от събитието, държавният глава обяви в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social), че „стрелецът е бил задържан“.
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:46 26.04.2026
2 Да,бе
15:46 26.04.2026
3 Дано
15:47 26.04.2026
4 Ма защо???
15:48 26.04.2026
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Да не говорим за Фицо,щото е жив
15:48 26.04.2026
6 Тъй,тъй
15:48 26.04.2026
7 Да питам,
15:49 26.04.2026
8 въпросче
15:51 26.04.2026
9 .. и пророни една сълза.
15:51 26.04.2026
10 Колко мило!
15:51 26.04.2026
11 Хасковски каунь
Коментиран от #13
15:52 26.04.2026
12 Гост
15:53 26.04.2026
13 Ганчев
До коментар #11 от "Хасковски каунь":Мунчо не иска да я махне.
15:54 26.04.2026
14 Така ли бе Шопар.
15:54 26.04.2026
15 Мухахаха
15:54 26.04.2026
16 Ха така,Шиши...!
15:55 26.04.2026
17 Атанасова
15:56 26.04.2026
18 Някой
15:57 26.04.2026
19 Деций
15:58 26.04.2026
20 Гарга Сарис
16:00 26.04.2026
21 павела митова
16:01 26.04.2026
22 Ха така !
16:01 26.04.2026
23 ккк
16:02 26.04.2026
24 Чичо
16:04 26.04.2026
25 Тоя
16:09 26.04.2026