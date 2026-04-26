Делян Пеевски: Стрелбата в САЩ е акт на политическо насилие срещу Доналд Тръмп

Стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп е пореден сигнал, че политическото напрежение в САЩ навлиза в опасна фаза, посочва лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, публикувана във фейсбук страницата на "ДПС пресцентър".

Осъждам по най-категоричен начин този грозен акт на политическо насилие срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, заявява Пеевски. Защото, когато се атакува доверието в държавността на една водеща световна сила, последствията не са само вътрешни – те са глобални, допълва той.

Насилието няма място в нашите демокрации, отбелязва Делян Пеевски. По думите му всяко действие, което поставя под съмнение сигурността на държавния глава и стабилността на институциите, е недопустимо. Демокрацията не се защитава с хаос, а с ред, правила и отговорност, посочва той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани от агенти на Сикрет Сървис от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечерта, след като в залата се чуха силни изстрели, предаде Ройтерс. Около час след като Тръмп беше изведен по спешност от събитието, държавният глава обяви в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social), че „стрелецът е бил задържан“.