Делян Пеевски: Стрелбата в САЩ е акт на политическо насилие срещу Доналд Тръмп

26 Април, 2026 15:44 582 25

Насилието няма място в нашите демокрации, отбелязва лидерът на ДПС

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп е пореден сигнал, че политическото напрежение в САЩ навлиза в опасна фаза, посочва лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, публикувана във фейсбук страницата на "ДПС пресцентър".

Осъждам по най-категоричен начин този грозен акт на политическо насилие срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, заявява Пеевски. Защото, когато се атакува доверието в държавността на една водеща световна сила, последствията не са само вътрешни – те са глобални, допълва той.

Насилието няма място в нашите демокрации, отбелязва Делян Пеевски. По думите му всяко действие, което поставя под съмнение сигурността на държавния глава и стабилността на институциите, е недопустимо. Демокрацията не се защитава с хаос, а с ред, правила и отговорност, посочва той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани от агенти на Сикрет Сървис от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечерта, след като в залата се чуха силни изстрели, предаде Ройтерс. Около час след като Тръмп беше изведен по спешност от събитието, държавният глава обяви в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social), че „стрелецът е бил задържан“.


  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    28 0 Отговор
    Този бърза да цунка на "бати" петата опорна точка първи,хахахах

    15:46 26.04.2026

  • 2 Да,бе

    25 1 Отговор
    А убийството на Хамейни със семейството му какво беше...Жалкари подмазвачески.

    15:46 26.04.2026

  • 3 Дано

    19 0 Отговор
    дано дано и срещу магнитският с-и-чуг да се случи такъв акт

    15:47 26.04.2026

  • 4 Ма защо???

    17 0 Отговор
    Изобщо се пише какво са казали разни ма.ло .ум ни-ци.По тях ли да се равняваме.Да не би да са по-умни от другите.

    15:48 26.04.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 0 Отговор
    Този свин ,да прочете колко президента и велики личности са убити на Запад и в СаЩ.
    Да не говорим за Фицо,щото е жив

    15:48 26.04.2026

  • 6 Тъй,тъй

    15 0 Отговор
    Спокойно,твоето убийство се нарича свински лов и е разрешен.

    15:48 26.04.2026

  • 7 Да питам,

    17 0 Отговор
    Кой те теб познава Bе, дребна въшko?? Та и noзиция изказваш? Cмeшнuk!

    15:49 26.04.2026

  • 8 въпросче

    14 0 Отговор
    Колко на брой са вашите демокрации,бре Дилянчо?! Ти колко бройки си си купил?

    15:51 26.04.2026

  • 9 .. и пророни една сълза.

    18 0 Отговор
    Този го тресе яко шубето.

    15:51 26.04.2026

  • 10 Колко мило!

    17 0 Отговор
    Жалък 🐖 !

    15:51 26.04.2026

  • 11 Хасковски каунь

    17 0 Отговор
    Махайте охраната на Шопарко. И каквото сабя покаже

    Коментиран от #13

    15:52 26.04.2026

  • 12 Гост

    13 1 Отговор
    Момчето изтреще

    15:53 26.04.2026

  • 13 Ганчев

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    Мунчо не иска да я махне.

    15:54 26.04.2026

  • 14 Така ли бе Шопар.

    10 0 Отговор
    Ти колко хора си затрил.Затова ходиш с 40 души охрана.

    15:54 26.04.2026

  • 15 Мухахаха

    9 0 Отговор
    Дойде краят на свинарника

    15:54 26.04.2026

  • 16 Ха така,Шиши...!

    10 1 Отговор
    Обади се и ти,колко мнооого си съпричастен...,та белким Тръмп те...,,размагнитизира"...😝😆🤣?!

    15:55 26.04.2026

  • 17 Атанасова

    12 1 Отговор
    Коя жена би се хванала доброволно с този шoпар ?

    15:56 26.04.2026

  • 18 Някой

    5 0 Отговор
    хорица много разчитат на тръмпоча! А той си няма и хал хабер за тях! И не му дреме!

    15:57 26.04.2026

  • 19 Деций

    5 1 Отговор
    Ох майко ,и този чиято глава е пълна с мас тръгналда дава оценки кое какво е.Някой пита ли те бе Сви ньо,скоро ще те екстрадират към САЩ за да бъдеш съден по федералните закони!

    15:58 26.04.2026

  • 20 Гарга Сарис

    2 0 Отговор
    Ако изхрупаш яйцата на Тръмпчо това някакъв акт ли е, бе Шиши?

    16:00 26.04.2026

  • 21 павела митова

    3 0 Отговор
    чуй ся мой само сфирка ако му врътнеш може да махне магните ,така ,че не се хаби -ДЕЙСТВАЙ

    16:01 26.04.2026

  • 22 Ха така !

    5 0 Отговор
    Прави четки , белким те “Размагнитизират”.

    16:01 26.04.2026

  • 23 ккк

    2 0 Отговор
    но пък насилието лекува подобни самозабравили се индивиди

    16:02 26.04.2026

  • 24 Чичо

    3 0 Отговор
    Дебелия е сложил памперса вече, а неговите протежета, като нашия Чочо-по два един върху друг за да не притъи !

    16:04 26.04.2026

  • 25 Тоя

    0 0 Отговор
    Някой пита ли го ,че звъни?

    16:09 26.04.2026

