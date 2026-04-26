Потребителската кошница стигна 59 евро

26 Април, 2026 16:21 738 27

Докато кашкавал тип Витоша в София можеше да се намери за под 6 евро, в Пловдив цената му достигаше почти 13 евро

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През тази седмица потребителската кошница достигна до цена 59 евро, показват данните на Държавната комисия за стокови борси и тържища.

С над 12% поскъпват картофите за седмица, по-сериозно увеличение има още при зелената салата, червените чушки и ориза.

С над 20 на сто цената на краставиците е по-ниска, а с над 19 - на доматите. Намаление има на цените на едро на тиквичките и прясното мляко.

През седмицата най-евтино килограм захар се продаваше в Добрич, а най-скъпо в Пловдив. Сериозно вариране имаше в цените на кашкавала и каймата. Докато кашкавал тип Витоша в София можеше да се намери за под 6 евро, в Пловдив цената му достигаше почти 13 евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 клошар

    14 1 Отговор
    и по-весело ще става нали сме в клуба на богатите.

    16:23 26.04.2026

  • 2 59-в стари или

    10 0 Отговор
    Нови пари?

    16:24 26.04.2026

  • 3 НСИ

    14 0 Отговор
    Нема страшно...
    Нашите изследвания показват по-ниска инфлация от...3 %....

    16:27 26.04.2026

  • 4 дано таз кошница

    11 4 Отговор
    я усети дълбоко
    стадото на тиквата дето го преизбира наскоро
    и уверяваше че нямало да има инфлация с ефрото

    16:27 26.04.2026

  • 5 Хмм

    8 0 Отговор
    това на ден ли или на седмица

    16:49 26.04.2026

  • 6 Пламен

    2 3 Отговор
    С лефчето нямаше инфлация и цените винаги падаха надолу. :)

    Коментиран от #22

    16:52 26.04.2026

  • 7 Макс

    4 3 Отговор
    Е, как може захарта да е в потребителската кошница ? Тогава сложете и килограм кафе, а още по-добре бутилка уиски . Моето семейство ползува не повече от килограм захар годишно и то ако жената направи торта за рожденните дни .

    17:00 26.04.2026

  • 8 Поръсен с джоджен

    5 2 Отговор
    Няма инфлация тая кошница е про-руска!

    17:17 26.04.2026

  • 9 ЕВРОТО Е ПЪЪЪЛЕН ВЕСТНИК

    1 0 Отговор
    ИНО ВРЕМЕ С ЖЪЛТИ СТОТИНКИ СИ КУПАВАХ БАНИЧКА А СЯ С ДВЕ ЕВРО?!?!?!?! ... ИЗВОДА Е ЧЕ СТРОЯ И ЛЕВА СА БИЛИ С ПОКРИТИЕ ТОГАВА А СЯААА.....

    Коментиран от #10, #15

    17:23 26.04.2026

  • 10 НАЧИ ИЗЛИЗА ЧЕ ОБМЕННИЯ КУРС

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЕВРОТО Е ПЪЪЪЛЕН ВЕСТНИК":

    СТАНА ЕДНО ЕВРО ЗА ДЕСЕТ ЛЕВА.....

    17:25 26.04.2026

  • 11 Лазар

    0 0 Отговор
    Мечо Пух - Владимир Иванов знае най-добре!

    17:26 26.04.2026

  • 12 Така

    4 0 Отговор
    Е! 59 евро е самата кошница, но продуктите в нея са много по скъпи!

    17:33 26.04.2026

  • 13 Тома

    1 0 Отговор
    Защо в потребителската кошница го няма и обществения клозет който стана 1 евро

    17:35 26.04.2026

  • 14 володя

    1 0 Отговор
    2 водки са 30 еврака. Един буркан хайвер е 60. това, онова и станаха 150. Това са реалните разходи на човек!
    Реално, за да живееш нормално, на човек му трябват 7-8000 еврака!

    17:39 26.04.2026

  • 15 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "ЕВРОТО Е ПЪЪЪЛЕН ВЕСТНИК":

    За какво "ТОГАВАШНО" покритие говориш,след като БГ ФАЛИРА НА 2 ПЪТИ,а Златото ни отиде в Руската хазна за покритие на Заема който бяхме взели от Руснаците ,пък не можахме да го върнем?

    Коментиран от #19

    17:41 26.04.2026

  • 16 Кашкавал

    3 0 Отговор
    Тези 6 евро за кашкавал за 100 грама ли са?

    17:42 26.04.2026

  • 17 Който може пълни гушата

    0 0 Отговор
    Докато кашкавал тип Витоша в София можеше да се намери за под 6 евро, в Пловдив цената му достигаше почти 13 евро
    -;-
    Абе нали щеше да имаме магазини за хората и Росен Карадимов да наблюдавал.

    Всичко е Пунта Мара!

    17:42 26.04.2026

  • 18 Горски

    3 2 Отговор
    Добре дошли в клуба на богатите шматароци! Нали много го искахте това евро, даже си бяхте повярвали, че ще взимате двойни заплати, ама то се оказа на дедовия. Как може да сте такива хайвани, че да се надявате някой да ви направи богати? Цифрите сас същите, но вместо лева пише евро.

    Коментиран от #21

    17:45 26.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А ама какво става

    1 0 Отговор
    Кошницата и тя прогресира аааа още ще прогресира.

    17:48 26.04.2026

  • 21 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Нещо бъркаш нещата- въпросните "Шматкароци" НЕ СА Членове на Клуба на богатите,а НАЙ-ОБИКНОВЕНА ПРИСЛУГА В НЕГО,каквито са били и цял живот.А дали са искали Еврото или не- кой ги пита?:)

    17:50 26.04.2026

  • 22 С левче, Рубла или Евро е същото

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Пламен
    23ОТГОВОР
    С лефчето нямаше инфлация и цените винаги падаха надолу.
    -;-
    Просто не само веригите , но и всички си направиха далаверата.
    Ако няма спекула няма да има увеличените спестявания по банките!

    17:51 26.04.2026

  • 23 Като спрат и

    2 0 Отговор
    Парите от европа и кошницата ще изчезне .

    17:52 26.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Евро-Лидл

    0 0 Отговор
    Предлагам на Факти да публикува всяка седмица цените на избрани десетина стоки, например - хлебче, мляко, картофи, ябълки, домати, кашкавал гауда и др. в един магазин на Лидл в Берлин и в един магазин на Лидл в София.
    За качеството на стоките няма да спорим.
    Без коментар в края да посочват средната заплата в Германия и средната заплата в България.

    17:54 26.04.2026

  • 26 Боко

    1 0 Отговор
    Да ви се се💩ем у кошницата

    17:55 26.04.2026

  • 27 Владо "кошницата"

    0 0 Отговор
    Лъжат ви ! Не им вярвайте, марулите са евтини !

    17:58 26.04.2026

