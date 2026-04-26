Пешеходец е загинал на място, след като е бил ударен от автомобил в пловдивското село Поповица

Пешеходец е починал на място в село Поповица, след като е бил ударен от автомобил, докато пресича главния път в селото, казаха за БТА от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Инцидентът е станал малко преди 12:00 часа днес, а пристигналият на място екип на "Спешна помощ" е констатирал смъртта на пешеходеца.

По данни на полицията не е открит алкохол в кръвта на водача на автомобила.

Млада жена загина при пътен инцидент вчера сутринта на ул. "Ландос" в Пловдив.