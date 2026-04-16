Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни днес, 16 април, задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, който беше изхвърлен от морето в района на къмпинг „Делфин“, Ахтопол, съобщават от Министерството на отбраната.
Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.
При извършеното разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. Специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база - Бургас.
Дрон бе открит на брега край Ахтопол
16 Април, 2026 17:40
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За 20 000 000 левро
17:45 16.04.2026
2 хихи
Коментиран от #11
17:45 16.04.2026
3 оня с коня
Коментиран от #4, #12
17:48 16.04.2026
4 И теб те е изхвърлило морето,
До коментар #3 от "оня с коня":отпадък тролещ!
17:50 16.04.2026
5 Зельонска
17:52 16.04.2026
6 прокопи
17:53 16.04.2026
7 Пижама бей
17:55 16.04.2026
8 Плюмка
Коментиран от #10
17:55 16.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Плюмка":С таА пенЦийка се чуди тока ли да си плати, лекарства ли да си купи, хлебец и малко сиренце ли🤔❗
Само му е до кулата на Айфел❗
Коментиран от #16
18:00 16.04.2026
11 оня с коня
До коментар #2 от "хихи":еми много ясно че дрона е демократичен иначе щеше да има голямо крещене по медийте че е руски
честито лято по често такива дронове нагости
18:00 16.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Питане
18:03 16.04.2026
15 Чапай
18:06 16.04.2026
16 Това,
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Червените мър.зели само мрънкате
И сте и вечно недоволни.
За да пипнеш Айфела - бачкай и ще го пипаш всеки месец !
Ама не можете и да работите. Това сте червената номенклатура от соца.
Виж - с плюенето сте на "6" !!!
Коментиран от #20
18:13 16.04.2026
17 Турисисри, добре сте ни дошли
18:21 16.04.2026
18 Никой
18:21 16.04.2026
19 Мунчо
18:27 16.04.2026
20 Миме
До коментар #16 от "Това,":я кажи ТИ какво работиш?забавляваш с гз турските тираджия?
18:32 16.04.2026
21 Миме
18:39 16.04.2026
22 Бай онзи
19:05 16.04.2026