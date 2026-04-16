Дрон бе открит на брега край Ахтопол

16 Април, 2026 17:40 1 178 22

Снимка: МО
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни днес, 16 април, задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, който беше изхвърлен от морето в района на къмпинг „Делфин“, Ахтопол, съобщават от Министерството на отбраната.
Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.
При извършеното разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. Специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база - Бургас.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За 20 000 000 левро

    16 2 Отговор
    толкоз! Че даже и строшен.

    17:45 16.04.2026

  • 2 хихи

    29 4 Отговор
    Дрона демократичен ли е?

    Коментиран от #11

    17:45 16.04.2026

  • 3 оня с коня

    6 13 Отговор
    Хубаво е Държавата да има морска граница - Морето винаги изхвърля от дребни Ценни предмети,до безстопанствени кораби и танкери

    Коментиран от #4, #12

    17:48 16.04.2026

  • 4 И теб те е изхвърлило морето,

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    отпадък тролещ!

    17:50 16.04.2026

  • 5 Зельонска

    8 2 Отговор
    Президента сказал меня, че у него новой секретний дрон - очен мягкий. Я подложила его на изпитания над 200 раз - не гърмит и не гърмит! Чорт поберит всьо новое, харашо как толко гърмели старие.... Ах, какая беда.....

    17:52 16.04.2026

  • 6 прокопи

    20 1 Отговор
    Преди, какви готини гаджета се разхождаха по плажовете! А сега - дронове...

    17:53 16.04.2026

  • 7 Пижама бей

    3 14 Отговор
    Руски Шахед.

    17:55 16.04.2026

  • 8 Плюмка

    13 6 Отговор
    Имахме зъбат президент. В годините на война до България, ТОЙ каза "Това е нашия цивилизационен избор". 26 г по-късно изборът ни е + Шенген + евро. Вече всеки БГ пенсионер може да види и пипне кулата на Айфел.

    Коментиран от #10

    17:55 16.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Плюмка":

    С таА пенЦийка се чуди тока ли да си плати, лекарства ли да си купи, хлебец и малко сиренце ли🤔❗
    Само му е до кулата на Айфел❗

    Коментиран от #16

    18:00 16.04.2026

  • 11 оня с коня

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    еми много ясно че дрона е демократичен иначе щеше да има голямо крещене по медийте че е руски

    честито лято по често такива дронове нагости

    18:00 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Питане

    6 1 Отговор
    Вчерашната претоплена манджа и една мерудийка за автентичност блага ли е ?

    18:03 16.04.2026

  • 15 Чапай

    8 1 Отговор
    Като чета що народ е ангажиран за тая "сложна операция "те братята роми на техните сватби има по малко хора.

    18:06 16.04.2026

  • 16 Това,

    4 9 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Червените мър.зели само мрънкате
    И сте и вечно недоволни.
    За да пипнеш Айфела - бачкай и ще го пипаш всеки месец !
    Ама не можете и да работите. Това сте червената номенклатура от соца.
    Виж - с плюенето сте на "6" !!!

    Коментиран от #20

    18:13 16.04.2026

  • 17 Турисисри, добре сте ни дошли

    5 3 Отговор
    Поздрави от Украйна. Гюров да отиде да подпише още някой договор за някое милярдче за украйна

    18:21 16.04.2026

  • 18 Никой

    1 5 Отговор
    Ирански " Шахед ".

    18:21 16.04.2026

  • 19 Мунчо

    0 0 Отговор
    Аз лятото ходя на Албена. Там няма дронове.

    18:27 16.04.2026

  • 20 Миме

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Това,":

    я кажи ТИ какво работиш?забавляваш с гз турските тираджия?

    18:32 16.04.2026

  • 21 Миме

    7 1 Отговор
    добре че Владимир Владимирович ежедневно утилизира бандерасите защото след като унищожиха българите в одеска област те щяха да посегнат и на България

    18:39 16.04.2026

  • 22 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Чий дрон????

    19:05 16.04.2026

