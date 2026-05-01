Унищожиха останки от дрон с взривно вещество, открит в морето край курорта „Елените“

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас унищожи останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица североизточно от комплекс „Елените“.
Операцията е извършена от групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на Военноморските сили.
Екипът е бил активиран днес по заповед на командира на ВМС след постъпило искане от областния управител на Бургас и разрешение от началника на отбраната.
При огледа специалистите са установили, че намереният обект представлява носова част на дрон. В нея са открити два пакета батерии и между 200 и 300 грама взривно вещество.
След разпореждане на командира на Военноморските сили останките са били унищожени на място.
От Министерството на отбраната уточняват, че действията са извършени при спазване на всички мерки за безопасност.
