Унищожиха останки от дрон с взривно вещество, открит в морето край курорта „Елените“

1 Май, 2026 22:31, обновена 1 Май, 2026 21:37 485 10

От Министерството на отбраната уточняват, че действията са извършени при спазване на всички мерки за безопасност

Снимка: БНТ
Специализиран екип от Военноморска база – Бургас унищожи останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица североизточно от комплекс „Елените“.

Операцията е извършена от групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на Военноморските сили.

Екипът е бил активиран днес по заповед на командира на ВМС след постъпило искане от областния управител на Бургас и разрешение от началника на отбраната.

При огледа специалистите са установили, че намереният обект представлява носова част на дрон. В нея са открити два пакета батерии и между 200 и 300 грама взривно вещество.

След разпореждане на командира на Военноморските сили останките са били унищожени на място.

От Министерството на отбраната уточняват, че действията са извършени при спазване на всички мерки за безопасност.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйски армаган

    13 1 Отговор
    за подкрепящата го България.

    21:41 01.05.2026

  • 2 маке

    9 1 Отговор
    Подарък от,,братска" Украйна))) Дай боже Путин да приключи бързо с тях

    21:43 01.05.2026

  • 3 "Елените" са руска губерния

    3 5 Отговор
    Някой украински партизанин е искал да утилизира руски окупатори!

    Коментиран от #7

    21:43 01.05.2026

  • 4 Свети Кибик-Юродив

    8 1 Отговор
    Стига сте унищожавали бе хора. Технологиите сами доплуват до вас. Сигурно вече десет дрона в различно състояние се озоваха на наша територия. Прибирайте, изучавайте, анализирайте. Дано нещо ви влезе в кратуните. Копирате, произвеждате и продавате. Де, толко акъл.

    Коментиран от #9

    21:44 01.05.2026

  • 5 Тагаренко

    5 0 Отговор
    Слава на украинските дронове,ще напълнят плажовете ни летоска.Че ще им плащаме да го правят.

    21:46 01.05.2026

  • 6 Бандеровци купиха яхта за милиони наши.

    7 0 Отговор
    Много е има да чакате за туристи, освен пиандета от Скандинавия и Англия. Терористите от океана ни запълниха с дронове.

    21:48 01.05.2026

  • 7 в грешка си

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от ""Елените" са руска губерния":

    Това, че повечето живеещи в Елените говорят руски, не означава, че са руснаци. Украинците масово говорят руски, а не украински, вторият измислен език не го разбират.

    21:57 01.05.2026

  • 8 Де Бил

    1 0 Отговор
    Поздравления за обективната информация с която ни заливате! Нека си представим,че беше руски дрон,щяха да оревът махалата. Сега обаче имаме само дрон....може да е ирански???

    21:58 01.05.2026

  • 9 Чук-ун-дур

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Свети Кибик-Юродив":

    Ако някой ти заложи бомба под колата ще я изучаваш ли бре мой?

    22:00 01.05.2026

  • 10 Не разбрах

    1 0 Отговор
    фърчилото демократично ли е било или да?

    22:00 01.05.2026

