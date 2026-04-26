Емил Дечев: Новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също трябва да подаде оставка

26 Април, 2026 19:19, обновена 26 Април, 2026 18:28 1 524 31

Заплахите към Георги Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров, смята служебният министър

Заплахите към главния секретар показват, че си върши добре работата. Случи се след изборите, защото преди това може би е имало страх да не се повлияе на изборния процес в ущърб на авторите на заплахата. Може да се предположи, че заплахите идват и заради възможността да остане при редовния кабинет. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в студиото на „На фокус“.

Според него заплахите вероятно са дело на хората, които от поне 20 години считат, че са господари на държавата. Той потвърди, че въпросните заплахи са свързани с бившия главен секретар на МВР (от 2013 до 2015 г.) Светлозар Лазаров, за когото са установени връзка с „Картофа“. „На два пъти от скрити номера са звънели различни хора, за да предупредят Георги Кандев. Споменатото предупреждение е за това, че може да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп“, допълни той.

По думите му организирането на честни избори не е лесно, изисква много усилия и денонощна работа, но все пак е възможно. „Постигнахме силно ограничаване на купения вот. Доверието в изборния процес бе вдигнато, убедихме хората, че има смисъл да се гласува, а преди това и да се подават сигнали“, заяви Дечев.

Министърът смята, че новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също трябва да подаде оставка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нова Сорос ТВ

    22 5 Отговор
    Трябва да задължат националните уж телевизии да се изписват на кирилица NOVA - НОВА

    Коментиран от #16

    18:30 26.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 6 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете за да се изчисти системата.

    Коментиран от #24

    18:30 26.04.2026

  • 3 Мда

    20 8 Отговор
    с кака Ваня имат Боко и ШиШи 6 месеца спокойствие !!

    18:31 26.04.2026

  • 4 Съгласни сме!

    23 5 Отговор
    Да подаде оставка!

    18:31 26.04.2026

  • 5 И АЗ ТАКА СИ

    11 7 Отговор
    Помислих още кога я номинираха Ной ме слуша. ЗАВИСИМ ДО ЗАВИСИМА МИЛА МОЯ БЪЛГАРИО.

    Коментиран от #10

    18:32 26.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И АЗ ТАКА СИ

    7 4 Отговор
    Помислих още кога я номинираха Но кой ме слуша. ЗАВИСИМ ДО ЗАВИСИМА МИЛА МОЯ БЪЛГАРИО. Все по нещо трият. Понякога всичко.

    18:33 26.04.2026

  • 8 Гост

    10 9 Отговор
    Пиянде я сподели теди еврото още ли е с държавна охрана и още ли сте си близки ;)

    18:34 26.04.2026

  • 9 Да бе да

    12 17 Отговор
    Честни избори в полза на мунчо,нали Узов?Убедихте ме ,ама друг път.Ася си го каза много преди изборите.Алабала с машините,и с наше мвр.Знаем че Мунчо нареди на Иотова да назначи гюрю,а на него беше наредено да направи метеж с демокрацията в България.Така че колкото и да се фукате,мен лично не можеш да ме убедиш в честността на изборите.

    Коментиран от #23

    18:35 26.04.2026

  • 10 Шушумиги

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "И АЗ ТАКА СИ":

    Е нищо де,сига идват другите зависим до зависим.

    18:36 26.04.2026

  • 11 Шофьор на РК1

    8 0 Отговор
    Закриване и преформатиране. Явно хардуера е за подмяна, а софтуера е изцяло за ъпгрейд.

    18:38 26.04.2026

  • 12 Мръшляк

    10 12 Отговор
    Ама ясно е че докато не си сложите вашия главен няма да мирясате.Смърделник.

    18:39 26.04.2026

  • 13 Фен

    10 7 Отговор
    Милата Сектата. Не може да случи на главен прокурор, и това си е.

    18:39 26.04.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    10 10 Отговор
    И докога ще гоним главните прокурори, бе Дечев? Докато те сложат теб ли? Хареса ти властта , нали?

    18:42 26.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 где моча копейки

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Нова Сорос ТВ":

    кой ще ги задължи, муню зеления чорап смърдящ на крадени армейски одеяла

    18:44 26.04.2026

  • 17 Сталин

    4 5 Отговор
    Откога България може да нарежда на ЦРУ как да си изписват телевизионните канали

    18:59 26.04.2026

  • 18 Гост

    7 5 Отговор
    Сарафов и Стефанова са двете страни на една монета, с която дебелаците платиха спокойствието си и сега я обръщат. Но дали ези или тура за тях няма значение защото монетата е същата!

    19:01 26.04.2026

  • 19 Сотир

    1 8 Отговор
    Радев,Пеевски и Борисов не харесват тази статия.

    19:02 26.04.2026

  • 20 Мишо Пелов

    4 2 Отговор
    Ма, разбира се! От колко часа е протеста на "правосъдие за всеки Прокопи " и Гошо боеца?

    19:02 26.04.2026

  • 21 Джо

    5 5 Отговор
    Абе тоя нефелник кога ще го скриете.

    19:07 26.04.2026

  • 22 Майора

    4 5 Отговор
    Дечев от ССБ , част от НПО на Сорос и другите , вие кога ще си подадете оставките или няма да спрете , докато не изберете свой главен прокурор , така както осигурихте победата на Радев!

    19:12 26.04.2026

  • 23 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Да бе да":

    Нали шефа ти ПееФ искаше "чичо Румен" на терен!?
    Е, беше пометен на същия този терен, заедно с цялата му п.смина от "скута"!
    Сега е по-нисък от тревата и "чичо Румен" рязко стана за него "господин Радев"...

    Коментиран от #28

    19:19 26.04.2026

  • 24 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да си ги избират пряко Мутрите!

    19:20 26.04.2026

  • 25 Кочо простия чизмар

    1 2 Отговор
    Дечев и Кандев принудиха полицията да съкрати с по 10 % купения вот от мафиотските структури на двете прасета. При сравнение с предишните избори аритметиката е точна.

    Коментиран от #29, #30

    19:21 26.04.2026

  • 26 Ха ХаХа

    2 1 Отговор
    Дечев хващай прокурорката Тодорова и на яхтата

    19:27 26.04.2026

  • 27 Анонимен

    2 1 Отговор
    Дечев много лъжи доноси лъжи доноси лъжи Дечев И най вече политически репресиНаше мвр беше използвано за лични цели срещу опонентитеЕдинствено тероризирахте политическите опоненнти

    19:27 26.04.2026

  • 28 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    С държавна власт за лични цели Сега се радвайте на парите които ви раздава вашият господар Получи ли си ги вече заслужаваш за победата тоталната

    Коментиран от #31

    19:30 26.04.2026

  • 29 Ъхъ ъхъ

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кочо простия чизмар":

    От 90% от преписките им паднаха в прокуратурата.
    Защо?
    Списък от фурна,фризьорница или магазин плюс пари.
    Това посочва полицията като доказателство
    Никакво доказателство не е списъкът който лицето веднага ще каже че са клиенти.
    Парите? Те са си мои.
    Доказателство е Кой дава и Кой взима парите.Хванатифна момента.
    Далече е полицията от тези способности.
    Останалото е шум и прах в очите

    19:31 26.04.2026

  • 30 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кочо простия чизмар":

    Това бяха репресии а не държавна власт това бяха репресии срещу политически опоненти с цел нашите да спечелят и успяха ТЕЗИ методи как са

    19:32 26.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

