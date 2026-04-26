Емил Дечев: Новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също трябва да подаде оставка

Заплахите към главния секретар показват, че си върши добре работата. Случи се след изборите, защото преди това може би е имало страх да не се повлияе на изборния процес в ущърб на авторите на заплахата. Може да се предположи, че заплахите идват и заради възможността да остане при редовния кабинет. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в студиото на „На фокус“.

Според него заплахите вероятно са дело на хората, които от поне 20 години считат, че са господари на държавата. Той потвърди, че въпросните заплахи са свързани с бившия главен секретар на МВР (от 2013 до 2015 г.) Светлозар Лазаров, за когото са установени връзка с „Картофа“. „На два пъти от скрити номера са звънели различни хора, за да предупредят Георги Кандев. Споменатото предупреждение е за това, че може да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп“, допълни той.

По думите му организирането на честни избори не е лесно, изисква много усилия и денонощна работа, но все пак е възможно. „Постигнахме силно ограничаване на купения вот. Доверието в изборния процес бе вдигнато, убедихме хората, че има смисъл да се гласува, а преди това и да се подават сигнали“, заяви Дечев.

Министърът смята, че новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също трябва да подаде оставка.